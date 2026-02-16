Васил Терзиев за палежа срещу кмета на Бистрица: Защо всеки път сценарият е един и същ? Къде е МВР? Къде е Даниел Митов?

Кметът на София Васил Терзиев изразява категоричното си възмущение от палежа на автомобил и опита за палеж на дома на кмета на с. Бистрица Самуил Попов.
„Палежът на автомобил и опитът за палеж на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са недопустими и изискват незабавна, видима реакция от държавата – още повече при данни за предходни заплахи и подадени сигнали,” заявява Терзиев.
Столична община припомня, че през последните месеци кметът на Бистрица е подавал сигнали до компетентните институции във връзка с нерегламентирано депониране на земни маси и незаконни сметища на територията на района, както и за отправени към него заплахи. По тези сигнали са извършвани проверки, но случаят поставя въпроса за ефективността на предприетите мерки и за необходимостта от реална превенция.
“Защо всеки път сценарият е един и същ – има сигнали, има предупреждения, има заплахи, а след това следва посегателство. Къде са превантивните действия на службите? Къде е МВР и къде е Даниел Митов? Още колко тежки случая трябва да се случат, за да поеме политическа отговорност ръководството на министерството,” пита Васил Терзиев.
“Държавата не може да реагира постфактум – тя е длъжна да предотвратява.“
Кметът на София настоява за бързо, прозрачно и резултатно разследване, което да установи както извършителите, така и евентуалните подбудители. Според него посегателство срещу избран представител на местната власт е удар срещу институциите и срещу правото на гражданите да бъдат представлявани без страх и натиск.
Столична община очаква от компетентните органи конкретни действия и публична отчетност.
1 Пич
Коментиран от #42
11:27 16.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Директора👨✈️
11:27 16.02.2026
4 Роден в НРБ
11:27 16.02.2026
5 Баце
Целта на разните пантери, Петрохани и тн и тн е дискредитация, налагане на апатия, подозрителност..
11:31 16.02.2026
6 Дориана
11:32 16.02.2026
7 Хмм
11:32 16.02.2026
8 Георги
11:33 16.02.2026
9 сърдитият Буда
11:33 16.02.2026
10 не разбрал
11:35 16.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Така
11:36 16.02.2026
13 хггх
11:37 16.02.2026
14 Васко Т.
11:37 16.02.2026
15 зевзек
11:41 16.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Не зная Ивайло Калушев но профилът му
И. Калушев няма профил на страхливец който се самоубива и убива другите пътуващи в Кемпера.
Не му прави чест на психиатъра Михайлов да маже кал (казвам кал да не използвам друга нецензурна думичка), по убитите на Петрохан и Околчица.
Трябват факти, когато фактите говорят всички замълчават.
Тримата в хижата са ликвидирани.
Тримата в Кемпера е спорно дали са ликвидирани или има убийство и самоубийство?
Това което е абсолютно сигурно е че МВР и ДАНС зачистват следи от криминално разследване а Прокуратурата тежко навява Версия за шесторно самоубийство.
В цялата крими история трябва да се вземе в предвид heavy involvement of МВР, ГДБОП и Прокуратура.
Коментиран от #21
11:42 16.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Петрохан
11:43 16.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 до: чичковите жълтопаветотиквеничовчета
До коментар #17 от "Не зная Ивайло Калушев но профилът му":Стига с тези смехотворни опорки , никой не "кълве" на тях ,не ви ли омръзна да ги тракате ?
11:45 16.02.2026
22 Кмета ми е много антипатичен и бих му
пос фактум, въпросите които Терзиев задава са на място.
11:46 16.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Промяна
11:48 16.02.2026
25 Джим
11:48 16.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 €вр0иди0т
11:50 16.02.2026
28 Са друго искам да попитам.
Делян Пеевски е пе е рас, къде му е семейството.
11:51 16.02.2026
29 Аз не съм пепефил и никога няма да бъда
11:57 16.02.2026
30 ООрана държава
12:00 16.02.2026
31 Анализатор
Щото казват, че и Митов е там...
12:02 16.02.2026
32 Механик
А де?! Кой ми напълни памперса, Терзияяяя? КОЙ?
И ние питаме къде е тоя мушмурок, ама не отговаряте. Ти поне, макар и малко принудително, но се появи на 2-3 пъти колкото да кажеш че си бил 10-12 пъти на Петрохан и си приятел на ламите. Дори си има дал 80000 евро, ей така, да си харчат.
12:10 16.02.2026
33 Много е просто
12:26 16.02.2026
34 Цвете
12:36 16.02.2026
35 Цвете
12:38 16.02.2026
36 Перо
12:41 16.02.2026
37 Браво на Васил Терзиев
12:53 16.02.2026
38 превантивните действия на службите?
12:55 16.02.2026
39 Къде е МВР и къде е Даниел Митов?
12:56 16.02.2026
40 Облъка от мрачни усещания
Коментиран от #41
13:01 16.02.2026
41 " Ние много се уморихме,
До коментар #40 от "Облъка от мрачни усещания":Нямаме повече сили " ..... Поне 3-ма познати имам които така се обесиха. Гого в Бургас примерно... виден спеотолог и строителен предприемач ....
13:09 16.02.2026
42 Харалампи простото
До коментар #1 от "Пич":Да го д у х а ш разграден г е й з е р
13:12 16.02.2026