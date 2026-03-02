Няколко американски бойни самолета се разбиха в Кувейт тази сутрин, но екипажите им са оцелели, съобщи кувейтското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

Агенцията отбелязва, че това се случва на третия ден от иранските удари срещу страни от Залива.

"Компетентните власти незабавно започнаха спасителни операции и евакуираха екипажите, които бяха прехвърлени в болница", съобщи говорителят на министерството, като уточни, че състоянието на пилотите е стабилно.

Говорителят на кувейтското министерство на отбраната, полковник Сауд ал Атуан, посочи в изявление, че компетентните власти незабавно са предприели действия по издирване и спасяване. Екипажите са били евакуирани от местата, където са се разбили самолетите, и са откарани в болница за оценка на здравословното им състояние и оказване на необходимата медицинска помощ, уточни говорителят и допълни, че състоянието на пилотите е стабилно.

Ал Атуан допълни, че в тясна координация с американските сили са предприети действия за изясняване на обстоятелствата около инцидента и прилагане на съвместни технически процедури.

Говорителят заяви още, че компетентните власти продължават разследването за установяване на причините за инцидента и призовават обществеността и медиите да търсят информация от официални източници.

Дим се издига над района на американското посолство в Кувейт, предаде по-рано днес Ройтерс, като се позова на днешен разказ на очевидец. В района са пристигнали екипи на пожарната служба и линейки.

Американското посолство в Кувейт призова хората да не го посещават, а да се укрият. Иранската новинарска агенция Тасним предаде, че въоръжените сили на Иран са свалили над Кувейт изтребител на американските военновъздушни сили. Съобщава се, че пилотите на самолета са се катапултирали.

Кувейт заяви, че противовъздушната му отбрана е прехванала днес неуточнен брой дронове, с които е била атакувана кувейтската територия, предаде Франс прес, като се позова на кувейтската новинарска агенция КУНА. Ранени няма.

Иран предприе удари срещу страните от Залива, след като иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей бе убит при започналата в събота израелско-американска атака. От началото на иранските ответни удари Кувейт съобщи за един убит човек и за 32 ранени на своя територия.