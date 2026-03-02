Няколко американски бойни самолета се разбиха в Кувейт тази сутрин, но екипажите им са оцелели, съобщи кувейтското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес, предаде БТА.
Агенцията отбелязва, че това се случва на третия ден от иранските удари срещу страни от Залива.
"Компетентните власти незабавно започнаха спасителни операции и евакуираха екипажите, които бяха прехвърлени в болница", съобщи говорителят на министерството, като уточни, че състоянието на пилотите е стабилно.
Говорителят на кувейтското министерство на отбраната, полковник Сауд ал Атуан, посочи в изявление, че компетентните власти незабавно са предприели действия по издирване и спасяване. Екипажите са били евакуирани от местата, където са се разбили самолетите, и са откарани в болница за оценка на здравословното им състояние и оказване на необходимата медицинска помощ, уточни говорителят и допълни, че състоянието на пилотите е стабилно.
Ал Атуан допълни, че в тясна координация с американските сили са предприети действия за изясняване на обстоятелствата около инцидента и прилагане на съвместни технически процедури.
Говорителят заяви още, че компетентните власти продължават разследването за установяване на причините за инцидента и призовават обществеността и медиите да търсят информация от официални източници.
Дим се издига над района на американското посолство в Кувейт, предаде по-рано днес Ройтерс, като се позова на днешен разказ на очевидец. В района са пристигнали екипи на пожарната служба и линейки.
Американското посолство в Кувейт призова хората да не го посещават, а да се укрият. Иранската новинарска агенция Тасним предаде, че въоръжените сили на Иран са свалили над Кувейт изтребител на американските военновъздушни сили. Съобщава се, че пилотите на самолета са се катапултирали.
Кувейт заяви, че противовъздушната му отбрана е прехванала днес неуточнен брой дронове, с които е била атакувана кувейтската територия, предаде Франс прес, като се позова на кувейтската новинарска агенция КУНА. Ранени няма.
Иран предприе удари срещу страните от Залива, след като иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей бе убит при започналата в събота израелско-американска атака. От началото на иранските ответни удари Кувейт съобщи за един убит човек и за 32 ранени на своя територия.
8 Шогун
Бял ли е, да не избират нов папа?
10:28 02.03.2026
ХЕГЕМОНИТЕ НА СВЕТА
Свети Петър чака много кравари
13 Близкият изток
А Сирия вече падна. И войната на Изток започна...
Стягайте коланите. Ще има яко тресене на планетата.
Миротворецът
17 Хохо Бохо
До коментар #8 от "Шогун":От Инджирлик е черен дима
10:31 02.03.2026
Българин
19 хихи
До коментар #5 от "Анани":Демократичните самолетосачи не ги удрят. Те се прегрупират на по-безопасни позиции.
10:31 02.03.2026
21 Хохо Бохо
До коментар #9 от "ХЕГЕМОНИТЕ НА СВЕТА":И тези жалкари тръгнали коалиция срещу Русия да правят. То Иран ги попиля
Коментиран от #32, #125, #129
10:32 02.03.2026
Може би
26 Боруна Лом
До коментар #5 от "Анани":ЯВНО ВЕЧЕ НЯМА КЪДЕ ДА КАЦНАТ? И ГОРИВО ЙОК!
10:34 02.03.2026
Ал Саид
56788
реколта
31 Не, бе
До коментар #16 от "Миротворецът":Той заслужава Нобелова награда за мир!!!
Такива перверзии в свят, на Епщайните.
10:34 02.03.2026
32 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #21 от "Хохо Бохо":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
Коментиран от #47, #80
10:35 02.03.2026
33 Хм...
До коментар #3 от "Хахахахаха":Фенче на 3-дневната СВО проточила се 4 години с милиони жертви и минимален напредък, се присмива на други армии?
Коментиран от #116
10:35 02.03.2026
Амаааа
36 В Кувейт
Тип на самолетите: Официалните доклади идентифицират поне един от тях като изтребител F-15E Strike Eagle на ВВС на САЩ. Някои анализи на видео кадри допускат, че може да има и замесени самолети от типа F/A-18.
Брой: Кувейтските власти използват термина „няколко" (several) или „множество" (multiple), без да уточняват точната цифра
Състояние на екипажа: Всички членове на екипажите са оцелели. Пилотите са катапултирали успешно и са били транспортирани до болница в стабилно състояние.
Локация: Инцидентите са станали в западната част на Кувейт, като един от самолетите е паднал близо до град Ал Джахра, на около 10 км от военновъздушната база „Али ас Салем“.
Причина: Тече разследване. Инцидентът се случва в контекста на силно напрежение в региона и ирански ракетни атаки, като се проучват версии за техническа неизправност или „приятелски огън“ (friendly fire).
