Елеонора Митрофанова: Безмилостно пренаписват летописа на българското Освобождение

Посланикът на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова отправи остри критики към опитите за пренаписване на българската история и подмяна на датата на националния празник. В официална позиция по случай 3 март, публикувана в социалните мрежи, тя заяви, че Руско-турската война от 1877-1878 г. е проправила пътя към суверенитета на България и заклейми като недостойни стремежите за нейното отричане.
Според руския посланик, събитията отпреди 148 години остават една от най-важните глави в общата история на двете държави. Тя изрази благодарност към всички българи, които продължават да пазят паметта на загиналите руски войници и български опълченци. Същевременно дипломатът изрази възмущение от съвременния прочит на историческите факти у нас.
"Изтъкват се някакви „имперски амбиции“ на Русия, докато нищо не се казва за наистина всенародното движение в защита на поробените български братя, което изиграва решаваща роля в обявяването на война на Османската империя", написа Елеонора Митрофанова в публикация във Facebook.
Тя категорично отхвърли и спекулациите относно ролята на руския пратеник граф Николай Игнатиев за смъртта на Васил Левски, определяйки ги като напълно безпочвени и игнориращи помощта му към християнското население.
В позицията си дипломатът засегна пряко и политическия дебат в България относно евентуалната промяна на датата на националния празник от 3 март на 6 септември (Съединението) или 22 септември (Независимостта).
"Без да се омаловажава значението на тези важни събития, трябва да се подчертае, че без 3 март 1878 г. нито едно от тях не би било възможно", допълни руският представител.
В заключение тя пожела на българския народ благополучие, мир и увереност в бъдещето, призовавайки към запазване на историческата истина като обща гордост.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #22, #45, #53
17:07 03.03.2026
2 1300 г България
Коментиран от #4, #17, #32, #41
17:08 03.03.2026
3 Бесен - Язовец
17:11 03.03.2026
4 Факт
До коментар #2 от "1300 г България":Проблемът на всички големи империи, е да опазят границите си, колкото по далечни толкова по трудно!
17:11 03.03.2026
5 Време е
17:13 03.03.2026
6 Това
17:13 03.03.2026
7 ТАЯ КАТО Я МЯРНА
Коментиран от #31
17:13 03.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Налудник
17:13 03.03.2026
10 Вашето мнение
Коментиран от #20
17:13 03.03.2026
11 Бесен - Язовец
17:15 03.03.2026
12 Българите сме с братска Русия
Коментиран от #21
17:16 03.03.2026
13 Данко Харсъзина
17:16 03.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Оня с коня
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
Коментиран от #38, #67, #68
17:17 03.03.2026
16 Оня с коня
От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!
17:17 03.03.2026
17 Атина Палада
До коментар #2 от "1300 г България":1300 години безмислено съществевание
17:18 03.03.2026
18 МУТРОФАНОВА
Даже и Путин иска възраждане на Руската Империя.
Стига си говорила Простотии .
Нали Бункерния Фюрер
Се мисли за ПЕТЪР 1
МА ТЪОТКЕ ?
17:18 03.03.2026
19 Вашето мнение
17:19 03.03.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Вашето мнение":Спас Турчев ръководи инквизирането на капитан Петко войвода, който е хвърлен и е изтезаван през 1892 г. във варненската тъмница Ичкале. Твърди се, че при обиска на къщата на войводата, ръководен от Турчев, от дома му изчезват 110 акции на стойност 44 000 златни лева и още ценни книжа за около 16 000 златни лева. Турчев
е осъден на първа инстанция от Сливенския съд на четири години затвор за изтезание на задържан. Присъдата е
потвърдена и на втора инстанция от Софийския съд, но бива помилван от княз Фердинанд.
Коментиран от #35
17:19 03.03.2026
21 ТТТ
До коментар #12 от "Българите сме с братска Русия":Демек / нарочно с турцизма / ако не сте руЗнаци, значи не сте българи. Боже колко мъка има по света. За функционално неграмотните - това е сарказъм.
17:19 03.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 пренос
17:20 03.03.2026
24 Ха Ха
Коментиран от #49
17:21 03.03.2026
25 Дедо
17:21 03.03.2026
26 Христо
17:21 03.03.2026
27 Вашето мнение
До коментар #14 от "Дядо Кънчо":Посвещава се на руския народ
Руский цар е на земята
най-велик, над всички пръв,
русците са наши братя,
наша плът и наша кръв.
Кат Русия няма втора
тъй могъща на света;
тя е нашата подпора,
тя е нашта висота!
Руска сила, руска воля,
руска кръв и руский пот
ще избавят от неволя
наший падналий народ.
Бог поддържа крепка мишца
и ръка спасителна;
той е вложил ней в десница
сабя отмъстителна.
Нам Русия е надежда,
руский цар е наший спас —
никой друг не ни поглежда,
не помисля зарад нас.
Немци, френци, англичани
наши са враждебници,
дружни с нашите тирани,
с нашите изедници.
Спекуланти са омразни —
интерес им покажи,
че да виж дела проказни
и чифутски в тях лъжи.
Род и вяра е идея
за Русия най-света;
нейний подвиг е за нея —
благородна й целта.
