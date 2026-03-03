Новини
Проф. Джан Сиен: САЩ ще загубят войната срещу Иран ВИДЕО

3 Март, 2026 17:48

Петродоларът ще рухне и светът ще се промени завинаги

Проф. Джан Сиен: САЩ ще загубят войната срещу Иран ВИДЕО - 1
Снимка: Youtube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Популярният анализатор проф. Джан Сиен обясни защо Израел и Саудитска Арабия са подтикнали Тръмп към конфликта и как дронове за 50 хиляди долара побеждават ракети за милиони. Професор Джан Сиен, създател на популярния канал „Predictive History“ и експерт по теория на игрите, направи стряскащи прогнози за бъдещето на глобалния ред в интервю за „Breaking Points“.

Още през 2024 г. проф. Джан Сиен предсказа три ключови събития: победата на Доналд Тръмп, започването на война с Иран и – най-противоречивото – че САЩ ще загубят тази война. С оглед на текущата ескалация, последното му предсказание изглежда по-актуално от всякога.

Асиметричната война: Дронове срещу милиони

Според проф. Джан Сиен, иранската стратегия е подготвяна в продължение на 20 години.

„Това е война на изтощение. Иранците разглеждат този конфликт през призмата на своята есхатология – за тях това е битка срещу ‘Великия Сатана’“, обяснява той. Анализаторът посочва огромната финансова и техническа асиметрия в конфликта.

Докато Иран използва евтини дронове на стойност 50 000 долара, американските системи за противовъздушна отбрана изстрелват прехващачи, струващи десетки милиони.

„Наскоро видяхме как 11 американски ракети не успяха да свалят една-единствена иранска балистична ракета над Израел. Американската военна машина е проектирана за Студената война, а не за конфликтите на 21-ви век. Този модел е икономически неустойчив“, твърди професорът.

Ударът по „ахилесовата пета“ – водата и енергията

Стратегията на Техеран и неговите проксита като хуси, Хизбула, Хамас не е просто военна, а икономическа. Те атакуват критичната инфраструктура на страните от Съвета за сътрудничество в Залива, които са гръбнакът на американската икономика.

„Ако ирански дрон удари инсталация за обезсоляване на вода в Рияд, град с 10 милиона души ще остане без вода за две седмици. 60% от водата в региона идва от тези заводи“, предупреди проф. Джан Сиен.

Според него Иран де факто е затворил Ормузкия проток, което застрашава 90% от хранителните доставки за арабските монархии.

Колапсът на петродолара и AI балона

Професорът прави директна връзка между сигурността в Залива и стабилността на Уолстрийт. Държавите от Залива рециклират своите „петродолари“ обратно в американската икономика, като в момента те са основните инвеститори в центровете за данни и изкуствения интелект (AI).

„Ако тези страни спрат да продават петрол и да финансират технологичния сектор в САЩ, AI балонът ще се спука, а с него и цялата американска икономика, която в същността си е финансова Понци схема“, категоричен е проф. Джан Сиен.

Защо Тръмп избра войната?

На въпроса защо Доналд Тръмп е предприел тези действия, въпреки предупрежденията на военните, проф. Джан Сиен посочва три основни причини:

  • Хибрис (прекомерна гордост): Успехът на предишни операции е направил Тръмп прекалено самоуверен в непобедимостта на САЩ.
  • Финансови интереси: Саудитска Арабия и Израел са инвестирали милиарди в кръга около Тръмп включително 2 милиарда долара в фонда на Джаред Къшнър. Тези страни виждат в Иран екзистенциална заплаха и са „купили“ американската намеса.
  • Вътрешна политика: Войната позволява на Тръмп да поиска извънредни правомощия, да отложи избори или да консолидира властта си за евентуален трети мандат под предлог на национална сигурност.

„Сценарият на сенките“

В края на анализа си професорът засяга и по-мрачна тема – ролята на тайните общества и есхатологичните вярвания. Той твърди, че определени групи в елита (йезуити, масони и др.) вярват, че войната в Близкия изток е „ключът към края на времената“ и създаването на нов световен ред.

„Изглежда, че те следват сценарий, който не се подчинява на конвенционалната логика“, завършва проф. Джан Сиен. Независимо дали вярваме в теориите за „дълбоката държава“, фактите на терена показват едно: светът се движи към многополюсен модел, а американската хегемония е подложена на най-тежкия си изпит от десетилетия.

Източник: Breaking Points / Predictive History


Иран (Ислямска Република)
Оценка 4.8 от 24 гласа.
  • 1 Сбъдват се предсказанията

    25 2 Отговор
    на Баба Ванга и Нострадамус.

    Коментиран от #17

    17:51 03.03.2026

  • 2 Бог го чу и това ще

    14 0 Отговор
    Се случи скоро

    Коментиран от #24

    17:52 03.03.2026

  • 3 Вашето мнение

    22 2 Отговор
    Неслучайно дони и нети са в паника и наричат Иран агресор. Сащ и исраел губят войната, а на израелските граждани им предсои живот в тунелите с плъховете за 40 години, докато не умре и последния жид, който си е втълпил, че е богоизбран и всичко му е позволено.

    17:53 03.03.2026

  • 4 ......

    6 0 Отговор
    Гилотината на площада би разпаднала схемата понци

    17:54 03.03.2026

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 1 Отговор
    Американския фондов пазар се срутва, хахахахх
    Последствия от войната в Иран. .

    Коментиран от #7

    17:54 03.03.2026

  • 6 никой не иска мирът му, така че...

    4 2 Отговор
    На кого му пука, важното е, че я палнаха.

