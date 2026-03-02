Доналд Тръмп: Унищожаваме балистичните ракети на Иран, тяхната флота и гарантираме, че никога няма да имат ядрено оръжие

Голямата вълна в конфликта с Иран предстои тепърва, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Си Ен Ен. Американският лидер добави, че не знае кой ще оглави Ислямската република след ликвидирането на върховния ѝ лидер, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирана от БТА.
По думите му Вашингтон все още не е нанесъл най-сериозните си удари, а по-мащабни действия се очакват скоро.
"Още дори не сме започнали да ги нападаме сериозно. Голямата вълна още не е минала. Тя предстои скоро", каза Тръмп. Той добави, че към момента не е ясно кой управлява Иран след убийството на аятолах Али Хаменей.
"Не знаем кое е ръководството, не знаем и кого ще изберат", посочи американският президент.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че военните операции срещу Иран вероятно ще продължат между 4 и 5 седмици, но не изключи възможността те да се проточат и по-дълго, предаде Асошиейтед прес.
На церемония в Белия дом днес американският президент заяви, че администрацията е готова "да продължи (операциите) значително по-дълго време", ако това се наложи.
Тръмп каза това на официалната церемония за награждаване на трима войници от американската армия с "Медал за храброст", като две от наградите бяха присъдени посмъртно.
Ройтерс съобщи вчера, че редица високопоставени представители на американската администрация остават скептични, че военната операция срещу Ислямската република ще доведе до смяна на режима в краткосрочен план.
В кратко телефонно интервю за в. "Ню Йорк пост" президентът заяви, че не изключва изпращането на американски войски в Иран, "ако това е необходимо".
"Нямам пристрастия по отношение на военното присъствие на място. Всеки президент казва: "Няма да има военно присъствие на място". Аз не го казвам", заяви Тръмп.
"Казвам: "Вероятно няма да са необходими" (или) "ако са необходими".
От началото на американско-израелските удари срещу Иран Тръмп заяви, че е много вероятно да има американски военни жертви, както във всяка война, но не се е ангажирал с дългосрочно разполагане на американски войски на място, припомня АП.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп за първи път изложи конкретен списък с четири цели във войната срещу Иран в изявление, направено днес в Белия дом, съобщи Франс прес.
Агенцията отбелязва, че за да оправдае започналата в събота военна операция, Тръмп каза, че се е възползвал от „последната и най-добра възможност“ да нанесе удар.
„Първо, унищожаваме балистичните ракети на Иран“, заяви американският президент, който се изказа за конфликта преди официалната церемония за награждаване на трима войници от американската армия с "Медал за храброст".
„Второ, унищожаваме тяхната флота“, добави републиканският лидер.
„Трето, гарантираме, че най-големият поддръжник на тероризма в света никога няма да притежава ядрено оръжие“, продължи американският президент.
„Накрая, гарантираме, че иранският режим няма да може да продължи да въоръжава, финансира и ръководи терористични армии извън границите си“, заключи Тръмп, визирайки въоръжените групировки, свързани с Техеран в Близкия изток, като ливанската „Хизбула“ или палестинското ислямистко движение „Хамас“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #5, #19, #63
19:24 02.03.2026
2 ТоТо
Коментиран от #68, #90, #104, #178
19:25 02.03.2026
3 Рамбо
Коментиран от #52
19:25 02.03.2026
4 Пич
Коментиран от #32, #45, #56, #99
19:25 02.03.2026
6 Зеленски
Коментиран от #15, #41
19:25 02.03.2026
7 Иван Кръстев
19:26 02.03.2026
8 Бахтимир
Коментиран от #47
19:26 02.03.2026
9 АЙДЕЕ
19:27 02.03.2026
10 Сатана Z
Коментиран от #230
19:27 02.03.2026
12 ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН
Коментиран от #144, #198
13 Какъв е проблемът?
Коментиран от #208
19:28 02.03.2026
15 Доктор Ливайн
До коментар #6 от "Зеленски":Помогнал съм на хииляди украинки да турят наколенки...
19:28 02.03.2026
17 ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН
19:28 02.03.2026
18 Чичо Дончо, що така?
19:28 02.03.2026
19 5555
До коментар #1 от "Путин":Така оцелява с таксиджисйския си интелект.
19:29 02.03.2026
20 9998
19:29 02.03.2026
21 ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН
Минералното богатство, скрито под пясъка
Но това не е всичко. Недрата на Иран крият и огромни залежи на сребро, мед, желязна руда, литий, цинк и редица редкоземни елементи, жизненоважни за високите технологии.
