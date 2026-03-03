Морски пехотинци стреляха по протестиращи, щурмуващи консулството на САЩ в Карачи (ВИДЕО)

Американски морски пехотинци, охраняващи американското консулство в Карачи, Пакистан, стреляха по протестиращи, които се опитаха да щурмуват сградата на посолството по време на спонтанен протест, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на американски служители.

Преди това беше съобщено, че 10 протестиращи са били убити и над 40 са били хоспитализирани по време на опит за нападение над консулството в Карачи. Източници на изданието отбелязват, че остава неясно дали действията на морските пехотинци са довели до смъртта или нараняванията на протестиращите. Също така не е ясно дали служители на частна охранителна компания или полицаи са стреляли.

Според агенцията, коментарите на длъжностните лица са първото потвърждение от американска страна, че морските пехотинци са участвали в стрелбата по протестиращи. Използването на оръжие от морските пехотинци подчертава колко сериозно служителите на дипломатическата мисия са приели заплахата за сигурността по време на безредиците. Освен това, добавя агенцията, инцидентът може драстично да ескалира ситуацията в страната.

В социалните медии се разпространи видеоклип, за който се твърди, че показва инцидента в американското консулство в Карачи. На него се вижда участник в нападението, който стреля по дипломатическата мисия, вероятно с огнестрелно оръжие, а от вътрешността на комплекса се чуват звуци от ответен огън. Полицията в Карачи потвърди пред агенцията, че ответният огън е дошъл от дипломатическата мисия. Пентагонът и Държавният департамент не отговориха на запитванията на агенцията.

Най-малко 25 души бяха убити по време на протести срещу военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, които се проведоха в Пакистан на 1 март. В отговор на вълненията пакистанските власти наложиха полицейски час в няколко региона.