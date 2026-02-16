Новини
Васил Терзиев за палежа срещу кмета на Бистрица: Защо всеки път сценарият е един и същ? Къде е МВР? Къде е Даниел Митов?

16 Февруари, 2026 11:24 1 302 42

  • васил терзиев-
  • палеж-
  • кмет-
  • бистрица-
  • самуил попов

Държавата е длъжна да предотвратява, а не да реагира постфактум

Васил Терзиев за палежа срещу кмета на Бистрица: Защо всеки път сценарият е един и същ? Къде е МВР? Къде е Даниел Митов? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев изразява категоричното си възмущение от палежа на автомобил и опита за палеж на дома на кмета на с. Бистрица Самуил Попов.

„Палежът на автомобил и опитът за палеж на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са недопустими и изискват незабавна, видима реакция от държавата – още повече при данни за предходни заплахи и подадени сигнали,” заявява Терзиев.

Столична община припомня, че през последните месеци кметът на Бистрица е подавал сигнали до компетентните институции във връзка с нерегламентирано депониране на земни маси и незаконни сметища на територията на района, както и за отправени към него заплахи. По тези сигнали са извършвани проверки, но случаят поставя въпроса за ефективността на предприетите мерки и за необходимостта от реална превенция.

“Защо всеки път сценарият е един и същ – има сигнали, има предупреждения, има заплахи, а след това следва посегателство. Къде са превантивните действия на службите? Къде е МВР и къде е Даниел Митов? Още колко тежки случая трябва да се случат, за да поеме политическа отговорност ръководството на министерството,” пита Васил Терзиев.

“Държавата не може да реагира постфактум – тя е длъжна да предотвратява.“

Кметът на София настоява за бързо, прозрачно и резултатно разследване, което да установи както извършителите, така и евентуалните подбудители. Според него посегателство срещу избран представител на местната власт е удар срещу институциите и срещу правото на гражданите да бъдат представлявани без страх и натиск.

Столична община очаква от компетентните органи конкретни действия и публична отчетност.


Оценка 4.5 от 32 гласа.
Оценка 4.5 от 32 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    25 11 Отговор
    Нагъл като Либераст и паветник!!! Оставка бе, го ведо!!!

    Коментиран от #42

    11:27 16.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Директора👨‍✈️

    26 11 Отговор
    Митов не знам къде е, наистина, но ти си тук и трябва да кажеш веднъж за винаги как си свързан с тия 6 УБИТИ човека!!!

    11:27 16.02.2026

  • 4 Роден в НРБ

    26 9 Отговор
    Васко мазгата пил 3 пъти чай в хижа Петрохан и 7 пъти пил протеин

    11:27 16.02.2026

  • 5 Баце

    13 1 Отговор
    Защото държавата е такава, обществото е такова, генът е такъв..
    Целта на разните пантери, Петрохани и тн и тн е дискредитация, налагане на апатия, подозрителност..

    11:31 16.02.2026

  • 6 Дориана

    16 13 Отговор
    Няма нужда да питаме къде са? Това е резултата от купените и зависими институции от Борисов и Пеевски и техните партии. Цялата държава е оплетена като октопод с пипала от мафия, корупция и олигархия с политически зависимости. Точно за това Румен Радев се принуди на напусне Президентството за да се опита заедно с целия български народ да освободи България от модела Борисов- Пеевски и техните патерици ИТН и БСП ОЛ.

    11:32 16.02.2026

  • 7 Хмм

    17 7 Отговор
    държавата е и той, кметът, дето карал моторни шейни с приятеля си Ивей (Ивайло Иванов), приемал за напълно нормално електрозагражденията, че пазели кучетата от вълци и привел на личната му сметка 80 хиляди, това не е дарение, защото не е на агенцията, а на приятеля Ивей, за какво му благодари, ето заради такива представители на властта се стигна до трагичния инцидент

    11:32 16.02.2026

  • 8 Георги

    13 5 Отговор
    налъм, споснсорирай и частно мвр тогава

    11:33 16.02.2026

  • 9 сърдитият Буда

    17 6 Отговор
    Васе , не се занимавай с неща , от които не разбираш (ама то - ти от нищо не разбираш ,де) , ами кажи - колко пъти медитира тази сутрин и еякулацията мина ли през фонтанелката ти ? Щото - Буда да не ти се разсърди . Щото - после - лошо .

    11:33 16.02.2026

  • 10 не разбрал

    12 8 Отговор
    Абе , Терзиев , аз не разбрах , когато си ходил при Калушев с ДЕЦАТА , с чии деца си ходил ? Май , не си бил с твоите , ами с някои от "оборотните" на Калушев .

    11:35 16.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Така

    10 3 Отговор
    прасетата подготвят избори

    11:36 16.02.2026

  • 13 хггх

    10 5 Отговор
    Тоз човек незнам как има очи да се показва особено след вчерашното интервю , бил изморен и го качили до хижата където преспал там уикенда.

    11:37 16.02.2026

  • 14 Васко Т.

    8 4 Отговор
    Пе..рас да се наричам - първа радост е за мене ........

    11:37 16.02.2026

  • 15 зевзек

    11 0 Отговор
    верно бе, къде е Митов, от колко време не е бил в медиите, сума ти неща и бели се случиха, едва ли се е уплашил от два рехави протеста на БОЕЦ срещу него, докато е министър има отговорности пред обществото, това не ти е НПО-то, да ходиш когато искаш на работа, да си тръгваш когато искаш, и на никой да не дължиш обяснение какво си свършил през деня

    11:41 16.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не зная Ивайло Калушев но профилът му

    7 5 Отговор
    не е на самоубиец, в края на краищата трябва да отчетем фактите за Калушев, спасявал е група затворена от проливни дъждове в пещерата Духлата, село Боснек.

    И. Калушев няма профил на страхливец който се самоубива и убива другите пътуващи в Кемпера.

    Не му прави чест на психиатъра Михайлов да маже кал (казвам кал да не използвам друга нецензурна думичка), по убитите на Петрохан и Околчица.

    Трябват факти, когато фактите говорят всички замълчават.

    Тримата в хижата са ликвидирани.

    Тримата в Кемпера е спорно дали са ликвидирани или има убийство и самоубийство?

    Това което е абсолютно сигурно е че МВР и ДАНС зачистват следи от криминално разследване а Прокуратурата тежко навява Версия за шесторно самоубийство.

    В цялата крими история трябва да се вземе в предвид heavy involvement of МВР, ГДБОП и Прокуратура.

    Коментиран от #21

    11:42 16.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Петрохан

    6 6 Отговор
    Често ходил при калушев даси правят извращения с малолетни

    11:43 16.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 до: чичковите жълтопаветотиквеничовчета

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Не зная Ивайло Калушев но профилът му":

    Стига с тези смехотворни опорки , никой не "кълве" на тях ,не ви ли омръзна да ги тракате ?

    11:45 16.02.2026

  • 22 Кмета ми е много антипатичен и бих му

    2 3 Отговор
    размазал физиономията с удоволствие но в случая Право и Прокуратура вървят
    пос фактум, въпросите които Терзиев задава са на място.

    11:46 16.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Промяна

    4 5 Отговор
    Боташ дали ходил на чаи при калушев само питам

    11:48 16.02.2026

  • 25 Джим

    2 3 Отговор
    Да си е сложил аларма в двора

    11:48 16.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 €вр0иди0т

    3 0 Отговор
    Сигурно си къдри масурите...

    11:50 16.02.2026

  • 28 Са друго искам да попитам.

    4 3 Отговор
    Бойко Борисов е пе е рас, къде му е семейството?

    Делян Пеевски е пе е рас, къде му е семейството.

