Елеонора Митрофанова: Безмилостно пренаписват летописа на българското Освобождение

3 Март, 2026 17:06 1 257 70

Изтъкват се някакви „имперски амбиции“ на Русия

Елеонора Митрофанова: Безмилостно пренаписват летописа на българското Освобождение - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посланикът на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова отправи остри критики към опитите за пренаписване на българската история и подмяна на датата на националния празник. В официална позиция по случай 3 март, публикувана в социалните мрежи, тя заяви, че Руско-турската война от 1877-1878 г. е проправила пътя към суверенитета на България и заклейми като недостойни стремежите за нейното отричане.

Според руския посланик, събитията отпреди 148 години остават една от най-важните глави в общата история на двете държави. Тя изрази благодарност към всички българи, които продължават да пазят паметта на загиналите руски войници и български опълченци. Същевременно дипломатът изрази възмущение от съвременния прочит на историческите факти у нас.

"Изтъкват се някакви „имперски амбиции“ на Русия, докато нищо не се казва за наистина всенародното движение в защита на поробените български братя, което изиграва решаваща роля в обявяването на война на Османската империя", написа Елеонора Митрофанова в публикация във Facebook.

Тя категорично отхвърли и спекулациите относно ролята на руския пратеник граф Николай Игнатиев за смъртта на Васил Левски, определяйки ги като напълно безпочвени и игнориращи помощта му към християнското население.

В позицията си дипломатът засегна пряко и политическия дебат в България относно евентуалната промяна на датата на националния празник от 3 март на 6 септември (Съединението) или 22 септември (Независимостта).

"Без да се омаловажава значението на тези важни събития, трябва да се подчертае, че без 3 март 1878 г. нито едно от тях не би било възможно", допълни руският представител.

В заключение тя пожела на българския народ благополучие, мир и увереност в бъдещето, призовавайки към запазване на историческата истина като обща гордост.


София / България
Оценка 2.7 от 35 гласа.
Оценка 2.7 от 35 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    29 42 Отговор
    Изключителна жена! Тя е моят идол!

    Коментиран от #22, #45, #53

    17:07 03.03.2026

  • 2 1300 г България

    25 17 Отговор
    Територията повече от 2/3 от съществуването си е била под робство или чуждо командване

    Коментиран от #4, #17, #32, #41

    17:08 03.03.2026

  • 3 Бесен - Язовец

    42 25 Отговор
    Опитват се от отвратителна третополова пета колона да пренапишат История славянобългарска и Освобождението обаче не им се получава на п0длогите сороски още малко и ше бъдат ометени от Бг

    17:11 03.03.2026

  • 4 Факт

    11 14 Отговор

    До коментар #2 от "1300 г България":

    Проблемът на всички големи империи, е да опазят границите си, колкото по далечни толкова по трудно!

    17:11 03.03.2026

  • 5 Време е

    26 22 Отговор
    за Алтернатива за България, за нашия Орбан, за нашия Джорджеску !

    17:13 03.03.2026

  • 6 Това

    16 10 Отговор
    Го прави петроханска5а мафия.нар8да не може да ги гледа тия изродници

    17:13 03.03.2026

  • 7 ТАЯ КАТО Я МЯРНА

    28 30 Отговор
    МИ ДЕЙСТВА КАТО СРЕЩА СЪС СЛАВИ ТРИФОНОВ, ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ...ОТВРАТ...

    Коментиран от #31

    17:13 03.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Налудник

    22 20 Отговор
    Права е. Към днешна дата трябва да се изтъкват "имперските амбиции" на САЩ. Никаква Русия!!!

    17:13 03.03.2026

  • 10 Вашето мнение

    34 19 Отговор
    "Няма сопа толкова дебела, която да избие любовта към Русия от сърцето на Българина" - Капитан Петко воевода. Днес е траурен ден за ппдб - петрохан, които скърбят за това, че англосаксонските им господари, които въпреки, че са въоражили и обучили османлиите с цел да не допуснат освобождението на България са били победени от Русия.

    Коментиран от #20

    17:13 03.03.2026

  • 11 Бесен - Язовец

    19 11 Отговор
    Бг историята в момента НПО на Сорос я помангалчват

    17:15 03.03.2026

  • 12 Българите сме с братска Русия

    23 27 Отговор
    А тези, които са срещу братска Русия, те на са българи...

    Коментиран от #21

    17:16 03.03.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    15 9 Отговор
    Mъpдитe на Йотовa cа изоставили горката тoварищ Mитрoфанoва сама да си води афтърпaрти на върха.

    17:16 03.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Оня с коня

    17 21 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    Коментиран от #38, #67, #68

    17:17 03.03.2026

  • 16 Оня с коня

    17 10 Отговор
    "И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия"
    От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
    Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!

    17:17 03.03.2026

  • 17 Атина Палада

    5 13 Отговор

    До коментар #2 от "1300 г България":

    1300 години безмислено съществевание

    17:18 03.03.2026

  • 18 МУТРОФАНОВА

    19 15 Отговор
    Кифла Миризлива

    Даже и Путин иска възраждане на Руската Империя.

    Стига си говорила Простотии .

    Нали Бункерния Фюрер

    Се мисли за ПЕТЪР 1

    МА ТЪОТКЕ ?

    17:18 03.03.2026

  • 19 Вашето мнение

    12 10 Отговор
    Историята се пренаписва и вкарва в училищата от мръсните ръчички на НПО-ППДБ. Не случайно тия ппетроханци искат да ни федерализират и да ни направят безпаметни скотове. Те не ни понасят, изпитват физическа болка от съжителството си с нас. За тях всяко нормално християнско или мюсюлманско семейство със традиционни ценности е като трън в очичките им. Прризнателноста ни към Русия ги докарва до бяс. Затова НПО-тата не спират да цапат децата ни с гнусните си ръце ежедневно, в училище, на улицата, по медиите.

    17:19 03.03.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    Спас Турчев ръководи инквизирането на капитан Петко войвода, който е хвърлен и е изтезаван през 1892 г. във варненската тъмница Ичкале. Твърди се, че при обиска на къщата на войводата, ръководен от Турчев, от дома му изчезват 110 акции на стойност 44 000 златни лева и още ценни книжа за около 16 000 златни лева. Турчев
    е осъден на първа инстанция от Сливенския съд на четири години затвор за изтезание на задържан. Присъдата е
    потвърдена и на втора инстанция от Софийския съд, но бива помилван от княз Фердинанд.

    Коментиран от #35

    17:19 03.03.2026

  • 21 ТТТ

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "Българите сме с братска Русия":

    Демек / нарочно с турцизма / ако не сте руЗнаци, значи не сте българи. Боже колко мъка има по света. За функционално неграмотните - това е сарказъм.

    17:19 03.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 пренос

    2 3 Отговор
    Посланничката на Руската федерация у нас - Елеонора Митрофанова...

    17:20 03.03.2026

  • 24 Ха Ха

    12 9 Отговор
    Копеите български защо не поканят Пътин, Вучич , Орбан , Фицо да отпразнуват 3март по добава!?Да се съберете всички б@клуци поне на едно място.

    Коментиран от #49

    17:21 03.03.2026

  • 25 Дедо

    13 11 Отговор
    Тая руска кукувица, само чака да дойде тоя 3 март , за да си покаже монголското лице и каже КуКу.

    17:21 03.03.2026

  • 26 Христо

    8 2 Отговор
    Благодарим.ТУК Е БЪЛГАРИЯ!!!!!!

    17:21 03.03.2026

  • 27 Вашето мнение

    8 7 Отговор

    До коментар #14 от "Дядо Кънчо":

    Посвещава се на руския народ

    Руский цар е на земята

    най-велик, над всички пръв,

    русците са наши братя,

    наша плът и наша кръв.



    Кат Русия няма втора

    тъй могъща на света;

    тя е нашата подпора,

    тя е нашта висота!



    Руска сила, руска воля,

    руска кръв и руский пот

    ще избавят от неволя

    наший падналий народ.



    Бог поддържа крепка мишца

    и ръка спасителна;

    той е вложил ней в десница

    сабя отмъстителна.



    Нам Русия е надежда,

    руский цар е наший спас —

    никой друг не ни поглежда,

    не помисля зарад нас.



    Немци, френци, англичани

    наши са враждебници,

    дружни с нашите тирани,

    с нашите изедници.



    Спекуланти са омразни —

    интерес им покажи,

    че да виж дела проказни

    и чифутски в тях лъжи.



    Род и вяра е идея

    за Русия най-света;

    нейний подвиг е за нея —

    благородна й целта.



    Със Русия днес съгласни

    да застанем брат до брат

    и да станем сопричастни

    в този неин подвиг свят.



    Долу всички спекуланти,

    да сломи се техний рог;

    да смирят ся интриганти,

    да живее руский бог!

    17:21 03.03.2026

  • 28 Тъпа ушанка

    12 7 Отговор
    Да, Русия ни освободи от Османската империя. Но защо не сме благодарни и на Румъния. И те са участвали във войната и да загинали румънски войници, но по някаква причина не се говори за това. И други нации са участвали, но и за тях не се говори.

