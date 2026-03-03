Новини
Иран удари база на САЩ в Бахрейн с дронове и ракети

Иран удари база на САЩ в Бахрейн с дронове и ракети

Американските сили унищожиха командни и контролни пунктове на Корпуса на гвардейците на ислямската революция

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на ислямската революция - елитното подразделение на иранската армия - атакува американска авиобаза в Бахрейн, използвайки ракети и дронове.

„Днес на разсъмване корпусът предприе масивен удар с дронове и ракети по американска база в района на Шейх Иса в Бахрейн“, се казва в изявление, цитирано от иранската държавна телевизия. В него се посочва, че при атаката срещу американския военен обект са използвани 20 въоръжени дрона и три балистични ракети.

Според иранската страна, атаката е „разрушила командната сграда на авиобазата и е изгорила резервоари за гориво“.

Ливанското движение Хизбула съобщи за удар с дронове срещу авиобаза в Северен Израел.

Ударът е засегнал авиобаза Рамат Давид в Северен Израел. Няколко дрона са ударили радарни съоръжения и контролни кули в базата.

Американските сили унищожиха командни и контролни пунктове на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, системи за противовъздушна отбрана, пускови установки и други ирански военни съоръжения, предаде Централното командване на САЩ.

Изтребители на израелските военновъздушни сили атакуваха цели на шиитската групировка „Хизбула“ в кварталите „Гобейри“ и „Харет Хорейк“ в южната ливанска столица. Източник от гражданската защита съобщи, че самолет е ударил сграда, в която се помещава радиостанцията „Ал Нур“, която принадлежи на шиитското движение „Хизбула“.

„Няколко по-мощни експлозии бяха чути в южните покрайнини“, отбеляза източникът. „В момента линейки и пожарни коли се изпращат към засегнатите райони.“

По-рано израелската армия предупреди жителите на южните предградия на Бейрут да се евакуират от районите, обект на въздушни удари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъ

    21 0 Отговор
    А дали иранските дронове могат да достигнат летище София

    Коментиран от #5, #10

    06:41 03.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    29 2 Отговор
    Дори аз не съм вярвал, че американсата армия е толкова зле, наистина. Май ще се окажа прав, че американците могат да воюват успешно и да побеждават само жени и деца.

    Коментиран от #3, #13

    06:42 03.03.2026

  • 3 Годт

    2 11 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Абе не знам зле ли са не са ли .. Ама да имат разум и нерви и да не играе тактическото , че лошо..

    Коментиран от #7, #17

    06:44 03.03.2026

  • 4 Психопати управялват живота по света

    17 0 Отговор
    Дъpтия педофил Тръмпоча е най-вярното куче на другия стар педофил, ционист и световен терорист Сатаняyy. Тръмпоча е много по-зависим от невнятника БaйИздън. Тръмпоча изпълни мръсната поръчка на Сатаняyy и световните ционисти през напълно излишен широкомащабен военен конфликт с Иран да вкара света в невиждана досега икономическа криза.

    С тая леврозона на фалиралите тепърва ще берем големи ядове заради варварските безчинства на тотално обезумелите терористи Сатаняyy и Тръмпоча!

    06:46 03.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Град Козлодуй.

    7 4 Отговор
    Булгария няма да я бомбардират. Защото е вилает на ТурКи! Турки е братска държава!

    06:47 03.03.2026

  • 7 Вашето мнение

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "Годт":

    Кво тактическо бе г.лош, само щатите ли имат тактическо? По една тактическа дряновица неокастрена по либералните ви з.дници и да се кротнете. Вие деца нямате ли бе и.зроди, господарят ви губи и вече се молите да използва атома.

    Коментиран от #14, #18

    06:47 03.03.2026

  • 8 Ами

    5 15 Отговор
    Иранците са ударили един резервоар,а американците разрушават цялата военна инфраструктура на брадатите козли,барабар с тях.

    06:48 03.03.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 4 Отговор
    НА ПРАЗНА КАЗАРМА И ВИКАТ КОНТРОЛЕН ПУНКТ
    .....
    ТВА ДАЖЕ ТУРСКО КОЗАРЧЕ ЩЕ СЕ СЕТИ ЧЕ КАТО БОМБАНДИРАТ НЕ БИВА ДА СТОИШ В КАЗАРМАТА :)

    Коментиран от #11

    06:52 03.03.2026

  • 10 Шопо

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъ":

    Шахед 129 е способен на бойни и разузнавателни мисии до 24 часа. Той е подобен по размер, форма и роля на американския MQ-1 "Хищник" и се счита за един от най-способните дронове в служба на иранската армия.1

    06:54 03.03.2026

  • 11 Празна

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Е главата ти неумнико😀

    06:55 03.03.2026

  • 12 ХХа сега де

    12 0 Отговор
    Половината от цялата мощ на САЩ, бази и разузнаване на много съюзници, притежаващи най-новите оръжия и радари, удобна близка позиция до Иран, въоръжена до зъби огромна военнагрупировка на САЩ, наречена от тях държава - Израел. А Иран ги удря наред и ония още се мотаят и не знаят какво да направят. Срамна работа

    06:57 03.03.2026

  • 13 Моето мнение

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    По зле от руските холопи няма .Започна 5 година мъка с над милион Груз 200.в добавка с над 30 проZZZти генерали и война водеща се на една ръка разстояние, а не на хиляди километри.
    Американците никога не са водили толкова дълго война с такива огромни загуби . 4 седмици ще продължи агонията на ислямските терористи.
    Моето мнение, че си почитател на чалмите.Май си от друг етнос.Разград, Кърджали......

    06:57 03.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ъъъъ

    2 0 Отговор
    Посолството на САЩ в Саудитска Арабия е в пламъци, а изглежда, че израелска ракета е ударила рафинерията на Арамко... Силите "Кудс“ на Корпуса на гвардейците на ислямската революция открито заплашиха официални лица в Сащ и Израел, заявявайки, че „те няма да бъдат в безопасност дори в родината си“.

    Това е култова реплика:

    " Аз го изядох, преди той да изяде мен“

    Тръмп за Хаменей

    Корпусът на гвардейците на ислямската революция заяви, че ако е необходимо, ще атакува не само кораби, но и тръбопроводи в региона.

    07:04 03.03.2026

  • 16 хахаха

    5 0 Отговор
    Епичен гняв се превръща в Епичен срам:))) Нищо ново за краварите, не случайно след резила във Виетнам и Корея не смеят да нападнат никой в съотношение 1 към 1:) Сега не стига, че се крият под полата на евреите ами и вече поискаха помощ от Великобритания, Франция, Саудитска арабия и ОАЕ:)

    07:08 03.03.2026

  • 17 108

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Годт":

    нали беше зорът да не се стига до Иран да гръмне ядрено оръжие, но ще ги спирате ядрено оръжие. Логиката ви е.... абе, евреи.

    07:10 03.03.2026

  • 18 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Аз какво пиша бе лумпел..

    07:12 03.03.2026