    11:51 16.02.2026

  • 29 Аз не съм пепефил и никога няма да бъда

    7 3 Отговор
    Тези пепефилите и деберастите взеха сега да се палят сами, за да им обърне някой внимание, но всички занем, че те ходят да пият протеин при ламата Калушев

    11:57 16.02.2026

  • 30 ООрана държава

    6 1 Отговор
    Хванете един милицилнер и бу набиите 2 6амара, и хоп след 2 часа къдравия е се е появил на брифинг да заплашва и да св прави робърт де ниро

    12:00 16.02.2026

  • 31 Анализатор

    5 4 Отговор
    Г-н Кмете, не сте ли на Петрохан....?
    Щото казват, че и Митов е там...

    12:02 16.02.2026

  • 32 Механик

    3 2 Отговор
    "къде е Даниел Митов?"
    А де?! Кой ми напълни памперса, Терзияяяя? КОЙ?
    И ние питаме къде е тоя мушмурок, ама не отговаряте. Ти поне, макар и малко принудително, но се появи на 2-3 пъти колкото да кажеш че си бил 10-12 пъти на Петрохан и си приятел на ламите. Дори си има дал 80000 евро, ей така, да си харчат.

    12:10 16.02.2026

  • 33 Много е просто

    0 0 Отговор
    Защото некадърниците са едни и същи!

    12:26 16.02.2026

  • 34 Цвете

    2 0 Отговор
    ТО БИВА ПРОСТОТИЯ, НО ДА ОБИЖДАТЕ ТОЛКОВА МРЪСНО КМЕТА НА СОФИЯ Е БЕЗОБРАЗИЕ.ГЛУХИ ЛИ БЯХТЕ, ЧЕ Е СПОНСОР НА УБИТИТЕ ОТ ЛИЧНИТЕ СИ СРЕДСТВА.КОЙ ИЗВЪРШИ ТОЗИ ПАЛЕЖ ВЪРХУ КМЕТА НА БИСТРИЦА? ЕТО, ТОВА Е НА ДНЕВЕН РЕД И ДА СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА ИЗВЪРШИТЕЛЯ ? 🤔🙄🇧🇬👍🇧🇬

    12:36 16.02.2026

  • 35 Цвете

    0 1 Отговор
    ТО БИВА ПРОСТОТИЯ, НО ДА ОБИЖДАТЕ ТОЛКОВА МРЪСНО КМЕТА НА СОФИЯ Е БЕЗОБРАЗИЕ.ГЛУХИ ЛИ БЯХТЕ, ЧЕ Е СПОНСОР НА УБИТИТЕ ОТ ЛИЧНИТЕ СИ СРЕДСТВА.КОЙ ИЗВЪРШИ ТОЗИ ПАЛЕЖ ВЪРХУ КМЕТА НА БИСТРИЦА? ЕТО, ТОВА Е НА ДНЕВЕН РЕД И ДА СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА ИЗВЪРШИТЕЛЯ ? 🤔🙄🇧🇬👍🇧🇬

    12:38 16.02.2026

  • 36 Перо

    1 0 Отговор
    Даниел Митов е гост на Костов!

    12:41 16.02.2026

  • 37 Браво на Васил Терзиев

    2 2 Отговор
    Достоен човек който няма какво да крие

    12:53 16.02.2026

  • 38 превантивните действия на службите?

    1 0 Отговор
    Ами над 70 човека на екскурзия до Юкатан в годините са ходили и хич със сектата не са контактували ....

    12:55 16.02.2026

  • 39 Къде е МВР и къде е Даниел Митов?

    2 0 Отговор
    Къде, къде... у Мексико на екскурзия е, къде ...

    12:56 16.02.2026

  • 40 Облъка от мрачни усещания

    1 0 Отговор
    С дъх на тъга, биполярната болест на надарените и безполезните. Скалата на извадката на пациентите с биполярно разстройство! Класическата дипресия след 11 години по учебник с латентният край и мечтата за прераждане ...

    Коментиран от #41

    13:01 16.02.2026

  • 41 " Ние много се уморихме,

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Облъка от мрачни усещания":

    Нямаме повече сили " ..... Поне 3-ма познати имам които така се обесиха. Гого в Бургас примерно... виден спеотолог и строителен предприемач ....

    13:09 16.02.2026

  • 42 Харалампи простото

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Да го д у х а ш разграден г е й з е р

    13:12 16.02.2026

