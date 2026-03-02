Новини
Няколко американски бойни самолета се разбиха в Кувейт

Няколко американски бойни самолета се разбиха в Кувейт

2 Март, 2026

Компетентните власти незабавно започнаха спасителни операции и евакуираха екипажите, обяви Кувейт

Няколко американски бойни самолета се разбиха в Кувейт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няколко американски бойни самолета се разбиха в Кувейт тази сутрин, но екипажите им са оцелели, съобщи кувейтското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

Агенцията отбелязва, че това се случва на третия ден от иранските удари срещу страни от Залива.

"Компетентните власти незабавно започнаха спасителни операции и евакуираха екипажите, които бяха прехвърлени в болница", съобщи говорителят на министерството, като уточни, че състоянието на пилотите е стабилно.

Говорителят на кувейтското министерство на отбраната, полковник Сауд ал Атуан, посочи в изявление, че компетентните власти незабавно са предприели действия по издирване и спасяване. Екипажите са били евакуирани от местата, където са се разбили самолетите, и са откарани в болница за оценка на здравословното им състояние и оказване на необходимата медицинска помощ, уточни говорителят и допълни, че състоянието на пилотите е стабилно.

Ал Атуан допълни, че в тясна координация с американските сили са предприети действия за изясняване на обстоятелствата около инцидента и прилагане на съвместни технически процедури.

Говорителят заяви още, че компетентните власти продължават разследването за установяване на причините за инцидента и призовават обществеността и медиите да търсят информация от официални източници.

Дим се издига над района на американското посолство в Кувейт, предаде по-рано днес Ройтерс, като се позова на днешен разказ на очевидец. В района са пристигнали екипи на пожарната служба и линейки.

Американското посолство в Кувейт призова хората да не го посещават, а да се укрият. Иранската новинарска агенция Тасним предаде, че въоръжените сили на Иран са свалили над Кувейт изтребител на американските военновъздушни сили. Съобщава се, че пилотите на самолета са се катапултирали.

Кувейт заяви, че противовъздушната му отбрана е прехванала днес неуточнен брой дронове, с които е била атакувана кувейтската територия, предаде Франс прес, като се позова на кувейтската новинарска агенция КУНА. Ранени няма.

Иран предприе удари срещу страните от Залива, след като иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей бе убит при започналата в събота израелско-американска атака. От началото на иранските ответни удари Кувейт съобщи за един убит човек и за 32 ранени на своя територия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха-ха-ха

    160 24 Отговор
    "Великата сащиянска армия"! Даже укрите днеска са по-добра армия от тези смотаняци.

    Коментиран от #56, #94, #117

    10:26 02.03.2026

  • 2 честен ционист

    139 25 Отговор
    Това са забавените БГ Ф-16, за които Запрянката доложи преди време.

    10:26 02.03.2026

  • 3 Хахахахаха

    136 18 Отговор
    Смятай цялата работа им е такава три дена бомбардират и на 4 - тия сами взеха да им падат самолетите хахах, няма такава пародия на армия както американската, оппссс извинете забравих, че нато 5 години събират армия, ама май още нищо не са събрали ахахаха

    Коментиран от #33, #39

    10:27 02.03.2026

  • 4 име

    158 16 Отговор
    Всичко краварско и ционистко да гори. Апропо, има разлика между разбиха се и бяха свалени.

    10:27 02.03.2026

  • 5 Анани

    118 8 Отговор
    Да не са от тия де са биле на Абрахам Линкълн? Самолетоносача ударен ли е? Нищо не казват.

    Коментиран от #19, #26, #74

    10:27 02.03.2026

  • 6 ТХеран

    116 6 Отговор
    Да разбираме свалени ако изключим пропагандата.

    10:28 02.03.2026

  • 7 Пич

    102 7 Отговор
    Няколко - четете - Много !!! А жертвите са само три, но се очаква поне две да възкръснат...... та загубите на САЩ са само един човек.....Ааапчих...

    10:28 02.03.2026

  • 8 Шогун

    117 6 Отговор
    Дим се издига над района на американското посолство в Кувейт””

    Бял ли е, да не избират нов папа?

