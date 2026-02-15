Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Васил Терзиев дарил не за сдружението от Петрохан, нито за Ивайло Калушев, а на личната банкова сметка на Ивайло Иванов

Васил Терзиев дарил не за сдружението от Петрохан, нито за Ивайло Калушев, а на личната банкова сметка на Ивайло Иванов

15 Февруари, 2026 19:55, обновена 15 Февруари, 2026 20:28 1 846 63

  • петрохан-
  • васил терзиев-
  • дарения-
  • масово убийство-
  • педофилия-
  • секс с деца-
  • нап

Подкрепял съм стотици хора, част от тях не съм преценил добре, призна кметът на София

Васил Терзиев дарил не за сдружението от Петрохан, нито за Ивайло Калушев, а на личната банкова сметка на Ивайло Иванов - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Невижданият за България случай с шестимата загинали край Петрохан и Околчица продължава да поставя въпроси, на които обществото очаква отговори. В публичното пространство излязоха и имената на дарители на сдружението, свързано с групата на Ивайло Калушев. Един от тях е кметът на София Васил Терзиев, който говори в предаването „120 минути“ по bTV.

„Все още никой не се е обаждал“ – така отговори столичният кмет на въпрос дали вече е бил призован да даде показания и да обясни обстоятелствата, около които е правил даренията към сдружението.

Още при откриването на първите тела край бившата хижа „Петрохан“ Терзиев публично заяви, че познава и тримата мъже.

„В този момент не беше ясно и каква е съдбата на останалите трима. Аз съм срещал и шестимата, някои по-често от други. Запознахме се 2022 г. есента малко случайно – една вечер се видях с мой приятел в голяма компания, той видя, че съм изморен, и предложи да се качим до планината и каза, че там, на хижата, има приятели. Общо взето така започна нашето запознанство“, разказа той.

Така той отива от София в Петрохан за уикенда. Там са били Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев. Други гости не е имало.

„За да се включа в тяхната кауза по опазването на планината и дивите животни, явно са ми направили достатъчно добро впечатление за това как са стигнали до това да го правят, техният житейски път, историята, която ми е била представена“, казва още софийският кмет.

И уточни, че всичко, което предава, са личните му впечатления:

„Старая се да не си изграждам някакви хипотези, има власти, които трябва да дадат много отговори, има страшно много конспирации, които навеждат и в посока самоубийство, и в посока убийство, аз не бих искал да коментирам тези неща, по-скоро лична перспектива – какво аз съм видял“.

Той описа групата от тримата, които е срещнал на хижата, като „добре споен екип“.

„Усещаше се, че Ивайло Калушев и Ивайло Иванов са така, по-високо в йерархията. То се усеща, не знам как да ви го опиша, другите ги слушат. Но това, което се виждаше е, че са много дисциплинирани и организирани – вършат си работата, правят си обходите, наблюденията, всеки се занимава с това, което има като задачи по поддръжка“, каза той.

Попитан дали е виждал в компанията им млади мъже или деца, той заяви:

„Млади, деца, съм виждал много по-късно. Едно от тях е въпросният Алекс, но първо видях Николай Златков, който също ми направи много добро впечатление. Това, което мога да кажа за всичките – изключително ерудирани, начетени, интересни събеседници, много скромни и смирени. И за Алекс, и за Ники ми правеше впечатлени над какви дебели книги наблягат - класическа литература на английски, неща, свързани с науки, философия, много широк спектър книги“.

Година по-късно той е бил помолен от сдружението да направи първото дарение – като посочили точна сума и причината за дарението.

„Помолиха ме, година по-късно мисля, че беше. Обясниха ми за какво имат нужда. През това време съм ходил на хижата, карали сме мотори, правили сме обходи с техния високопроходим джип да ми показват горите, водохващането. Мисля, че общо 9-10 пъти сме се виждали от 2022 г. до последния път“, каза той.

„Аз през годините съм дарил милиони мои пари с платени данъци върху тях за всякакви каузи. За здраве, за образование, за когато е имало природни бедствия, за болници, за църкви – наборът от неща, които съм подкрепял, е много голям. Просто в момента това е в полезрението и въпросът, който се задава, е „защо само това съм подкрепил, а не съм решавал други проблеми“ – напротив, решил съм много, и аз дадох и конкретни примери за част от многото неща, които съм подкрепял“, обясни още Терзиев.

