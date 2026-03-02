Новини
Доналд Тръмп: Унищожаваме балистичните ракети на Иран, тяхната флота и гарантираме, че никога няма да имат ядрено оръжие

Доналд Тръмп: Унищожаваме балистичните ракети на Иран, тяхната флота и гарантираме, че никога няма да имат ядрено оръжие

2 Март, 2026 19:23, обновена 2 Март, 2026 21:22

  • доналд тръмп-
  • аятолах али хаменей-
  • иран-
  • израел-
  • ормузки проток-
  • бенямин нетаняху-
  • пентагон

Президентът на САЩ каза още, че военните операции срещу Техеран вероятно ще продължат между 4 и 5 седмици, но не изключи възможността те да се проточат и по-дълго, предаде Асошиейтед прес

Доналд Тръмп: Унищожаваме балистичните ракети на Иран, тяхната флота и гарантираме, че никога няма да имат ядрено оръжие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Голямата вълна в конфликта с Иран предстои тепърва, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Си Ен Ен. Американският лидер добави, че не знае кой ще оглави Ислямската република след ликвидирането на върховния ѝ лидер, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му Вашингтон все още не е нанесъл най-сериозните си удари, а по-мащабни действия се очакват скоро.

"Още дори не сме започнали да ги нападаме сериозно. Голямата вълна още не е минала. Тя предстои скоро", каза Тръмп. Той добави, че към момента не е ясно кой управлява Иран след убийството на аятолах Али Хаменей.

"Не знаем кое е ръководството, не знаем и кого ще изберат", посочи американският президент.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че военните операции срещу Иран вероятно ще продължат между 4 и 5 седмици, но не изключи възможността те да се проточат и по-дълго, предаде Асошиейтед прес.

На церемония в Белия дом днес американският президент заяви, че администрацията е готова "да продължи (операциите) значително по-дълго време", ако това се наложи.

Тръмп каза това на официалната церемония за награждаване на трима войници от американската армия с "Медал за храброст", като две от наградите бяха присъдени посмъртно.

Ройтерс съобщи вчера, че редица високопоставени представители на американската администрация остават скептични, че военната операция срещу Ислямската република ще доведе до смяна на режима в краткосрочен план.

В кратко телефонно интервю за в. "Ню Йорк пост" президентът заяви, че не изключва изпращането на американски войски в Иран, "ако това е необходимо".

"Нямам пристрастия по отношение на военното присъствие на място. Всеки президент казва: "Няма да има военно присъствие на място". Аз не го казвам", заяви Тръмп.

"Казвам: "Вероятно няма да са необходими" (или) "ако са необходими".

От началото на американско-израелските удари срещу Иран Тръмп заяви, че е много вероятно да има американски военни жертви, както във всяка война, но не се е ангажирал с дългосрочно разполагане на американски войски на място, припомня АП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за първи път изложи конкретен списък с четири цели във войната срещу Иран в изявление, направено днес в Белия дом, съобщи Франс прес.

Агенцията отбелязва, че за да оправдае започналата в събота военна операция, Тръмп каза, че се е възползвал от „последната и най-добра възможност“ да нанесе удар.

„Първо, унищожаваме балистичните ракети на Иран“, заяви американският президент, който се изказа за конфликта преди официалната церемония за награждаване на трима войници от американската армия с "Медал за храброст".

„Второ, унищожаваме тяхната флота“, добави републиканският лидер.

„Трето, гарантираме, че най-големият поддръжник на тероризма в света никога няма да притежава ядрено оръжие“, продължи американският президент.

„Накрая, гарантираме, че иранският режим няма да може да продължи да въоръжава, финансира и ръководи терористични армии извън границите си“, заключи Тръмп, визирайки въоръжените групировки, свързани с Техеран в Близкия изток, като ливанската „Хизбула“ или палестинското ислямистко движение „Хамас“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 58 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    30 71 Отговор
    Аз съм таксиджия диктаторче. Не ме търсете

    Коментиран от #5, #19, #63

    19:24 02.03.2026

  • 2 ТоТо

    45 144 Отговор
    Колкото и човек да мрази тръмп, трябва да му свали шапка, че удари диваците.

    Коментиран от #68, #90, #104, #178

    19:25 02.03.2026

  • 3 Рамбо

    44 93 Отговор
    Путио е зает пета година в тридневна специална операция по завземане на десети път на две украински села.

    Коментиран от #52

    19:25 02.03.2026

  • 4 Пич

    102 20 Отговор
    Коуеги, некой успея ли с Гооглето да киризи американскио самолетоносач, защото аз - не ?! А и Нетаняху цел ден не се е репчИл...

    Коментиран от #32, #45, #56, #99

    19:25 02.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Зеленски

    21 69 Отговор
    Ние също. Чакаме поредната помощ от България за да осакатим няколко стотин орки.

    Коментиран от #15, #41

    19:25 02.03.2026

  • 7 Иван Кръстев

    100 23 Отговор
    Тръмп ,това дали не е началото на твоят край?

    19:26 02.03.2026

  • 8 Бахтимир

    111 17 Отговор
    Тоя ще предизвика ядрена война накрая......

    Коментиран от #47

    19:26 02.03.2026

  • 9 АЙДЕЕ

    64 16 Отговор
    Техеран за три дейс.

    19:27 02.03.2026

  • 10 Сатана Z

    99 19 Отговор
    Доналд обеща за 24 часа да бутне аятоласите и да върне Принца на Персия .Лъжец си ,дедо Доналд е.ИзлъгА Иранските жълтопаветни и и бадева уби момичетата в девическото училище.

    Коментиран от #230

    19:27 02.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН

    97 11 Отговор
    Нефт: 208 милиарда барела суров петрол. Това е третото най-голямо находище в света, оценявано на колосалните 13.9 трилиона долара.

    Коментиран от #144, #198

    19:28 02.03.2026

  • 13 Какъв е проблемът?

    13 53 Отговор
    Дончито подражава на другаря си Владимирчо. Що сте кисели бре, русоджии?

    Коментиран от #208

    19:28 02.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Доктор Ливайн

    48 10 Отговор

    До коментар #6 от "Зеленски":

    Помогнал съм на хииляди украинки да турят наколенки...

    19:28 02.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН

    73 9 Отговор
    Природен газ: 1200 трилиона кубически фута. Иран е втори в света по газови запаси, на стойност 3.18 трилиона долара.

    19:28 02.03.2026

  • 18 Чичо Дончо, що така?

    44 8 Отговор
    Как да не знаеш? Синът на бившия президент нагласяте

    19:28 02.03.2026

  • 19 5555

    13 15 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Така оцелява с таксиджисйския си интелект.

    19:29 02.03.2026

  • 20 9998

    23 4 Отговор
    Пълнолуние някакво забелязвам! Над селото снощи след полунощ имаше някакви игри на сенките! Чалалите виеха чак до преди разсъмване! Не е на добре!

    19:29 02.03.2026

  • 21 ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН

    57 8 Отговор
    Злато: 320 метрични тона злато - още 54 милиарда долара в златните трезори.
    Минералното богатство, скрито под пясъка
    Но това не е всичко. Недрата на Иран крият и огромни залежи на сребро, мед, желязна руда, литий, цинк и редица редкоземни елементи, жизненоважни за високите технологии.

    Коментиран от #212

    19:29 02.03.2026

  • 22 Обаче

    79 7 Отговор
    Кувейт нанесе най-голямото поражение на американската авиация.

    Коментиран от #43

    19:29 02.03.2026

  • 23 Аврам Каишев

    35 2 Отговор
    Започна сезона за доенето на кравите. И се почистете вимето, когато си спрете колата на млекомата.

    19:29 02.03.2026

  • 24 Барбалей

    44 3 Отговор
    Ей,тия ше направят някоя беля.

    19:30 02.03.2026

  • 25 борисов бойко борисов

    54 14 Отговор
    Тръмп определено пикае срещу вятъра. Това е като цугцванг в шах. Иран няма нужда да матира Съединените щати. Просто трябва да продължи да мести фигурите си, докато Вашингтон не изчерпи всички възможни ходове, което ще се случи скоро. Иран нанася тежки удари по американски бази в Близкия изток – и разбира се, по Израел. Много американците ще загинат. Ако САЩ се опитат да преместят военноморски части по-близо до Иран, Иран ще продължи да ги убива, може би ще потопи един или два разрушителя. Хусите вече са влезли във войната. Хизбула няма достатъчно пускови установки за своите ракети, но все още има някои. Всичко, от което се нуждае, е малко помощ. той убе един 83 годишен старец като го направи мъченик Тръмп е почти толкова и вече страда от по-голям когнитивен упадък, отколкото който и да е ирански духовник или „мула“ би страдал 10 години по-късно.

    19:30 02.03.2026

  • 26 Да,бе

    41 5 Отговор
    Само байиздън беше по-малък,ама той поне не знаеше повечето време,че е президент
    ...

    19:30 02.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН

    54 10 Отговор
    Геополитическият сблъсък на интереси
    Ако САЩ постигнат контрол над тези ресурси, това би означавало абсолютен монопол върху ключови суровини, движещи световната икономика. Контрол не само върху енергийните потоци, но и върху веригите за доставка на редки метали, необходими за всяко модерно устройство - от смартфони до електрически коли.
    Така погледнато, въпросът за ядреното оръжие или за демокрацията в Техеран изглежда не като причина, а по-скоро като повод.
    Войните рядко се водят за идеи. Войните се водят за ресурси. А Иран е златна мина, буквално и преносно.

    Коментиран от #105, #199

    19:30 02.03.2026

  • 29 Атина Палада

    70 13 Отговор
    Ха ха ха ,Иран им изпепелиха всички бази,радари,посолства ...Линкълна си го изтеглиха чак в Индия ..ама те щели да нападат ..:) да се смееш ли с тия хамериканци или да плачеш ..
    Иран си бомби яко ,даже и базата на Англия в Кипър и англетата ревнаха: Ама ние не участваме във войната ха ха ха цирк Буш

    Коментиран от #151

    19:30 02.03.2026

  • 30 китайски балон

    57 11 Отговор
    Дотук БайДончо уби един болен старец на 86 и ефектът, който търсеше се обръща срещу него!

    19:30 02.03.2026

  • 31 таксиджия 🚖

    22 13 Отговор
    Бях на протеста пред Министерство. Около 1000 човека бяхме. От 18:00 до 19:10.

    Коментиран от #211

    19:30 02.03.2026

  • 32 Европеец

    48 8 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    И аз като тебе, още няма достоверна информация.... А на снимката гледам един луд убиец и ядрен терорист....

    Коментиран от #109

    19:31 02.03.2026

  • 33 100ю

    44 9 Отговор
    Иран има лошият късмет да си създадат държава върху американски петрол

    Коментиран от #46

    19:31 02.03.2026

  • 34 Сатана Z

    47 6 Отговор
    " Доналд Тръмп в интервю за Си Ен Ен"

    Тръмп никога не дава интервюта в СНН и ги нарича лъжлива медия,което означава ,че е на зор и се подмазва на демократите правейки се,че държи положението.

    19:31 02.03.2026

  • 35 Янита

    46 4 Отговор
    Израел нападна Иран!
    Сащ е помагач

    19:31 02.03.2026

  • 36 И Киев е Руски

    40 6 Отговор
    Сламеният и еврейският терорист шА ядат у.иА на аЯтолаха

    19:32 02.03.2026

  • 37 Възрожденец

    41 6 Отговор
    Най точното обяснение,янките гледат да присвоят природните ресурси на богатите с тях държави.Вечният агресор под маската на миротворец!

    19:32 02.03.2026

  • 38 хаха

    12 43 Отговор
    Извънредно: Русия няма да помага на Иран по силата на съюзническия договор, защото той е подписан с аятолах Али Хаменей - „и къде е той сега?“, казва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.


    ХАХАХА!
    Одрискани до ушите ватенки Сър! ХАХАХА!

    Коментиран от #58, #59, #82

    19:33 02.03.2026

  • 39 ЦИРК

    40 3 Отговор
    План "А" пропадна, сега идва наред план "Б". Вероятността и той да пропадне е над 80%. Така че до края на седмицата ще се говори за план "В" - войници на терен.

    От всичко най-любопитно в момента е да се следи конгресът на САЩ какво прави в момента... Те или ще спрат войната, или ще скочат в тези плаващи пясъци с двата крака.

    19:33 02.03.2026

  • 40 Бай Дън

    28 1 Отговор
    Болен мозък, такава вълна ще хванеш! 🐑🇺🇸

    19:33 02.03.2026

  • 41 Иван Вазов

    21 1 Отговор

    До коментар #6 от "Зеленски":

    Днес грее светата свобода,
    свободен е прежния роб,
    но камъне йоще народа
    изпраща въз Жидовий гроб

    19:33 02.03.2026

  • 42 Милена

    42 5 Отговор
    От Тръмп и Нетаняху кой ще ни спаси?!
    Къде отиде международното право, бре?!

    Коментиран от #70

    19:33 02.03.2026

  • 43 Чшъъ...

    40 2 Отговор

    До коментар #22 от "Обаче":

    Ората у Кувейт требе да бъдат пофалени, защо излезная най точните стрелци у конфликто!

    19:33 02.03.2026

  • 44 ТОЗИ САМ СЕ ВКАРА

    45 3 Отговор
    В КОШАРАТА,ДЕМОКРАТИТЕ ЩЕ ГО ИЗЯДАТ С КОПЧЕТАТА И ЩЕ СЕ СТИГНЕ ДО ИМПИЙЧМЪНТ.

    19:33 02.03.2026

  • 45 Аналитик

    40 5 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ударили са офиса на Нахуйняхо,а Аврам Линкълн пътува към Пакистан за ремонт

    Коментиран от #75

    19:34 02.03.2026

  • 46 Сатана Z

    7 13 Отговор

    До коментар #33 от "100ю":

    Някои анализатори казват,че целта на Тръмп е да възобнови фракинга в САЩ и Канада за добив на нефт и тогава ще диктува цените на пазара а страните в залива ще го дуат

    19:34 02.03.2026

  • 47 Шопо

    28 6 Отговор

    До коментар #8 от "Бахтимир":

    Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия

    19:34 02.03.2026

  • 48 Дон Дони

    32 3 Отговор
    Оставка, съд и затвор ти си позор!

    19:34 02.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ДАВАЙ ДОНЧО

    16 6 Отговор
    Техеран за три дейс.

    19:34 02.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ 👍БРАВО ИРАН !

    44 6 Отговор
    В следствие на Американската -Без разрешение от Конгреса на САЩ, и Израелската Агресия срещу ИРАН,с безсмисленни удари- Например по женско Училище в Минабе,където са убити 165 ученички, на 28.02.26, Иран отвърна светкавично с балистични ракети 👌,и порази редица американски бази, ( както се оказа беззащитни) в Абу Даби в ОАЕ,в Йордания-немска база,базата в Доха Катар,унищож.е америк.база в Ел-Риад-Сауд Арабия,Ербиле-Ирак,ударена е и натовска база в Кувейт с над 300 итал.войници.Поразена е френска база в Абу-Даби,Ударен е Центъра на 5 Америк.Флот в Бахрейн,вкл.от поразения ценен америк.радар FPS-132.за Близкоизточно разузнаване.Само там убитите америк.войнослужещи са 560. Изнасят се с вертолети. Има и видеа.Ударени да ком.пунктове в Йерусалим и Тел Авив с балист.ракети, а израелските ПРО се оказаха неефективни.Иран започна втора вълна обстрели по всички бази на САЩ с хиперзвукови "Fattah"със скорост=15М,и обсег=1400 км. Убити са високопост.Амер.офицери в поразеният Център на ЦРУ в Дубай.Ударено е командването на ВВС Израел ,и Президенството-канцеларията на Бенямин Нетаняху.

    19:35 02.03.2026

  • 55 Ами

    45 3 Отговор
    Сега дори САЩ да иска да преговаря с някого в Иран,
    в Иран няма кой да се навие да преговаря със САЩ.
    Така, че на САЩ им остава само да гледат и да лаят :)

    19:35 02.03.2026

  • 56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 26 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    ама вие , копеите , търсите самолетоносачи по Гугъл мапс ли?

    Коментиран от #159

    19:35 02.03.2026

  • 57 Тръмпоч безумний,

    34 3 Отговор
    нали уж се отбранявахте превантивно от Иранската заплаха? Сега как се изтърва, че ги нападате, ама все още несериозно?

    19:36 02.03.2026

  • 58 ЦИРК

    33 2 Отговор

    До коментар #38 от "хаха":

    Молете се фейка който сте написали да се сбъдне, защото ако Русия се намеси там, почва третата световна и вие заминавате на фронта (мре ли ви се ?) в редиците на НАТО. Гледайте и Китай да не се намеси пряко, че тогава пак заминавате на фронта. Армията на НАТО има нужда от такива силно мотивирани хора като вас !

    Коментиран от #64, #158

    19:37 02.03.2026

  • 59 хаха🤣

    9 2 Отговор

    До коментар #38 от "хаха":

    Оддрис скана е м@й атти бре Утре Пак,оди и смени памперссса !

    19:37 02.03.2026

  • 60 555

    26 1 Отговор
    Това "Още не сме започнали" май вече съм го чувал.

    19:37 02.03.2026

  • 61 ЛОШООО

    34 0 Отговор

    До коментар #53 от "Оооо":

    Всички софийски урви сега са блокирани в Дубай. Лошото.

    19:38 02.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Дзак

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Доста по-умни са от тебе!

    19:39 02.03.2026

  • 64 Ма къде

    4 18 Отговор

    До коментар #58 от "ЦИРК":

    Ще се намеси бе Пич. Тези с жигулите и москвичите ли. Може с по една Водка. Баш на тез ще се моля. Боже пази от такива като теб. Русия ще мисля

    19:39 02.03.2026

  • 65 Софиянец

    44 3 Отговор
    Рижавия педофил е готов да потопи света в 3та световна, само и само мосад да не пуснат компроматите на епщайн срещу него!
    Гнил, мръсед, жалък запад!

    19:40 02.03.2026

  • 66 Справедлив

    23 1 Отговор
    Убий жид, убий сащисан и те така спаси света.

    Коментиран от #85

    19:41 02.03.2026

  • 67 Оранжевият клоун-п••офиил

    32 1 Отговор
    Съвсем изперка.
    Иначе от днес демократите в конгреса започнаха да събират подписи в подкрепа за гласуване на импийчмънт на Тромпета заради огромния му провал във военната му кампания която започна срещу Иран.

    19:41 02.03.2026

  • 68 Ххх

    36 2 Отговор

    До коментар #2 от "ТоТо":

    По-големи диваци от западните диваци надали има!

    19:42 02.03.2026

  • 69 Тома

    30 1 Отговор
    Знаем че Дони повече лъже от бати бойко тиквата

    19:42 02.03.2026

  • 70 ЦИРК

    31 3 Отговор

    До коментар #42 от "Милена":

    Международното право се разболя от неизлечимата болест Косово още през 90-те години. 30 години по-късно всичко приключи с него. Ако Китай не се събуди и поеме отговорност за човечеството, може цивилизацията да изживява последните си дни. Жалко е че Европа вместо да бъде световен лидер се превърна в жалък лакей и гробокопач на всички международни договори и отношения градени последните 80 години...

    19:42 02.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 гост

    24 1 Отговор
    Този деменчев нарцис и бандата му искат да заграбят природните богатства на целия свят - петрол, редки метали, идва ред на храните и питейната вода като змея от приказките. Но и в приказките винаги се явява юнакът, който отсича главата на змея!

    19:44 02.03.2026

  • 73 хаха

    5 21 Отговор
    Извънредно: Русия няма да помага на Иран по силата на съюзническия договор, защото той е подписан с аятолах Али Хаменей - „и къде е той сега?“, казва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

    ХАХАХА!
    Асад, Мъдяро, Брадат Пислямист...

    ХАХАХА! Ватенките и договорите които подписват!! На Армения също помогнаха...
    Куба да чака... ХАХАХА!

    Коментиран от #92

    19:44 02.03.2026

  • 74 Е...БЪ... Комунисти

    5 9 Отговор
    Позиция на всеки български патриот.

    Коментиран от #81

    19:44 02.03.2026

  • 75 дядо поп

    20 1 Отговор

    До коментар #45 от "Аналитик":

    Направо в Карачи за скрап.

    19:44 02.03.2026

  • 76 Още една специална операция

    17 2 Отговор
    Която трябва да приключи за 4 дни.

    19:44 02.03.2026

  • 77 А ГДЕ

    19 1 Отговор
    Кая Калас

    Коментиран от #79

    19:44 02.03.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 А ГДЕ

    22 2 Отговор

    До коментар #77 от "А ГДЕ":

    МърсУлата ,а где Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?

    19:45 02.03.2026

  • 80 Иван Вазов

    25 2 Отговор

    До коментар #71 от "Варна - града на копейките":

    На утрешний ден пред пашата
    евреин се мръсен яви,
    цалуна му рабски полата
    и с вид горделив заяви:

    – Преславний войводо, сполучих
    услуга да сторя на вас:
    аз портата таз нощ отключих
    и Царевец в твойта е власт.

    19:47 02.03.2026

  • 81 ХА ХА

    11 1 Отговор

    До коментар #74 от "Е...БЪ... Комунисти":

    Почни от родата си бре ,Импо. Тенннт 🤣🤣🤣 !

    19:47 02.03.2026

  • 82 Язък,

    9 1 Отговор

    До коментар #38 от "хаха":

    че се та събрали от килима!!!

    19:47 02.03.2026

  • 83 Медведев с бомбите

    3 13 Отговор
    Фъргай атома бай Дончо!

    19:47 02.03.2026

  • 84 Фактолог

    25 4 Отговор
    Универсален повод за война с Ираном...

    Бинямин Нетаняху:

    1995 година: „Иран се намира на няколко седмици от създаването на ядрени бомби“.

    2006 година: „Иран се намира на не повече от няколко дни от създаването на ядрена бомба“.

    2012 г.: „Иран се намира само на няколко седмици от създаването на ядрени бомби“.

    2015 г.: „Иран се намира всичко на няколко дни от създаването на ядрена бомба“.

    2018 г.: „Иран се намира само на няколко седмици от създаването на ядрена бомба“.

    2025 г.: „Иран се намира всичко на всичко на няколко дни от създаването на ядрени оръжия“.

    Доналд Трамп:

    2026 година: „Иран се намира всичко на не повече от две седмици от създаването на ядрена бомба“.

    Всичко е ясно!

    Коментиран от #86

    19:47 02.03.2026

  • 85 ПаццоФист

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Справедлив":

    Подкрепям ,даже и морално !

    19:49 02.03.2026

  • 86 гру гайтанджиева

    2 15 Отговор

    До коментар #84 от "Фактолог":

    Това са руски фейкове колега.

    Коментиран от #101

    19:49 02.03.2026

  • 87 Бесен - Язовец

    12 4 Отговор
    От Иран сами пребиват соросите

    19:49 02.03.2026

  • 88 Зеленски

    24 3 Отговор
    Тъкмо бях решил да ходя в Израел за да искам ПВО от сънародника ми Нетаняху!
    Пък и ми казаха, че не бил там!

    19:50 02.03.2026

  • 89 Фактор

    24 3 Отговор
    Докато почнете, самолетоносачите са на дъното а базите ви на пепел.

    19:52 02.03.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Той Тръмп

    17 1 Отговор
    Докато се накани, му свършиха капаците за капачки!

    19:54 02.03.2026

  • 92 Ами

    11 1 Отговор

    До коментар #73 от "хаха":

    Вчерашния брифинг на Песков го има в нета.
    Намери си някой образован да ти го преведе :)

    19:54 02.03.2026

  • 93 Мишел

    27 2 Отговор
    САЩ няма да се решат на нахлуване по суша в Иран. Въздушните удари няма да доведат до победа на САЩ, както не можа да го направи убийството на аятолах Хаменей. Помощта на Китай, Пакистан, Русия за Иран ще вкара САЩ в дълга война, която сега САЩ са неспособни да спечелят.
    Войната с Иран е пълен автогол за Тръмп, ще му струва много скъпо. САЩ правят грешка след грешка и ще платят за това.

    Коментиран от #210

    19:55 02.03.2026

  • 94 боклук

    8 14 Отговор
    Елита на Иран е убит! Няма кой да се предаде!

    19:55 02.03.2026

  • 95 Данко Харсъзина

    4 17 Отговор
    Велик Президент на велика държава.

    19:55 02.03.2026

  • 96 МНОГО МОЛЯ

    15 1 Отговор
    Да ни върнете по най-бързия начин урвите от Дубай.

    Коментиран от #100

    19:55 02.03.2026

  • 97 Палячо

    18 1 Отговор
    Ако сторгаш фелацио на Путин може Иранците да те пощадят, ама резила ти пак остава!

    Коментиран от #111

    19:55 02.03.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 7373737272

    19 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Кенефите му задръстени на американският самолетоносач.Само тва има в гуглету.Явно няма да е само от храната.

