Войната се разраства! Израел и САЩ продължават да нанасят удари по Иран! Съюзниците на Техеран отвърнаха на атаките

Войната в Близкия изток днес продължи да се разраства на фона на продължаващите американски израелски удари по Иран, предаде Асошиейтед Прес. Техеран и съюзните му отвърнаха на атаките с удари по Израел, съседните страни от Залива и цели от критично значение за добив на петрол и природен газ, пише БТА.
Интензивността на атаките, убийството на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей и очевидната липса на план за излизане от конфликта създадоха условия за продължителен конфликт с широкообхватни последици.
Смятани за безопасни места в Близкия изток като Дубай бяха подложени на атаки, стотици хиляди пътници на авиокомпании бяха блокирани по целия свят, цената на петрола рязко се повиши, а съюзниците на САЩ обещаха да помогнат да спрат иранските ракети и дронове.
Иран отдавна заплашваше, че ако бъде атакуван, ще въвлече региона в тотална война и ще вземе на прицел Израел, арабските страни от Залива и притока на суров петрол към световните енергийни пазари.
Хаосът на конфликта стана очевиден, след като американските въоръжени сили обявиха, че Кувейт „по грешка е свалил“ три американски изтребителя Ф-15 по време на иранска атака със самолети, балистични ракети и дронове. Централното командване на САЩ заяви, че шестимата пилоти са катапултирали успешно и са в стабилно състояние.
Катар междувременно каза, че военновъздушните му сили са свалили два ирански бомбардировача Су-24.
Израел и САЩ бомбардирах ракетни обекти в Ислямската република и взеха на прицел военноморския ѝ флот, като заявиха, че са унищожили щаба му и много военни кораби.
Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани отхвърли възможността за преговори с Вашингтон. „Няма да преговаряме със САЩ“, написа той в „Екс“.
Броят на жертвите от всички воюващи страни нарасна. Иранският Червен полумесец заяви, че при американско-израелската операция са били убити най-малко 555 души.
Единадесет души бяха убити в Израел, където няколко места бяха поразени от ирански ракети. Подкрепяната от Иран военна групировка „Хизбула“ също атакува Израел, който отговори с удари в Ливан, при които бяха убити повече от двадесет души.
Четирима американски военнослужещи също бяха убити, както и трима души в Обединените арабски емирства и по един човек в Кувейт и Бахрейн.
Световните пазари вече бяха разтърсени от конфликта, когато „Катар Енерджи“ обяви, че ще спре производството на втечнен природен газ. В отговор цените на газа в Европа скочиха с 40%.
Рафинерията „Рас Танура“ в Саудитска Арабия бе атакувана от дронове и също прекрати работа.
Дрон взе на прицел и петролен танкер в Оманския залив, при което бе убит моряк, а отломки от дронове паднаха на територията на петрола рафинерия в Кувейт.
Няколко кораба бяха атакувани в Ормузкия проток, през който преминава една пета от световния петрол.
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че САЩ не са си поставили за задача да се занимават с изграждане на държава и че имат ясна мисия. „Това не е Ирак. Това не е безкрайно“, каза той.
Хегсет обаче отказа да даде подробности за крайната цел на операцията, колко дълго би могла да продължи тя или как би изглеждал евентуалният ѝ успех, като заяви, че това би поставило американските сили в неизгодно положение.
Не е напълно ясно какви са целите на САЩ, отбелязва АП. Докато обявяваше първоначалните удари Тръмп се позова на заплахата от иранската ядрена и ракетна програма. Той обаче спомена и най-различни други американски искания и призова иранците „да вземат“ управлението в свои ръце. Към момента няма признаци за подобно въстание.
Рано тази сутрин Кипър обяви, че дрон е причинил „ограничени щети“ при удар в британската военновъздушна база там.
Улиците на Техеран като цяло са пусти и според очевидци паравоенните сили „Басидж“ са разположили пропускателни пунктове в града.
„Не знаем дали да се радваме за елиминирането на престъпниците, които ни потискат, или да замълчим предвид войната на САЩ и Израел срещу страната и нейните интереси и ужаса, който се разиграва“, заяви студент от град Бабол, пожелал анонимност.
