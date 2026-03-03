Иран удари база на САЩ в Бахрейн с дронове и ракети

Корпусът на гвардейците на ислямската революция - елитното подразделение на иранската армия - атакува американска авиобаза в Бахрейн, използвайки ракети и дронове.
„Днес на разсъмване корпусът предприе масивен удар с дронове и ракети по американска база в района на Шейх Иса в Бахрейн“, се казва в изявление, цитирано от иранската държавна телевизия. В него се посочва, че при атаката срещу американския военен обект са използвани 20 въоръжени дрона и три балистични ракети.
Според иранската страна, атаката е „разрушила командната сграда на авиобазата и е изгорила резервоари за гориво“.
Ливанското движение Хизбула съобщи за удар с дронове срещу авиобаза в Северен Израел.
Ударът е засегнал авиобаза Рамат Давид в Северен Израел. Няколко дрона са ударили радарни съоръжения и контролни кули в базата.
Американските сили унищожиха командни и контролни пунктове на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, системи за противовъздушна отбрана, пускови установки и други ирански военни съоръжения, предаде Централното командване на САЩ.
Изтребители на израелските военновъздушни сили атакуваха цели на шиитската групировка „Хизбула“ в кварталите „Гобейри“ и „Харет Хорейк“ в южната ливанска столица. Източник от гражданската защита съобщи, че самолет е ударил сграда, в която се помещава радиостанцията „Ал Нур“, която принадлежи на шиитското движение „Хизбула“.
„Няколко по-мощни експлозии бяха чути в южните покрайнини“, отбеляза източникът. „В момента линейки и пожарни коли се изпращат към засегнатите райони.“
По-рано израелската армия предупреди жителите на южните предградия на Бейрут да се евакуират от районите, обект на въздушни удари.
