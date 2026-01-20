Новини
България »
София »
Иван Таков: Ситуацията с боклука на София беше безобразно изпусната от кмета и неговата администрация

20 Януари, 2026 09:40 615 19

Решението за справяне с кризата може да бъде само едно – общинското предприятие и дружество да поеме чистотата на целия град, коментира още политикът

Иван Таков: Ситуацията с боклука на София беше безобразно изпусната от кмета и неговата администрация - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вече четири месеца в Столичния общински съвет чакаме от кмета Терзиев да ни представи план за справяне на кризата с боклука. Системата за управление на отпадъци е вменена на кмета, така че ние очаквахме от него и ясен план и ясни действия през тези месеци в най-затегнатите райони как ще облекчи положението на хората. Това каза председателят на Градския съвет на БСП-София и на групата на "БСП за България“ в Столичния общински съвет Иван Таков в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус".

"Ситуацията беше безвъзвратно и безобразно изпусната от кмета и неговата администрация, и в момента решението ще е бавно и мъчително, каквото и да е то. Единственото, което чухме от него на над 4-часовото заседанието на Общинския съвет за боклука, като отново попитахме какъв е планът за справянето с кризата, той каза, че "бил много хубав“, което можете сами да си отговорите какво е отношението и накъде вървим,“ разказа Таков , като подчерта, че Общинският съвет винаги се е старал да подпомага кмета в работата му за преодоляването на кризата с боклука, чието разрешаване ще струва милиони.

Според политика решението за справяне с кризата може да бъде само едно – общинското предприятие и дружество да поеме чистотата на целия град. "Иначе ние ще продължаваме и през следващите години да си водим спорове кои са добрите, кои са лошите, коя е мафията,“ каза Таков, според когото кметските обяснения за борба с мафията стават несъстоятелни пред заплахата от блокиране на столицата заради очевидното несправяне с боклука и снегопочистването на града.

Таков е категоричен, че общинското дружество "Топлофикация София“ трябва да бъде развивано и модернизирано, а не да бъде отдавано на концесия. Той напомни, че още 2019 година се е стигнало до консенсус за модернизирането ѝ чрез външен мениджмънт, който да докара инвестиции в "Топлофикация“, и според него ако тогава това се беше случило, вече щяхме имаме едно модерно дружество с много по-сериозна подмяна на топлопроводите, които са на 30-40 и повече години. "Спешно трябва да се мисли за вариант, при който да се направят сериозни инвестиции, да се направят така необходимите когенерации, да започне сериозна подмяна на топлопроводите. Иначе ние всяка зима ще си говорим за проблеми с топлоснабдяването в определени райони. В момента просто нещата се закърпват,“ разясни общинският съветник.

"Негласуването на държавния бюджет води след себе си и невъзможността да се гласува и общинския бюджет за 2026 година, което представлява много сериозен проблем за системата на транспорта в София", напомни още Таков.

"Заведохме и кмета Терзиев по покана на Комисията по транспорт в Народното събрание, за да търсим варианти да се осигури допълнително финансирано държавата за София, иначе нещата наистина и в тази сфера могат да станат много тежки“, заяви той.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    6 1 Отговор
    политолоЖКАТА Цветанка Андреева

    09:44 20.01.2026

  • 2 Аман от комунисти

    12 4 Отговор
    Тоя е по тъп и от баща си

    Коментиран от #16

    09:45 20.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Разиграват сценарият с Никушор Дан.Готвят ДС Терзиев за президент.

    09:46 20.01.2026

  • 4 да отворят пунктове за изкупуване

    3 2 Отговор
    7-8 квартала . 40-45 пункта за изкупуване на дърво , шишета, стари дрехи , картон, хартия, найлон , ами то това изхвърлят . и при някой ремонт на апартамент или кола . има 200 клошарци и от махлите дето обикалят и събират . хем изкарат по 40 лева за деня хем и боклука ще намалее с 90 процента . наместо да отварят те затварят такива пунктове . неприятна миризма . съмнителни хора с колички и мъкнат торби с боклуци за предаване .

    09:51 20.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    11 0 Отговор
    ВСИЧКИ СТЕ ЕДНО КОТИЛО.... БЕЗРОДНИКОО!

    09:51 20.01.2026

  • 6 Ти си

    11 1 Отговор
    най-големият боклук.

    Коментиран от #9

    09:52 20.01.2026

  • 7 Снощи половин София

    2 4 Отговор
    нямаше ток 2 часа!
    Къде е кмета?

    Коментиран от #11

    09:53 20.01.2026

  • 8 Скайуокър

    2 0 Отговор
    Неокомунистите отвръщат на удара.

    09:55 20.01.2026

  • 9 това е безспорно

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ти си":

    ,,,, както и факта, че в случая с Терзиев ... е абсолютно прав ...
    ППДБ ДОКАЗАХА, ЧЕ ТОЛКОВА СИ МОГАТ .... (за съжаление на наш гръб)

    09:56 20.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А ти къде беше 20 години като те обират

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Снощи половин София":

    ПЕЕВСКИ и Борисов, а преди това комунистите?

    10:00 20.01.2026

  • 12 Май някой набута кмета

    2 3 Отговор
    В тази безобразна ситуация.

    10:02 20.01.2026

  • 13 Таков?? На Кмета му заложиха мини в

    6 2 Отговор
    Сметосъбирането! Борисов и шефовете на Фирмите! Борисов показа, че само той и ГЕРБ могат даУправляват СофияНомера! Мутренски Постановки!

    10:02 20.01.2026

  • 14 Хмм

    2 2 Отговор
    поредната провокация на коалицията ГЕРБ, БСП ИТН и пеевското ДПС за парите на София, толкова години са били на ГЕРБ, как да ги изпуснат, не успяха със стачката на шофьорите, дори не събраха подписи за стачка, бяха готови да спрат метрото и да провалят матурите, а теменужката дето нямаше пари (при 20 млрд. заем) като ѝ нареди борисов веднага намери, толкова са жалки, на стари години се надяват да спечелят любовта на хората с хвалбите си

    10:03 20.01.2026

  • 15 Ами

    3 2 Отговор
    какво еочаквал Таков, че кметът ще подаде оставка и неговата любимка ще стане кметица,ами партизанският корен на кмета се оказа по-жилава от този натаков, дори кметът дарява заплатата си, които те от БСП предложиха, за да се облажат самите те

    10:05 20.01.2026

  • 16 Тиквата

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аман от комунисти":

    Що така мислиш,някаква лъжа ли е казал?
    Специално за боклука и Васо ухото пък е напълно прав

    10:08 20.01.2026

  • 17 Васко е мерило за тъп.

    2 0 Отговор
    Това недоразумение Васко, ами то не може да разбере какво му обясняват. Мозък има само за пози за снимки във фейса и до там. Той наистина вярва,че само това се иска от него. Вие го търсите да работи нещо...

    10:13 20.01.2026

  • 18 Защо

    1 0 Отговор
    обръщате внимание на партията - политически труп?
    Тея, заедно с ИТН, в минат 4%, я не.
    Пак ще търсят някой, в който да се впият, като кърлеж.

    10:17 20.01.2026

  • 19 За Най мръсен бг град се борят

    0 0 Отговор
    За Най мръсен бг град се борят и в Стара Загора.

    10:30 20.01.2026

Новини по градове:
