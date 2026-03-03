Христо Матанов: Не знаем цялата истина за Освобождението

Днес, на 3 март 2026 година, историкът Христо Матанов и учителят Калин Радулов гостуваха в предаването "Здравей, България" по NOVA, където призоваха за обективен прочит на събитията около Освобождението на България. Според тях националният празник трябва да бъде повод за задълбочен разговор, базиран на факти, а не на емоционална реторика и политически спекулации.
В ефира на предаването беше подчертано, че представата на обществото за историческите процеси често е натоварена с митове и неточности.
"Ние не знаем доста неща. Архивите съдържат информация, която не сме успели да усвоим. Цял живот няма да е достатъчен, за да влезем в архивите и да прочетем всичко", заяви Христо Матанов.
Историкът обясни, че българите не познават поне една трета от събитията, случили се на и преди 3 март. Той даде пример с османския военачалник Сюлейман паша, когото определи като символ на системното подценяване на професионализма, тъй като е бил завършил история на изкуството в Париж, а не военно дело.
Един от най-устойчивите митове, които експертите коментираха, е свързан с броя на загиналите руски войници по време на войната.
"Говори се за 200 хиляди жертви. Това е прекалено много. Ако бяха 200 хиляди, цялата Дунавска армия щеше да изчезне", посочи Христо Матанов.
Той се позова на руски архивни публикации, според които реалните загуби са около 25 хиляди убити и още толкова починали от рани и болести, което прави общо най-много 50 хиляди души.
От своя страна Калин Радулов постави Освобождението в по-широк контекст, напомняйки за активната роля на самите българи.
"Трети март е следствие от война, в която руската армия играе сериозна роля, но той е резултат и от редица исторически процеси – Възраждането, Априлското въстание, нашите собствени усилия. Имаме защо да бъдем благодарни, но имаме и защо да бъдем горди", отбеляза Калин Радулов.
Разговорът засегна и съвременните опити празникът да бъде използван за прокарване на политически интереси.
"Да използваме националния празник, за да обосноваваме геополитически избори в настоящето, не е сериозно", предупреди Калин Радулов, добавяйки, че историята е повод за гордост, а настоящето изисква отговорност.
По отношение на съвременната позиция на страната, историкът подчерта, че България вече е направила своя стратегически избор чрез съюзите, в които членува.
"От национална гледна точка има правилна страна. От професионална – няма, защото всички страни са прави за себе си. Не сме толкова малки. България е на осмо място по територия в ЕС и приблизително на същото по население", беше категоричен Христо Матанов.
В края на разговора експертите се обединиха около извода, че националното самочувствие се гради с опит, а професионалният прочит на историята изисква изключване на емоциите.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #8
17:25 03.03.2026
2 1300 г България
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Територията повече от 2/3 от съществуването си е била под робство или чуждо командване
17:25 03.03.2026
3 Путин
17:26 03.03.2026
4 Факт
17:26 03.03.2026
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #25
17:27 03.03.2026
6 ?????
Дайте им сребърниците за които се излагат и да се махат.
17:28 03.03.2026
7 Вашето мнение
17:28 03.03.2026
8 Опит за аналогия
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Все едно да си купиш кола с пари от родителите 20 хил. и да вложиш 2 хил. лични. И да какваш, ех тия 2 хил. колко дълго съм ги събирал, 10 години, ако не бях спестяеал така усърдно, нямаше да си купя кола. Вместо това, може да се каже просто, мамо, тате , благодаря!
Коментиран от #21
17:30 03.03.2026
9 Вашето мнение
17:30 03.03.2026
10 име
17:31 03.03.2026
11 Тези срамни и фалшиви учители
17:33 03.03.2026
12 а що да Не знаем
общ поръчки и чекмеджарите
я някой професор дето тук ги изтъпанчвате с лопата да ги ринеш
да напише книга
17:34 03.03.2026
13 Сатана Z
Коментиран от #18
17:35 03.03.2026
14 Ако бяхме си извоювали свободата
17:40 03.03.2026
15 Смешник не историк
17:45 03.03.2026
16 Баце
17:48 03.03.2026
17 Ний ша Ва упрайм
17:50 03.03.2026
18 Аз.........
До коментар #13 от "Сатана Z":Не му слагайте минуси а четете историческите хроники и ще разберете ПОДЛАТА ИГРА НА РУС..ТА ИМПЕРИЯ!!!
17:51 03.03.2026
19 ДрайвингПлежър
... въпреки, че те всичките са такива! на където повее вятъра!
17:54 03.03.2026
20 Да, да
17:55 03.03.2026
21 Не само Благодаря
До коментар #8 от "Опит за аналогия":А пожизнено кланяне до земи.
17:55 03.03.2026
22 Освобождението
Тогава се освобождаваме от руско-осмянските империи и ставаме НЕЗАВИСИМА (свободна) държава 🧐🧐🧐🧐
Какво празнува днес Пловдив🤔🤔🤔🤔
Или Стара Загора?????
Или Благоевград 🤔🤔🤔
Стига лъжи и чуждопоклонничество 💪💪💪💪
Истината ще ни освободи 😁😁😁
17:58 03.03.2026
23 Мн интересно
18:00 03.03.2026
24 венсеремос
18:00 03.03.2026
25 Златния
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":А на Борисов в чекмеджето доста кюлчета видяхме.
Сигурно са от Вълчан войвода.
18:01 03.03.2026