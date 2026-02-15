Васил Терзиев дарил не за сдружението от Петрохан, нито за Ивайло Калушев, а на личната банкова сметка на Ивайло Иванов

Невижданият за България случай с шестимата загинали край Петрохан и Околчица продължава да поставя въпроси, на които обществото очаква отговори. В публичното пространство излязоха и имената на дарители на сдружението, свързано с групата на Ивайло Калушев. Един от тях е кметът на София Васил Терзиев, който говори в предаването „120 минути“ по bTV.
„Все още никой не се е обаждал“ – така отговори столичният кмет на въпрос дали вече е бил призован да даде показания и да обясни обстоятелствата, около които е правил даренията към сдружението.
Още при откриването на първите тела край бившата хижа „Петрохан“ Терзиев публично заяви, че познава и тримата мъже.
„В този момент не беше ясно и каква е съдбата на останалите трима. Аз съм срещал и шестимата, някои по-често от други. Запознахме се 2022 г. есента малко случайно – една вечер се видях с мой приятел в голяма компания, той видя, че съм изморен, и предложи да се качим до планината и каза, че там, на хижата, има приятели. Общо взето така започна нашето запознанство“, разказа той.
Така той отива от София в Петрохан за уикенда. Там са били Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев. Други гости не е имало.
„За да се включа в тяхната кауза по опазването на планината и дивите животни, явно са ми направили достатъчно добро впечатление за това как са стигнали до това да го правят, техният житейски път, историята, която ми е била представена“, казва още софийският кмет.
И уточни, че всичко, което предава, са личните му впечатления:
„Старая се да не си изграждам някакви хипотези, има власти, които трябва да дадат много отговори, има страшно много конспирации, които навеждат и в посока самоубийство, и в посока убийство, аз не бих искал да коментирам тези неща, по-скоро лична перспектива – какво аз съм видял“.
Той описа групата от тримата, които е срещнал на хижата, като „добре споен екип“.
„Усещаше се, че Ивайло Калушев и Ивайло Иванов са така, по-високо в йерархията. То се усеща, не знам как да ви го опиша, другите ги слушат. Но това, което се виждаше е, че са много дисциплинирани и организирани – вършат си работата, правят си обходите, наблюденията, всеки се занимава с това, което има като задачи по поддръжка“, каза той.
Попитан дали е виждал в компанията им млади мъже или деца, той заяви:
„Млади, деца, съм виждал много по-късно. Едно от тях е въпросният Алекс, но първо видях Николай Златков, който също ми направи много добро впечатление. Това, което мога да кажа за всичките – изключително ерудирани, начетени, интересни събеседници, много скромни и смирени. И за Алекс, и за Ники ми правеше впечатлени над какви дебели книги наблягат - класическа литература на английски, неща, свързани с науки, философия, много широк спектър книги“.
Година по-късно той е бил помолен от сдружението да направи първото дарение – като посочили точна сума и причината за дарението.
„Помолиха ме, година по-късно мисля, че беше. Обясниха ми за какво имат нужда. През това време съм ходил на хижата, карали сме мотори, правили сме обходи с техния високопроходим джип да ми показват горите, водохващането. Мисля, че общо 9-10 пъти сме се виждали от 2022 г. до последния път“, каза той.
„Аз през годините съм дарил милиони мои пари с платени данъци върху тях за всякакви каузи. За здраве, за образование, за когато е имало природни бедствия, за болници, за църкви – наборът от неща, които съм подкрепял, е много голям. Просто в момента това е в полезрението и въпросът, който се задава, е „защо само това съм подкрепил, а не съм решавал други проблеми“ – напротив, решил съм много, и аз дадох и конкретни примери за част от многото неща, които съм подкрепял“, обясни още Терзиев.
„И като дарител, и като инвеститор аз съм подкрепял стотици хора. Част от тях не съм преценил добре, част от тях са ме разочаровали. Но когато правиш едно дарение, имаш убеденост, че това, което си видял, е достатъчно добро, за да заслужи твоето внимание“, добави той.
По думите му е дарявал средства и на други НПО-та, които се занимават с опазване на природата, но „не е имало друга организация, която да има амбициите да въвежда рейнджърство в България“.
От разследване на bTV обаче става ясно, че организацията на Ивайло Калушев е декларирала значително по-малко пари като дарения – 59 хиляди лева. От това става ясно, че със сигурност поне дарението на Васил Терзиев не е декларирано в неговата цялост.
