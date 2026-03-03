Новини
Морски пехотинци стреляха по протестиращи, щурмуващи консулството на САЩ в Карачи (ВИДЕО)

3 Март, 2026 08:29 2 612 38

10 протестиращи са били убити и над 40 са били хоспитализирани

Морски пехотинци стреляха по протестиращи, щурмуващи консулството на САЩ в Карачи (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американски морски пехотинци, охраняващи американското консулство в Карачи, Пакистан, стреляха по протестиращи, които се опитаха да щурмуват сградата на посолството по време на спонтанен протест, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на американски служители.

Преди това беше съобщено, че 10 протестиращи са били убити и над 40 са били хоспитализирани по време на опит за нападение над консулството в Карачи. Източници на изданието отбелязват, че остава неясно дали действията на морските пехотинци са довели до смъртта или нараняванията на протестиращите. Също така не е ясно дали служители на частна охранителна компания или полицаи са стреляли.

Според агенцията, коментарите на длъжностните лица са първото потвърждение от американска страна, че морските пехотинци са участвали в стрелбата по протестиращи. Използването на оръжие от морските пехотинци подчертава колко сериозно служителите на дипломатическата мисия са приели заплахата за сигурността по време на безредиците. Освен това, добавя агенцията, инцидентът може драстично да ескалира ситуацията в страната.

В социалните медии се разпространи видеоклип, за който се твърди, че показва инцидента в американското консулство в Карачи. На него се вижда участник в нападението, който стреля по дипломатическата мисия, вероятно с огнестрелно оръжие, а от вътрешността на комплекса се чуват звуци от ответен огън. Полицията в Карачи потвърди пред агенцията, че ответният огън е дошъл от дипломатическата мисия. Пентагонът и Държавният департамент не отговориха на запитванията на агенцията.

Най-малко 25 души бяха убити по време на протести срещу военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, които се проведоха в Пакистан на 1 март. В отговор на вълненията пакистанските власти наложиха полицейски час в няколко региона.


Оценка 3.3 от 22 гласа.
Оценка 3.3 от 22 гласа.
  • 1 Ха, ха,

    12 40 Отговор
    10 берачи от команчите са дали фира…

    Коментиран от #23, #37

    08:33 03.03.2026

  • 2 Хохо Бохо

    56 9 Отговор
    Пакистан май е ядрена държава. Кравара затъва с блатото ама яко затъва

    Коментиран от #11

    08:33 03.03.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    49 1 Отговор
    "Морски пехотинци стреляха по протестиращи....

    Източници на изданието отбелязват, че остава неясно дали действията на морските пехотинци са довели до смъртта или нараняванията на протестиращите."
    🤔🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #5

    08:34 03.03.2026

  • 4 Госあ

    20 8 Отговор
    индусите дебнат Пакистан в гръб. С колонизаторите са.

    Коментиран от #9, #21

    08:35 03.03.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    32 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да не се окаже, че са починали от ковид 🤔❗

    08:36 03.03.2026

  • 6 пакитата

    7 19 Отговор
    са бройка и разходен ресурс като индопитеците.
    Колкото по-ненужни и безполезни са, повече се въдят.
    Парадокс

    08:36 03.03.2026

  • 7 Брутален империализъм

    45 6 Отговор
    Краварите са нежелани !

    08:37 03.03.2026

  • 8 Дрисула

    49 5 Отговор
    Всенародна обич, посрещат ги с куршуми...Това е краварската демокрация

    Коментиран от #34

    08:38 03.03.2026

  • 9 Дребното цигaнчe Моди

    14 20 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    наистина се оказа подмолна циoнисткaкyчка. То и затова тоя БРИКС за толкова години си остана само измислен съюз на хартия.

    Коментиран от #35

    08:38 03.03.2026

  • 10 Антон

    37 5 Отговор
    Ще се наложи да се изтеглят с хеликоптери. Помнете ми думата-

    Коментиран от #33

    08:38 03.03.2026

  • 11 Пръдлячко мамин

    9 31 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    И какво ще направи Пакистан на САЩ с това ядрено оръжие?Чети преди да драскаш глупости! Или реши да плашиш като Путин и Медведев??!!?

    Коментиран от #28

    08:38 03.03.2026

  • 12 американски ботуш

    34 2 Отговор
    "Миротворци"....Миротворецът Тръмп ще взриви целия свят с болните си амбиции.

    Коментиран от #25

    08:39 03.03.2026

  • 13 Kaлпазанин

    24 3 Отговор
    На кого ли да сме благодсрни за тсв ,на фащ или на хитлеряхю

    08:39 03.03.2026

  • 14 Пич

    41 5 Отговор
    Започна се нещо много опасно - създаването на верски фронт срещу агресора !!! Но.....
    Ако някой още не схваща - вече няма значение как ще завърши конфликта, и дали ще има победител, и кой би бил той!!! Щетите които са нанесени на водещата световна нефтена инфраструктура са толкова големи, че възстановяването ще продължи достатъчно дълго, за да предизвика чудивищна световна финансова криза!!! Отново - не само енергийна - финансова !!! И най силно по традиция ще удари ЕС !!! Защо ?! Защото тъпите Урсулианци нямат ни петрол, ни алтернативни енергийни източници !!! Или по точно - алтернативните енергийни източници са им голем смех !!! САЩ имат петрол за себе си, имат АЕЦ -и, не робуват на въглеродни емисии - ще се справят!!! А тъпанарите от ЕС не се погрижиха дори да възстановят петролопроводите и газопроводите от Русия !!! И сега дори Русия да ги съжали и да опита да помогне - няма как !!! Вече обмислям посока в която САЩ и Израел не са абсолютни малоумнци, а истинската им цел е унищожението на Европа!!!

    Коментиран от #20

    08:40 03.03.2026

  • 15 ФАКТ

    30 3 Отговор
    Смърт на еврейте свобода и мир за света

    08:40 03.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Оня с коня

    5 18 Отговор
    На тия протестиращи нямаше ли кой да им налее акъл в тиквите да протестират на Воля из Полето,а не баш пред Амер. Посолство,щото на Персонала му е неприятно?Все пак са извадили късмет с тия Морски Пехотинци щото ако бяха Сухопътни,Лешът щеше да е Пълен!

    Коментиран от #22

    08:42 03.03.2026

  • 18 Бой

    5 18 Отговор
    Бой по гаджалите

    08:43 03.03.2026

  • 19 Подивели пакита на орди

    6 6 Отговор
    върлуват из столицата и берат каквото докопат.

    08:45 03.03.2026

  • 20 Синтоптик

    3 12 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Ти обряза ли се вече? Готов ли си за фронта?

    Кретените наясно ли сте, че Иран са шиити, а другите мюсюлмани са сунити и вторите смятат, че първите са неверници. Мога да се обзаложа, че даже си умират от кеф.

    08:45 03.03.2026

  • 21 Мишел

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    Пакистан и Индия са ядрени сили и няма да рискуват да воюват помежду си за хатъра на САЩ.

    Коментиран от #30

    08:47 03.03.2026

  • 22 оня с х.я

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "Оня с коня":

    Конски ,пардон Ломски ,вълна ми излезе на езика да повтарям ,че мисленето и анализите не са ви силна родова черта ,наблягай на еденьето и ...рането ,там ти е силата ,а дррр Гела бмв продай и дари парите на Украйна .А оня моя пак е класи над вас .

    08:48 03.03.2026

  • 23 Десен Баровец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха, ха,":

    Не ни трябват в бг пакистанции иранци Ирак сирия имаме си вече достатъчно кореняк команчи тук

    08:52 03.03.2026

  • 24 АБВ

    15 1 Отговор
    Не може да бъде ! Всички обичат САЩ ! Най-демократичната, най-технологичната, най-прекрасната на Земята държава !
    Е, между другото са и най-големия агресор в света, с най-много разпалени конфликти и организирани преврати. С най-много причинени жертви сред цивилното население.
    А бе, във всичко са "НАЙ" !

    08:52 03.03.2026

  • 25 Така като

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "американски ботуш":

    Гледам взривява само боклуци

    08:53 03.03.2026

  • 26 Ивелин Михайлов

    6 2 Отговор
    ОКУПАТОРИ!

    08:55 03.03.2026

  • 27 Ако са стреляли по посолството,

    4 5 Отговор
    американците са отвърнали на удара, макар че и това не е ясно, както става дума!
    С какви средства - смъртоносни или не, са отвърнали на удара, също не е ясно.

    Но нападение над посолство се тълкува като нападение над държавата.

    Пакистан е твърд съюзник на САЩ в района. Нападателите са разни ислямски секти.

    Коментиран от #32

    08:56 03.03.2026

  • 28 Мишел

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Пръдлячко мамин":

    Всяка държава, която има ядрени оръжия, възможно най бързо се сдобива с носители, за доставка в САЩ. За да я оставят на мира.

    08:56 03.03.2026

  • 29 долната израиля

    5 2 Отговор
    Израел атакува най-голямата петролна рафинерия на Saudi Aramco - иранска държавна медия.

    Източникът казва, че Иран не е атакувал петролни съоръжения в Саудитска Арабия,
    а Израел стои зад атаката

    Съобщава се също, че Израел планира да извърши подобна атака срещу
    пристанището Фуджейра в ОАЕ, обявявайки Техеран за виновен

    08:57 03.03.2026

  • 30 Ми те вече воюваха

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    няколо пъти бе, мадам!

    Изостанала си.

    Коментиран от #36

    08:58 03.03.2026

  • 31 Някой

    3 0 Отговор
    Нали уж заради репресии над протестиращи Тръмп почна войната срещу Иран? Сега пак има смърт на протестиращи, но този път убити от американци.
    Няма ли Тръмп да изпрати войски в САЩ, за да наложат демокрация?

    09:00 03.03.2026

  • 32 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ако са стреляли по посолството,":

    Грешиш. Пакистан е твърд съюзник на Китай.

    09:00 03.03.2026

  • 33 Сельооо

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Антон":

    И кой си ти,та да ти помним думата?

    09:00 03.03.2026

  • 34 Ихууууу

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дрисула":

    Ако беше руска демокрация щеше да ги посрещне с лазер

    09:03 03.03.2026

  • 35 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дребното цигaнчe Моди":

    И аз съм ционистки плъх.

    09:03 03.03.2026

  • 36 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ми те вече воюваха":

    Индия и Пакистан не са воювали заради интереса на САЩ.

    09:04 03.03.2026

  • 37 Ротшилд до тълпите

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха, ха,":

    Израел за запада е това, което бяха Ленин и Маркс за комунистите. Ние сме вашата демокрация и капитализъм.

    09:07 03.03.2026

  • 38 Световните Терористи САЩ

    1 0 Отговор
    “САЩ удариха Иран с дронове, копирани от руския “Геран”, които бяха доставени от Украйна”

    09:07 03.03.2026