    17:55 03.03.2026

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    В момента, гледайте которовките

    Коментиран от #23

    17:55 03.03.2026

  • 8 УжастТ!

    7 3 Отговор
    Пак ли сме от страната на губещите!?

    Коментиран от #27

    17:55 03.03.2026

  • 9 Да то и Професор Костадин Костадинов

    6 6 Отговор
    Така каза
    И За Украйна я разбиха даже за 3 дена
    Явно Комунягите винаги са точни със исказванията си

    17:55 03.03.2026

  • 10 Курд Околянов

    4 3 Отговор
    Без руските ракети нищо няма да направят. И този не обяснява защо ги нямат !?

    Коментиран от #31

    17:55 03.03.2026

  • 11 Малко Про Руска Пропаганда

    4 6 Отговор
    Винаги е добре дошла след новините

    17:56 03.03.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    3 6 Отговор
    За назидание дедо Дончо ще сготви чайниците чак след облия севернокореец.

    17:56 03.03.2026

  • 13 доктор джан

    2 4 Отговор
    Това с Понци схемата си е мат с пешката.

    17:56 03.03.2026

  • 14 Хеми значи бензин

    3 4 Отговор
    Да му се изфъргам на цайсите на тоя китайски кривоглед пдрзт. Израел Каза Иран Няма Никога да има ЯО. Кое не разбрайте бе Бейджински хомота. Ще гърмят Техаран докато чалмите им не достигнат точката на втечняване.

    17:57 03.03.2026

  • 15 Смяха Русия

    1 2 Отговор
    Тя за техеран ми намила
    Луда ли си Тъпа ли си Маро?!?!?
    Стегни се малко

    17:57 03.03.2026

  • 16 Тц,тц,тц

    3 3 Отговор
    Тоз разбирач като Вацев.
    😂😂😂😂

    17:57 03.03.2026

  • 17 Нострадамус Гущеров

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сбъдват се предсказанията":

    Виждам... лето 2026-то у нафта че газите, жедни че одите!

    17:57 03.03.2026

  • 18 Саликочев

    2 3 Отговор
    Хахахаха пълен перко

    17:58 03.03.2026

  • 19 Дядо Стамен

    3 0 Отговор
    Продавам магаре, каручка, и сено за две години...

    17:58 03.03.2026

  • 20 Атина Палада

    4 0 Отговор
    Аааааа,я виж ти:)а нашата соро.сня вика,че ако не било ЯО ,видите ли нямало САЩ и Израел да нападнат Иран..

    17:58 03.03.2026

  • 21 браво писарке

    5 1 Отговор
    този път нещо смислено да добавите в менюто
    и стига с тез кифленски шербити и ритнитопковци и епопея на забравените некадърни бръмбари и калинки

    17:58 03.03.2026

  • 22 Тракиец 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

    4 4 Отговор
    Китаеца го казва точно и ясно -- ТЕРОРИСТИТЕ ОТ ИЗРАЕЛ И САЩ ЩЕ БЪДАТ ЛИКВИДИРАНИ..ТЕРОРИСТИЧНИЯ РЕЖИМ В ИЗРАЕЛ ЩЕ БЪДЕ ЛИКВИДИРАН ..ВСИЧКИ СЪЩИСАНИ ТЕРОРИСТИ ЗАЕДНО С МАСОВИЯ УБИЕЦ НЕТАНЯХУ ЩЕ БЪДАТ ЛИКВИДИРАНИ В СПЕЦИАЛНА ОПЕРАЦИЯ НА ИРАН ..БОГ Е С ИРАН...БОГ Е НАД ВСИЧКО

    Коментиран от #30

    17:58 03.03.2026

  • 23 Колективен руски крепостен

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #25, #33

    17:58 03.03.2026

  • 24 Бийк

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бог го чу и това ще":

    мхм да
    Сигурен съм че баш така ще стане
    Как казват Джен Зи
    Манифестирай ,може и да се сбъдне

    17:59 03.03.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Колективен руски крепостен":

    Защото сте втора ръка, сиречь на 2 скорост в ЕС

    18:00 03.03.2026

  • 26 РунтавХондо

    2 2 Отговор
    Този е доведения брат на копейко максудата

    18:00 03.03.2026

  • 27 Отново

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "УжастТ!":

    Традициите са за да се спазват.

    18:01 03.03.2026

  • 28 Дориана

    0 2 Отговор
    Много ясно, от една страна Тръмп унищожава икономически Америка, от друга страна климатичните промени също я унищожават. Той , Израел и ЕС предизвикват Трета Световна война, която се превръща в етническа , за която хиляди пъти предупреждавахме. Целия мюсюлмански свят се готви за свещен джихат и ще ударят най- слабото място- Европа, за което също предупреждавахме. Избиват се взаимно.

    18:02 03.03.2026

  • 29 читател

    1 1 Отговор
    Взеха да пишат нещо че и бай ...атаняху бил при аетолаха . Нещо чува ли се по въпроса .

    18:02 03.03.2026

  • 30 Фарфаряху

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тракиец 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷":

    Явно обичаш резани салами да те мушкат отзадзе а чал,молюбецо

    18:02 03.03.2026

  • 31 Шопо

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Курд Околянов":

    Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия

    18:03 03.03.2026

  • 32 Същият този

    0 0 Отговор
    предсказва тежък сблъсък между Русия и Китай, което според мен не е много вероятно.

    18:03 03.03.2026

  • 33 жик так

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Колективен руски крепостен":

    Живееш на де до ви я ми бе козляк .

    18:03 03.03.2026