    17:21 03.03.2026

  • 29 Мизиец

    6 3 Отговор
    Ботев пише във вестник „Дума” през 1871 г. : „Нѣма славянинъ юженъ или западенъ, нѣма свѣстенъ човѣкъ, който би можалъ да съчувствува на такава абстрактна идея, каквато е тази на руситѣ, съ осѫществяването на която се поглъщатъ цѣли народности, отдѣлени една отъ друга съ история, литература, нрави, обичаи. Съ химическото сливане на подобни народности става композицията на робството, на яда, който приема почти цѣло столѣтие болната Полша.”

    17:22 03.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ТТТ

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "1300 г България":

    Е това е, вари го печи го, то иска да е било роб. Нема такъв народ. Малък, но изключително......

    17:22 03.03.2026

  • 33 нннн

    3 5 Отговор
    Неблагодарността е осмият смъртен грях.

    Коментиран от #58

    17:24 03.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Спас Турчев – бивш разбойник, когото Петко войвода преди години е заловил.
    Турчев търси лично отмъщение и буквално съсипва достойния българин!
    Също като оня, чието име е недостойно за изписване,
    дето с една и съща ръка слага подписа се под смъртната присъда на Васил Левски и под.....
    Търновската конституция❗

    17:25 03.03.2026

  • 36 име

    3 5 Отговор
    Най ми е жалко като чуя локума, че руснаците не искали да ни освободят, нямали такова намерение, не били запазили Сан Стефанска България. Руснаците водят три войни срещу докато превземат Крим, всеки път биват заплашвани от Франция, Австро-унгария и/или Англия, всики път постигат повече на бойното поле, но отстъпват под натиск на другите сили. А нашите жълтопаветници си мислят, че с една война и хоп, ще им позволят да създадат голяма православна дължава, която да приятелски настроена към тях, а не към западните колонизатори и робовладелци.

    17:26 03.03.2026

  • 37 П.Утин

    7 2 Отговор
    Другарката Митрофанова е достойна наследничка на ония, които убиха Цар Освободител и фамилията му , евала ;

    17:26 03.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тервел

    6 5 Отговор
    Вижте я пак се е облякла като мутреса от 90-те години с коженото палто и черните очила. Много обичат да се правят на мафиотки тия руски стрини.

    Коментиран от #55

    17:27 03.03.2026

  • 40 ....

    1 2 Отговор
    Слава на Александър Втори с немско-руски корени Опълченците на Шипка!

    17:28 03.03.2026

  • 41 Ха,ха

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "1300 г България":

    Ми щото на кръстопът ма, не виждаш ли, че другите са заобиколени от морета.

    17:30 03.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гедер

    5 2 Отговор
    Интересно в руско-турската война са убити 15000 руски войници и 7000 румънски войници. Реално от трима убити двама са руснаци а третият е румънци. Защо тогава не се кланяте на румънците че са ни "освободили" ?

    17:33 03.03.2026

  • 44 Национален празник

    4 3 Отговор
    Уважаема Митрофанова, аз съм за 24.05.

    Коментиран от #54

    17:33 03.03.2026

  • 45 Симпатизант

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    И аз харесвам Митрофанова. Интелигентна жена. И най-вече търпелива, доста търпелива с нашите политически атлантически васални мекерета, които рано или късно ще останат в историята, при това заклеймени

    17:33 03.03.2026

  • 46 Дик диверсанта

    6 4 Отговор
    След като видя на живо демонтажа на МОЧА (монумент на окупационната червена армия) тази трябваше да е изгонена.
    Имаме ли правителство което да я изгони?

    17:33 03.03.2026

  • 47 Макс

    4 5 Отговор
    Кога ще се намерят смели политици , които да изгонят тьотя мутрофана ? Недопустимо вмешателство във вътрешните и исторически дела на България . Да си ходи в москва !

    17:33 03.03.2026

  • 48 г-жо Митрофанова,

    6 1 Отговор
    От чии земи дойде кирилицата в Русия?

    Коментиран от #63

    17:34 03.03.2026

  • 49 Дик диверсанта

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ха Ха":

    И Тръмп да размърда авиацията на Шести флот.

    17:35 03.03.2026

  • 50 Мим

    6 7 Отговор
    Права си е Митрофанова.Ако не беше 3 март всякакви други празници нямаше да ги има.Така,че този ,който иска да го сменя е пълен тъпунгел....

    Коментиран от #56, #69

    17:36 03.03.2026

  • 51 Ачо

    0 1 Отговор
    Г-жо Митрофанова,кажете на вашия президент,че е страхливец!Ако не прояви разум,смелост и твърдост ще ви унищожат.Ще ви превърнат в колония.Не е време за приказки по телевизията.Време е за големите бомби.

    17:37 03.03.2026

  • 52 Макс

    4 1 Отговор
    Откакто сме в ЕС на Шипка всичко е спокойно !