Коментиран от #212
19:29 02.03.2026
22 Обаче
Коментиран от #43
19:29 02.03.2026
23 Аврам Каишев
19:29 02.03.2026
24 Барбалей
19:30 02.03.2026
25 борисов бойко борисов
19:30 02.03.2026
26 Да,бе
...
19:30 02.03.2026
28 ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН
Ако САЩ постигнат контрол над тези ресурси, това би означавало абсолютен монопол върху ключови суровини, движещи световната икономика. Контрол не само върху енергийните потоци, но и върху веригите за доставка на редки метали, необходими за всяко модерно устройство - от смартфони до електрически коли.
Така погледнато, въпросът за ядреното оръжие или за демокрацията в Техеран изглежда не като причина, а по-скоро като повод.
Войните рядко се водят за идеи. Войните се водят за ресурси. А Иран е златна мина, буквално и преносно.
Коментиран от #105, #199
19:30 02.03.2026
29 Атина Палада
Иран си бомби яко ,даже и базата на Англия в Кипър и англетата ревнаха: Ама ние не участваме във войната ха ха ха цирк Буш
Коментиран от #151
19:30 02.03.2026
30 китайски балон
19:30 02.03.2026
31 таксиджия 🚖
19:30 02.03.2026
32 Европеец
До коментар #4 от "Пич":И аз като тебе, още няма достоверна информация.... А на снимката гледам един луд убиец и ядрен терорист....
Коментиран от #109
19:31 02.03.2026
33 100ю
Коментиран от #46
19:31 02.03.2026
34 Сатана Z
Тръмп никога не дава интервюта в СНН и ги нарича лъжлива медия,което означава ,че е на зор и се подмазва на демократите правейки се,че държи положението.
19:31 02.03.2026
35 Янита
Сащ е помагач
19:31 02.03.2026
36 И Киев е Руски
19:32 02.03.2026
37 Възрожденец
19:32 02.03.2026
38 хаха
ХАХАХА!
Одрискани до ушите ватенки Сър! ХАХАХА!
Коментиран от #58, #59, #82
19:33 02.03.2026
39 ЦИРК
От всичко най-любопитно в момента е да се следи конгресът на САЩ какво прави в момента... Те или ще спрат войната, или ще скочат в тези плаващи пясъци с двата крака.
19:33 02.03.2026
40 Бай Дън
19:33 02.03.2026
41 Иван Вазов
До коментар #6 от "Зеленски":Днес грее светата свобода,
свободен е прежния роб,
но камъне йоще народа
изпраща въз Жидовий гроб
19:33 02.03.2026
Къде отиде международното право, бре?!
19:33 02.03.2026
43 Чшъъ...
До коментар #22 от "Обаче":Ората у Кувейт требе да бъдат пофалени, защо излезная най точните стрелци у конфликто!
19:33 02.03.2026
44 ТОЗИ САМ СЕ ВКАРА
19:33 02.03.2026
45 Аналитик
До коментар #4 от "Пич":Ударили са офиса на Нахуйняхо,а Аврам Линкълн пътува към Пакистан за ремонт
Коментиран от #75
19:34 02.03.2026
46 Сатана Z
До коментар #33 от "100ю":Някои анализатори казват,че целта на Тръмп е да възобнови фракинга в САЩ и Канада за добив на нефт и тогава ще диктува цените на пазара а страните в залива ще го дуат
19:34 02.03.2026
47 Шопо
До коментар #8 от "Бахтимир":Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия
19:34 02.03.2026
48 Дон Дони
19:34 02.03.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ДАВАЙ ДОНЧО
19:34 02.03.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ами
в Иран няма кой да се навие да преговаря със САЩ.
Така, че на САЩ им остава само да гледат и да лаят :)
19:35 02.03.2026
56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Пич":ама вие , копеите , търсите самолетоносачи по Гугъл мапс ли?
Коментиран от #159
19:35 02.03.2026
57 Тръмпоч безумний,
19:36 02.03.2026
58 ЦИРК
До коментар #38 от "хаха":Молете се фейка който сте написали да се сбъдне, защото ако Русия се намеси там, почва третата световна и вие заминавате на фронта (мре ли ви се ?) в редиците на НАТО. Гледайте и Китай да не се намеси пряко, че тогава пак заминавате на фронта. Армията на НАТО има нужда от такива силно мотивирани хора като вас !
Коментиран от #64, #158
19:37 02.03.2026
59 хаха🤣
До коментар #38 от "хаха":Оддрис скана е м@й атти бре Утре Пак,оди и смени памперссса !