    Коментиран от #17

    10:28 02.03.2026

  • 9 ХЕГЕМОНИТЕ НА СВЕТА

    21 93 Отговор
    Б0ЛИ ни фара за мнения на скъсаните к0пейки

    Коментиран от #21

    10:29 02.03.2026

  • 10 Свети Петър чака много кравари

    104 10 Отговор
    Краварите ги чака много бой и ритници

    10:29 02.03.2026

  • 11 Кестел

    81 6 Отговор
    Ураааааааа... добро начало

    10:29 02.03.2026

  • 12 Хохо Бохо

    103 9 Отговор
    Не са паднали а СВАЛЕНИ ОТ ПРИЯТЕЛСКИ ОГЪН. Ама сте мисирки и не ви дават да го напишете щото краваря изглежда жалко. КОГА ДА ЧАКАМЕ НОВИНИ ОТ ИНДЖИРЛИК??? След 3 дня? След Инджирлик следва София??? Или няма страшно????

    10:29 02.03.2026

  • 13 Близкият изток

    85 10 Отговор
    Пламна целият! "Война ще започне на Изток и световна ще стане! Апокалипсис!"! Кога ще бъде, скоро ли? "Не, още Сирия не е паднала..."! Ванга!
    А Сирия вече падна. И войната на Изток започна...
    Стягайте коланите. Ще има яко тресене на планетата.

    10:29 02.03.2026

  • 14 хихи

    97 6 Отговор
    Демократичните самолети са така: Тях не ги свалят, те се разбиват!?!? И екипажите ги спасяват...

    10:29 02.03.2026

  • 15 Чшшшш, ама чакайте бре

    91 6 Отговор
    Кога започна войната, кога кенFките започнаха да падат? Затова нашият Запрянка е мъдър човек, държи си ги нашите в хамбаря, точно заради таквиз ми ни работи, да не падат

    10:30 02.03.2026

  • 16 Миротворецът

    83 7 Отговор
    подпали света и сега изглежда още по-непредвидим.

    Коментиран от #31

    10:30 02.03.2026

  • 17 Хохо Бохо

    36 8 Отговор

    До коментар #8 от "Шогун":

    От Инджирлик е черен дима

    10:31 02.03.2026

  • 18 Българин

    19 81 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейкаджии

    Коментиран от #120

    10:31 02.03.2026

  • 19 хихи

    74 2 Отговор

    До коментар #5 от "Анани":

    Демократичните самолетосачи не ги удрят. Те се прегрупират на по-безопасни позиции.

    10:31 02.03.2026

  • 20 хъ хъ хъ

    84 2 Отговор
    Как така се разбиват няколко самолета наведнаж? Това авиациа ли е или дисниленд?

    10:32 02.03.2026

  • 21 Хохо Бохо

    78 9 Отговор

    До коментар #9 от "ХЕГЕМОНИТЕ НА СВЕТА":

    И тези жалкари тръгнали коалиция срещу Русия да правят. То Иран ги попиля

    Коментиран от #32, #125, #129

    10:32 02.03.2026

  • 22 Боруна Лом

    66 8 Отговор
    ТОП ГЪН...АМА ДРУГ ПЪТ! МАВЕРИК ,МАЙ Е В ОТПУСК? ЖАЛКИ КРАВАРИ!

    10:32 02.03.2026

  • 23 Павел Пенев

    68 2 Отговор
    Самолетите разбиха ли се или бяха унищожени?

    10:33 02.03.2026

  • 24 Израелският посланик в София

    63 9 Отговор
    е педофил и извратеняк. ДАНС да кажат има ли доклади и защо го прикриват? Имал ли е и контакти с петроханските калушковци да кажат. Той и изродите от МОССАТ с калушковците ?

    10:33 02.03.2026

  • 25 Може би

    6 30 Отговор
    Става дума за един самолет.

    10:33 02.03.2026

  • 26 Боруна Лом

    48 3 Отговор

    До коментар #5 от "Анани":

    ЯВНО ВЕЧЕ НЯМА КЪДЕ ДА КАЦНАТ? И ГОРИВО ЙОК!

    Коментиран от #55

    10:34 02.03.2026

  • 27 Ал Саид

    52 5 Отговор
    Дай Боже повече такива новини

    10:34 02.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 56788

    53 1 Отговор
    Няколко самолета ????? Колко ???

    Коментиран от #40

    10:34 02.03.2026

  • 30 реколта

    60 5 Отговор
    Брулят ги, като зрели круши! Бай Дончо почва да бере плодовете на своя"труд"

    10:34 02.03.2026

  • 31 Не, бе

    52 4 Отговор

    До коментар #16 от "Миротворецът":

    Той заслужава Нобелова награда за мир!!!
    Такива перверзии в свят, на Епщайните.

    10:34 02.03.2026

  • 32 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    13 42 Отговор

    До коментар #21 от "Хохо Бохо":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #47, #80

    10:35 02.03.2026

  • 33 Хм...

    12 41 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахахаха":

    Фенче на 3-дневната СВО проточила се 4 години с милиони жертви и минимален напредък, се присмива на други армии?

    Коментиран от #116

    10:35 02.03.2026

  • 34 Амаааа

    51 4 Отговор
    сами ли се разбиха или някакви ракети им помогнаха?

    10:35 02.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 В Кувейт

    37 2 Отговор
    Министерството на отбраната на Кувейт съобщи, че „няколко“ американски военни самолета са се разбили в страната сутринта на 2 март 2026 г..
    Ето основните подробности за инцидента:
    Тип на самолетите: Официалните доклади идентифицират поне един от тях като изтребител F-15E Strike Eagle на ВВС на САЩ. Някои анализи на видео кадри допускат, че може да има и замесени самолети от типа F/A-18.
    Брой: Кувейтските власти използват термина „няколко“ (several) или „множество“ (multiple), без да уточняват точната цифра в официалните си изявления до момента.
    Състояние на екипажа: Всички членове на екипажите са оцелели. Пилотите са катапултирали успешно и са били транспортирани до болница в стабилно състояние.
    Локация: Инцидентите са станали в западната част на Кувейт, като един от самолетите е паднал близо до град Ал Джахра, на около 10 км от военновъздушната база „Али ас Салем“.
    Причина: Тече разследване. Инцидентът се случва в контекста на силно напрежение в региона и ирански ракетни атаки, като се проучват версии за техническа неизправност или „приятелски огън“ (friendly fire).

    10:35 02.03.2026

  • 37 Соваж бейби

    8 34 Отговор
    Ами Тръмп да праща още ,той не се върна отново за два дни. Тази война ще се разрастне, хубавото е че Америка и Израел започнаха това велико дело.Америка има оръжие да продава на богатите чаршафи и да се избиват по между си.Една заплаха по малко за всички християни,католици и протестанти да си платят скъпо пижамите и за всички атентати в Европа. Дано се сетят да затворят границите ни и започне голямата чистка на пришълците в Европа това ще е следващата стъпка ,благодарение на Тръмп.

    Коментиран от #58, #81

    10:36 02.03.2026

  • 38 ВВП

    32 4 Отговор
    Руснаците трябва да ликвидират ,Форд...и да се издавят 3000янки..

    10:37 02.03.2026

  • 39 Павел Пенев

    47 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахахаха":

    Не си прав.Американската армия е велика откакто в нея служат хомосексуалисти.

    10:37 02.03.2026

  • 40 Щом пишат няколко

    35 2 Отговор

    До коментар #29 от "56788":

    значи са много. Ако пишат само един, значи са няколко, ама това вече мина вчера.

    10:37 02.03.2026

  • 41 Трол

    33 4 Отговор
    Нищо особено не е станало, те така си падат по принцип самолетите.

    10:37 02.03.2026

  • 42 Израелският посланик в София

    27 4 Отговор
    е педофил и извратеняк. ДАНС да кажат има ли доклади и защо го прикриват? Имал ли е и контакти с петроханските калушковци да кажат. Той и изродите от МОССАТ с калушковците ? Искаме отговор веднага !

    Коментиран от #89

    10:37 02.03.2026

  • 43 Оня с коня

    7 37 Отговор
    Тръмп ПРЕДВИДЛИВО е осигурил предостатъчно Самолети та да има да се разбиват,да има и да останат.Безспорен но ФАТАЛЕН Факт е че Иран е абс.Сам в тая Война и е Обречен- нещо,което Русофилските Пътпъдъци не успяват да възприемат поради Природните си "дадености".

    10:38 02.03.2026

  • 44 таксиджия 🚖

    35 3 Отговор
    Браво! Удриии по краварите и зионистите! 🚀

    10:38 02.03.2026

  • 45 Уха

    29 2 Отговор
    Перчи Рижавия е изпуснал газове с нечувана сила. Ама не е преценил и своите самолети

    10:38 02.03.2026

  • 46 По важното е,

    7 30 Отговор
    че над Иран няма свален нито един съюзнически самолет.

    Напротив, там си летят като у дома си.
    А над Кувейт са се разбили заради грешки.
    Ще пратят нови.

    10:38 02.03.2026

  • 47 Боруна Лом

    18 2 Отговор

    До коментар #32 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    ОДИ СЕ ОТЪРВИ САМ ОТ СЕБЕ СИ!

    10:39 02.03.2026

  • 48 Сърдит капейко

    10 20 Отговор
    Нас все ни казат че ще сменим световния ред, ама винаги хващаме средния

    10:39 02.03.2026

  • 49 ВВП

    35 1 Отговор
    Самолетите се разбиват защото нямат гориво .Самолетоносачът е увреден ,летищата в Кувейт са извън строя..Сега е моментът Х101да пребие Джо Форд..като бясно куче

    10:39 02.03.2026

  • 50 Точката

    30 1 Отговор
    Малко встрани но пак там. Как гледат Америка на другите. Вървят двама ам. с пушките през прерията и изведнъж виждат заек,изправен и ги гледа. Те спират,гледат го и единият казва. —Тоя се готви да ни Нападне!!….Луда стрелва и заекът става на пестил. Та този манталитет използват по целият свят. Той за тях е прерия пълна със зайци. Те само така виждат нещата.

    10:39 02.03.2026

  • 51 Толкова са ошашавени нацистите

    28 1 Отговор
    Че и бройката даже не знаят

    10:39 02.03.2026

  • 52 хххх

    4 16 Отговор
    Киев за три дни, Иран за 24 часа.

    10:40 02.03.2026

  • 53 Опааааа

    24 2 Отговор
    На Том КукУрУз да се обядят, че на тия шафиорете им нещо не стаат! Не моат да ги карат тия самальоте праФилно.

    10:41 02.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Георги

    27 1 Отговор

    До коментар #26 от "Боруна Лом":

    ако някой техен самолетоносач бъде потопен, то тромб ше трябва да търси убежище в Русия или Китай.

    10:42 02.03.2026

  • 56 Да кажем ...както си е !

    8 35 Отговор

    До коментар #1 от "Ха-ха-ха":

    Няма в момента, по - добри войски от Украинските!!!
    Слава на братския Украински народ!!!!

    Коментиран от #68, #111

    10:42 02.03.2026

  • 57 az СВО Победа 80

    27 2 Отговор
    Иран удари американската база Инджирлик в Турция!

    Първите ковчези с американци започнаха да пристигат в САЩ

    10:42 02.03.2026

  • 58 Ти пък, кво

    32 1 Отговор

    До коментар #37 от "Соваж бейби":

    Се обаждаш? Вашата Франция е вече цялата от брадати и матрьошки с по 15 чавета. Франция днес е по-зле и от Иран. Там поне има нефт и други ресурси, а франсето е в канала.

    Коментиран от #65, #67

    10:42 02.03.2026

  • 59 Браво (++++)!

    25 0 Отговор

    До коментар #54 от " "Възраждане” организира ...":

    Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " .... или пък оня нещастник Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" че да отнесе и той "комплиментите" яко.

    Коментиран от #63, #109

    10:43 02.03.2026

  • 60 КАКВИ РАКОШНИ

    25 0 Отговор
    НОВИНИ,ДАЙ БОЖЕ ПО ЧЕСТО.

    10:44 02.03.2026

  • 61 ВВП

    23 0 Отговор
    Със сигурност са повече от 10,..Повече умрели янки, по добър свят ..

    10:44 02.03.2026

  • 62 Ще прави

    15 2 Отговор
    ли САЩ сухоземна инвазия. Какво се чува?

    Коментиран от #76

    10:45 02.03.2026

  • 63 Ъхъъъъъ....

    10 1 Отговор

    До коментар #59 от "Браво (++++)!":

    Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите".... ама директно ще ги отнесат на Околчица с кемпера и бооклуците му ....

    10:46 02.03.2026

  • 64 китайска ПВО лопата

    21 0 Отговор
    ама верно ли падат сами?

    10:46 02.03.2026

  • 65 Боруна Лом

    18 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ти пък, кво":

    Е НЯМА НЕФТ, НО СИ ИМАТ МОСЮ ГИЛОТЕН, И ДАНО СКОРО ПРОРАБОТИ ЗА ТЕЗИ ОТ ЕСССЕСС!

    10:46 02.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Соваж бейби

    3 19 Отговор

    До коментар #58 от "Ти пък, кво":

    Не е точно като в Иран ама на път ,като ви залеят и България ще пишеш като мен .За щастие Тръмп започна тази велика кауза малко преди напълването тотално в Европа от тези ,троянския кон на Меркел.Която ни вкара в същия капан както Израел и Газа .Иранският режим брадатия спонсорираше всички терористични атаки ,гледам и не вярвам как християни ги защитава!

    Коментиран от #95

    10:47 02.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Хмм

    11 2 Отговор
    арабските съседи на Иран се включиха във войната срещу Иран, може би защото ирнците не са араби

    10:48 02.03.2026

  • 71 Вероятно

    17 0 Отговор
    няколкото самолета не са успяли да паркират. Не е ясно дали и самите паркинги добре се охраняват.

    Коментиран от #91

    10:48 02.03.2026

  • 72 Георги

    0 12 Отговор
    Тези "ефки" нямат чип,за жалост Иран може да изчезне от картата ако започне действия по една друга "съседка" няма да има бойни действия ще има ракета!

    Коментиран от #83

    10:48 02.03.2026

  • 73 Цончо плюнката 💦☔

    0 11 Отговор

    До коментар #66 от " "Възраждане” организира ...":

    Дано се съберете повече отколкото са епичния митинг за защита на лева стотина души

    10:48 02.03.2026

  • 74 факуса

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анани":

    спешно заминал на круиз към индия

    10:48 02.03.2026

  • 75 Здраво

    16 0 Отговор
    блъскат и евреите. А там е гъсто населено. Натаниау ще го хвърлят в затвора при една по голяма беля.

    10:48 02.03.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 асфсд

    11 0 Отговор

    До коментар #68 от "ВСУ ПОБЕДА":

    брадатите козари са в Афганистан не в Иран бе цървульо

    10:49 02.03.2026

  • 78 Няколко...?!

    10 0 Отговор
    И колко...-2...5...6...10...?!?!

    10:50 02.03.2026

  • 79 свиреп ОХЛЮВ

    14 0 Отговор
    Ний таквиз самолети Ф ли си взехме или от по-стария модел ?
    Че нещо много падат и то май без да са стреляни много - много ! Или ?

    10:50 02.03.2026

  • 80 Хохо Бохо

    10 1 Отговор

    До коментар #32 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Банана май не го пъхаш в правилния вход???

    10:51 02.03.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 СССРБарета

    24 0 Отговор
    Удариха ги с С-300! Руските инструкции са първите дни системите да бъдат изключени за да не знае никой къде се намират! Като премине първата и втората вълна от далекобойни крилати ракети, краварника ще си помисли че няма радари и противовъздушни системи и ще пратя изтребители защото е по-евтино да се бомбардира с изтребители! Тогава се включват системите s300 и почват наред! Това е стара тактика още от войната в Югославия!