    19:57 02.03.2026

  • 100 Що бе

    5 0 Отговор

    До коментар #96 от "МНОГО МОЛЯ":

    Там нали има какво да гълтат, няма да умрат от глад споко.

    19:58 02.03.2026

  • 101 НЕ МОЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #86 от "гру гайтанджиева":

    ДА СМЕ КОЛЕГИ С ПАСИ....ВЕН
    ЗНАЧИ
    ТИ ВИРИШ АЗ РАЗПРОБИВАМ
    КВА КОЛЕГИАЛНОСТ ТА ГОНИ

    Коментиран от #114

    19:58 02.03.2026

  • 102 Истината

    5 1 Отговор
    Хаха.
    Тоди наистина в ШУТ...

    19:59 02.03.2026

  • 103 Данко Харсъзина

    2 15 Отговор
    Предстои "Пустинна буря". Няма лабаво. Садам го обесиха, а Аятолаха го утепаха предварително.

    20:00 02.03.2026

  • 104 Мишел

    26 3 Отговор

    До коментар #2 от "ТоТо":

    Персия е била империя преди 4000 години. САЩ държава на 250г. Ясно е кои са диваците.

    20:00 02.03.2026

  • 105 Щастливеца

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН":

    Не го приемай толкова навътре, нали сме с американците - ще има и за нас!

    20:00 02.03.2026

  • 106 ?????

    22 2 Отговор
    Само да попитам.
    Що самолетоносачът Линкълн бяга към остров Диего Гарсия?
    Нали нищо не се е случило?
    Или се е случило?

    Коментиран от #113, #123

    20:01 02.03.2026

  • 107 Доналд Тръмп: Още дори не сме започнали

    2 13 Отговор
    КАРЛИК ПОНЯЛ?
    КАРЛИК БЫСТРА АТВЕТИЛ: ПОНЯЛ, ПОНЯЛ.... Я, Я ИЗ БУНКЕРУ НЕ ВЫХАДУ.

    20:01 02.03.2026

  • 108 Само питам

    16 3 Отговор
    Бай Дончо, къде е Линкълн??

    20:03 02.03.2026

  • 109 Мишел

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Европеец":

    Гледаш празноглавия самохвалко.

    20:03 02.03.2026

  • 110 Мда

    9 0 Отговор
    Дубай също ще пострада, без да има вина.

    20:03 02.03.2026

  • 111 Браво на бай Дончо

    5 15 Отговор

    До коментар #97 от "Палячо":

    Бий ги яко докато свалят чаршафите и чалмите!

    20:05 02.03.2026

  • 112 Прав е Доналд Тръмп

    7 10 Отговор
    Иран са само по големите заплахи и преувеличени приказки, затова навремето само един Садам ги направи на “мармалад“ , та какво ли остава за САЩ....??!

    20:06 02.03.2026

  • 113 ЩОТО МОЖЕ ДА ПЛАВА, КЪДЕТО СИ ИСКА

    2 13 Отговор

    До коментар #106 от "?????":

    КАТО ГОСПОДАР НА МОРЕТА И ОКЕАНИ. АКО НЕ ВЯРВАШ ПИТАЙ "АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ".

    20:06 02.03.2026

  • 114 Абе

    14 1 Отговор

    До коментар #101 от "НЕ МОЕ":

    Къде е пасито онова грозно човече, що не ходи далижи топките на ушатия, ама и той нещо го няма, дали не ни гледа отгоре?

    20:07 02.03.2026

  • 115 АЙДЕ ДОНИ

    3 2 Отговор
    Техеран за три дейс.

    20:08 02.03.2026

  • 116 ЦЕЛИЯ СОФИЙСКИ БОКЛУК

    12 0 Отговор
    Прекарваше зимата в Дубай и Израел. Върнете ни го, моля.

    20:10 02.03.2026

  • 117 Маке

    7 1 Отговор
    Ващамакя кравсрска

    20:10 02.03.2026

  • 118 Артилерист

    23 0 Отговор
    Тръмп показа истинския си "миротворчески" лик. Той с нищо не се различава от другите американски президенти-международни престъпници Буш, Обама, Клинтън и този дето изби милиони виетнамци и отрови природата им с ХИЛЯДИ ТОНОВЕ ХИМИКАЛИ. САЩ са световните хулигани, които са водили повече от 20 войни след Втората световна, навярно са стотици намесите им във вътрешните работи на други държави и принудителната смяна на властта в тях. Цветните революции и изсипването на милиарди долари за платени НПО за влияние или използвани като пета колона са техен патент. Виктория Нюлънд в прав текст призна за налети 5 милиарда за украинската нацистка цветна революция. Американците дължат прогреса си на робовладелство, варварски войни, ограбване на подтиснати държави, плащане с нищо необезпечени трилиони долари за примамване на елитни експерти от цял свят. Защо им са на американците тази огромна и скъпа армия, близо 1000-та военни бази по целия свят, освен за инвазии, саморазправа и подтискане на несъгласните с тяхното варварство. Останалият свят трябва час по-скоро да се обедини срещу тези престъпници...

    20:11 02.03.2026

  • 119 Истината

    11 1 Отговор
    Сериозно питам - къде е неулучения самолетоносач?
    Моля който знае да сподели

    20:12 02.03.2026

  • 120 Бесен - Язовец

    11 4 Отговор
    Още не са почнали и загубиха 10 бойни кораба соросите

    Коментиран от #139

    20:12 02.03.2026

  • 121 az СВО Победа 80

    14 4 Отговор
    Накрагко:

    1. Цената на газа в Европа скочи с 50% след като Катар спря работа на най-големия завод за втечнен газ в света след иранска атака.

    2. Монархиите от залива се обръщат срещу Вашингтон, т.к. са най-пострадали от случващото се.

    3. САЩ започна изтегляне на бойната си авиация от района на близкия изток, след като се оказа, че не може да гарангира сигурността й.

    4. Иран обяви, че ще почне да нанася удари с ракети от 4-то и 5-то поколение, след каго видя, че запасите от противоракети на противника до голяма степен вече са изчерпани и ударите му гарантирано сгигат до целите си....

    5. Първоначалният план за смяна на "режима" в Иран претърпява пълен крах пред очите ни!

    6. Москва и Пекин заявиха подкрепата си за Техеран!

    Коментиран от #125, #128, #130

    20:13 02.03.2026

  • 122 Васо

    16 1 Отговор
    Абе... Цялата работа е, че сега Тръмп трябва да освободи пазара за петрола от Венецуела. Иран му пречи, конкурент му е. Това е цялата работа. А Тръмп е кукла на конци в ръцете на евреите мултимилиатдери от Израел и САЩ. Тръмп е пудел на Нетаняху. Кавото каже Нетаняху, това става

    20:15 02.03.2026

  • 123 Ами

    9 0 Отговор

    До коментар #106 от "?????":

    Правили са си чеверме в задната част на самолетоносача
    и не са очаквали излетелите самолети да се върнат.
    Но единият взел че се върнал :)

    20:16 02.03.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 ХУБАВИ ОПОРКИ

    3 10 Отговор

    До коментар #121 от "az СВО Победа 80":

    НА НИСКОЧЕЛИ ОРКИ.

    Коментиран от #127

    20:16 02.03.2026

  • 126 ЦРУ

    11 1 Отговор
    Санитарите да вземат мерки защото освен че не помни какво е казал,не знае и какво върши.
    Жалко е Светът да изчезне заради един нарцис и един безкруполен убиец.

    20:18 02.03.2026

  • 127 az СВО Победа 80

    6 0 Отговор

    До коментар #125 от "ХУБАВИ ОПОРКИ":

    Уви не, все факти от динамичното развитие на събитията! 🤣🤣🤣

    20:19 02.03.2026

  • 128 Накрагко:

    2 13 Отговор

    До коментар #121 от "az СВО Победа 80":

    Наширогко, чалмите отнасят як лобут и скоро ще им се прииска, да не се бяха раждали.