19:37 02.03.2026
60 555
19:37 02.03.2026
61 ЛОШООО
До коментар #53 от "Оооо":Всички софийски урви сега са блокирани в Дубай. Лошото.
19:38 02.03.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Дзак
До коментар #1 от "Путин":Доста по-умни са от тебе!
19:39 02.03.2026
64 Ма къде
До коментар #58 от "ЦИРК":Ще се намеси бе Пич. Тези с жигулите и москвичите ли. Може с по една Водка. Баш на тез ще се моля. Боже пази от такива като теб. Русия ще мисля
19:39 02.03.2026
65 Софиянец
Гнил, мръсед, жалък запад!
19:40 02.03.2026
66 Справедлив
Коментиран от #85
19:41 02.03.2026
67 Оранжевият клоун-п••офиил
Иначе от днес демократите в конгреса започнаха да събират подписи в подкрепа за гласуване на импийчмънт на Тромпета заради огромния му провал във военната му кампания която започна срещу Иран.
19:41 02.03.2026
68 Ххх
До коментар #2 от "ТоТо":По-големи диваци от западните диваци надали има!
19:42 02.03.2026
69 Тома
19:42 02.03.2026
70 ЦИРК
До коментар #42 от "Милена":Международното право се разболя от неизлечимата болест Косово още през 90-те години. 30 години по-късно всичко приключи с него. Ако Китай не се събуди и поеме отговорност за човечеството, може цивилизацията да изживява последните си дни. Жалко е че Европа вместо да бъде световен лидер се превърна в жалък лакей и гробокопач на всички международни договори и отношения градени последните 80 години...
19:42 02.03.2026
72 гост
19:44 02.03.2026
73 хаха
ХАХАХА!
Асад, Мъдяро, Брадат Пислямист...
ХАХАХА! Ватенките и договорите които подписват!! На Армения също помогнаха...
Куба да чака... ХАХАХА!
Коментиран от #92
19:44 02.03.2026
74 Е...БЪ... Комунисти
Коментиран от #81
19:44 02.03.2026
75 дядо поп
До коментар #45 от "Аналитик":Направо в Карачи за скрап.
19:44 02.03.2026
76 Още една специална операция
19:44 02.03.2026
77 А ГДЕ
Коментиран от #79
19:44 02.03.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 А ГДЕ
До коментар #77 от "А ГДЕ":МърсУлата ,а где Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?
19:45 02.03.2026
80 Иван Вазов
До коментар #71 от "Варна - града на копейките":На утрешний ден пред пашата
евреин се мръсен яви,
цалуна му рабски полата
и с вид горделив заяви:
– Преславний войводо, сполучих
услуга да сторя на вас:
аз портата таз нощ отключих
и Царевец в твойта е власт.
19:47 02.03.2026
81 ХА ХА
До коментар #74 от "Е...БЪ... Комунисти":Почни от родата си бре ,Импо. Тенннт 🤣🤣🤣 !
19:47 02.03.2026
82 Язък,
До коментар #38 от "хаха":че се та събрали от килима!!!
19:47 02.03.2026
83 Медведев с бомбите
19:47 02.03.2026
84 Фактолог
Бинямин Нетаняху:
1995 година: „Иран се намира на няколко седмици от създаването на ядрени бомби“.
2006 година: „Иран се намира на не повече от няколко дни от създаването на ядрена бомба“.
2012 г.: „Иран се намира само на няколко седмици от създаването на ядрени бомби“.
2015 г.: „Иран се намира всичко на няколко дни от създаването на ядрена бомба“.
2018 г.: „Иран се намира само на няколко седмици от създаването на ядрена бомба“.
2025 г.: „Иран се намира всичко на всичко на няколко дни от създаването на ядрени оръжия“.
Доналд Трамп:
2026 година: „Иран се намира всичко на не повече от две седмици от създаването на ядрена бомба“.
Всичко е ясно!
Коментиран от #86
19:47 02.03.2026
85 ПаццоФист
До коментар #66 от "Справедлив":Подкрепям ,даже и морално !
19:49 02.03.2026
86 гру гайтанджиева
До коментар #84 от "Фактолог":Това са руски фейкове колега.
Коментиран от #101
19:49 02.03.2026
87 Бесен - Язовец
19:49 02.03.2026
88 Зеленски
Пък и ми казаха, че не бил там!
19:50 02.03.2026
89 Фактор
19:52 02.03.2026
91 Той Тръмп
19:54 02.03.2026
92 Ами
До коментар #73 от "хаха":Вчерашния брифинг на Песков го има в нета.