    Коментиран от #100

    10:52 02.03.2026

  • 83 Хмм

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Георги":

    Пакистан?

    10:52 02.03.2026

  • 84 атлант

    10 1 Отговор
    Нашият предплатен и недолетял доларов скраб...

    10:52 02.03.2026

  • 85 райберЪТ

    7 0 Отговор
    Явно на САЩ им писна да гледат как другите държави се бият , а те не и са решили да потренират малко. Няма само Русия и Израел да си играят на война ! При толкова много войска и оръжие , как САЩ да не ги пуснат в действие?

    Коментиран от #92

    10:53 02.03.2026

  • 86 Ген.Атанасов

    8 1 Отговор
    Със сигурност тук е намесена дългата ръка на Путин...😨🙄😠😓!

    10:53 02.03.2026

  • 87 Стефанов

    16 0 Отговор
    В нета има още едно клипче, което тук не е качено. На него демократични граждани на Кувейт с демократични пръчки се опитват демократично да благодарят на пилота.Пилота е заобиколен от няколко демократични военни на Кувейт, които се молят на демократичните граждани да не бъдат толкова недемократични.

    10:54 02.03.2026

  • 88 Браво на Иран

    11 0 Отговор
    Мачка терористите във всички посоки.

    10:54 02.03.2026

  • 89 калушковците са имали

    11 0 Отговор

    До коментар #42 от "Израелският посланик в София":

    Израелски паспорти и пряка доказана връзка с МОССАД. Почетният консул на България в Юкатан Мексико, някакъв там мексикански адвокат дето е каза че в Мексико петруханците са били с израелски паспорти ! ДАНС са лъжливи мизерници ...

    Коментиран от #99, #114

    10:54 02.03.2026

  • 90 Браво

    9 0 Отговор
    Денят започва добре👍🍺🥂

    10:54 02.03.2026

  • 91 Версия

    8 0 Отговор

    До коментар #71 от "Вероятно":

    Паркинга им е отплавал повреден към Индийския океан, а наземните паркинги са в кратери и паркират където дойде с вертикално пикиране след изчерпване на керосина.

    10:55 02.03.2026

  • 92 Че много скъпа...

    8 0 Отговор

    До коментар #85 от "райберЪТ":

    ...тая ,,тренировка",ве...?!
    Няколко самолета-дали фира...!

    10:55 02.03.2026

  • 93 Гост

    10 0 Отговор
    Коалиция Епщайн яко нагази в гОУеми УАйна!
    Няколко самолета, нали! А дали "случайно" не са били наредени на един самолетоносач, отплавал на "круиз" в Индийския океан!?

    10:55 02.03.2026

  • 94 Няколко! Един е свален от приятелски ога

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ха-ха-ха":

    Над иран летят 500 изтребителя 24 часа е денонощието
    А самолетоносачът изобщо не е разбрал че са изтреляли 4 ракети към тях били са свалени на стотици километри ит него от разрушителите които го пазят

    Коментиран от #103

    10:57 02.03.2026

  • 95 Напротив

    6 3 Отговор

    До коментар #67 от "Соваж бейби":

    Сега с тази война там, всичките ще дойдат насам. А Европа е разграбен двор. Сащ и Израел скоро там ще ударят с атомно оръжие, понеже не могат да се справят. И тези от там завинаги ще останат тука при нас, в Европа. Огромни проблеми ни създават теа малоумници, хазари и епщайни. Скоро ще е атомна война. Ти и децата ти в България имате някакви шансове да останете. В центъра на Европа нямате никакви. Бягай, докато има време. В бг село с много запаси от царевица, пшеница, вода поне за 3 месеца за пиене..

    10:57 02.03.2026

  • 96 Калъчев

    7 3 Отговор
    Американците започват да получават крошета, които лудото дони сам си поръча. На дони файкянистан Иран не им пречеше в нищо. АБсолютно обезопасени от каквито и да нападения. Каква сигурност ни гърмят тия манипулатори, за да оправдаят, че са станали пионки, шантажирани и използвани блондинки - марионетки на ционистите - тия от кнесета в Капитолия във фашистгтон и централата на ционистите в Тел Афиф. Цялата завера е на джахудите юуроди, световни сатани от 2000 години насам. Сега ще засърбат своята попара със сухари от небето.

    10:57 02.03.2026

  • 97 Хеми значи бензин

    2 2 Отговор
    Светът ще си отдъхне когато издъхне и последният вмерисан шваб. Но те не бързат ще трябва да им помогнем както им помогна и Великият Гаврило Принцип в Сарайево през 1914.

    10:58 02.03.2026

  • 98 Симо

    3 0 Отговор
    Ха, те НЕ били безсмъртни!

    10:58 02.03.2026

  • 99 Може да са били

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "калушковците са имали":

    Фалшиви.

    Коментиран от #112

    10:58 02.03.2026

  • 100 И Преди и сега

    3 8 Отговор

    До коментар #82 от "СССРБарета":

    И резултатът ще бъде пак същия като югославия багабумбагабим капитулация само че за разлика от милоша никакъв съд за тия директно под земята

    Коментиран от #105, #106

    10:59 02.03.2026

  • 101 Механик

    12 1 Отговор
    Най-големия проблем е гробното мълчание на света по повод на едно тотално и над 80-годишно погазване на всички закони от САЩ+Израел.
    Не остана държава по света която да не е пострадала от амрикански бомби и грабежи. И всичко живо мълчи...
    Та те вече дори не се прикриват зад "демокрацията"! Действат нагло и безцеремонно, а света мълчи, мълчи...
    Кацжете ми, какво дирят тия чак в Иран? Атакувани ли са от Иран, та започват война там?

    11:00 02.03.2026

  • 102 Бай Яни

    3 5 Отговор
    Рано сутрин от Кувейт съобщиха го и по новините с кадри с един самолет ,екипажа е капултирал ,имаги кадрите и във видиото. А от Факти веднога по руски,няколко самолета😀журналистика няма що.

    11:00 02.03.2026

  • 103 КуZю Пушилката от депото за скрап

    0 2 Отговор

    До коментар #94 от "Няколко! Един е свален от приятелски ога":

    Всяка вечер сънувам че съм като Линкъл

    11:01 02.03.2026

  • 104 Да питам

    7 2 Отговор
    Пилотите бяха ли с избелени ануси?

    11:02 02.03.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Гост

    6 2 Отговор

    До коментар #100 от "И Преди и сега":

    А да не се стигне до евакуация на всички кравари и жители на Израел от Близкия идток до други краища на света!?
    Подобно на Афганистан и Виетнам!

    11:04 02.03.2026

  • 107 Комунист

    6 1 Отговор
    Браво, браво чудесна новина ! Първоначално съобщиха за един, но щом са няколко, още по добре...

    11:07 02.03.2026

  • 108 Ти да видиш

    4 2 Отговор
    Шоу маст гоу он!
    Ционистите още нищо не са видяли, защото Иран още не е започнал на макс.
    Миризмата на кравешко печено ще обиколи света.

    11:08 02.03.2026

  • 109 Интересно защо

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Браво (++++)!":

    Този нещастник Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" не е арестуван още ? Нищо общо няма с еврейството а си е чисто израелска терористична клетка. Кво чакат ДАНС?

    11:08 02.03.2026

  • 110 Хихихихиииии

    3 2 Отговор
    Краварските щайги падат като есенни листа.🤣🤣🤣🫢🫢

    11:08 02.03.2026

  • 111 така е

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Да кажем ...както си е !":

    Той и Бандера ака вика.🤭🤭

    11:10 02.03.2026

  • 112 Ама може и да НЕ са били

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "Може да са били":

    Фалшиви !

    11:10 02.03.2026

  • 113 Много

    1 2 Отговор
    Добра новина значи се разбиват а не са свалени 😂😂😂

    11:12 02.03.2026

  • 114 Мдаааа....

    4 2 Отговор

    До коментар #89 от "калушковците са имали":

    Поне 2 документа, 2-3 видея и над 30-35 снимки доказват категорично връзка на групата на Калашев с Моссад ! По точно с фирми контролирани от Моссад и тяхни представители ! "Европейската федерация на рейнджърите" може обосновано да се твърди че и кадрово и финансово е имала взаимоотношение със Моссад. Лично аз предполагам че дори и униформите на калушковците са били израелски...Нима ясно не е написано още на заглавната страница на сайта на SensoGuard ( фирма на Моссад !) : СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ
    ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ и т.н..... Нима не е написано за какво става дума? А? Гранични власти....
    Летища, затвори, военни бази....
    Военни и правоприлагащи органи..... тунели и периметри .. А? Дали не го знаят от службите и ДАНС? Дали ВКР не го знае? А министъра? ....

    Коментиран от #118

    11:14 02.03.2026

  • 115 Персиец

    0 2 Отговор
    Мрете, янки и чиф.ути, всеки ден.

    11:16 02.03.2026

  • 116 Хммм

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хм...":

    Краварската сво колко продължи във Виетнам? 🤣🤣

    11:16 02.03.2026

  • 117 Град Козлодуй..

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ха-ха-ха":

    Те разчитат на подлост и изненада! Нищо по различно от другите армии!имат си шпиони в правителството..във военните бази на други държави..изчисляват къде точно е целта до последният момент убеждават че няма да нападнат и искат да преговарят в това време предвижват самолетоносачите по близо до държавата пълни с хиляди бомби и атакуват докато преговарят. Тъка са избили десетки милиони индианци в Америка!

    11:17 02.03.2026

  • 118 Карго 200

    0 1 Отговор

    До коментар #114 от "Мдаааа....":

    Ама дреме ми на хурката,та ако ще групата на "Този",да я свързват с извън земните служби за сигурност. Чу ли бе Хорейшио!?

    Коментиран от #122

    11:17 02.03.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Украинец

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    И с продупчени шорошпии.

    11:20 02.03.2026

  • 121 Ягуар

    2 2 Отговор
    Нормално, Иранското пво ги сваля още на границата с Ирак. Израел и САЩ си помислиха, че в събота са унищожили иранското пво! А, иранците тепърва започват боя над ционистите!

    11:20 02.03.2026

  • 122 Лапай го цялото Карго

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Карго 200":

    го налапай ...

    11:21 02.03.2026

  • 123 Кой

    2 2 Отговор
    Много ми е любопитно нас кой ще защити евентуално от Шахед-131 или Шахед 136, ако иранците решат да ни подпукат, заради военните самолети на САЩ, разположени на летище В.Левски? Краварите? Натю? ЕС? ПееФски, Тулупина? Кой?

    11:24 02.03.2026

  • 124 хе хе

    1 2 Отговор
    Откакто го няма Айатолаха иранците започнаха да пуцат сватбарската. Говори лошо за отганизацията им. По-скоро са като терористични групи, а не като организирана армия.

    11:24 02.03.2026

  • 125 То се видя

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хохо Бохо":

    След като Русия е безпомошна Путин го е страх да излези от бункера Иран тръгна да я защитава

    11:25 02.03.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Май май

    1 2 Отговор
    нещата няма да са толкова лесни колкото се опитват да ни убедя ционските медии заедно с Иран всички държави от персойския залив ще потънат

    11:26 02.03.2026

  • 128 Софиянец

    1 0 Отговор
    До тук с легендите и детските приказки за велиготе топ гъновци, бухахаха 😅😂😂

    11:28 02.03.2026

  • 129 Иран не еУкраина

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хохо Бохо":

    На 4500 км да разбива руски Летище и боини самолети / гордоста на варварски Русия

    11:28 02.03.2026

  • 130 000

    1 0 Отговор
    Сащ са свършени.

    11:29 02.03.2026

  • 131 бай ДОНЧО

    0 0 Отговор
    Ееее, ами какво правят чак там бе... Там поне няма планини

    11:29 02.03.2026