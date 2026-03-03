Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Христо Матанов: Не знаем цялата истина за Освобождението

3 Март, 2026 17:23 1 049 25

  • христо матанов-
  • освобождение-
  • трети март-
  • 3 март-
  • руско-турска освободителна война

Един от най-устойчивите митове, които експертите коментираха, е свързан с броя на загиналите руски войници по време на войната

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Днес, на 3 март 2026 година, историкът Христо Матанов и учителят Калин Радулов гостуваха в предаването "Здравей, България" по NOVA, където призоваха за обективен прочит на събитията около Освобождението на България. Според тях националният празник трябва да бъде повод за задълбочен разговор, базиран на факти, а не на емоционална реторика и политически спекулации.

В ефира на предаването беше подчертано, че представата на обществото за историческите процеси често е натоварена с митове и неточности.

"Ние не знаем доста неща. Архивите съдържат информация, която не сме успели да усвоим. Цял живот няма да е достатъчен, за да влезем в архивите и да прочетем всичко", заяви Христо Матанов.

Историкът обясни, че българите не познават поне една трета от събитията, случили се на и преди 3 март. Той даде пример с османския военачалник Сюлейман паша, когото определи като символ на системното подценяване на професионализма, тъй като е бил завършил история на изкуството в Париж, а не военно дело.

Един от най-устойчивите митове, които експертите коментираха, е свързан с броя на загиналите руски войници по време на войната.

"Говори се за 200 хиляди жертви. Това е прекалено много. Ако бяха 200 хиляди, цялата Дунавска армия щеше да изчезне", посочи Христо Матанов.

Той се позова на руски архивни публикации, според които реалните загуби са около 25 хиляди убити и още толкова починали от рани и болести, което прави общо най-много 50 хиляди души.

От своя страна Калин Радулов постави Освобождението в по-широк контекст, напомняйки за активната роля на самите българи.

"Трети март е следствие от война, в която руската армия играе сериозна роля, но той е резултат и от редица исторически процеси – Възраждането, Априлското въстание, нашите собствени усилия. Имаме защо да бъдем благодарни, но имаме и защо да бъдем горди", отбеляза Калин Радулов.

Разговорът засегна и съвременните опити празникът да бъде използван за прокарване на политически интереси.

"Да използваме националния празник, за да обосноваваме геополитически избори в настоящето, не е сериозно", предупреди Калин Радулов, добавяйки, че историята е повод за гордост, а настоящето изисква отговорност.

По отношение на съвременната позиция на страната, историкът подчерта, че България вече е направила своя стратегически избор чрез съюзите, в които членува.

"От национална гледна точка има правилна страна. От професионална – няма, защото всички страни са прави за себе си. Не сме толкова малки. България е на осмо място по територия в ЕС и приблизително на същото по население", беше категоричен Христо Матанов.

В края на разговора експертите се обединиха около извода, че националното самочувствие се гради с опит, а професионалният прочит на историята изисква изключване на емоциите.


Оценка 2.5 от 8 гласа.
Оценка 2.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    23 4 Отговор
    Свобода не се дава а се извоюва.Ратаите в чуждите вериги не могат да разберат.

    Коментиран от #2, #8

    17:25 03.03.2026

  • 2 1300 г България

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Територията повече от 2/3 от съществуването си е била под робство или чуждо командване

    17:25 03.03.2026

  • 3 Путин

    7 7 Отговор
    Аз ще ви я разкажа безплатно

    17:26 03.03.2026

  • 4 Факт

    5 20 Отговор
    Вълчан Войвода е платил на руския император още 1835г да ти освободят, ама Наполеон ги напада, после руснаците идват да завземат пещерите със златото.

    17:26 03.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    9 18 Отговор
    Какво още не знаете? Свободата си има цена и е платена е с 40 тона злато. Днес в трезора на БНБ няма и 4 кила.

    Коментиран от #25

    17:27 03.03.2026

  • 6 ?????

    33 1 Отговор
    Нямат ли свършване днес тия експерти.
    Дайте им сребърниците за които се излагат и да се махат.

    17:28 03.03.2026

  • 7 Вашето мнение

    24 7 Отговор
    Цялата истина петроханецо е записана в сърцата на Българите. Вечна слава на братския руски народ, който проля кръв за свободата ни.