„И като дарител, и като инвеститор аз съм подкрепял стотици хора. Част от тях не съм преценил добре, част от тях са ме разочаровали. Но когато правиш едно дарение, имаш убеденост, че това, което си видял, е достатъчно добро, за да заслужи твоето внимание“, добави той.

По думите му е дарявал средства и на други НПО-та, които се занимават с опазване на природата, но „не е имало друга организация, която да има амбициите да въвежда рейнджърство в България“.

От разследване на bTV обаче става ясно, че организацията на Ивайло Калушев е декларирала значително по-малко пари като дарения – 59 хиляди лева. От това става ясно, че със сигурност поне дарението на Васил Терзиев не е декларирано в неговата цялост.

„Най-вероятно защото то е преведено на Ивайло Иванов. Такава беше молбата. Попитах ги (защо искат дарение на лична банкова сметка – бел.ред.) и отговорът беше задоволителен. Какво да ви кажа, времето не можеш да го върнеш“, обясни софийският кмет.

Той отрече да е знаел за сигнали и проверки за заграждане на земя, която е била държавна собственост и за ограничаване на достъпа на туристи до хижата в Петрохан.

„Това, което се виждаше, е как са заградили с това, с което заграждат овцете и кравите. Така им беше ограден имота, предполагам, за да не влизат животни и хора, които не са поканени. Но тези неща, за които се говори, как са били тежко въоръжени до зъби, това нещо никога не съм го виждал. Никога не съм виждал нито един от тях с оръжие“, допълни той.

Какво още каза софийският кмет вижте във видеото към материала.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    18 11 Отговор
    Само забележете цялото "разследване" на хижата Петрохан се изразяваше в това разни експерти ,специалисти ,ченгета и Деветото джудже да оплюват убитите цял ден по медиите,все едно колко големи престъпници са били и заслужавали да бъдат убити,и нито веднъж да не се говори за възможните убиици,Едно е ясно всичко което казват от МВР е лъжа.Само си представете мащабите на криминалната хунта във високите етажи на властта,щом корумпираните държавни служби убиват хора които се борят срещу корупцията ,в България всеки който се бори срещу корупцията влиза в затвора или бива убит ,и всичко това е със съдействието на корумпираната съдебната власт в България,не случайно почти всички съдии и прокурори са жени ,това са държанки и проститутки на бандитите които са ги назначили на тези постове да упражняват чадър над криминалната дейност на тези бандити .Само си помислете в каква държава живеем щом корумпираните държавни служби могат да убиват всеки който пречи на криминалната дейност на властта,за 30 години западна демокрация България беше трансформирана от правова държава в политически криминален картел който убива ,корумпира и тероризира всеки който пречи на тези бандити.Демокрацията е проказа която бавно убива България.

    Коментиран от #29, #60, #61

    19:57 15.02.2026

  • 2 Сталин

    22 8 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    Коментиран от #4, #44

    19:58 15.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    37 9 Отговор
    Терзиев срещнал Калушев в един гей бар и прекарали незабравим уикенд в хижата в Петрохан.После получил сметката.

    19:59 15.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Под турско сме се увеличавали а сега намаляваме.

    19:59 15.02.2026

  • 5 яни

    12 32 Отговор
    За мен Терзиев е честен и добър човек !

    Коментиран от #56

    20:00 15.02.2026

  • 6 айде

    17 3 Отговор
    Потресаващ разказ та те са били приятели с Терзиев?!

    Коментиран от #15

    20:01 15.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Айде да излиза Дориана

    2 7 Отговор
    Да каже-:видяхте ли защо Радев, мъжът ми създаде ПП
    Такива дарители, такава култура..
    Не разбрал друго, ама видял подробно дебелите книги
    Над ,които..залягали.

    20:02 15.02.2026

  • 9 Мнение

    12 9 Отговор
    Няма нужда да го замазвате отрпката от ппдб!
    ТОЙ ВЕЧЕ СИ ПРИЗНА ПУБЛИЧНО, ЧЕ ДАЛ 70-80ХИЛ ЕВРО ЗА ТАЯ СЕКТА!
    ВЕЧЕ КАТО СЕ Е ИЗХОДИЛ, НЕ МАЖЕТЕ, ЧЕ СЕ РАЗМИРИСВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ!!!

