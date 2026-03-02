Коалицията на Румен Радев се казва „Прогресивна България“

Румен Радев се регистрира в ЦИК минути преди 15.00 часа в понеделник, съобщиха от ЦИК.

Коалицията се казва "Прогресивна България", представлявани от Гълъб Донев и Димитър Стоянов.

В нея влизат три формации: ПП Социалдемократи, ПП Социалдемократическа партия и ПП Движение нашия народ.

Гълъб Донев е бил служебен премиер и министър на труда и социалната политика в няколко служебни правителства. От 2 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. Гълъб Донев изпълнява длъжността служебен министър-председател на България, ръководейки две последователни служебни правителства, назначени от президента Румен Радев. Неговите правителства управляваха страната по време на политическа криза и подготовка за предсрочни парламентарни избори.

Димитър Стоянов е най-известен с поста си на министър на отбраната на Република България. Заема тази длъжност в две последователни служебни правителства, ръководени от Гълъб Донев, в периода от август 2022 г. до юни 2023 г. Преди назначаването си като министър, Стоянов има дългогодишен професионален опит в системата на Министерството на отбраната. Заемал е различни административни и ръководни позиции, включително началник на кабинета на няколко министри на отбраната. Бил е също така директор на дирекция и секретар на министерството. Завършил е Военната академия „Г. С. Раковски“.