Намери си някой образован да ти го преведе :)
19:54 02.03.2026
93 Мишел
Войната с Иран е пълен автогол за Тръмп, ще му струва много скъпо. САЩ правят грешка след грешка и ще платят за това.
Коментиран от #210
19:55 02.03.2026
94 боклук
19:55 02.03.2026
95 Данко Харсъзина
19:55 02.03.2026
96 МНОГО МОЛЯ
Коментиран от #100
19:55 02.03.2026
97 Палячо
Коментиран от #111
19:55 02.03.2026
99 7373737272
До коментар #4 от "Пич":Кенефите му задръстени на американският самолетоносач.Само тва има в гуглету.Явно няма да е само от храната.
19:57 02.03.2026
100 Що бе
До коментар #96 от "МНОГО МОЛЯ":Там нали има какво да гълтат, няма да умрат от глад споко.
19:58 02.03.2026
101 НЕ МОЕ
До коментар #86 от "гру гайтанджиева":ДА СМЕ КОЛЕГИ С ПАСИ....ВЕН
ЗНАЧИ
ТИ ВИРИШ АЗ РАЗПРОБИВАМ
КВА КОЛЕГИАЛНОСТ ТА ГОНИ
Коментиран от #114
19:58 02.03.2026
102 Истината
Тоди наистина в ШУТ...
19:59 02.03.2026
103 Данко Харсъзина
20:00 02.03.2026
104 Мишел
До коментар #2 от "ТоТо":Персия е била империя преди 4000 години. САЩ държава на 250г. Ясно е кои са диваците.
20:00 02.03.2026
105 Щастливеца
До коментар #28 от "ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН":Не го приемай толкова навътре, нали сме с американците - ще има и за нас!
20:00 02.03.2026
106 ?????
Що самолетоносачът Линкълн бяга към остров Диего Гарсия?
Нали нищо не се е случило?
Или се е случило?
Коментиран от #113, #123
20:01 02.03.2026
107 Доналд Тръмп: Още дори не сме започнали
КАРЛИК БЫСТРА АТВЕТИЛ: ПОНЯЛ, ПОНЯЛ.... Я, Я ИЗ БУНКЕРУ НЕ ВЫХАДУ.
20:01 02.03.2026
108 Само питам
20:03 02.03.2026
109 Мишел
До коментар #32 от "Европеец":Гледаш празноглавия самохвалко.
20:03 02.03.2026
110 Мда
20:03 02.03.2026
111 Браво на бай Дончо
До коментар #97 от "Палячо":Бий ги яко докато свалят чаршафите и чалмите!
20:05 02.03.2026
112 Прав е Доналд Тръмп
20:06 02.03.2026
113 ЩОТО МОЖЕ ДА ПЛАВА, КЪДЕТО СИ ИСКА
До коментар #106 от "?????":КАТО ГОСПОДАР НА МОРЕТА И ОКЕАНИ. АКО НЕ ВЯРВАШ ПИТАЙ "АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ".
20:06 02.03.2026
114 Абе
До коментар #101 от "НЕ МОЕ":Къде е пасито онова грозно човече, що не ходи далижи топките на ушатия, ама и той нещо го няма, дали не ни гледа отгоре?
20:07 02.03.2026
115 АЙДЕ ДОНИ
20:08 02.03.2026
116 ЦЕЛИЯ СОФИЙСКИ БОКЛУК
20:10 02.03.2026
117 Маке
20:10 02.03.2026
118 Артилерист
20:11 02.03.2026
119 Истината
Моля който знае да сподели
20:12 02.03.2026
120 Бесен - Язовец
Коментиран от #139
20:12 02.03.2026
121 az СВО Победа 80
1. Цената на газа в Европа скочи с 50% след като Катар спря работа на най-големия завод за втечнен газ в света след иранска атака.
2. Монархиите от залива се обръщат срещу Вашингтон, т.к. са най-пострадали от случващото се.
3. САЩ започна изтегляне на бойната си авиация от района на близкия изток, след като се оказа, че не може да гарангира сигурността й.
4. Иран обяви, че ще почне да нанася удари с ракети от 4-то и 5-то поколение, след каго видя, че запасите от противоракети на противника до голяма степен вече са изчерпани и ударите му гарантирано сгигат до целите си....
5. Първоначалният план за смяна на "режима" в Иран претърпява пълен крах пред очите ни!
6. Москва и Пекин заявиха подкрепата си за Техеран!
Коментиран от #125, #128, #130
20:13 02.03.2026
122 Васо
20:15 02.03.2026
123 Ами
До коментар #106 от "?????":Правили са си чеверме в задната част на самолетоносача
и не са очаквали излетелите самолети да се върнат.
