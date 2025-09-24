Новини
Парите на Столична община ще се обслужват от Пощенска банка

24 Септември, 2025 14:42 537 3

Процедурата по избор на нова банка отне няколко месеца

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Столична община подписа договор за обслужваща банка с Пощенска банка", съобщи кметът на София Васил Терзиев, цитиран от бТВ. По думите му това е важна стъпка към по-сигурно и ефективно управление на общинските средства.

„Смяната на банката не е лесна задача, но е необходима. Общинска банка, с която Столична община работи почти 30 години, реши да прекрати обслужването на сметките на Общината. Това ни постави пред предизвикателството да намерим нов партньор, който да поеме обслужването на Общината с предвидимост, сигурност и ефективност“, написа Терзиев.

Той уточнява, че е проведена прозрачна процедура за избор, за да се гарантира, че средствата на софиянци ще бъдат управлявани стабилно и отговорно.

„Вярвам, че с новата банка ще можем да осигурим по-добро управление и повече стабилност за общинските финанси. Вече работим активно, за да реализираме прехода и от 1-ви октомври да започнем използването на новите разплащателни сметки. След откриването на новите сметки ще уведомим всички заинтересовани страни за номерата, които заместват използваните до момента“, уточнява кметът на София.

„Благодаря на всички, които се заеха с решаването на този казус - от екипа ми в общината до общинските съветници, които подкрепиха решението. Заедно показахме, че можем да взимаме важни решения за София прозрачно, в дух на сътрудничество и с отговорност към гражданите. Продължаваме работата за София“, допълва още той.


София / България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    5 1 Отговор
    Значи нашите негодници в София ще плащат милиони такси на гърчолята

    Коментиран от #2

    14:49 24.09.2025

  • 2 Хммммм....

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Добарат ли Шишкото и Тиквата Борисов тези пари и ще потънат в сметките им. Ненаситни са тези два Мазни търбуха.

    15:23 24.09.2025

  • 3 оня с коня

    0 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги за плюеш ,което е добро начало за деня

    15:42 24.09.2025