    Коментиран от #134

    20:21 02.03.2026

  • 129 факт

    22 3 Отговор
    Този перко изобщо не ме интересува. Появиха се досиетата Епстийн, хванаха го за едно деликатно място, изстреляха ракетите към Иран, обявиха, че САЩ и техен съюзник и положението се сговни. А към настоящия момент ситуацията е направо като се е.ем да не се гледаме. Мен много повече ме интересува какво се случва у нас и какво можем да очакваме при положение, че попадаме в обсега на иранските далекобойни хиперзвукови ракети. Скот Ритър вчера предупреди София, че опасността е напълно реална и че просто не е трябвало да допускаме американците до летище София. Американец ни го казва, бивш висш военен, който знае какво говори. А тук ни успиват как всичко било под контрол. Няма начин да не сме спокойно, защото рицарката Йотова, памперса Запрянов и мумията Надка наблюдавали ситуацията под лупа. И като я наблюдават какво ще видят? Ние дори ПВО нямаме, на какво можем да разчитаме? Като стане напечено американците ще излетят и ще ни оставят да се пържим сами. Наистина ли никой в тази държава не разбира какво се случва? А да сте виждали в последните 3 дни Бойко Борисов или Пеевски? Къде са тези мили хорица да ни успокоят, да ни вдъхнат кураж, да кажат как мислят за хората? Да видим утре кои ще се качат на Шипка и да ги посрещнем подобаващо, защото българският народ умее да бъде признателен, и за доброто, и за лошото.

    Коментиран от #133

    20:21 02.03.2026

  • 130 Тимур

    2 3 Отговор

    До коментар #121 от "az СВО Победа 80":

    Намали вицовете

    20:22 02.03.2026

  • 131 Само днес

    16 3 Отговор
    Краварите са минус четири Ф-16. Най-голямата им радарна станция в Кувейт вече е само спомен. Базите им в целия район горят. А и Хизбула и хусите решиха, че е време да пострелят по тлъстите крави. Абе въобще е много весело там.

    Коментиран от #145

    20:23 02.03.2026

  • 132 Лена парапета

    9 3 Отговор
    Самолетоносачът като няма колесници за какво ще се държат каубоите докато бягат от персийския залив ?

    20:23 02.03.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 az СВО Победа 80

    11 1 Отговор

    До коментар #128 от "Накрагко:":

    Иран понася тежки загуби, съгласен съм. Но от гледна точка на нашите критерии за "тежки загуби".
    Като се тегли чертата обаче, ирнските загуби додят до глобална промяна на баланса на силите в света и до геополитически трансформации в ущърб на запада.

    Коментиран от #147

    20:24 02.03.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Гост

    13 0 Отговор
    Лицемерието на Сащ мяра няма, "спасяват" света вече почти 85 години и не успяват, чак сега разбраха, че най- голямата престъпност, която залива целия свят, е била под носа им...😙, големи майтапчии са, само че американският хумор не е предпочитан, защото е Тъп!🤗

    20:26 02.03.2026

  • 137 Коста

    9 0 Отговор
    Тчръмп вече със сигурност ще получи Нобелова награда за мир. Ако много се опъват на мирните преговори шведите знаят какво ги чака. Т4ръмп направи Америка най-великият терорист на всички времена.

    20:27 02.03.2026

  • 138 Тимур

    5 8 Отговор
    Ще потретя! Официалната и открита доктрина, на Иран, както знаем е ,,ИЗНОС НА ИСЛЯМСКА РЕВОЛЮЦИЯ"- край на цитата. Сами изберете чалма или свобода. Помним Сарафово, как същитите убиха невинни хора на летището на Бургас, при това без България да е била страна на каквото и да е било. Тъй че не целувайте корана

    Коментиран от #193

    20:29 02.03.2026

  • 139 Да така беше

    2 8 Отговор

    До коментар #120 от "Бесен - Язовец":

    крайцерът "Москва" след "пушене на неопределените места" изяде два нептуна и се отправи на вечен покой. Е останалите 9 катерушки не заслужават да ги споменаваме.

    20:29 02.03.2026

  • 140 az СВО Победа 80

    10 3 Отговор
    ISW, която така старателно ни "информира" за хода на СВО, сега съобщава, че при иранската ракетна атака по френската военноморска база в Абу Даби, ОАЕ са убити 70 френски военни

    Коментиран от #142

    20:30 02.03.2026

  • 141 Гост

    9 2 Отговор
    "Доналд Тръмп: Още дори не сме започнали да ги нападаме сериозно!"- е, като започнете, златото ще стане $10К за тройунция, и какво ще правите тогава, ще разпродавате оръжия или ще печатате още инфлация?🥱

    20:30 02.03.2026

  • 142 Тимур

    2 5 Отговор

    До коментар #140 от "az СВО Победа 80":

    Да понамалиш лъжите викам

    Коментиран от #146

    20:32 02.03.2026

  • 143 Смешник

    13 1 Отговор
    Краварите не сполучиха с президент Предишния Бай Дън с деменция а сегашния Тръмп не е добре с главата

    Коментиран от #153

    20:33 02.03.2026

  • 144 До Тъпю

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН":

    Те вече взеха 1-то най голяно петролно находище преди 3 седмици бе умен тигър

    20:33 02.03.2026

  • 145 Тимур

    0 3 Отговор

    До коментар #131 от "Само днес":

    Намали вицовете

    20:33 02.03.2026

  • 146 az СВО Победа 80

    6 1 Отговор

    До коментар #142 от "Тимур":

    Информацията е нс ISW! Не е моя....

    Или викаш и те станаха агентк на Путин, и на КСИР? 🤣🤣🤣

    20:35 02.03.2026

  • 147 МНЗ предупреждава

    0 2 Отговор

    До коментар #134 от "az СВО Победа 80":

    не се напъвай много да пишеш. Писането май е прекомерно за Вашето здраве. Тия и без твоя помощ ще ядат мешана скара.

    20:36 02.03.2026

  • 148 Коста

    11 1 Отговор
    Аз предлагам България незабавно и тържествено да напусне т.нар. Съвет за мир на Тчръмп. Това е някаква организация на злодеи. Аз като български гражданин не желая България да участва. Но и там ни набутаха без Референдум.

    20:37 02.03.2026

  • 149 604

    10 1 Отговор
    самолетоносача що бяга ве перчем? и туй с приятелския огън и то...баш баш.....повервахме ти...

    20:37 02.03.2026

  • 150 българина

    6 1 Отговор
    той Бог ще ви оправи !

    Коментиран от #168

    20:38 02.03.2026

  • 151 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    сладур/ка си, но не е сериозно

    20:38 02.03.2026

  • 152 Тимур

    3 9 Отговор
    Ще потретя! Официалната и открита доктрина, на Иран, както знаем е ,,ИЗНОС НА ИСЛЯМСКА РЕВОЛЮЦИЯ"- край на цитата. Сами изберете чалма или свобода. Помним Сарафово, как същитите убиха невинни хора на летището на Бургас, при това без България да е била страна на каквото и да е било. Тъй че не целувайте корана

    20:41 02.03.2026

  • 153 СМЕШНИК СИ ДВЕ МНЕНИЯ НЯМА

    3 6 Отговор

    До коментар #143 от "Смешник":

    НЕ БЕШЕ МНОГО ОТДАВНА, КОГАТО КРЕМЪЛ, КАРЛИК И МИТРОФАНОВА ЧЕРПИХА С ШАМПАНСКО, ПО СЛУЧАЙ ПОБЕДАТА НА ТРЪМП, А ВСИЧКИ КОПЕЙКИ "КРИЧАХТЕ" ОТ РАДОСТ.

    20:42 02.03.2026

  • 154 Доню Тръмпов

    5 0 Отговор
    В голяма грешка си пич! Скоро ще разбереш.

    20:43 02.03.2026

  • 155 az СВО Победа 80

    8 2 Отговор
    Генералният секретар на НАТО заяви, че НАТО няма да участва в атака на САЩ или Израел срещу Иран.

    Както виждаме, възможно е да се атакува територията на държава членка на НАТО /27 военни бази на САЩбяха подложени на атака/, без да се прилага член 5 от Устава на НАТО!

    Запомнете това!
    🤣🤣🤣

    20:43 02.03.2026

  • 156 рижака се превърна

    8 1 Отговор
    В МАРИОНЕТКАТА НА САТ АНЯХУ

    20:44 02.03.2026

  • 157 Много се възбуждам да ви кажа

    13 1 Отговор
    Ама не от това което се случва а от олигофренията на родните ни атлантически смотаняци.....Операция било и си били разменяли ей тъй удари...

    20:45 02.03.2026

  • 158 Разийката

    1 8 Отговор

    До коментар #58 от "ЦИРК":

    100% няма да се намеси, не се тревожи, тя просто в една кофтарска държава

    20:48 02.03.2026

  • 159 Некой

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Що да не са в космоса?

    20:50 02.03.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 ФАКТ

    7 3 Отговор
    ТИЯ ЮДИ ИСКАРШОТСКИ ЩЕ ЗАТРИЯТ ЗЕМЯТА ДА ГОРЯТ ВЕЧНА В АДА УБИЙЦИ

    20:57 02.03.2026

  • 163 три дена търса самолетоноса

    5 0 Отговор
    е не моа а го вида?

    Коментиран от #182

    20:57 02.03.2026

  • 164 Драги Тръмпеско

    6 3 Отговор
    С 50 трилиона дълг и бог не може да спаси САЩ и то откупен от Китай мрътви сте да вие ясно и гражданска война ви чака и разпад пълен

    Коментиран от #165

    21:03 02.03.2026

  • 165 Тимур

    3 1 Отговор

    До коментар #164 от "Драги Тръмпеско":

    Намали ракията

    21:04 02.03.2026

  • 166 Тръмп-Епщайн

    6 0 Отговор
    Тръмп е бил педофил и насилник ...като много други а Джефри Епщайн евреина е бил сводник на деца ......имало е много видни личности...това са САТАНИСТИ АНТИХРИСТИ ИРАН Е ЖЕРТВА... КАКТО И УКРАЙНА....

    21:05 02.03.2026

  • 167 Ае копейките

    1 3 Отговор
    Тръмп наш?

    21:06 02.03.2026

  • 168 Фин

    0 0 Отговор

    До коментар #150 от "българина":

    Е Той постоянно е до тях, нали така пише на банкнотите и монетите - доверяваме се на Бог. Иначе Той ако искал да ги оправи е щял да ги оправи досега, а не оттук нататък.

    21:07 02.03.2026

  • 169 Механик

    1 3 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    21:07 02.03.2026

  • 170 Ъъъъ

    9 1 Отговор
    Аз не знаех, че зад стрелбата по Тръмп в Пенсилвания стои Хаменей... 🤔
    Поне по думите на Тръмп, Хаменей се е опитал да го убие цели два пъти, но накрая тойТръмп) го е изпреварил!

    Вече се чудя, дали Тръмп е с всичкия си? Не ми се вижда нормално за човек, който все още с акъла си, да прави подобни изявления. Още повече, когато си президент на САЩ..... 🤔

    21:09 02.03.2026

  • 171 Рушката пропаганда

    3 7 Отговор
    Да защитава диктаторски и мракобесен ислямиски тоталитарен режим, където протестиращи са избивани с хиляди по улиците, жените са третирани като животни, а властта развива ракети и ядрени технологии с цел да напада и да унищожи друга държава и обучава и поддържа терористични движения и групировки - това само рушляците и копейките го харесват...!!!

    21:09 02.03.2026

  • 172 УдоМача

    4 1 Отговор
    Иран също не са започнали да нападат сериозно! Жалят ви!

    21:10 02.03.2026

  • 173 не може да бъде

    3 1 Отговор
    Тръмп започва както се показва голяма игра ...на покер!?И досега беше ясно че е хазартен играч ...но ми се струва че други го въвлякоха в тази игра и той сега няма избор и не може да се спре!?Може наистина да се окаже че е голям играч ..но има рискове които се виждат с просто око -е тук ще видим колко здраво са работили аналитичните центрове и разузнаването!?Първо -трябва да видим дали Иран ще се огъне ..не за 4-5 седмици а изобщо!?Второ трябва да видим докъде ще стигнат цените на петрола и газа ..считам че ще бъде уместно да поздравим г-жа Урсула с песента "Камъните падат" ...няма да казваме върху чия глава!?Трето Тръмп трябва да забрави поне за 1 месец за преговори с Русия по каквито и да е въпроси!?И четвърто идва най-сложният въпрос -как ще реагират Китай и Русия ...ако има разнобой ако си затраят и преглътнат случващото се значи проекта БРИКС трябва да се забрави ...поне за известно време ..значи че Русия и Китай са се примирили с положението да бъдат под контрола на САЩ ...и Русия ще трябва да отстъпи донякъде и в Украйна -дотам докъдето са съгласни САЩ!?...Но ако цената на петрола стигне 120 $ - всички прогнози отиват в канализацията + това което съм написал!?

    21:11 02.03.2026

  • 174 Гиркин

    1 8 Отговор
    🔴 Два ирански Су-24 бяха свалени от самолети Ф-16 на катарските военновъздушни сили, според катарското Министерство на отбраната

    Коментиран от #179

    21:11 02.03.2026

  • 175 Краварски ненормалник

    6 1 Отговор
    Готви чувалите за кравари

    21:12 02.03.2026

  • 176 СССРБарета

    7 1 Отговор
    Ще има сухопътна операция помнете ми думата! Неслучайно Израел 70 хиляди резервисти! Отричат но всъщност лъжат! Не може иранците да са толкова глупави и да не се подготвят! Отсега трябва да знаят че ще има сухопътна операция, иначе режима не може да бъде премахнат! За да стане това трябва да бъдат избити или отстранения абсолютно всички до девето коляно, и трябва да бъдат построени американски бази на територията на Иран! Затова Тръмп казва че още не са започнали! Затова също казва че ще има американски войници жертви като във всяка война! Просто подготвя обществото отдалече!

    Коментиран от #188, #194

    21:12 02.03.2026

  • 177 Теслатъ

    10 1 Отговор
    Рижавия разочарова Всичките си избиратели, дори тези от МАГА! Едно от предизборните му обещания беше Ненамеса във вътрешните работи на други държаи и Никакви Войни!!! Просто Излъга!!! Ден преди атаката, иранските преговарящщи обявиха, че на преговорите с Щатите са достигнати значителни успехи и компромиси, и от двете страни, иранците бяха сигурни, че няма да се стигне до война, след отстъпките, които направиха, на следващото утро американската и израелска атака започна! Преговорите от страна на Рижавия и на Биби се оказаха фасада, също както с Мадуро! Е, как след това да вярваш на наглосаксонци!?

    Коментиран от #200

    21:13 02.03.2026

  • 178 Както не са почнали им падат самолетите

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "ТоТо":

    , какво ли ще е ако почнат-))
    Ебрахам Шевролет и той ударен ...

    21:14 02.03.2026

  • 179 СССРБарета

    6 0 Отговор

    До коментар #174 от "Гиркин":

    Поне като лъжат на синхронизират парите първо казаха че били свалени с противовъздушни системи, сега пък вече свалени от f-16! Реално няма никакво потвърждение! Същото като това което казаха Иран часа атакува ли самолетоносача с четири балистични ракети! Ама реално не са го потопили!

    21:14 02.03.2026

  • 180 СССРБарета

    8 1 Отговор
    Американските складове с оръжия в иракския град Ербил изхвърчаха във въздуха и цял ден има фойерверки! Цялата база е опустошена от горящия склад с оръжия и боеприпаси! Минус 5 милиарда долара!

    21:16 02.03.2026

  • 181 Добреее

    6 1 Отговор
    Не сте почнали, ама самолетоносача озбяга от залива.

    21:16 02.03.2026

  • 182 Грозен

    0 3 Отговор

    До коментар #163 от "три дена търса самолетоноса":

    Къде го търсиш бе да не мислиш, че това което гледаш в гоогъл мапс е в реално време? Там инфото е 1-2 години назад.

    21:18 02.03.2026

  • 183 Дааааа

    5 0 Отговор
    Катар спира производството на втечнен газ. Саудитска Арабия не ноже да сии знася петрола. Кувейт и те така, и то преди още да са почнали. Какво следва?

    21:19 02.03.2026

  • 184 До СССРБарета

    3 0 Отговор
    "Ще има сухопътна операция помнете ми думата!" ---- Подобна Военна Операция не би могла а бъде осъществена без одобрението от Конгреса и Сената, а и доста от републиканците не са съгласни с Рижавия маразматик..., но..., всъщност, вече нищо не би ме учудило!!!

    21:20 02.03.2026

  • 185 Технология

    0 10 Отговор
    Израел за първи път е използвал лазерно оръжие за противовъздушна отбрана в реални бойни условия. Конкретно става дума за високoенергийната лазерна система за ПВО, наречена „Iron Beam“ (“Желязно лъчение” / “Keren Barzel”), която Израел разработва от години и която вече е формално въведена в експлоатация в рамките на многослойната си система за противовъздушна отбрана.
    Системата е свързана с мрежа от свръх прецизни радари, които засичат целта.
    Оптичната система, съставена от сензори и високоточна камера "заключват" целта, като мощен компютър изчислява за части от секундата в коя точно част трябва да попадне лазера. Системата генерира много мощен фибро-лазер от десетки киловата само в една точка. Всичко това става за части от секундата.
    Лъчът се движи със скоростта на светлината и за около две секунди изгаря електрониката и взривява горивото на ракетата или дрона.
    При по-големи ракети отнема около 5 секунди.
    Екстрите - изстрелът е незабавен и много евтин. Две-три евро. Практически няма ограничения на изстрелите.
    „Iron Beam“ е само малка част от многослойната противовъздушна отбрана на Израел.

