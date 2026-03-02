Доналд Тръмп: Унищожаваме балистичните ракети на Иран, тяхната флота и гарантираме, че никога няма да имат ядрено оръжие

Голямата вълна в конфликта с Иран предстои тепърва, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Си Ен Ен. Американският лидер добави, че не знае кой ще оглави Ислямската република след ликвидирането на върховния ѝ лидер, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му Вашингтон все още не е нанесъл най-сериозните си удари, а по-мащабни действия се очакват скоро.

"Още дори не сме започнали да ги нападаме сериозно. Голямата вълна още не е минала. Тя предстои скоро", каза Тръмп. Той добави, че към момента не е ясно кой управлява Иран след убийството на аятолах Али Хаменей.

"Не знаем кое е ръководството, не знаем и кого ще изберат", посочи американският президент.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че военните операции срещу Иран вероятно ще продължат между 4 и 5 седмици, но не изключи възможността те да се проточат и по-дълго, предаде Асошиейтед прес.

На церемония в Белия дом днес американският президент заяви, че администрацията е готова "да продължи (операциите) значително по-дълго време", ако това се наложи.

Тръмп каза това на официалната церемония за награждаване на трима войници от американската армия с "Медал за храброст", като две от наградите бяха присъдени посмъртно.

Ройтерс съобщи вчера, че редица високопоставени представители на американската администрация остават скептични, че военната операция срещу Ислямската република ще доведе до смяна на режима в краткосрочен план.

В кратко телефонно интервю за в. "Ню Йорк пост" президентът заяви, че не изключва изпращането на американски войски в Иран, "ако това е необходимо".

"Нямам пристрастия по отношение на военното присъствие на място. Всеки президент казва: "Няма да има военно присъствие на място". Аз не го казвам", заяви Тръмп.

"Казвам: "Вероятно няма да са необходими" (или) "ако са необходими".

От началото на американско-израелските удари срещу Иран Тръмп заяви, че е много вероятно да има американски военни жертви, както във всяка война, но не се е ангажирал с дългосрочно разполагане на американски войски на място, припомня АП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за първи път изложи конкретен списък с четири цели във войната срещу Иран в изявление, направено днес в Белия дом, съобщи Франс прес.

Агенцията отбелязва, че за да оправдае започналата в събота военна операция, Тръмп каза, че се е възползвал от „последната и най-добра възможност“ да нанесе удар.

„Първо, унищожаваме балистичните ракети на Иран“, заяви американският президент, който се изказа за конфликта преди официалната церемония за награждаване на трима войници от американската армия с "Медал за храброст".

„Второ, унищожаваме тяхната флота“, добави републиканският лидер.

„Трето, гарантираме, че най-големият поддръжник на тероризма в света никога няма да притежава ядрено оръжие“, продължи американският президент.

„Накрая, гарантираме, че иранският режим няма да може да продължи да въоръжава, финансира и ръководи терористични армии извън границите си“, заключи Тръмп, визирайки въоръжените групировки, свързани с Техеран в Близкия изток, като ливанската „Хизбула“ или палестинското ислямистко движение „Хамас“.