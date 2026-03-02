Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Войната се разраства! Израел и САЩ продължават да нанасят удари по Иран! Съюзниците на Техеран отвърнаха на атаките

Войната се разраства! Израел и САЩ продължават да нанасят удари по Иран! Съюзниците на Техеран отвърнаха на атаките

2 Март, 2026 22:15, обновена 2 Март, 2026 23:11

Интензивността на атаките, убийството на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей и очевидната липса на план за излизане от ситуацията създадоха условия за продължителен конфликт с широкообхватни последици

Войната се разраства! Израел и САЩ продължават да нанасят удари по Иран! Съюзниците на Техеран отвърнаха на атаките - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Войната в Близкия изток днес продължи да се разраства на фона на продължаващите американски израелски удари по Иран, предаде Асошиейтед Прес. Техеран и съюзните му отвърнаха на атаките с удари по Израел, съседните страни от Залива и цели от критично значение за добив на петрол и природен газ, пише БТА.

Интензивността на атаките, убийството на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей и очевидната липса на план за излизане от конфликта създадоха условия за продължителен конфликт с широкообхватни последици.

Смятани за безопасни места в Близкия изток като Дубай бяха подложени на атаки, стотици хиляди пътници на авиокомпании бяха блокирани по целия свят, цената на петрола рязко се повиши, а съюзниците на САЩ обещаха да помогнат да спрат иранските ракети и дронове.

Иран отдавна заплашваше, че ако бъде атакуван, ще въвлече региона в тотална война и ще вземе на прицел Израел, арабските страни от Залива и притока на суров петрол към световните енергийни пазари.

Хаосът на конфликта стана очевиден, след като американските въоръжени сили обявиха, че Кувейт „по грешка е свалил“ три американски изтребителя Ф-15 по време на иранска атака със самолети, балистични ракети и дронове. Централното командване на САЩ заяви, че шестимата пилоти са катапултирали успешно и са в стабилно състояние.

Катар междувременно каза, че военновъздушните му сили са свалили два ирански бомбардировача Су-24.

Израел и САЩ бомбардирах ракетни обекти в Ислямската република и взеха на прицел военноморския ѝ флот, като заявиха, че са унищожили щаба му и много военни кораби.

Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани отхвърли възможността за преговори с Вашингтон. „Няма да преговаряме със САЩ“, написа той в „Екс“.

Броят на жертвите от всички воюващи страни нарасна. Иранският Червен полумесец заяви, че при американско-израелската операция са били убити най-малко 555 души.

Единадесет души бяха убити в Израел, където няколко места бяха поразени от ирански ракети. Подкрепяната от Иран военна групировка „Хизбула“ също атакува Израел, който отговори с удари в Ливан, при които бяха убити повече от двадесет души.

Четирима американски военнослужещи също бяха убити, както и трима души в Обединените арабски емирства и по един човек в Кувейт и Бахрейн.

Световните пазари вече бяха разтърсени от конфликта, когато „Катар Енерджи“ обяви, че ще спре производството на втечнен природен газ. В отговор цените на газа в Европа скочиха с 40%.

Рафинерията „Рас Танура“ в Саудитска Арабия бе атакувана от дронове и също прекрати работа.

Дрон взе на прицел и петролен танкер в Оманския залив, при което бе убит моряк, а отломки от дронове паднаха на територията на петрола рафинерия в Кувейт.

Няколко кораба бяха атакувани в Ормузкия проток, през който преминава една пета от световния петрол.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че САЩ не са си поставили за задача да се занимават с изграждане на държава и че имат ясна мисия. „Това не е Ирак. Това не е безкрайно“, каза той.

Хегсет обаче отказа да даде подробности за крайната цел на операцията, колко дълго би могла да продължи тя или как би изглеждал евентуалният ѝ успех, като заяви, че това би поставило американските сили в неизгодно положение.

Не е напълно ясно какви са целите на САЩ, отбелязва АП. Докато обявяваше първоначалните удари Тръмп се позова на заплахата от иранската ядрена и ракетна програма. Той обаче спомена и най-различни други американски искания и призова иранците „да вземат“ управлението в свои ръце. Към момента няма признаци за подобно въстание.

Рано тази сутрин Кипър обяви, че дрон е причинил „ограничени щети“ при удар в британската военновъздушна база там.

Улиците на Техеран като цяло са пусти и според очевидци паравоенните сили „Басидж“ са разположили пропускателни пунктове в града.

„Не знаем дали да се радваме за елиминирането на престъпниците, които ни потискат, или да замълчим предвид войната на САЩ и Израел срещу страната и нейните интереси и ужаса, който се разиграва“, заяви студент от град Бабол, пожелал анонимност.


  • 1 Ами да, те така

    40 4 Отговор
    правят войните - разрастват се...

    Коментиран от #40

    22:17 02.03.2026

  • 2 А Путин праща на Иран

    21 49 Отговор
    Руски Трупове от фронта годни за храна на Иранската армия
    И 96 вагона със кал годна за изграждането на кирпичени убежища на иранската армия
    Поклон пред братската помощ във този така труден момент за Иран
    21:26 02.03.2026

    Коментиран от #77

    22:17 02.03.2026

  • 3 Сатана Z

    60 23 Отговор
    Иран откри ловният сезон за евреи и амери

    22:18 02.03.2026

  • 4 Слава Украйна Героем Слава

    13 43 Отговор
    Сега ще си Пукат Руснаците до пълното им Унищожаване

    22:18 02.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    26 14 Отговор
    Кои са съюзници на Техеран?

    Коментиран от #9, #22, #72, #73

    22:19 02.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Един Педофил е на Колене

    10 34 Отговор
    И се моли на Висок Рижав Американец да му пощади живота срещо Милиарди във злато и петрол

    Коментиран от #79

    22:19 02.03.2026

  • 8 Слава Украйна Героем Слава

    12 43 Отговор
    Смляха Рукият тъп Войн

    22:20 02.03.2026

  • 9 Русия Китай Северна корея

    18 26 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Венецуела Куба Индия и още много други от третият свят

    Коментиран от #19

    22:21 02.03.2026

  • 10 Сатана Z

    58 13 Отговор
    В новините се появяват съобщения,че Иран се готви за сухопътна операция в държавите в Залива с американско присъствие.В Иракски Кюрдистан вече действат шиитски милиции ,които разнасят американците като куцо пиле домат.

    Коментиран от #17

    22:21 02.03.2026

  • 11 Къде е коритото

    42 8 Отговор
    Авраам линкъл-в Каспийско море ли се скри

    Коментиран от #27

    22:22 02.03.2026

  • 12 В пустинята

    20 9 Отговор
    Ръфаме черва. Топли и вкусни. Американски.
    Отвреме навреме сбутваме муцуни и ръмжим в екстаз.

    22:22 02.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Умрял Руснак

    11 34 Отговор
    Ние за нас си нямаме на иран какво да пращаме?
    Само рускини имаме във излишък и мъничко пропаганда само 24/7-365

    22:22 02.03.2026

  • 15 Аятолах в хамак

    43 13 Отговор
    Краварите ще подвият опашка като в Афганистан

    22:22 02.03.2026

  • 16 Хахаааа

    18 6 Отговор
    четете ли какво пишете бре драга редакция

    22:23 02.03.2026

  • 17 Супер ще е

    14 6 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Ще висят глави на колците

    22:23 02.03.2026

  • 18 Сатана Z

    34 6 Отговор
    Ракетно-ракетна установка „Шахед-136“ поразява склад за боеприпаси в американска база в Ербил, Иракски Кюрдистан.

    На мястото на инцидента се виждат вторични детонации и масивен пожар.
    Видеото е достъпно при търсене в ТК

    22:24 02.03.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    13 30 Отговор

    До коментар #9 от "Русия Китай Северна корея":

    Пропуснал си българските копейки. Но те в случая са безполезни, както и всички останали.

    Коментиран от #41

    22:24 02.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Иран при сухопътна война

    33 12 Отговор
    Ще видят ционистите как се пърди у кратуна

    22:26 02.03.2026

  • 22 сълза и смях

    13 23 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Хутите в Йемен и каквото е останало от Хизбула в Ливан.

    Русийката и Чайна стоят и гледат, като само от време на време подлайват със статуси в някоя американска социална мрежа.

    Коментиран от #38

    22:26 02.03.2026

  • 23 Ха Ха

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Лилава Жена":

    Да те избомбат ман @фи те тебе!

    22:26 02.03.2026

  • 24 Хе хе...

    31 6 Отговор
    Три самолети свалени в Кувейт и всички от френдли файър, а?
    Ха ха ха ха ха!

    22:26 02.03.2026

  • 25 Бум

    24 8 Отговор
    Техеран изстреля свръхтежка ракета от ново поколение към американски бази в Близкия изток, съобщи NourNews , публикувайки видео от предполагаемото изстрелване.

    Коментиран от #30

    22:27 02.03.2026

  • 26 Аятолах в хамак

    34 11 Отговор
    Удри рафинериите на арабите и танкерите с газ.Петролът като удари 140 долара Рижия клоун ще бяга от залива като заек през люцерна

    22:27 02.03.2026

  • 27 Те го потопиха със Аi във Тик Ток

    9 35 Отговор

    До коментар #11 от "Къде е коритото":

    Също както свалиха и ф 35 миналата година като ги разгромиха пак Американците
    Това е елементарна Руска пропаганда предназначена за По Тъпите русофили Руснаци купейки и всякакви подразделения на про Руската Измет

    Коментиран от #51, #65

    22:28 02.03.2026

  • 28 Сатана Z

    28 4 Отговор
    "Техеран за 4 дена" :Доналд Тръмп

    Според Bloomberg, запасите от боеприпаси на САЩ и Израел могат бързо да се изчерпят, ако Иран поддържа висока интензивност на ударите.

    За да прихване една цел, системата за противовъздушна отбрана се нуждае от две до три ракети. Тези запаси вероятно са значително намалени след конфликта с Иран миналото лято.

    22:29 02.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И кога ще падни ?

    5 12 Отговор

    До коментар #25 от "Бум":

    Другата седмица ли ??
    Тъп Купей

    22:30 02.03.2026

  • 31 604

    7 5 Отговор

    До коментар #20 от "Лилава Жена":

    камъка и се метай, жендър не до кла тен!!!

    22:30 02.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 САЩ МАЧКА

    7 23 Отговор
    Иран е обречен.....

    Коментиран от #75

    22:32 02.03.2026

  • 34 Ъпстейн

    16 6 Отговор
    Бай Дончо обича да си играе с малки момиченца.

    22:32 02.03.2026

  • 35 Не на омразата!

    11 16 Отговор
    Ритай главите на копейките!

    Коментиран от #47

    22:33 02.03.2026

  • 36 Пич

    37 3 Отговор
    Вчера като ви казах, че говедарите са малоумници, тея взеха та си го признаха днес !!! Ключовото е, че нямат план, и не знаят какво да правят!!! И пуцат...... А това не води до никакви стратегически придобивки и за двете страни, а само до големи жертви и разрушения !!! Нощес ще се удрят още по настървено. А утре отново ще осъмнат без цел и посока...... И пак същата тъпотия...

    Коментиран от #43

    22:33 02.03.2026

  • 37 Сатана Z

    12 6 Отговор
    Еврейска логика
    🤡Иран бомбардира цивилни, докато Израел бомбардира само „тирани“ – все още живия Нетаняху.

    „Когато видите терористите в Техеран да бомбардират цивилни, разбирате разликата. Тираните на Техеран бомбардират цивилни. А ние бомбардираме тираните на Техеран, за да защитим цивилните.“

    22:34 02.03.2026

  • 38 Данко Харсъзина

    6 22 Отговор

    До коментар #22 от "сълза и смях":

    Хутите май дадоха фира, а Хизбула евреите ги правят на кайма от въздуха.

    22:35 02.03.2026

  • 39 Арабска коалиция

    4 22 Отговор
    Се надига срещи Иран. Аятоласите са обречени.

    22:35 02.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 о цомчо

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Данко Харсъзина":

    не така де, полезни сме поне за себе си

    22:37 02.03.2026

  • 42 Аятолах в хамак

    29 4 Отговор
    Рижият клоун ще хвърли още няколко бомби , ще обяви победа и ще изтегли безпомощно самолетоносачите...също като миналото лято.И пак ще е унищожил цялата ядрена програма и съоражения.

    22:37 02.03.2026

  • 43 Сатана Z

    38 7 Отговор

    До коментар #36 от "Пич":

    Не само ,че нямат план,но се оказва ,че Тръмп и Нетаняху са се разбрали да свалят Иранското правителство чрез убийствата на висшето ръководство на държавата.И кво ,убиха болният 86 годишен аятолах Али Хаменей и го направиха мъченик.След него ще дойдат млади, фанатизирани перси ,които ще търсят отмъщение и не му се вижда края.

    Коментиран от #57

    22:38 02.03.2026

  • 44 Павел

    18 5 Отговор
    Явно е дошло времето на третата световна воина.... Искаме или не ще сме част от това...

    Коментиран от #67

    22:38 02.03.2026

  • 45 ЦИРК

    13 1 Отговор
    Браво ! Добра статия, без глупости, стегната с реални факти към момента.

    22:38 02.03.2026

  • 46 1111

    24 5 Отговор
    Аве, где Нетаняху? Някой да е намерил УШИ?

    22:39 02.03.2026

  • 47 хаха🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Не на омразата!":

    Ритай наннай касси ......ата .

    22:40 02.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Анонимен

    19 5 Отговор
    Помня че в първия ден на дванадесет дневната война Натаняху беше унищожил 70% от пусковите установки за ракети.А може да го е сънувал.

    22:41 02.03.2026

  • 50 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    9 22 Отговор
    Ударите над Иран се засилват. С300 и С400 са елиминирани.Огънят се съсредоточава върху системите за изстрелване на ракети. Забелязани са и щатските бомбандировачи Б2 над военни обекти в Иран. Нови ракети са изстреляни от щатските кораби. Мазалото е пълно.

    22:41 02.03.2026

  • 51 ХА ХА

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Те го потопиха със Аi във Тик Ток":

    Лапуркай бе тръбаррр възмутен ,и гъууутай амброзията ,ще те успокои със сигурност .

    22:43 02.03.2026

  • 52 Ицо

    7 7 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    Коментиран от #68

    22:47 02.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Спас

    8 6 Отговор
    Затварям прозорците,мирише на изгорели чалми. Ама и се питам, абе кога копейките станаха мюсюлмани? Големи бързаците! Аз се чудих що Путин целува корана, а сега разбирам,че той знак е давал

    Коментиран от #56

    22:49 02.03.2026

  • 56 Тимур

    5 4 Отговор

    До коментар #55 от "Спас":

    Те копейките вият, че в Европа имало мюсалюлмани, но сега ще ходят да се бият на страната на Иран,защото не им се ходи при В.Пут

    22:51 02.03.2026

  • 57 Пич

    17 3 Отговор

    До коментар #43 от "Сатана Z":

    Да бе ! Малоумници! И се чудят как така някой не им играе по гайдата !!! Онзи глупак Ванс каза - Не разбирам какво правят тези иранци?! Тоест, говедарите не разбират как така някой не скача да вее бялото знаме като само ги види! Ти представяш ли си, че наистина на това са си изградили стратегията? Малоумнци...

    Коментиран от #64

    22:51 02.03.2026

  • 58 Хико

    8 5 Отговор
    Ако експерта Тагарев е във форума, моля да отговори, дали трябва да пращаме войници за сухопътната операция на САЩ?

    22:52 02.03.2026

  • 59 Митко

    3 3 Отговор
    Путин ако реши..., ама той е жалостив.

    22:53 02.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ттъпите Крраволя

    10 3 Отговор
    Така и не вдяват че Иран НЕ Е фенецуела...
    И че с убийството на върховния лидер го направиха мъченик и съответно народът ще търси отмъщение...
    $@ш отново ще повторят позорното бягство от Афганистан...

    22:55 02.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Путин гол от кръста надолу без кон.

    5 1 Отговор
    Копам копам и пак копам, право надолу.
    Не съм сменял памперса от една седмица. За икономия.

    22:57 02.03.2026

  • 64 Смърфиета

    9 3 Отговор

    До коментар #57 от "Пич":

    Хегсет поряза Реза Пахлави и англичаните и им каза, че не са там, за да сменят режима. Обаче самият факт, че са там и правят поразии е достатъчна причина, при положение, че чфутите правят геноцид, за да се смята, че чфутите не са представители на човечеството, а дефектен експеримент на природата.

    Коментиран от #70

    22:57 02.03.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Да питам 🤣🤣🤣

    7 4 Отговор
    а КОИ СА СЪЮЗНИЦИТЕ НА тЕХЕРАН, ЧЕ НЕ РАЗБРАХ..мОСКВА И пекин се изпокриха като мишки..а други сериозни съюзници не знам да имат чалмарите

    23:02 02.03.2026

  • 67 Прав си

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "Павел":

    Войната започна. Ще се спасят само планинарите по хижите и пещерняците.