    20:02 15.02.2026

  • 10 Анонимен

    7 2 Отговор
    Полицията се чуди какво да прави, разни интернет "бойци" приписват твърдения на полицаите, на управляващите им се търкалят стотици хиляди и ги раздават ей така... Богат, беден като им се разхлопа дъската, всичките са еднакви.

    20:02 15.02.2026

  • 11 БеГемот

    16 10 Отговор
    Тоя е пълен тъпак....и инфантил...за нищо не става....сега ще провали и София....нещастникът не знае къде се намира толкова е зле....напълно неадекватен....

    20:02 15.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Вашето мнение

    12 8 Отговор
    Искам да попитам защо след като ппдб дават мило и драго за всяко появило се нпо, защото самите те на 100% са хрантутници на нпо-та сега търсят държавата да ги измъкне от педофилската история, в която голяма част от представителите им са набутани. Кмета е дарил защото явно е останал доволен от услугите на калушев.

    Коментиран от #41

    20:03 15.02.2026

  • 14 Имал-дал

    5 3 Отговор
    Кво му държите сметка пък вие.
    Все за е такива "хубави неща" да си ги харчи.

    20:03 15.02.2026

  • 15 Последния Софиянец

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "айде":

    Любовници.

    20:03 15.02.2026

  • 16 гхбгг

    10 6 Отговор
    Запознахме се 2022 г. есента малко случайно – една вечер се видях с мой приятел в голяма компания, той видя, че съм изморен, и предложи да се качим до планината и каза, че там, на хижата, има приятели. Общо взето така започна нашето запознанство“, разказа той.

    20:03 15.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хаха

    14 7 Отговор
    Божков ТВ се опитват да изперат Васко ухото. Не бил преценил добре...

    20:03 15.02.2026

  • 19 таксиджия 🚖

    13 7 Отговор
    Колегите от ОК разправят, че на тоя прякора е васко жабето 🐸 защото като го уважавали в студентските му години, крякал като жаба 🤭

    20:04 15.02.2026

  • 20 Какво видял " дарителят"

    18 5 Отговор
    " И за Алекс, и за Ники ми правеше впечатлени над какви дебели книги наблягат - класическа литература на английски, неща, свързани с науки, философия, много широк спектър книги“.

    Направо съм смаян! Какво учене е било там...

    20:04 15.02.2026

  • 21 дфхцд

    12 8 Отговор
    Тука вече хептен затънаха от ПП

    20:05 15.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гост

    17 7 Отговор
    12.02.25 г. Терзиев: "Посещавал съм хижа "Петрохан" през юли с децата ми. Това заяви столичният кмет Васил Терзиев на брифинг, коментирайки случая „Петрохан-Околчица“.„Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам“, подчерта той."

    Как така до 12-ти въобще мълча за посещенията си в сектата, изведнъж се "сети" за "едно" с "децата" си, а... днес в студиото станаха "девет, десет пъти... "!?
    И как така е преминавал през загражденията с надпис: "стреля се без предупреждение"!?
    Защо тоя кмет с известна нетрадиционна ориентация не е арестуван! Гнус ме е от такива, като него!

    20:06 15.02.2026

  • 24 Филм за Мексико в ютюб

    1 1 Отговор
    Ивайло Калушев и групата му, Мексико – ТНЕ UNEXPLORED, 2015 – cave diving documentary in Mexico

    20:06 15.02.2026

  • 25 Удри

    13 8 Отговор
    Тоя няма един реален работен ден през живота си. Парите са от червените куфарчета на дядо му покрай държавна сигурност, с които направи фирма.

    Коментиран от #59

    20:07 15.02.2026

  • 26 Ко речи..

    6 6 Отговор
    ,,Всичко с парите е точно

    Или това май го беше казал Дерменджиев..
    И така, на ръка им дава 80 000€ - за джобни, разбираш ли..,ха

    20:07 15.02.2026

  • 27 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Защо ще дава на частно лице а не като дарение за да му се отчете за данъците.

    20:07 15.02.2026

  • 28 Аве това номерът на "китайката",

    8 4 Отговор
    от МВР казват че са криминално проявени и с това си измиват ръцете.

    Фактите издялани на камък са следните,
    има шест трупа и Главен Прокурор кандидат за Холивудски Сценарий, Прокуратура Туейн Пийкс Пикчърс и Агитка от Генерали от Службите да припяват на Прокуратурата и Главният Прокурор.

    От едната страна са шест трупа, от другата страна е ДАНС, МВР, Прокуратура със Сценарий за Холивуд.

    Факти срещу Държавни Импровизации в стил, мъртвите са виновни.

    20:08 15.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 гбгц

    7 3 Отговор
    Явно ще изтичат записи щом си спомни , че често посещавал хижата хах

    20:10 15.02.2026

  • 31 Хохо Бохо

    7 10 Отговор
    Не разбирам защо копейките мразят Радев. Той е същият предател като тях...
    А относно даренията. Дарението не е престъпление, а благороден акт.
    Ако не е престъпление, в какво обвиняват Терзиев?...

    Коментиран от #35

    20:10 15.02.2026

  • 32 Анонимен

    15 4 Отговор
    Гледах интервюто.Терзиев си призна че е спал в хижата,но не каза с кого.

    20:11 15.02.2026

  • 33 Лора Мисиркова

    9 7 Отговор
    По всички радия и ТВта голямо пране на педофилите от ПП "Партията на Педофилите" и ДБ "Дай му Бързо".

    20:13 15.02.2026

  • 34 Чистача

    7 7 Отговор
    Герболяка го разпадат!От вън.Оляха се.Ще принудят демократичната общност да гласува за Мунчо.

    Коментиран от #53

    20:14 15.02.2026

  • 35 Питай Веска Водката

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Хохо Бохо":

    Варна!

    20:16 15.02.2026

  • 36 Лунатик

    9 6 Отговор
    Светльо не му зададе нито един неудобен въпрос.Цялото интервю беше нагласено да изкара кмета сух от водата.

    20:16 15.02.2026

  • 37 Пламен

    9 4 Отговор
    Ивайло Валентинов Иванов, един от убитите край хижа "Петрохан", е представлявал руската държавна корпорация "Росатом" в арбитражното ѝ дело срещу България .

    20:16 15.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Василка кметункова

    5 4 Отговор
    Оставка наследника на ДС и пешо танка

    20:19 15.02.2026

  • 40 Факти

    7 3 Отговор
    ДАНС, ГДБОП и Прокуратурата са скрили сигналите за педофилия срещу Калушев. Тези структури са в ръцете на Борисов и Пеевски.

    20:19 15.02.2026

  • 41 Детектив

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    Доказателства за педофилия освен на един 15 годишен наркозависим и някаква психо болна "родителка"?

    20:20 15.02.2026

  • 42 Анонимен

    10 0 Отговор
    "той видя, че съм изморен, и предложи да се качим до планината и каза, че там, на хижата, има приятели" Какво романтично начало....

    Коментиран от #52

    20:20 15.02.2026

  • 43 Червената шапчица

    3 2 Отговор
    Много е сладък Васко Ушето.. Само как мечи като малко котенце...

    20:21 15.02.2026

  • 44 Факти

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    В България никога не е имало "западна демокрация". Нашата демокрация винаги е била фасадна "източна демокрация" по руски модел.

    20:21 15.02.2026

  • 45 боги

    2 3 Отговор
    а бе тоя терзиев той целия е в ДС и дарител на звездните рейнджъри/джендъри

    20:23 15.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Мая Манолова

    6 4 Отговор
    Докато някои се чудят как да си платят сметката за ток, полицаите посрещнаха този месец с 9% по-високи заплати.
    Вече заплатата на народен полицай ще започва 3464 евро или близо 7000 лева. А като се добави бонусите , надбавката от 1% за всяка година стаж, безотчетните пари за храна накрая един полицай съвсем спокойно ще прибира по над ‼️ 5 хиляди евро на месец ‼️

    Впрочем, дори когато излязат в предизборна кампания видите ли представители на ГЕРБ ,ИТН ,БСП и ДПС, ги прогонвайте от населените си места.

    20:25 15.02.2026

  • 48 Мим

    6 0 Отговор
    Прави впечатление,че този дарител дава милиони,казано за едно нищо.Първо да помислим от къде ги има милиони,че да раздава,а сега не може да дари примерно,като кмет на София за болници ,транспорт училища,детски градини и ред необходими,а за тези бандити им ги дарява ей така на вятъра..Съмнителен е много...

    20:28 15.02.2026

  • 49 Иван

    5 2 Отговор
    😅😅😅😅😅🤡🤡🤡🤡🤡😅😅😅😅 Тоя ще ме скаса от смях. Кметче скрий се и не дрънкай глупости. Смешен та жалък, ако си мъж хвърля оставка и беш.

    20:28 15.02.2026

  • 50 Момчетата

    6 2 Отговор
    четели "дебели книги" и имали знания във "всички области"??? Кмете, кмете и теб не те слуща главата!

    20:28 15.02.2026

  • 51 плаващи петрохански пясъци

    4 2 Отговор
    Още една усмихната физиономия с меценатска защитна версия за връзката си с НАКЗТ.
    До вчера физиономията твърдеше, че спонсорира природозащитници и само веднаж е отишъл на хижата за да се убеди как се ползва дарението, сега след като стана ясно, че ДАНС (на която Б.Рашков не е бил началник) има разработки и евентуално видеозаписи увеличи приятелските посещения до 7 или 8 пъти.

    20:28 15.02.2026

  • 52 Планинар

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Анонимен":

    То, по принцип, когато си изморен, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО тръгваш да катериш до хижата, м-да-м...

    20:29 15.02.2026

  • 53 Излел е

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Чистача":

    Делю Хайдутин.

    20:29 15.02.2026

  • 54 ВЪН €вро-дж€н дърит€!

    3 1 Отговор
    ОТ Ч€РВ€НИТ€ рожби $€ ПРЪКНАХА ГОЛ€МИ €вро-атлантици(€вро-дж€н д€ ра$ти)!
    НЯКОЙ ДЕН ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ,ЧЕ И нато-Г € Йрала мунчо П€Д€рад€Ф € €дин ОТ тях!

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ д. р. $ти!

    20:30 15.02.2026

  • 55 От законова гледна точка

    4 1 Отговор
    От законова гледна точка даренията се правят по определени правила. Когато не е по правилата е даване на пари, финансиране. Васо Ухото е финансирал педофилската секта на Калушев.

    20:31 15.02.2026

  • 56 Гани

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "яни":

    Ама не става за кмет. И за домоуправител не става.

    20:32 15.02.2026

  • 57 Дзак

    3 0 Отговор
    Ако беше карал колело над Мъглиж, нямаше да има тези проблеми!

    20:32 15.02.2026

  • 58 Но да видим какво казва един от

    2 0 Отговор
    бившите Генерали от Службите?

    "Явно организацията е имала силна подкрепа. Тогава министър Сандов беше и вицепремиер. Това ги легитимира. Не може да се каже, че този договор е безсмислен"

    "Спешно подпомагане на неправителствена организация. Питайте Саша Безуханова защо им е давала толкова неща, кметът Терзиев ги е подпомагал финансово. Една от най-големите охранителни фирми също участва. Откъде идват парите, от тиймбилдинги? Колко хора ще отидат и колко тиймбилдинги ще направят?", каза още ген. Ралчев за Bulgaria ON AIR.
    Експертът посочи, че са имали голяма протекция - "от нищото получават джипове, АТВ-та, дронове за десетхи хиляди левове. Това е един проект, от който сега всички се оттеглят".


    Според ген. Ралчев най-вероятно са помагали в борбата с нелегалния трафик, но гостът запита дали това не е изместване, за да си направят техния трафик.
    "Те са на една пътека, по която след 8 км се минава границата. Вила "Малина" е унищожена, но там периодично спят бежанци. Самата вила е на място, от което може да се ориентират хората. Били са във взаимоотношения с "Гранична полиция", но явно са имали допълнителна дейност", коментира той.
    По думите му бившата хижа "Петрохан" втори път "случайно е запалена и е догоряла, за да се унищожат един куп улики". Генералът добави, че времето е избрано много подходящо.

    20:33 15.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 заверата от съратници

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Бащите на Калушев, на Деян Илиев (наследника на ламата от НАКЗТ), и на спонсора им Васил Терзиев са все колеги и сътрудници на социалистическата Държавна Сигурност.

    20:36 15.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Генерал Ралчев:

    4 0 Отговор
    Експертът посочи, че са имали голяма протекция - "от нищото получават джипове, АТВ-та, дронове за десетки хиляди левове. Това е един проект, от който сега всички се оттеглят".

    Айде идете да регистрирате некво НПО да видим дали ще бъдете обсипани с десетки хиляди, стотици хиляди лв.,?

    Прилича на Пране на Пари, нали?

    20:37 15.02.2026

  • 63 Очевидно

    1 1 Отговор
    е, че са били в много близки отношения и са си имали взаимно доверие.

    20:40 15.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове