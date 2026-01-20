Иван Таков: Ситуацията с боклука на София беше безобразно изпусната от кмета и неговата администрация

Вече четири месеца в Столичния общински съвет чакаме от кмета Терзиев да ни представи план за справяне на кризата с боклука. Системата за управление на отпадъци е вменена на кмета, така че ние очаквахме от него и ясен план и ясни действия през тези месеци в най-затегнатите райони как ще облекчи положението на хората. Това каза председателят на Градския съвет на БСП-София и на групата на "БСП за България“ в Столичния общински съвет Иван Таков в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус".

"Ситуацията беше безвъзвратно и безобразно изпусната от кмета и неговата администрация, и в момента решението ще е бавно и мъчително, каквото и да е то. Единственото, което чухме от него на над 4-часовото заседанието на Общинския съвет за боклука, като отново попитахме какъв е планът за справянето с кризата, той каза, че "бил много хубав“, което можете сами да си отговорите какво е отношението и накъде вървим,“ разказа Таков , като подчерта, че Общинският съвет винаги се е старал да подпомага кмета в работата му за преодоляването на кризата с боклука, чието разрешаване ще струва милиони.

Според политика решението за справяне с кризата може да бъде само едно – общинското предприятие и дружество да поеме чистотата на целия град. "Иначе ние ще продължаваме и през следващите години да си водим спорове кои са добрите, кои са лошите, коя е мафията,“ каза Таков, според когото кметските обяснения за борба с мафията стават несъстоятелни пред заплахата от блокиране на столицата заради очевидното несправяне с боклука и снегопочистването на града.

Таков е категоричен, че общинското дружество "Топлофикация София“ трябва да бъде развивано и модернизирано, а не да бъде отдавано на концесия. Той напомни, че още 2019 година се е стигнало до консенсус за модернизирането ѝ чрез външен мениджмънт, който да докара инвестиции в "Топлофикация“, и според него ако тогава това се беше случило, вече щяхме имаме едно модерно дружество с много по-сериозна подмяна на топлопроводите, които са на 30-40 и повече години. "Спешно трябва да се мисли за вариант, при който да се направят сериозни инвестиции, да се направят така необходимите когенерации, да започне сериозна подмяна на топлопроводите. Иначе ние всяка зима ще си говорим за проблеми с топлоснабдяването в определени райони. В момента просто нещата се закърпват,“ разясни общинският съветник.

"Негласуването на държавния бюджет води след себе си и невъзможността да се гласува и общинския бюджет за 2026 година, което представлява много сериозен проблем за системата на транспорта в София", напомни още Таков.

"Заведохме и кмета Терзиев по покана на Комисията по транспорт в Народното събрание, за да търсим варианти да се осигури допълнително финансирано държавата за София, иначе нещата наистина и в тази сфера могат да станат много тежки“, заяви той.