    17:28 03.03.2026

  • 8 Опит за аналогия

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Все едно да си купиш кола с пари от родителите 20 хил. и да вложиш 2 хил. лични. И да какваш, ех тия 2 хил. колко дълго съм ги събирал, 10 години, ако не бях спестяеал така усърдно, нямаше да си купя кола. Вместо това, може да се каже просто, мамо, тате , благодаря!

    Коментиран от #21

    17:30 03.03.2026

  • 9 Вашето мнение

    20 4 Отговор
    Само като му видя изкривената от злоба физиономия ми е ясен. Преди да се изока за 30 сребърника е гушкал м......е.

    17:30 03.03.2026

  • 10 име

    18 6 Отговор
    Може ли някой жълтопаветник, фен на теорията че със или без руска помо така или иначе сме щели да се освободим, да ми каже коя е столицата на Кюрдистан? А да ми покаже на картата къде е Кюрдистан? Или пък името на първия цар, президент или премиер на Кюрдистан? Знаят ли жълтопаветниците Кюрдисатн кънституционна република ли е или монархия?

    17:31 03.03.2026

  • 11 Тези срамни и фалшиви учители

    24 6 Отговор
    Не са ли убедени че без руската армия всяко българско въставане е завършвало и е било обречено да завърши като баташкото клане

    17:33 03.03.2026

  • 12 а що да Не знаем

    12 2 Отговор
    цялата истина за
    общ поръчки и чекмеджарите

    я някой професор дето тук ги изтъпанчвате с лопата да ги ринеш
    да напише книга

    17:34 03.03.2026

  • 13 Сатана Z

    2 8 Отговор
    Историците прикриват факта ,че Българското опълчение се е биело на страната на Осман паша ,а не на ген.Столетов.

    Коментиран от #18

    17:35 03.03.2026

  • 14 Ако бяхме си извоювали свободата

    5 2 Отговор
    Несъмнено щяхме да я ценим много повече и щяхме да сме особено чувствителни на тази тема , а виждаме че не е така и българите най вече политиците се продаваме и подчиняваме на всеки за пари и богатство

    17:40 03.03.2026

  • 15 Смешник не историк

    8 1 Отговор
    Боклуци да ти види окото, естествено в медиите!

    17:45 03.03.2026

  • 16 Баце

    6 2 Отговор
    Аз сега след толкова години демонокрация по-се гордея с НРБ отколкото с промените особено ПП Кики и Кокорчо, там е жив срам.

    17:48 03.03.2026

  • 17 Ний ша Ва упрайм

    5 1 Отговор
    жълтопавни мин дили ще рече Славчо от Уйчин дол и ще е прав!

    17:50 03.03.2026

  • 18 Аз.........

    2 8 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Не му слагайте минуси а четете историческите хроники и ще разберете ПОДЛАТА ИГРА НА РУС..ТА ИМПЕРИЯ!!!

    17:51 03.03.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Що за гнусен отпадък трябва да си?!... повръща ми се от такива историци!
    ... въпреки, че те всичките са такива! на където повее вятъра!

    17:54 03.03.2026

  • 20 Да, да

    2 1 Отговор
    Матанов ни е ясен. Да влезе Ленчето с кремчето.

    17:55 03.03.2026

  • 21 Не само Благодаря

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Опит за аналогия":

    А пожизнено кланяне до земи.

    17:55 03.03.2026

  • 22 Освобождението

    1 1 Отговор
    На България е на 22.09.1908 година
    Тогава се освобождаваме от руско-осмянските империи и ставаме НЕЗАВИСИМА (свободна) държава 🧐🧐🧐🧐
    Какво празнува днес Пловдив🤔🤔🤔🤔
    Или Стара Загора?????
    Или Благоевград 🤔🤔🤔
    Стига лъжи и чуждопоклонничество 💪💪💪💪
    Истината ще ни освободи 😁😁😁

    17:58 03.03.2026

  • 23 Мн интересно

    1 0 Отговор
    Всички антибългарски статии днес са на един и същ потурнак, защо ли?

    18:00 03.03.2026

  • 24 венсеремос

    2 0 Отговор
    Такива предатели с изкривени от злоба лица говорят лъжи.Ние знаем кой ни освободи от 500 години Турско Робство-РУСИЯ и Руската Армия предвождана от Император Александър II.Дълбък поклон към Нашата Освободителка Русия..За Русия!Поклон до земи!!!

    18:00 03.03.2026

  • 25 Златния

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    А на Борисов в чекмеджето доста кюлчета видяхме.
    Сигурно са от Вълчан войвода.

    18:01 03.03.2026