Със Русия днес съгласни
да застанем брат до брат
и да станем сопричастни
в този неин подвиг свят.
Долу всички спекуланти,
да сломи се техний рог;
да смирят ся интриганти,
да живее руский бог!
17:21 03.03.2026
28 Тъпа ушанка
17:21 03.03.2026
29 Мизиец
17:22 03.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ТТТ
До коментар #2 от "1300 г България":Е това е, вари го печи го, то иска да е било роб. Нема такъв народ. Малък, но изключително......
17:22 03.03.2026
33 нннн
Коментиран от #58
17:24 03.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Спас Турчев – бивш разбойник, когото Петко войвода преди години е заловил.
Турчев търси лично отмъщение и буквално съсипва достойния българин!
Също като оня, чието име е недостойно за изписване,
дето с една и съща ръка слага подписа се под смъртната присъда на Васил Левски и под.....
Търновската конституция❗
17:25 03.03.2026
36 име
17:26 03.03.2026
37 П.Утин
17:26 03.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Тервел
Коментиран от #55
17:27 03.03.2026
40 ....
17:28 03.03.2026
41 Ха,ха
До коментар #2 от "1300 г България":Ми щото на кръстопът ма, не виждаш ли, че другите са заобиколени от морета.
17:30 03.03.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Гедер
17:33 03.03.2026
44 Национален празник
Коментиран от #54
17:33 03.03.2026
45 Симпатизант
До коментар #1 от "Българин":И аз харесвам Митрофанова. Интелигентна жена. И най-вече търпелива, доста търпелива с нашите политически атлантически васални мекерета, които рано или късно ще останат в историята, при това заклеймени
17:33 03.03.2026
46 Дик диверсанта
Имаме ли правителство което да я изгони?
17:33 03.03.2026
47 Макс
17:33 03.03.2026
48 г-жо Митрофанова,
Коментиран от #63
17:34 03.03.2026
49 Дик диверсанта
До коментар #24 от "Ха Ха":И Тръмп да размърда авиацията на Шести флот.
17:35 03.03.2026
50 Мим
Коментиран от #56, #69
17:36 03.03.2026
51 Ачо
17:37 03.03.2026
52 Макс
17:37 03.03.2026
53 4 Царе 17:12
До коментар #1 от "Българин":"И бяха служили на идолите, за които Господ им беше казал: Не вършете това нещо."
17:38 03.03.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Евгени от Алфапласт
До коментар #39 от "Тервел":Ти да видиш нашите в Дубай, тая ще ти се стори пуританка.🤣
17:42 03.03.2026
56 Макс
До коментар #50 от "Мим":Не е вярно . Рамазана винаги се е тачил , а сега още повече .
17:44 03.03.2026
57 Истината
17:44 03.03.2026
58 3ти Март
До коментар #33 от "нннн":Тези хора в управлението Руско сега нямат нито любовта нито желанието нито способноста да помагат на когото и де е, пример Украйна!Великата царска Русия на която аз като българин давам моите благодарности за освобождението от Т.Р. умря със Сталин. Да живее България!
17:44 03.03.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 СЗО
17:47 03.03.2026
61 Факти
17:48 03.03.2026
62 Абе тая пача....
17:48 03.03.2026
63 Историк+
До коментар #48 от "г-жо Митрофанова,":Митрофанова: "От земите на днешна Северна Македония - Охрид" - и за съжаление Митрофанова ще е права. Тя не е виновна, че третото западно-поклонно Царство България причинява 2 национални катастрофи с които земите остават извън БГ. И още: тогава, когато Киевска Рус приема християнството, България е вече покорена от Византия. Независимо от това, Василий Българоубиец изпраща български проповедници на славянски език.
17:52 03.03.2026
64 Т Живков
17:53 03.03.2026
65 повече никога добро за такива
17:54 03.03.2026
66 Тук
17:56 03.03.2026
67 Така е
До коментар #15 от "Оня с коня":Ама сега си вземи и ваСелин
17:56 03.03.2026
68 Да питам,
До коментар #15 от "Оня с коня":Дали са били КГБ- ки отрочета? Или руски, украински, финландски, румънски и др. обикновенни люде, дали живота си за свободата на България?? А дядо ти явно е бил geментен, та да посреща една болшевишка окупационна армия с "хляб и сол" и то през 1945 г????
17:57 03.03.2026
69 Факти
До коментар #50 от "Мим":Ако не беше 3-ти март Османската империя щеше да фалира и да се разпадне, което се и случи. България щеше да се появи на картата в истинските си размери - 2 пъти по-голяма, 212 000 кв.км с излаз на Бяло Море. Великите западни сили нямаше да имат нищо против тази голяма България, защото тя нямаше да е сателит на Русия, която е заплаха за тях. За жакост Русия видя, че Османската империя е пред разпад и изпревари събитията. Когато тя победи Турция великите сили се намесиха, защото не можеха да позволят Русия да превземе Балканите. България в Османската империя е била 2 пъти по-голяма и е била на крачка да се освободи сама по естествен път. Русия така ни "освободи", че загубихме 70% от територията си. По е по-голяма национална катастрофа от самото падане под трурско робство. Добре, че сами се Съединихме и намалихме щетите от 70% на "само" 50 %.
17:58 03.03.2026
70 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:01 03.03.2026