    23:04 02.03.2026

  • 68 АсанБГ

    1 3 Отговор

    До коментар #52 от "Ицо":

    Ицка мой ми седнеш на ...ра ,казват че действало доста успокояващо .

    23:06 02.03.2026

  • 69 Здрасти

    11 4 Отговор
    Говори се за над 30 свалени самолета на САЩ и Израел. Изглежда не са само тея 5 къде ни ги пробутват.

    Коментиран от #83

    23:08 02.03.2026

  • 70 Пич

    8 2 Отговор

    До коментар #64 от "Смърфиета":

    Тези са най големите лъжци на света! Като Данайците някога - с една ръка ти дават дарове, с другата те удрят с ножа. Така и САЩ и Израел - винаги когато търсят мир и преговарят, това е само за да спечелят време за да те унищожат. Затова въобще не им вярвам на приказките! Точно за смяна на режима отидоха в Иран, и за окупация чрез техни проксита ( паветници )! Видя, че бях подготвили Шаха. Ама - малоумнци !!! Цялата стратегия върху очакванията за бяло знаме...

    23:17 02.03.2026

  • 71 Спецназ

    5 0 Отговор
    Израел са 7 милиона, в Иран са 100 милиона.

    ФАКТ!

    Аз ако бех на мястото и на Тръмп немаше да са вписвам в това.

    23:18 02.03.2026

  • 72 Съюзници

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    на Режима на аятоласите, /умишлено не използвам думата Иран, защото иранския народ е нещо съвсем различно от управляващите терористи/ са Хизбула, Хамас, Русия и Хусите.

    23:18 02.03.2026

  • 73 Кувейт засега е най-успешния

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Свалил е 3 американски самолета.

    23:20 02.03.2026

  • 74 Тракиец 🇮🇷

    4 1 Отговор
    Смърт за Израел и САЩ
    Да живее Иран
    Да живее НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА
    Да живее АДОЛФ ХИТЛЕР
    Да живее Хизбула
    Да живее Хамас

    23:27 02.03.2026

  • 75 факт

    1 7 Отговор

    До коментар #33 от "САЩ МАЧКА":

    щом копейките пищят значи нещата се развиват точно по плана на бай Дончо

    23:27 02.03.2026

  • 76 ИВАН

    1 2 Отговор
    Побъркани хора, това ли са ви ценностите, убийства и разрушения, ами по добре човечеството да си беше седяло в първобитно общинния строй, поне по малко замърсяване и отрови.

    23:32 02.03.2026

  • 77 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "А Путин праща на Иран":

    Ти си извратено куче и като куче ще умреш

    23:39 02.03.2026

  • 78 ФАКТ

    2 0 Отговор
    Докато има евреи свят няма да има смърт на йдите

    23:39 02.03.2026

  • 79 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Един Педофил е на Колене":

    Педофил е баща ти. Отдалеч личи

    23:40 02.03.2026

  • 80 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Иранските БПЛА ударили английската военна база Акротири в Кипър са снабдени с руски модул за сателитна връзка "Комета-М"

    Явно руснаците използват случая да си върнат на Лондон за всичките английски мизерии срещу тях в бивша Украйна! 🤣

    23:40 02.03.2026

  • 81 демократ

    1 1 Отговор
    Дано прерасне в гражданска война кюрдите да тръгнат към търция а укряинците през това време да си отвоюват завзетото. Дано и тук дойдат малко иранци да се прочистим от българите че не стават за нищо.

    23:40 02.03.2026

  • 82 Аз съм веган

    0 2 Отговор
    А къде е великият геостратег от бункера с високите токчета и ботокса и пияния медведев дето му сменя памерсите?

    Коментиран от #85

    23:41 02.03.2026

  • 83 демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Здрасти":

    Ф-35 и тн са тествани за заеичане от най модерните радарни системи аукас и радарите на пейтриът. допотопните руски китайски корейски и ирански радари със сигурност нищо не могат да свалятю

    23:43 02.03.2026

  • 84 Коста

    1 0 Отговор
    Време да се намеси миротворецът, кандидат за Нобеловата награда за мир и доживотен цар на Съвета за мир, Доналд Тчръмп. Всичко лошо, което говорим за него не е вярно. Само гадното е вярно.

    23:45 02.03.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.