Но единият взел че се върнал :)
20:16 02.03.2026
125 ХУБАВИ ОПОРКИ
До коментар #121 от "az СВО Победа 80":НА НИСКОЧЕЛИ ОРКИ.
Коментиран от #127
20:16 02.03.2026
126 ЦРУ
Жалко е Светът да изчезне заради един нарцис и един безкруполен убиец.
20:18 02.03.2026
127 az СВО Победа 80
До коментар #125 от "ХУБАВИ ОПОРКИ":Уви не, все факти от динамичното развитие на събитията! 🤣🤣🤣
20:19 02.03.2026
128 Накрагко:
До коментар #121 от "az СВО Победа 80":Наширогко, чалмите отнасят як лобут и скоро ще им се прииска, да не се бяха раждали.
Коментиран от #134
20:21 02.03.2026
129 факт
Коментиран от #133
20:21 02.03.2026
130 Тимур
До коментар #121 от "az СВО Победа 80":Намали вицовете
20:22 02.03.2026
131 Само днес
Коментиран от #145
20:23 02.03.2026
132 Лена парапета
20:23 02.03.2026
134 az СВО Победа 80
До коментар #128 от "Накрагко:":Иран понася тежки загуби, съгласен съм. Но от гледна точка на нашите критерии за "тежки загуби".
Като се тегли чертата обаче, ирнските загуби додят до глобална промяна на баланса на силите в света и до геополитически трансформации в ущърб на запада.
Коментиран от #147
20:24 02.03.2026
136 Гост
20:26 02.03.2026
137 Коста
20:27 02.03.2026
138 Тимур
Коментиран от #193
20:29 02.03.2026
139 Да така беше
До коментар #120 от "Бесен - Язовец":крайцерът "Москва" след "пушене на неопределените места" изяде два нептуна и се отправи на вечен покой. Е останалите 9 катерушки не заслужават да ги споменаваме.
20:29 02.03.2026
140 az СВО Победа 80
Коментиран от #142
20:30 02.03.2026
141 Гост
20:30 02.03.2026
142 Тимур
До коментар #140 от "az СВО Победа 80":Да понамалиш лъжите викам
Коментиран от #146
20:32 02.03.2026
143 Смешник
Коментиран от #153
20:33 02.03.2026
144 До Тъпю
До коментар #12 от "ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН":Те вече взеха 1-то най голяно петролно находище преди 3 седмици бе умен тигър
20:33 02.03.2026
145 Тимур
До коментар #131 от "Само днес":Намали вицовете
20:33 02.03.2026
146 az СВО Победа 80
До коментар #142 от "Тимур":Информацията е нс ISW! Не е моя....
Или викаш и те станаха агентк на Путин, и на КСИР? 🤣🤣🤣
20:35 02.03.2026
147 МНЗ предупреждава
До коментар #134 от "az СВО Победа 80":не се напъвай много да пишеш. Писането май е прекомерно за Вашето здраве. Тия и без твоя помощ ще ядат мешана скара.
20:36 02.03.2026
148 Коста
20:37 02.03.2026
149 604
20:37 02.03.2026
150 българина
Коментиран от #168
20:38 02.03.2026
151 Ха ха ха
До коментар #29 от "Атина Палада":сладур/ка си, но не е сериозно
20:38 02.03.2026
152 Тимур
20:41 02.03.2026
153 СМЕШНИК СИ ДВЕ МНЕНИЯ НЯМА
До коментар #143 от "Смешник":НЕ БЕШЕ МНОГО ОТДАВНА, КОГАТО КРЕМЪЛ, КАРЛИК И МИТРОФАНОВА ЧЕРПИХА С ШАМПАНСКО, ПО СЛУЧАЙ ПОБЕДАТА НА ТРЪМП, А ВСИЧКИ КОПЕЙКИ "КРИЧАХТЕ" ОТ РАДОСТ.
20:42 02.03.2026
154 Доню Тръмпов
20:43 02.03.2026
155 az СВО Победа 80
Както виждаме, възможно е да се атакува територията на държава членка на НАТО /27 военни бази на САЩбяха подложени на атака/, без да се прилага член 5 от Устава на НАТО!
Запомнете това!
🤣🤣🤣
20:43 02.03.2026
156 рижака се превърна
20:44 02.03.2026
157 Много се възбуждам да ви кажа
20:45 02.03.2026
158 Разийката
До коментар #58 от "ЦИРК":100% няма да се намеси, не се тревожи, тя просто в една кофтарска държава
20:48 02.03.2026
159 Некой
До коментар #56 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Що да не са в космоса?