    Коментиран от #207, #214, #215

    21:20 02.03.2026

  • 186 Аятолаха в хамак

    8 0 Отговор
    Айде пращай пехотата бе страхливец...ще хвърчи краварска перушина

    21:20 02.03.2026

  • 187 Тракиец 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

    8 2 Отговор
    КОЙ СИ ТИ БЕ ЕВРЕЙСКА МЪ.РШО ДА НАПАДАШ ИРАН ПЕРСИЯ НАЙ ВЕЛИКАТА ДЪРЖАВА НА ПЛАНЕТАТА И ПОСЛЕДНИЯТ БАСТИОН НА ДОБРОТО И НОРМАЛНОСТА КОЙТО НЕ Е ОТРОВЕН ОТ ЕВРЕЙСКАТА ОТРОВА? ИРАН ЩЕ ТЕ ЪНИЩОЖИ ТЕБ И ЕВРЕЙСКИТЕ ТИ ТЕРОРИСТИ ...МРЪСЕН ТЕРОРИСТ ОРАНЖЕВ

    21:20 02.03.2026

  • 188 Какви 70 хил.?

    7 1 Отговор

    До коментар #176 от "СССРБарета":

    Че на Иран само редовната им армия е 1.1 млн. По голяма от турската. С резерви отиде към 5 млн.
    Никакъв шанс при сухопътна акция.

    21:21 02.03.2026

  • 189 Гост

    2 1 Отговор
    Тръмп е перфектен американец, няма спор за това, само че пренебрегва фактът, че останалите американци са дебели, мързеливи и неспособни наркомани, населението на Сащ е много болно, причината за това заболяване е американската безрезервна любов към парите и властта, за което всеки американец би пожертвал и най- скъпото си- готов е да остане сам, но с власт и пари, може и без демокрация, тя само усложнява... 😡

    21:21 02.03.2026

  • 190 ганю

    2 0 Отговор
    и Ким като има даде на Арабите нови Ракети за проба срещу самолетоносачите
    ще стане здраво пата кюта.поне ще ги тестван в реални бойни условия
    Русия и Китай също защото следващите сте вие не дремете ами действайте

    21:21 02.03.2026

  • 191 Тити

    0 6 Отговор
    Иранците са обречени.

    21:21 02.03.2026

  • 192 Тоя психопат

    1 0 Отговор
    Трябва да бъде спрян

    Коментиран от #202

    21:21 02.03.2026

  • 193 Служител- разносвач

    4 0 Отговор

    До коментар #138 от "Тимур":

    Невинни хора ли?Те като си тръгваха от хотела,обраха всички хавлии,чаршафи,дори мръсните калъфки,одеяла,сапуни и дори тоалетната хартия.А когато ги набраха охранителите,казаха,че всичко било влизало в цената.Добре,че ги накараха да върнат всичко,щото персонала щеше да го плати.Такива диваци никога не е имало по нашето черноморие.Те и по зимните курорти са същите,затова и често ядат бой от персонала или от охранителите,ама си мълчат.От полицията са вдигнали ръце и ни казват,оправяйте се.И за да се различават от нас ,често групата си слага на видно място по дрехите,някакъв отличителен белег.

    21:22 02.03.2026

  • 194 да бе, да

    7 0 Отговор

    До коментар #176 от "СССРБарета":

    По суша САЩ и Израел нямат никакъв, абсолютно никакъв шанс. Можеш ли да ми кажеш кога за последно САЩ са участвали във война по суша? Всичко, което правят в последните 30 години е да правят килимни бомбардировки по въздух. Това е. Нито достатъчно като личен състав армия от пехотинци имат, нито като опит, особено на труден терен, какъвто е иранския. Пълен абсурд. Израел пък винаги са действали от позицията на силния над слабия. Този път ще се изправят срещу напълно равноправен и мното мотивиран противник. Шансът за победа клони към нула до отрицателна стойност и те няма да си позволят риска да станат за посмешище. Войната ще продължи по въздух с дронове и ракети, както и по вода, пропагандата и лъжите не ги броим.

    21:23 02.03.2026

  • 195 000

    10 0 Отговор
    Сащ са пред гражданска война. Часовника цъка. Процеса е трудно обратим.

    21:24 02.03.2026

  • 196 Дед Мароз

    5 0 Отговор
    Полуидиот , защото с действията си е завършен идиот. Америка ги ражда тия.

    21:24 02.03.2026

  • 197 Англисакса мощ и сила

    0 7 Отговор
    Иран и Русия отидоха на бунището,от ссср

    21:25 02.03.2026

  • 198 ганю

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН":

    това е така защото този от венецуела
    е близо ала много скъп за производство
    сега предстои "демократично" освобождаване на Иран от грижата
    да продава и печели от собствения си недемократичен петрол.
    3-та световна война започна 30 % от европа ще оцелее
    ще има сармати и посейдони и терористични атаки в ЕС
    честит ви великден със камикадзета с бомби

    21:26 02.03.2026

  • 199 граф

    1 7 Отговор

    До коментар #28 от "ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН":

    А защо в златната мина Иран хората живеят като в средновековието?

    21:27 02.03.2026

  • 200 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #177 от "Теслатъ":

    Още когато флота тръгна към Иран беше ясно че ще атакуват. Китай трябваше по бързо да им достави противокорабни ракети, като от Иран трябваше много по рано да ги поискат и купят.

    Коментиран от #209

    21:27 02.03.2026

  • 201 Коста

    1 0 Отговор
    Време е Тчръмп да покани Иран в Съвета за мир срещу 1 милиарди долари. Само така ще се постигне мирът.

    21:27 02.03.2026

  • 202 000

    3 0 Отговор

    До коментар #192 от "Тоя психопат":

    Зад тръмп е дълбоката държава. В нейн ингерес е сащ да се разпаднат. Ще стане ясно защо обаче.

    21:27 02.03.2026

  • 203 Факти

    1 6 Отговор
    Не разбирам защо им трябваше на Иран това ядрено оръжие. 100 пъти им казаха, че няма да стане, а те пак си знаят тяхното. Можеха да се откажат от тази глупост и да изградят супер икономика с нефта и газа, който имат. Но те не, та не - ще правим ракети, ще правим ядрено оръжие, ще унищожим Израел. И сега какво? Унищожиха себе си. Това злобата и ината са много лоша комбинация.

    21:28 02.03.2026

  • 204 коалиция на желаещите ЕПЩАЙН

    6 0 Отговор
    Този уличен помияр след два три дена ще обяви че е победил и ще избягат от персийският гняв. А ракетите на Иран бият яко по базите на САЩ Англия и Франция и измислената държава Израел. Никои не се сеща за 5 точка на НАТО . Иран не е Гренландия или Венецуела.

    Коментиран от #226

    21:30 02.03.2026

  • 205 УдоМача

    1 0 Отговор
    Тоя продължава да не знае къде се намира!!!!!!!!!!!!!!

    21:30 02.03.2026

  • 206 Дон Дони

    1 1 Отговор
    Казало лайн…о преди да падне!!

    21:30 02.03.2026

  • 207 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #185 от "Технология":

    И ко?

    21:30 02.03.2026

  • 208 ганю

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Какъв е проблемът?":

    украйна е Киевска Рус създадена от Руснаците
    едно от първите Руски Княжества.Всичко е строено и платено от Русия
    какво баба си е построил Тръмп В древна Персия
    или създал в страна която е на над 2500 г че да има някакви претенции?
    вземи се образовай малко преди да пишеш колкото да не заспиш

    21:31 02.03.2026

  • 209 Факти

    0 5 Отговор

    До коментар #200 от "Госあ":

    Китайците не искат да се врат между шамарите. Хич не са глупави да ти кажа. Путин съсипа Русия в стремежа си да разруши Украйна. Хаменей съсипа Иран в стремежа си да разруши Израел. Китай не смеят да посегнат към Тайван, защото не са глупави като Путин и Хаменей и не им трябва бизсмислена война. Бият си пас и си гледат търговията.

    Коментиран от #221, #225

    21:32 02.03.2026

  • 210 Абсолютно

    3 1 Отговор

    До коментар #93 от "Мишел":

    Нахлуването по суша ще равно на пълен разгром. Иран не са арабите които свалиха гащи.
    Но вие забравяте Израел, те също нямат ресурси за дълъг конфликт.

    Коментиран от #218

    21:32 02.03.2026

  • 211 ПРОГРЕСИВЕН КЛОШAP,

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "таксиджия 🚖":

    ААА ВИДЯХМЕ ТЕ....
    ПО ПЪРВА ПРОГРАМА В ДВАЙСЕ ЧАСА
    ПО НОВИНИТЕ.....
    ИЗКАЗА СЕ ТОЧНО СЛЕД КУПЕЙКИН....💩
    АМА НИЩО НЕ СЕ РАЗБРА....

    21:33 02.03.2026

  • 212 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА КОНФЛИКТА В ИРАН":

    Зрасти бе светнахте ли за какво иде реч
    демокрация дръжки
    здраво крадене е целта
    то и кадафи нямаше бомби ама го съсипаха
    където минат трева не никне и не остава нищо
    като чума

    21:35 02.03.2026

  • 213 Ъъъъъ

    4 0 Отговор
    Мдааа... Тепърва ще става интересно май.... Първоначалния план е бил да се елиминира Хаменей и колкото е възможно повече ирански лидери, а след това отново да изкарат на улицата "протестиращите", което изобщо не се случи и това обърка плановете на Израел..... Щото е ясно, че САЩ само изпълняват желанията на господарите си. Затова сега се налага да бомбят полицейските участъци и изобщо цялата вътрешна система за сигурност, за да могат "протестиращите" да довършат започнатото от евреите....Те затова и евреите говориха за "3-4 дни", мислейки си, че с убийството на Хаменей и най-близките му, "протестиращите" ще бъдат активирани на момента .....Другата стратегическа грешка на Нетаняху и Мосад е, че подцениха реакцията на Иран, очевидно предполагсйки, че Техеран ще повтори модела, наблюдаван в предишни конфронтации: първоначална сдържаност, премерен ответен удар и толкова.....Този модел беше очевиден както по време на така наречената Дванадесетдневна война, така и в по-ранни епизоди на израелска агресия срещу ирански цели и регионални съюзници. Този път обаче преценката се оказа погрешна... 🤣

    21:36 02.03.2026

  • 214 Дааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #185 от "Технология":

    поблемът на лазерните технологии е, че когато има мъгла не работят. Освен това при правилно покритие на ракетата, лазера е неефективен.

    21:39 02.03.2026

  • 215 9998

    1 0 Отговор

    До коментар #185 от "Технология":

    Пробвано отдавна - неефективно!!! Даже цигарен дим му пречи!

    21:39 02.03.2026

  • 216 Дръта чанта

    3 1 Отговор
    Каде са ти самолетите ве рошаф приземиха се за винаги браво на персите

    21:40 02.03.2026

  • 217 Мухахаха

    4 2 Отговор
    Този път тръмпата и ивреина ша идат хурката 🤣

    21:42 02.03.2026

  • 218 Факти

    1 5 Отговор

    До коментар #210 от "Абсолютно":

    Никой няма да слиза на земята. Иранското ПВО е леш. Ще си ги бомбят отгоре на харабия. Как мислиш ликвидираха Хюмней? Потърси видеото. Много красив и прецизен удар. Двете сгради бяха взривени като по учебник, а на метри по пътя си минават колите.

    21:43 02.03.2026

  • 219 Добреее

    1 1 Отговор
    все си мисля, че евреите не са толкова глупави, че да не са наясно, че те ще отнеста големите цивилни щети. Тяхната държава е на топа на устата. САЩ ще понесат щети основно по военни цели и някое и друго посолство. Е толкова ли да са глупави евреите?

    21:43 02.03.2026

  • 220 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    2 2 Отговор
    В Кремъл били много Разтревожени

    За Положението в Иран .

    Но Не Защото Убиха Аятолаха

    А Защото

    Децата на Кремълските Ашлаци

    И Олигарси

    Не могат да Напуснат ДУБАЙ .

    Направо са напълнили Памперсите

    Горките реват:

    КРЕМЛЯ ПАМАГИТЕ.

    Тука има война .

    21:44 02.03.2026

  • 221 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #209 от "Факти":

    Разбира се, че страна с добра икономика и ред не иска войни и се пази от войни. Но единствен Китай върти шамари на сащ. Единствената страна изхвърлила т.нар. американски технологични гиганти и разплащателни системи и не само това но въвела дигиталния юан, който бръкна много дълбоко на американците. А като капак, когато рижия бандит се направи на отворен, направо му резнаха износа на критични суровини. Когато оня размисли, го пуснаха но със строг контрол и лимити. Тайван е разменна монета някаква, но не е супер спешен и със сигурност ще си остане Китай. Чиповете там не са им голем зор. Китайците на континента са достатъчно, а пробиви има.

    21:44 02.03.2026

  • 222 конче

    2 1 Отговор
    И 140 ирански ученички на жертвения олтар на Пентагона.

    21:44 02.03.2026

  • 223 фицо

    2 1 Отговор
    Дай Боже да унищожите всичко под земята и над земята в Иран и продължете с Ливан и Йемен с хутите...тази сган трябва да бъде унищожена до крак...

    21:47 02.03.2026

  • 224 КЪПЕЙКИТЕ

    1 0 Отговор
    За да докажат своята подкрепа лоялност и вярност

    Към Иранските Братюшки и Аятолаха ,

    Щели да Носят Чаршафи

    Да си слагат Чалми

    И да си пускат Гъсти Бради .

    Коментиран от #228

    21:48 02.03.2026

  • 225 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #209 от "Факти":

    А, то търговията с оръжие също е търговия и одобриха сделка за противокорабни системи, макар и не най модерните които имат, но много късно. На Пакистан продават оръжие отдавна.

    21:49 02.03.2026

  • 226 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #204 от "коалиция на желаещите ЕПЩАЙН":

    вече каза, че е разочарован, иранските удари водели до ескалация

    21:52 02.03.2026

  • 227 Тавариши и Таварашутки

    0 0 Отговор
    Още ли викаме за Агент Краснов?

    ТРЪМП НАШ

    ТРЪМП НАШ

    ТРЪМП НАШ.

    Измина само Година

    Откакто се напивахмр от Радост

    И плюехме по Байдън и Камала Харис.

    Сега вече май Съжаляваме .

    ХАХАХА хахаха хахаха хахаха

    21:52 02.03.2026

  • 228 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #224 от "КЪПЕЙКИТЕ":

    затова ли Кирил Петков е вече с брада

    Коментиран от #239

    21:53 02.03.2026

  • 229 ТОВАРНЕ ГО ЛИ КАЗА СЪЩОТО

    1 0 Отговор
    И предния път преди 8 месеца.

    21:55 02.03.2026

  • 230 фицо

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Абе Главният Аятолах вече отече даже и от замесниците му не останаха много ...Якажи за за Руската 3 дневна СВО нещо...гледам четвърта година стоите в две села и загубихте хиляди млади живота...

    21:55 02.03.2026

  • 231 НПО ВСЕЛЕНСКИ ГОСПОДАРИ

    1 0 Отговор
    Сега Техеран за три дейс.

    21:57 02.03.2026

  • 232 Къде се загуби

    1 1 Отговор
    Самолетоносачът Линкълн, от вчера нещо го няма на хоризонта? А и днес кравите са с четири Ф-16 по-малко, радарните им станция в Кувейт нещо даде фира...

    Коментиран от #235

    22:03 02.03.2026

  • 233 А ГДЕ

    0 0 Отговор
    Кая Калас

    22:05 02.03.2026

  • 234 МЪДРИТЕ ХОРА КАЗВАТ

    0 0 Отговор
    Не казвай ХОП преди да скочиш.

    22:06 02.03.2026

  • 235 ПРАТИЛИ СА ГО ЗА СМЯНА НА МАСЛОТО

    0 0 Отговор

    До коментар #232 от "Къде се загуби":

    Нещо много пуши.

    22:07 02.03.2026

  • 236 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Ще има сухопътна операция. "Пустинна буря 2"

    22:10 02.03.2026

  • 237 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Садам се ежи около месец. После увисна на въжето. Ще видим колко ще издържи Иран.

    22:11 02.03.2026

  • 238 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Защо димят всички краварски военни бази в персийския залив?Да не се топлят на дърва?

    22:12 02.03.2026

  • 239 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #228 от "Хмм":

    Киро мяза на талибан.

    22:14 02.03.2026