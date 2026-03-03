Проф. Джан Сиен: САЩ ще загубят войната срещу Иран ВИДЕО

Популярният анализатор проф. Джан Сиен обясни защо Израел и Саудитска Арабия са подтикнали Тръмп към конфликта и как дронове за 50 хиляди долара побеждават ракети за милиони. Професор Джан Сиен, създател на популярния канал „Predictive History“ и експерт по теория на игрите, направи стряскащи прогнози за бъдещето на глобалния ред в интервю за „Breaking Points“.
Още през 2024 г. проф. Джан Сиен предсказа три ключови събития: победата на Доналд Тръмп, започването на война с Иран и – най-противоречивото – че САЩ ще загубят тази война. С оглед на текущата ескалация, последното му предсказание изглежда по-актуално от всякога.
Асиметричната война: Дронове срещу милиони
Според проф. Джан Сиен, иранската стратегия е подготвяна в продължение на 20 години.
„Това е война на изтощение. Иранците разглеждат този конфликт през призмата на своята есхатология – за тях това е битка срещу ‘Великия Сатана’“, обяснява той. Анализаторът посочва огромната финансова и техническа асиметрия в конфликта.
Докато Иран използва евтини дронове на стойност 50 000 долара, американските системи за противовъздушна отбрана изстрелват прехващачи, струващи десетки милиони.
„Наскоро видяхме как 11 американски ракети не успяха да свалят една-единствена иранска балистична ракета над Израел. Американската военна машина е проектирана за Студената война, а не за конфликтите на 21-ви век. Този модел е икономически неустойчив“, твърди професорът.
Ударът по „ахилесовата пета“ – водата и енергията
Стратегията на Техеран и неговите проксита като хуси, Хизбула, Хамас не е просто военна, а икономическа. Те атакуват критичната инфраструктура на страните от Съвета за сътрудничество в Залива, които са гръбнакът на американската икономика.
„Ако ирански дрон удари инсталация за обезсоляване на вода в Рияд, град с 10 милиона души ще остане без вода за две седмици. 60% от водата в региона идва от тези заводи“, предупреди проф. Джан Сиен.
Според него Иран де факто е затворил Ормузкия проток, което застрашава 90% от хранителните доставки за арабските монархии.
Колапсът на петродолара и AI балона
Професорът прави директна връзка между сигурността в Залива и стабилността на Уолстрийт. Държавите от Залива рециклират своите „петродолари“ обратно в американската икономика, като в момента те са основните инвеститори в центровете за данни и изкуствения интелект (AI).
„Ако тези страни спрат да продават петрол и да финансират технологичния сектор в САЩ, AI балонът ще се спука, а с него и цялата американска икономика, която в същността си е финансова Понци схема“, категоричен е проф. Джан Сиен.
Защо Тръмп избра войната?
На въпроса защо Доналд Тръмп е предприел тези действия, въпреки предупрежденията на военните, проф. Джан Сиен посочва три основни причини:
- Хибрис (прекомерна гордост): Успехът на предишни операции е направил Тръмп прекалено самоуверен в непобедимостта на САЩ.
- Финансови интереси: Саудитска Арабия и Израел са инвестирали милиарди в кръга около Тръмп включително 2 милиарда долара в фонда на Джаред Къшнър. Тези страни виждат в Иран екзистенциална заплаха и са „купили“ американската намеса.
- Вътрешна политика: Войната позволява на Тръмп да поиска извънредни правомощия, да отложи избори или да консолидира властта си за евентуален трети мандат под предлог на национална сигурност.
„Сценарият на сенките“
В края на анализа си професорът засяга и по-мрачна тема – ролята на тайните общества и есхатологичните вярвания. Той твърди, че определени групи в елита (йезуити, масони и др.) вярват, че войната в Близкия изток е „ключът към края на времената“ и създаването на нов световен ред.
„Изглежда, че те следват сценарий, който не се подчинява на конвенционалната логика“, завършва проф. Джан Сиен. Независимо дали вярваме в теориите за „дълбоката държава“, фактите на терена показват едно: светът се движи към многополюсен модел, а американската хегемония е подложена на най-тежкия си изпит от десетилетия.
Източник: Breaking Points / Predictive History