    17:37 03.03.2026

  • 53 4 Царе 17:12

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    "И бяха служили на идолите, за които Господ им беше казал: Не вършете това нещо."

    17:38 03.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Тервел":

    Ти да видиш нашите в Дубай, тая ще ти се стори пуританка.🤣

    17:42 03.03.2026

  • 56 Макс

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Мим":

    Не е вярно . Рамазана винаги се е тачил , а сега още повече .

    17:44 03.03.2026

  • 57 Истината

    2 1 Отговор
    Манифестът за обявяване на войната от 12/24 април 1877 г., издаден от Александър II, обосновава войната с необходимостта от защита на християнското население в Османската империя и налагане на обещаните реформи, а не с изрично провъзгласена цел за българско освобождение.

    17:44 03.03.2026

  • 58 3ти Март

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "нннн":

    Тези хора в управлението Руско сега нямат нито любовта нито желанието нито способноста да помагат на когото и де е, пример Украйна!Великата царска Русия на която аз като българин давам моите благодарности за освобождението от Т.Р. умря със Сталин. Да живее България!

    17:44 03.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 СЗО

    2 1 Отговор
    Тая па, откога взе да разбира от история?

    17:47 03.03.2026

  • 61 Факти

    4 1 Отговор
    От десетилетия имаме интернет и свободен достъп до информация. Знаем всичко за Русия. Знаем, че не ни е освободила, а поробила. Тя пренаписа историята ни по комунизма, но дойде ерата на информацията и лъжите на руската пропаганда рухнаха.

    17:48 03.03.2026

  • 62 Абе тая пача....

    2 0 Отговор
    За какво е побесняла?, ние ще си пишем истинската история, свършиха времената когато руските окупатори ни пишеха историята, свиквайте, и не се месете в българските дела, гледайте си вашата кочина г-жо.

    17:48 03.03.2026

  • 63 Историк+

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "г-жо Митрофанова,":

    Митрофанова: "От земите на днешна Северна Македония - Охрид" - и за съжаление Митрофанова ще е права. Тя не е виновна, че третото западно-поклонно Царство България причинява 2 национални катастрофи с които земите остават извън БГ. И още: тогава, когато Киевска Рус приема християнството, България е вече покорена от Византия. Независимо от това, Василий Българоубиец изпраща български проповедници на славянски език.

    17:52 03.03.2026

  • 64 Т Живков

    2 1 Отговор
    КАКЪВ Е ТОЯ ИЗТЪРБУШЕН ТРАВЕСТИТ,ААААА РУСКАЯ ЖЕНЬШИНА

    17:53 03.03.2026

  • 65 повече никога добро за такива

    0 2 Отговор
    Жалко за загиналите руски войници за такава неблагодарна смрад.

    17:54 03.03.2026

  • 66 Тук

    1 2 Отговор
    не е Брюксел.

    17:56 03.03.2026

  • 67 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Оня с коня":

    Ама сега си вземи и ваСелин

    17:56 03.03.2026

  • 68 Да питам,

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Оня с коня":

    Дали са били КГБ- ки отрочета? Или руски, украински, финландски, румънски и др. обикновенни люде, дали живота си за свободата на България?? А дядо ти явно е бил geментен, та да посреща една болшевишка окупационна армия с "хляб и сол" и то през 1945 г????

    17:57 03.03.2026

  • 69 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Мим":

    Ако не беше 3-ти март Османската империя щеше да фалира и да се разпадне, което се и случи. България щеше да се появи на картата в истинските си размери - 2 пъти по-голяма, 212 000 кв.км с излаз на Бяло Море. Великите западни сили нямаше да имат нищо против тази голяма България, защото тя нямаше да е сателит на Русия, която е заплаха за тях. За жакост Русия видя, че Османската империя е пред разпад и изпревари събитията. Когато тя победи Турция великите сили се намесиха, защото не можеха да позволят Русия да превземе Балканите. България в Османската империя е била 2 пъти по-голяма и е била на крачка да се освободи сама по естествен път. Русия така ни "освободи", че загубихме 70% от територията си. По е по-голяма национална катастрофа от самото падане под трурско робство. Добре, че сами се Съединихме и намалихме щетите от 70% на "само" 50 %.

    17:58 03.03.2026

  • 70 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Никой не може да ме убеди, че щяхме да се освободим сами! Срещу мощната турска армия може да застане само друга елитна армия, каквато е руската! Трябва обучена армия с опит и съвременни за времето оръжия. Само с желание не става, но помощта на българския народ , нашите опълченци е било решаващо! Омръзна ми да слушам по телевизиите как се надпреварват да изопачават истината за освобождението ни и да отричат или омаловажаават ролята на Русия, само защото искат да се правят на модерни! Права е Митрофанова!

    18:01 03.03.2026

Новини по градове:
