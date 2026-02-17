Васил Терзиев: "Какво още трябва да се случи? Да изгори човек?"

"Настоявам компетентните органи незабавно да осигурят охрана на кмета на Бистрица Самуил Попов." Това заяви кметът на София Васил Тезриев, след като в малките часове в понеделник автомоблът и входната врата на Попов бяха подпалени. След акция снощи СДВР задържа петима души, съпричастни към престъплението.

"Какво още трябва да се случи, за да има превенция? Да изгори човек? Държавата не трябва да чака трагедия, за да действа", попита Терзиев чрез профила си във Фейсбук.

Според него "ресурсът за охрана трябва да бъде насочен там, където има реален риск - към служителите, които са обект на заплахи заради работата си, вместо към самозабравили се депутати, които ги е страх да посрещнат “народната любов” на улицата".

"Кметовете - независимо от партията и политическия им цвят - трябва да работят спокойно. Ние сме най-близо до хората и когато един кмет бъде сплашван, това е натиск върху цялата общност", казва още Терзиев и припомня различни форми на атаки от последните години, споменавайки себе си, кмета на Варна Благомир Коцев, който прекара месеци в ареста, а сега и Самуил Попов.

По-късно днес представители на сдружението на кметове на населени места ще се събират на протест пред кметството в Бистрица.