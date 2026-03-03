Елеонора Митрофанова: Безмилостно пренаписват летописа на българското Освобождение

Посланикът на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова отправи остри критики към опитите за пренаписване на българската история и подмяна на датата на националния празник. В официална позиция по случай 3 март, публикувана в социалните мрежи, тя заяви, че Руско-турската война от 1877-1878 г. е проправила пътя към суверенитета на България и заклейми като недостойни стремежите за нейното отричане.

Според руския посланик, събитията отпреди 148 години остават една от най-важните глави в общата история на двете държави. Тя изрази благодарност към всички българи, които продължават да пазят паметта на загиналите руски войници и български опълченци. Същевременно дипломатът изрази възмущение от съвременния прочит на историческите факти у нас.

"Изтъкват се някакви „имперски амбиции“ на Русия, докато нищо не се казва за наистина всенародното движение в защита на поробените български братя, което изиграва решаваща роля в обявяването на война на Османската империя", написа Елеонора Митрофанова в публикация във Facebook.

Тя категорично отхвърли и спекулациите относно ролята на руския пратеник граф Николай Игнатиев за смъртта на Васил Левски, определяйки ги като напълно безпочвени и игнориращи помощта му към християнското население.

В позицията си дипломатът засегна пряко и политическия дебат в България относно евентуалната промяна на датата на националния празник от 3 март на 6 септември (Съединението) или 22 септември (Независимостта).

"Без да се омаловажава значението на тези важни събития, трябва да се подчертае, че без 3 март 1878 г. нито едно от тях не би било възможно", допълни руският представител.

В заключение тя пожела на българския народ благополучие, мир и увереност в бъдещето, призовавайки към запазване на историческата истина като обща гордост.