20:50 02.03.2026
162 ФАКТ
20:57 02.03.2026
163 три дена търса самолетоноса
Коментиран от #182
20:57 02.03.2026
164 Драги Тръмпеско
Коментиран от #165
21:03 02.03.2026
165 Тимур
До коментар #164 от "Драги Тръмпеско":Намали ракията
21:04 02.03.2026
166 Тръмп-Епщайн
21:05 02.03.2026
167 Ае копейките
21:06 02.03.2026
168 Фин
До коментар #150 от "българина":Е Той постоянно е до тях, нали така пише на банкнотите и монетите - доверяваме се на Бог. Иначе Той ако искал да ги оправи е щял да ги оправи досега, а не оттук нататък.
21:07 02.03.2026
169 Механик
21:07 02.03.2026
170 Ъъъъ
Поне по думите на Тръмп, Хаменей се е опитал да го убие цели два пъти, но накрая тойТръмп) го е изпреварил!
Вече се чудя, дали Тръмп е с всичкия си? Не ми се вижда нормално за човек, който все още с акъла си, да прави подобни изявления. Още повече, когато си президент на САЩ..... 🤔
21:09 02.03.2026
171 Рушката пропаганда
21:09 02.03.2026
172 УдоМача
21:10 02.03.2026
173 не може да бъде
21:11 02.03.2026
174 Гиркин
Коментиран от #179
21:11 02.03.2026
175 Краварски ненормалник
21:12 02.03.2026
176 СССРБарета
Коментиран от #188, #194
21:12 02.03.2026
177 Теслатъ
Коментиран от #200
21:13 02.03.2026
178 Както не са почнали им падат самолетите
До коментар #2 от "ТоТо":, какво ли ще е ако почнат-))
Ебрахам Шевролет и той ударен ...
21:14 02.03.2026
179 СССРБарета
До коментар #174 от "Гиркин":Поне като лъжат на синхронизират парите първо казаха че били свалени с противовъздушни системи, сега пък вече свалени от f-16! Реално няма никакво потвърждение! Същото като това което казаха Иран часа атакува ли самолетоносача с четири балистични ракети! Ама реално не са го потопили!
21:14 02.03.2026
180 СССРБарета
21:16 02.03.2026
181 Добреее
21:16 02.03.2026
182 Грозен
До коментар #163 от "три дена търса самолетоноса":Къде го търсиш бе да не мислиш, че това което гледаш в гоогъл мапс е в реално време? Там инфото е 1-2 години назад.
21:18 02.03.2026
183 Дааааа
21:19 02.03.2026
184 До СССРБарета
21:20 02.03.2026
185 Технология
Системата е свързана с мрежа от свръх прецизни радари, които засичат целта.
Оптичната система, съставена от сензори и високоточна камера "заключват" целта, като мощен компютър изчислява за части от секундата в коя точно част трябва да попадне лазера. Системата генерира много мощен фибро-лазер от десетки киловата само в една точка. Всичко това става за части от секундата.
Лъчът се движи със скоростта на светлината и за около две секунди изгаря електрониката и взривява горивото на ракетата или дрона.
При по-големи ракети отнема около 5 секунди.
Екстрите - изстрелът е незабавен и много евтин. Две-три евро. Практически няма ограничения на изстрелите.
„Iron Beam“ е само малка част от многослойната противовъздушна отбрана на Израел.
Коментиран от #207, #214, #215
21:20 02.03.2026
186 Аятолаха в хамак
21:20 02.03.2026
187 Тракиец 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
21:20 02.03.2026
188 Какви 70 хил.?
До коментар #176 от "СССРБарета":Че на Иран само редовната им армия е 1.1 млн. По голяма от турската. С резерви отиде към 5 млн.
Никакъв шанс при сухопътна акция.
21:21 02.03.2026
189 Гост
21:21 02.03.2026
190 ганю
ще стане здраво пата кюта.поне ще ги тестван в реални бойни условия
Русия и Китай също защото следващите сте вие не дремете ами действайте
21:21 02.03.2026
191 Тити
21:21 02.03.2026
192 Тоя психопат
Коментиран от #202
21:21 02.03.2026
193 Служител- разносвач
До коментар #138 от "Тимур":Невинни хора ли?Те като си тръгваха от хотела,обраха всички хавлии,чаршафи,дори мръсните калъфки,одеяла,сапуни и дори тоалетната хартия.А когато ги набраха охранителите,казаха,че всичко било влизало в цената.Добре,че ги накараха да върнат всичко,щото персонала щеше да го плати.Такива диваци никога не е имало по нашето черноморие.Те и по зимните курорти са същите,затова и често ядат бой от персонала или от охранителите,ама си мълчат.От полицията са вдигнали ръце и ни казват,оправяйте се.И за да се различават от нас ,често групата си слага на видно място по дрехите,някакъв отличителен белег.
21:22 02.03.2026
194 да бе, да
До коментар #176 от "СССРБарета":По суша САЩ и Израел нямат никакъв, абсолютно никакъв шанс. Можеш ли да ми кажеш кога за последно САЩ са участвали във война по суша? Всичко, което правят в последните 30 години е да правят килимни бомбардировки по въздух. Това е. Нито достатъчно като личен състав армия от пехотинци имат, нито като опит, особено на труден терен, какъвто е иранския. Пълен абсурд. Израел пък винаги са действали от позицията на силния над слабия. Този път ще се изправят срещу напълно равноправен и мното мотивиран противник. Шансът за победа клони към нула до отрицателна стойност и те няма да си позволят риска да станат за посмешище. Войната ще продължи по въздух с дронове и ракети, както и по вода, пропагандата и лъжите не ги броим.
21:23 02.03.2026
195 000
21:24 02.03.2026
196 Дед Мароз
21:24 02.03.2026
197 Англисакса мощ и сила
21:25 02.03.2026
198 ганю
До коментар #12 от "ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН":това е така защото този от венецуела
е близо ала много скъп за производство
сега предстои "демократично" освобождаване на Иран от грижата
да продава и печели от собствения си недемократичен петрол.
3-та световна война започна 30 % от европа ще оцелее
ще има сармати и посейдони и терористични атаки в ЕС
честит ви великден със камикадзета с бомби
21:26 02.03.2026
199 граф
До коментар #28 от "ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН":А защо в златната мина Иран хората живеят като в средновековието?
21:27 02.03.2026
200 Госあ
До коментар #177 от "Теслатъ":Още когато флота тръгна към Иран беше ясно че ще атакуват. Китай трябваше по бързо да им достави противокорабни ракети, като от Иран трябваше много по рано да ги поискат и купят.
Коментиран от #209
21:27 02.03.2026
201 Коста
21:27 02.03.2026
202 000
До коментар #192 от "Тоя психопат":Зад тръмп е дълбоката държава. В нейн ингерес е сащ да се разпаднат. Ще стане ясно защо обаче.
21:27 02.03.2026
203 Факти
21:28 02.03.2026
204 коалиция на желаещите ЕПЩАЙН
Коментиран от #226
21:30 02.03.2026
205 УдоМача
21:30 02.03.2026
206 Дон Дони
21:30 02.03.2026
207 Коста
До коментар #185 от "Технология":И ко?
21:30 02.03.2026
208 ганю
До коментар #13 от "Какъв е проблемът?":украйна е Киевска Рус създадена от Руснаците
едно от първите Руски Княжества.Всичко е строено и платено от Русия
какво баба си е построил Тръмп В древна Персия
или създал в страна която е на над 2500 г че да има някакви претенции?
вземи се образовай малко преди да пишеш колкото да не заспиш
21:31 02.03.2026
209 Факти
До коментар #200 от "Госあ":Китайците не искат да се врат между шамарите. Хич не са глупави да ти кажа. Путин съсипа Русия в стремежа си да разруши Украйна. Хаменей съсипа Иран в стремежа си да разруши Израел. Китай не смеят да посегнат към Тайван, защото не са глупави като Путин и Хаменей и не им трябва бизсмислена война. Бият си пас и си гледат търговията.
Коментиран от #221, #225
21:32 02.03.2026
210 Абсолютно
До коментар #93 от "Мишел":Нахлуването по суша ще равно на пълен разгром. Иран не са арабите които свалиха гащи.
Но вие забравяте Израел, те също нямат ресурси за дълъг конфликт.
Коментиран от #218
21:32 02.03.2026
211 ПРОГРЕСИВЕН КЛОШAP,
До коментар #31 от "таксиджия 🚖":ААА ВИДЯХМЕ ТЕ....
ПО ПЪРВА ПРОГРАМА В ДВАЙСЕ ЧАСА
ПО НОВИНИТЕ.....
ИЗКАЗА СЕ ТОЧНО СЛЕД КУПЕЙКИН....💩
АМА НИЩО НЕ СЕ РАЗБРА....
21:33 02.03.2026
212 ганю
До коментар #21 от "ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН":Зрасти бе светнахте ли за какво иде реч
демокрация дръжки
здраво крадене е целта
то и кадафи нямаше бомби ама го съсипаха
където минат трева не никне и не остава нищо
като чума
21:35 02.03.2026
213 Ъъъъъ
21:36 02.03.2026
214 Дааааа
До коментар #185 от "Технология":поблемът на лазерните технологии е, че когато има мъгла не работят. Освен това при правилно покритие на ракетата, лазера е неефективен.
21:39 02.03.2026
215 9998
До коментар #185 от "Технология":Пробвано отдавна - неефективно!!! Даже цигарен дим му пречи!
21:39 02.03.2026
216 Дръта чанта
21:40 02.03.2026
217 Мухахаха
21:42 02.03.2026
218 Факти
До коментар #210 от "Абсолютно":Никой няма да слиза на земята. Иранското ПВО е леш. Ще си ги бомбят отгоре на харабия. Как мислиш ликвидираха Хюмней? Потърси видеото. Много красив и прецизен удар. Двете сгради бяха взривени като по учебник, а на метри по пътя си минават колите.
21:43 02.03.2026
219 Добреее
21:43 02.03.2026
220 БУНКЕРНИЯ КАШИК
За Положението в Иран .
Но Не Защото Убиха Аятолаха
А Защото
Децата на Кремълските Ашлаци
И Олигарси
Не могат да Напуснат ДУБАЙ .
Направо са напълнили Памперсите
Горките реват:
КРЕМЛЯ ПАМАГИТЕ.
Тука има война .
21:44 02.03.2026
221 Госあ
До коментар #209 от "Факти":Разбира се, че страна с добра икономика и ред не иска войни и се пази от войни. Но единствен Китай върти шамари на сащ. Единствената страна изхвърлила т.нар. американски технологични гиганти и разплащателни системи и не само това но въвела дигиталния юан, който бръкна много дълбоко на американците. А като капак, когато рижия бандит се направи на отворен, направо му резнаха износа на критични суровини. Когато оня размисли, го пуснаха но със строг контрол и лимити. Тайван е разменна монета някаква, но не е супер спешен и със сигурност ще си остане Китай. Чиповете там не са им голем зор. Китайците на континента са достатъчно, а пробиви има.
21:44 02.03.2026
222 конче
21:44 02.03.2026
223 фицо
21:47 02.03.2026
224 КЪПЕЙКИТЕ
Към Иранските Братюшки и Аятолаха ,
Щели да Носят Чаршафи
Да си слагат Чалми
И да си пускат Гъсти Бради .
Коментиран от #228
21:48 02.03.2026
225 Госあ
До коментар #209 от "Факти":А, то търговията с оръжие също е търговия и одобриха сделка за противокорабни системи, макар и не най модерните които имат, но много късно. На Пакистан продават оръжие отдавна.
21:49 02.03.2026
226 Хмм
До коментар #204 от "коалиция на желаещите ЕПЩАЙН":вече каза, че е разочарован, иранските удари водели до ескалация
21:52 02.03.2026
227 Тавариши и Таварашутки
ТРЪМП НАШ
ТРЪМП НАШ
ТРЪМП НАШ.
Измина само Година
Откакто се напивахмр от Радост
И плюехме по Байдън и Камала Харис.
Сега вече май Съжаляваме .
ХАХАХА хахаха хахаха хахаха
21:52 02.03.2026
228 Хмм
До коментар #224 от "КЪПЕЙКИТЕ":затова ли Кирил Петков е вече с брада
Коментиран от #239
21:53 02.03.2026
229 ТОВАРНЕ ГО ЛИ КАЗА СЪЩОТО
21:55 02.03.2026
230 фицо
До коментар #10 от "Сатана Z":Абе Главният Аятолах вече отече даже и от замесниците му не останаха много ...Якажи за за Руската 3 дневна СВО нещо...гледам четвърта година стоите в две села и загубихте хиляди млади живота...
21:55 02.03.2026
231 НПО ВСЕЛЕНСКИ ГОСПОДАРИ
21:57 02.03.2026
232 Къде се загуби
Коментиран от #235
22:03 02.03.2026
233 А ГДЕ
22:05 02.03.2026
234 МЪДРИТЕ ХОРА КАЗВАТ
22:06 02.03.2026
235 ПРАТИЛИ СА ГО ЗА СМЯНА НА МАСЛОТО
До коментар #232 от "Къде се загуби":Нещо много пуши.
22:07 02.03.2026
236 Данко Харсъзина
22:10 02.03.2026
237 Данко Харсъзина
22:11 02.03.2026
238 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:12 02.03.2026
239 Данко Харсъзина
До коментар #228 от "Хмм":Киро мяза на талибан.
22:14 02.03.2026