37 Соваж бейби
Коментиран от #58, #81
38 ВВП
10:37 02.03.2026
39 Павел Пенев
До коментар #3 от "Хахахахаха":Не си прав.Американската армия е велика откакто в нея служат хомосексуалисти.
10:37 02.03.2026
До коментар #29 от "56788":значи са много. Ако пишат само един, значи са няколко, ама това вече мина вчера.
41 Трол
Коментиран от #89
10:38 02.03.2026
44 таксиджия 🚖
10:38 02.03.2026
46 По важното е,
Напротив, там си летят като у дома си.
А над Кувейт са се разбили заради грешки.
Ще пратят нови.
10:38 02.03.2026
47 Боруна Лом
До коментар #32 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":ОДИ СЕ ОТЪРВИ САМ ОТ СЕБЕ СИ!
10:39 02.03.2026
48 Сърдит капейко
10:39 02.03.2026
51 Толкова са ошашавени нацистите
10:39 02.03.2026
10:41 02.03.2026
До коментар #26 от "Боруна Лом":ако някой техен самолетоносач бъде потопен, то тромб ше трябва да търси убежище в Русия или Китай.
56 Да кажем ...както си е !
До коментар #1 от "Ха-ха-ха":Няма в момента, по - добри войски от Украинските!!!
Слава на братския Украински народ!!!!
Коментиран от #68, #111
Първите ковчези с американци започнаха да пристигат в САЩ
58 Ти пък, кво
До коментар #37 от "Соваж бейби":Се обаждаш? Вашата Франция е вече цялата от брадати и матрьошки с по 15 чавета. Франция днес е по-зле и от Иран. Там поне има нефт и други ресурси, а франсето е в канала.
Коментиран от #65, #67
До коментар #54 от " "Възраждане” организира ...":Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " .... или пък оня нещастник Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" че да отнесе и той "комплиментите" яко.
Коментиран от #63, #109
62 Ще прави
63 Ъхъъъъъ....
До коментар #59 от "Браво (++++)!":Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите".... ама директно ще ги отнесат на Околчица с кемпера и бооклуците му ....
10:46 02.03.2026
65 Боруна Лом
До коментар #58 от "Ти пък, кво":Е НЯМА НЕФТ, НО СИ ИМАТ МОСЮ ГИЛОТЕН, И ДАНО СКОРО ПРОРАБОТИ ЗА ТЕЗИ ОТ ЕСССЕСС!
10:46 02.03.2026
67 Соваж бейби
До коментар #58 от "Ти пък, кво":Не е точно като в Иран ама на път ,като ви залеят и България ще пишеш като мен .За щастие Тръмп започна тази велика кауза малко преди напълването тотално в Европа от тези ,троянския кон на Меркел.Която ни вкара в същия капан както Израел и Газа .Иранският режим брадатия спонсорираше всички терористични атаки ,гледам и не вярвам как християни ги защитава!
Коментиран от #95
10:47 02.03.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Хмм
71 Вероятно
10:48 02.03.2026
72 Георги
73 Цончо плюнката 💦☔
До коментар #66 от " "Възраждане” организира ...":Дано се съберете повече отколкото са епичния митинг за защита на лева стотина души
10:48 02.03.2026
74 факуса
До коментар #5 от "Анани":спешно заминал на круиз към индия
10:48 02.03.2026
77 асфсд
До коментар #68 от "ВСУ ПОБЕДА":брадатите козари са в Афганистан не в Иран бе цървульо
10:49 02.03.2026
78 Няколко...?!
79 свиреп ОХЛЮВ
Че нещо много падат и то май без да са стреляни много - много ! Или ?
10:50 02.03.2026
80 Хохо Бохо
До коментар #32 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Банана май не го пъхаш в правилния вход???
82 СССРБарета
83 Хмм
До коментар #72 от "Георги":Пакистан?
10:52 02.03.2026
85 райберЪТ
86 Ген.Атанасов
89 калушковците са имали
До коментар #42 от "Израелският посланик в София":Израелски паспорти и пряка доказана връзка с МОССАД. Почетният консул на България в Юкатан Мексико, някакъв там мексикански адвокат дето е каза че в Мексико петруханците са били с израелски паспорти ! ДАНС са лъжливи мизерници ...
Коментиран от #99, #114
10:54 02.03.2026
91 Версия
До коментар #71 от "Вероятно":Паркинга им е отплавал повреден към Индийския океан, а наземните паркинги са в кратери и паркират където дойде с вертикално пикиране след изчерпване на керосина.
10:55 02.03.2026
92 Че много скъпа...
До коментар #85 от "райберЪТ":...тая ,,тренировка",ве...?!
Няколко самолета-дали фира...!
93 Гост
Няколко самолета, нали! А дали "случайно" не са били наредени на един самолетоносач, отплавал на "круиз" в Индийския океан!?
94 Няколко! Един е свален от приятелски ога
До коментар #1 от "Ха-ха-ха":Над иран летят 500 изтребителя 24 часа е денонощието
А самолетоносачът изобщо не е разбрал че са изтреляли 4 ракети към тях били са свалени на стотици километри ит него от разрушителите които го пазят
Коментиран от #103
95 Напротив
До коментар #67 от "Соваж бейби":Сега с тази война там, всичките ще дойдат насам. А Европа е разграбен двор. Сащ и Израел скоро там ще ударят с атомно оръжие, понеже не могат да се справят. И тези от там завинаги ще останат тука при нас, в Европа. Огромни проблеми ни създават теа малоумници, хазари и епщайни. Скоро ще е атомна война. Ти и децата ти в България имате някакви шансове да останете. В центъра на Европа нямате никакви. Бягай, докато има време. В бг село с много запаси от царевица, пшеница, вода поне за 3 месеца за пиене..
10:57 02.03.2026
99 Може да са били
До коментар #89 от "калушковците са имали":Фалшиви.
100 И Преди и сега
До коментар #82 от "СССРБарета":И резултатът ще бъде пак същия като югославия багабумбагабим капитулация само че за разлика от милоша никакъв съд за тия директно под земята
Коментиран от #105, #106
101 Механик
Не остана държава по света която да не е пострадала от амрикански бомби и грабежи. И всичко живо мълчи...
Та те вече дори не се прикриват зад "демокрацията"! Действат нагло и безцеремонно, а света мълчи, мълчи...
Кацжете ми, какво дирят тия чак в Иран? Атакувани ли са от Иран, та започват война там?
103 КуZю Пушилката от депото за скрап
До коментар #94 от "Няколко! Един е свален от приятелски ога":Всяка вечер сънувам че съм като Линкъл
106 Гост
До коментар #100 от "И Преди и сега":А да не се стигне до евакуация на всички кравари и жители на Израел от Близкия идток до други краища на света!?
Подобно на Афганистан и Виетнам!
108 Ти да видиш
Ционистите още нищо не са видяли, защото Иран още не е започнал на макс.
Миризмата на кравешко печено ще обиколи света.
109 Интересно защо
До коментар #59 от "Браво (++++)!":Този нещастник Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" не е арестуван още ? Нищо общо няма с еврейството а си е чисто израелска терористична клетка. Кво чакат ДАНС?
111 така е
До коментар #56 от "Да кажем ...както си е !":Той и Бандера ака вика.🤭🤭
112 Ама може и да НЕ са били
До коментар #99 от "Може да са били":Фалшиви !
114 Мдаааа....
До коментар #89 от "калушковците са имали":Поне 2 документа, 2-3 видея и над 30-35 снимки доказват категорично връзка на групата на Калашев с Моссад ! По точно с фирми контролирани от Моссад и тяхни представители ! "Европейската федерация на рейнджърите" може обосновано да се твърди че и кадрово и финансово е имала взаимоотношение със Моссад. Лично аз предполагам че дори и униформите на калушковците са били израелски...Нима ясно не е написано още на заглавната страница на сайта на SensoGuard ( фирма на Моссад !) : СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ
ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ и т.н..... Нима не е написано за какво става дума? А? Гранични власти....
Летища, затвори, военни бази....
Военни и правоприлагащи органи..... тунели и периметри .. А? Дали не го знаят от службите и ДАНС? Дали ВКР не го знае? А министъра? ....
116 Хммм
До коментар #33 от "Хм...":Краварската сво колко продължи във Виетнам? 🤣🤣
117 Град Козлодуй..
До коментар #1 от "Ха-ха-ха":Те разчитат на подлост и изненада! Нищо по различно от другите армии!имат си шпиони в правителството..във военните бази на други държави..изчисляват къде точно е целта до последният момент убеждават че няма да нападнат и искат да преговарят в това време предвижват самолетоносачите по близо до държавата пълни с хиляди бомби и атакуват докато преговарят. Тъка са избили десетки милиони индианци в Америка!
11:17 02.03.2026
118 Карго 200
До коментар #114 от "Мдаааа....":Ама дреме ми на хурката,та ако ще групата на "Този",да я свързват с извън земните служби за сигурност. Чу ли бе Хорейшио!?
120 Украинец
До коментар #18 от "Българин":И с продупчени шорошпии.
122 Лапай го цялото Карго
До коментар #118 от "Карго 200":го налапай ...
125 То се видя
До коментар #21 от "Хохо Бохо":След като Русия е безпомошна Путин го е страх да излези от бункера Иран тръгна да я защитава
129 Иран не еУкраина
До коментар #21 от "Хохо Бохо":На 4500 км да разбива руски Летище и боини самолети / гордоста на варварски Русия