„Най-вероятно защото то е преведено на Ивайло Иванов. Такава беше молбата. Попитах ги (защо искат дарение на лична банкова сметка – бел.ред.) и отговорът беше задоволителен. Какво да ви кажа, времето не можеш да го върнеш“, обясни софийският кмет.
Той отрече да е знаел за сигнали и проверки за заграждане на земя, която е била държавна собственост и за ограничаване на достъпа на туристи до хижата в Петрохан.
„Това, което се виждаше, е как са заградили с това, с което заграждат овцете и кравите. Така им беше ограден имота, предполагам, за да не влизат животни и хора, които не са поканени. Но тези неща, за които се говори, как са били тежко въоръжени до зъби, това нещо никога не съм го виждал. Никога не съм виждал нито един от тях с оръжие“, допълни той.
1 Сталин
19:57 15.02.2026
2 Сталин
19:58 15.02.2026
3 Последния Софиянец
19:59 15.02.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Сталин":Под турско сме се увеличавали а сега намаляваме.
19:59 15.02.2026
5 яни
20:00 15.02.2026
6 айде
20:01 15.02.2026
8 Айде да излиза Дориана
Такива дарители, такава култура..
Не разбрал друго, ама видял подробно дебелите книги
Над ,които..залягали.
20:02 15.02.2026
9 Мнение
ТОЙ ВЕЧЕ СИ ПРИЗНА ПУБЛИЧНО, ЧЕ ДАЛ 70-80ХИЛ ЕВРО ЗА ТАЯ СЕКТА!
ВЕЧЕ КАТО СЕ Е ИЗХОДИЛ, НЕ МАЖЕТЕ, ЧЕ СЕ РАЗМИРИСВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ!!!
20:02 15.02.2026
10 Анонимен
20:02 15.02.2026
11 БеГемот
20:02 15.02.2026
13 Вашето мнение
20:03 15.02.2026
14 Имал-дал
Все за е такива "хубави неща" да си ги харчи.
20:03 15.02.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #6 от "айде":Любовници.
20:03 15.02.2026
16 гхбгг
20:03 15.02.2026
18 Хаха
20:03 15.02.2026
19 таксиджия 🚖
20:04 15.02.2026
20 Какво видял " дарителят"
Направо съм смаян! Какво учене е било там...
20:04 15.02.2026
21 дфхцд
20:05 15.02.2026
23 Гост
Как така до 12-ти въобще мълча за посещенията си в сектата, изведнъж се "сети" за "едно" с "децата" си, а... днес в студиото станаха "девет, десет пъти... "!?
И как така е преминавал през загражденията с надпис: "стреля се без предупреждение"!?
Защо тоя кмет с известна нетрадиционна ориентация не е арестуван! Гнус ме е от такива, като него!
20:06 15.02.2026
24 Филм за Мексико в ютюб
20:06 15.02.2026
25 Удри
20:07 15.02.2026
26 Ко речи..
Или това май го беше казал Дерменджиев..
И така, на ръка им дава 80 000€ - за джобни, разбираш ли..,ха
20:07 15.02.2026
27 Последния Софиянец
20:07 15.02.2026
28 Аве това номерът на "китайката",
Фактите издялани на камък са следните,
има шест трупа и Главен Прокурор кандидат за Холивудски Сценарий, Прокуратура Туейн Пийкс Пикчърс и Агитка от Генерали от Службите да припяват на Прокуратурата и Главният Прокурор.
От едната страна са шест трупа, от другата страна е ДАНС, МВР, Прокуратура със Сценарий за Холивуд.
Факти срещу Държавни Импровизации в стил, мъртвите са виновни.
20:08 15.02.2026
30 гбгц
20:10 15.02.2026
31 Хохо Бохо
А относно даренията. Дарението не е престъпление, а благороден акт.
Ако не е престъпление, в какво обвиняват Терзиев?...
20:10 15.02.2026
32 Анонимен
20:11 15.02.2026
33 Лора Мисиркова
20:13 15.02.2026
34 Чистача
20:14 15.02.2026
35 Питай Веска Водката
До коментар #31 от "Хохо Бохо":Варна!
20:16 15.02.2026
36 Лунатик
20:16 15.02.2026
37 Пламен
20:16 15.02.2026
39 Василка кметункова
20:19 15.02.2026
40 Факти
20:19 15.02.2026
41 Детектив
До коментар #13 от "Вашето мнение":Доказателства за педофилия освен на един 15 годишен наркозависим и някаква психо болна "родителка"?
20:20 15.02.2026
42 Анонимен
20:20 15.02.2026
43 Червената шапчица
20:21 15.02.2026
44 Факти
До коментар #2 от "Сталин":В България никога не е имало "западна демокрация". Нашата демокрация винаги е била фасадна "източна демокрация" по руски модел.
20:21 15.02.2026
45 боги
20:23 15.02.2026
47 Мая Манолова
Вече заплатата на народен полицай ще започва 3464 евро или близо 7000 лева. А като се добави бонусите , надбавката от 1% за всяка година стаж, безотчетните пари за храна накрая един полицай съвсем спокойно ще прибира по над ‼️ 5 хиляди евро на месец ‼️
Впрочем, дори когато излязат в предизборна кампания видите ли представители на ГЕРБ ,ИТН ,БСП и ДПС, ги прогонвайте от населените си места.
20:25 15.02.2026
48 Мим
20:28 15.02.2026
49 Иван
20:28 15.02.2026
50 Момчетата
20:28 15.02.2026
51 плаващи петрохански пясъци
До вчера физиономията твърдеше, че спонсорира природозащитници и само веднаж е отишъл на хижата за да се убеди как се ползва дарението, сега след като стана ясно, че ДАНС (на която Б.Рашков не е бил началник) има разработки и евентуално видеозаписи увеличи приятелските посещения до 7 или 8 пъти.
20:28 15.02.2026
52 Планинар
До коментар #42 от "Анонимен":То, по принцип, когато си изморен, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО тръгваш да катериш до хижата, м-да-м...
20:29 15.02.2026
53 Излел е
До коментар #34 от "Чистача":Делю Хайдутин.
20:29 15.02.2026
54 ВЪН €вро-дж€н дърит€!
НЯКОЙ ДЕН ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ,ЧЕ И нато-Г € Йрала мунчо П€Д€рад€Ф € €дин ОТ тях!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ д. р. $ти!
20:30 15.02.2026
55 От законова гледна точка
20:31 15.02.2026
56 Гани
До коментар #5 от "яни":Ама не става за кмет. И за домоуправител не става.
20:32 15.02.2026
57 Дзак
20:32 15.02.2026
58 Но да видим какво казва един от
"Явно организацията е имала силна подкрепа. Тогава министър Сандов беше и вицепремиер. Това ги легитимира. Не може да се каже, че този договор е безсмислен"
"Спешно подпомагане на неправителствена организация. Питайте Саша Безуханова защо им е давала толкова неща, кметът Терзиев ги е подпомагал финансово. Една от най-големите охранителни фирми също участва. Откъде идват парите, от тиймбилдинги? Колко хора ще отидат и колко тиймбилдинги ще направят?", каза още ген. Ралчев за Bulgaria ON AIR.
Експертът посочи, че са имали голяма протекция - "от нищото получават джипове, АТВ-та, дронове за десетхи хиляди левове. Това е един проект, от който сега всички се оттеглят".
Според ген. Ралчев най-вероятно са помагали в борбата с нелегалния трафик, но гостът запита дали това не е изместване, за да си направят техния трафик.
"Те са на една пътека, по която след 8 км се минава границата. Вила "Малина" е унищожена, но там периодично спят бежанци. Самата вила е на място, от което може да се ориентират хората. Били са във взаимоотношения с "Гранична полиция", но явно са имали допълнителна дейност", коментира той.
По думите му бившата хижа "Петрохан" втори път "случайно е запалена и е догоряла, за да се унищожат един куп улики". Генералът добави, че времето е избрано много подходящо.
20:33 15.02.2026
60 заверата от съратници
До коментар #1 от "Сталин":Бащите на Калушев, на Деян Илиев (наследника на ламата от НАКЗТ), и на спонсора им Васил Терзиев са все колеги и сътрудници на социалистическата Държавна Сигурност.
20:36 15.02.2026
62 Генерал Ралчев:
Айде идете да регистрирате некво НПО да видим дали ще бъдете обсипани с десетки хиляди, стотици хиляди лв.,?
Прилича на Пране на Пари, нали?
20:37 15.02.2026
63 Очевидно
20:40 15.02.2026