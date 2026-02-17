Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Васил Терзиев: "Какво още трябва да се случи? Да изгори човек?"

Васил Терзиев: "Какво още трябва да се случи? Да изгори човек?"

17 Февруари, 2026 09:04 1 205 33

  • васил терзиев-
  • палеж-
  • кмет-
  • бистрица

По-късно днес представители на сдружението на кметове на населени места ще се събират на протест пред кметството в Бистрица

Васил Терзиев: "Какво още трябва да се случи? Да изгори човек?" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Настоявам компетентните органи незабавно да осигурят охрана на кмета на Бистрица Самуил Попов." Това заяви кметът на София Васил Тезриев, след като в малките часове в понеделник автомоблът и входната врата на Попов бяха подпалени. След акция снощи СДВР задържа петима души, съпричастни към престъплението.

"Какво още трябва да се случи, за да има превенция? Да изгори човек? Държавата не трябва да чака трагедия, за да действа", попита Терзиев чрез профила си във Фейсбук.

Според него "ресурсът за охрана трябва да бъде насочен там, където има реален риск - към служителите, които са обект на заплахи заради работата си, вместо към самозабравили се депутати, които ги е страх да посрещнат “народната любов” на улицата".

"Кметовете - независимо от партията и политическия им цвят - трябва да работят спокойно. Ние сме най-близо до хората и когато един кмет бъде сплашван, това е натиск върху цялата общност", казва още Терзиев и припомня различни форми на атаки от последните години, споменавайки себе си, кмета на Варна Благомир Коцев, който прекара месеци в ареста, а сега и Самуил Попов.

По-късно днес представители на сдружението на кметове на населени места ще се събират на протест пред кметството в Бистрица.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    37 6 Отговор
    Какво още трябва да излезе от хижата в Петрохан че този наглец да подаде оставка?

    Коментиран от #22

    09:05 17.02.2026

  • 2 кой му дреме

    14 1 Отговор
    тва никога не се е случвало
    особено 2012 пред община варна

    Коментиран от #25

    09:06 17.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    28 3 Отговор
    Гледах записа.Пълна постановка за отвличане на вниманието от Петрохан.

    09:07 17.02.2026

  • 4 Пич

    36 3 Отговор
    Оставка бе , бо клук!!! В твоя случай изгоряха няколко човека!!! След като ги самоубиха!!! А директорите педофили снимащи децата ваши ли бяха ?! Нагли либерасти!!!

    09:07 17.02.2026

  • 5 1488

    25 1 Отговор
    а тоз пидофил отде има 1 милион лева лични пари, аз карам от заплата на заплати ?

    Коментиран от #24

    09:08 17.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 кой му дреме

    17 2 Отговор
    бг политици ядат бг деца и ги склоняват към проституция
    всички от последните 35 г са замесени

    обесете ги ритуално пред парламента
    изгорете парламента

    почваме отначало

    09:16 17.02.2026

  • 8 Пенчо

    11 3 Отговор
    Кметовете да се пазят! Пази сеееее.......!

    09:19 17.02.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    22 2 Отговор
    Ти изгоря на "Петрохан" но още си жив и от 9 дерета вода носиш оповавайки се на комунистическото си минало

    09:20 17.02.2026

  • 10 Много активен стана мрънкалника

    18 1 Отговор
    Как се активира заспалия кмет, с нещо друго да се занимава народа, не с педофилията. Може и на работа да иде даже, шарлатанина.

    09:20 17.02.2026

  • 11 1488

    11 2 Отговор
    довечера с туби бензин и кибрит пред парламента
    всички 240 педофила ще горят в него

    09:21 17.02.2026

  • 12 въпросче

    17 2 Отговор
    Този още ли кметува. Не е ли подал оставка? Този ще завлече ПП на дъното. Никога не бих гласувал за партия в която фигурират този, Божанков и Пейков.

    09:27 17.02.2026

  • 13 Настоятелен

    13 1 Отговор
    И хората искаха охрана в малките населени места за да могат да живеят ,отглеждат децата си , да плащат данъци ,но политиците ги изоставиха и няма ни МВР ,ни дяволи . Резултата е обезлюдени села и процъфтяващи махали на един етнос на който нищо от НК не им е чуждо. Превзети села . Сега когато това опря до разните кметове надигнахте вой защото усетихте ,че сте следващите . Проклети сте от народ да се избивате помежду си за власт и пари . В другите няма вече какво да губят . Имането е във вас и бизнесите са ваши ,на политици и махали . Но сложилите ръка на имот ,здраве и живот над Българското е като да вземеш прокълнато имане с кървави пари . За обикновените работещи хорица - Оглед на местопроизшествието , а за политически селяндури Държавна охрана пак плащана от данъци . Така ли , кмете Софийски . И твоя ред ще дойде ДС наследнико дарявал милиони ??

    09:28 17.02.2026

  • 14 Какво ли?

    17 1 Отговор
    Оставката ти!
    И разследването на дарението ти- нито е Нотр. заверено, нито е вписано?
    На съд!!!

    09:30 17.02.2026

  • 15 УдоМача

    16 1 Отговор
    Явно предусеща, че е следващият... И с основание!!!

    09:30 17.02.2026

  • 16 Епшайн

    13 1 Отговор
    Това е българското управление
    Всичко е точно Епщайн
    Или на съд , или молба към администрацията на Тръмп!

    09:31 17.02.2026

  • 17 Албенчо от факултету

    15 1 Отговор
    Бате дай 100 000 евра и аз малко да паза дървета бе бате.

    09:33 17.02.2026

  • 18 И Радев да отговаря!

    10 1 Отговор
    Лично към Президентството е подаден сигнал от " Балканика,"
    Хич да не ли се изшмулва!
    Сега не е президент за да излиза с алиби , че няма право да отговаря!
    Да излиза и обясни защо не е взел отношение!

    09:35 17.02.2026

  • 19 А бе

    14 3 Отговор
    "Изгорелият" си ти покрай случая "Петрохан". Чедо мило от ДС,навсякъде другаде по света хората подават оставка в това положение,но ти си гьон.сурат

    09:37 17.02.2026

  • 20 очевидец

    7 3 Отговор
    Дребният и средният бизнес в България не само са гръбнакът на БГ икономиката... Те оцеляват докато Пеевски и Борисов ги подлагат нон-стоп на всякакъв държавен рекет и административен произвол...

    09:40 17.02.2026

  • 21 Хамзис

    7 2 Отговор
    "Настоявам компетентните органи незабавно да осигурят охрана на кмета на Бистрица Самуил Попов." Защо не излезе и настояваш за охрана на оня вход от жилещен блок който вече два пъти е пален при това в София . Там са много семейства и ще гори като в комин . Или защото няма Кмет живущ там ? Герб им вдигнаха 150 % заплатите за да си имат партийна охрана и гласоподаватели , а Вие сега на всеки крадящ кмет охрана. за 15 години селски кметове станаха милионери в имоти ,пари ,феодален бизнес и бизнеси на името на децата си . Имат пари -да си наемат частна охрана. Така казвате на хора пострадали или заплашвани . А някои да ходят пеш като няма транспорт. Здравословно било. Не си представям човек който да тъжи за партиен лидер или някакъв активист освен ако не е с личен някакъв интерес от същото котило. ОПГТ-тата Ви нямат край и наистина е време да се саморазчиствате разните партийни олигархични бригади.

    09:41 17.02.2026

  • 22 Че, какво е станало

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Един приятел го видял на някаква вечеринка, че бил уморен и го закарал в хижата да си почине, с преспиване, сред природа, и в здрава мъжка компания. Харесало му и ходил там още 9-10 пъти.

    09:48 17.02.2026

  • 23 развеселен

    7 0 Отговор
    Сега жълтопаветните извр@тен@ци ще се пробват да се изкарат жертви , на юридически език , това се нарича ОТКЛОНЯВАНЕ НА УДАРА /aberatio ictus/ , ще хленчат за Бистришкият кмет , който (всички добре знаят в Бистрица) много обича да взема пари в аванс (за различни "услуги" с кадастър , комасиране , регулации и пр.) , обаче после нищо не върши и затова го гонят с бухалки и го палаят. Няма да помогне да се отърват от п.до-п.дерасткият скандал , ама нека се пробват.

    09:48 17.02.2026

  • 24 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    УЦЕЛИЛ Е С КЪСМЕТА!

    09:53 17.02.2026

  • 25 абе

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    в София гореха повече, ама се прави на разсеян

    09:55 17.02.2026

  • 26 Шушумиго

    2 0 Отговор
    Оставка

    10:01 17.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Василеску

    5 0 Отговор
    ПП-Дб е организирана секта. Много близо до престъпна. Със сигурност корупционна. Какво значи 11 (единадесет) заместник-кметове на Терзиев? Точно същото. Новремето бяха 4, максимум 5-6 при Фандъкова и се справяха в пъти по-добре. Сигурно и там е имало корупционни практики. Къде няма. Да не би в ЕС, или във веилката Украйна. Та и ПП-ДБ барабар с МЪЖЕТЕ

    10:05 17.02.2026

  • 29 Хмм

    5 0 Отговор
    вече загинаха 6 души, включително и дете, заради вашето покровителство на другарчетата от протеста, кметът терзиев е ходил многократно там, сам не знае колко пъти, дори е превел на личната сметка на Ивайло Иванов 80 хиляди евро, това не е дарение за агенцията, а лична благодарност, за какво?

    10:07 17.02.2026

  • 30 Веске

    3 0 Отговор
    Кажи си за Петрохан?

    10:11 17.02.2026

  • 31 Ватманяк

    1 0 Отговор
    11 заместник кмета по 6 000 евро основна 66 000 по 12 месеца по 4 години прюс десетки общински дружества с по 5 директори със същата заплата плюс 61 общински съветници = ПЕТДЕСЕТ МИЛИОНА ЕВРО за 4 години от данъкоплатеца за ОПГ.

    10:11 17.02.2026

  • 32 Цървул от Подуяне

    1 0 Отговор
    Ало,Терзиев,кога ще ми изхвърлите боклука бе?От края на ноември не е взиман,минава некво камионче което НЕ взима боклука от железните кофи!!!Омръзна ми да ходя до съседните блокчета да го хвърлям!!!Вместо да се киприш по тв колко много пари си дал на Калушевци,заеми се с тия боклучави фирми бе.

    10:15 17.02.2026

  • 33 КОЛКО МИЛО !

    1 0 Отговор
    Ндаа , милото кметче се загрижило за милото малко кметче /на Бистрица/ . Сигурно защото заедно са ходили на екскурзийки по планините /да речем до Петохан/ за да си "продухат" ... дихателната система , да си "прочистят" отделителната такава /из@тзад/ и да си е@кулират през фонтанелките . Мило , много мило (нали) .

    10:16 17.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове