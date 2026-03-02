Новини
Коалицията на Румен Радев се казва „Прогресивна България“

Коалицията на Румен Радев се казва „Прогресивна България“

2 Март, 2026 15:27 2 829 111

  • коалиция-
  • румен радев-
  • прогресивна българия

В нея влизат три формации: ПП Социалдемократи, ПП Социалдемократическа партия и ПП Движение нашия народ

Коалицията на Румен Радев се казва „Прогресивна България“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румен Радев се регистрира в ЦИК минути преди 15.00 часа в понеделник, съобщиха от ЦИК.

Коалицията се казва "Прогресивна България", представлявани от Гълъб Донев и Димитър Стоянов.

В нея влизат три формации: ПП Социалдемократи, ПП Социалдемократическа партия и ПП Движение нашия народ.

Гълъб Донев е бил служебен премиер и министър на труда и социалната политика в няколко служебни правителства. От 2 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. Гълъб Донев изпълнява длъжността служебен министър-председател на България, ръководейки две последователни служебни правителства, назначени от президента Румен Радев. Неговите правителства управляваха страната по време на политическа криза и подготовка за предсрочни парламентарни избори.

Димитър Стоянов е най-известен с поста си на министър на отбраната на Република България. Заема тази длъжност в две последователни служебни правителства, ръководени от Гълъб Донев, в периода от август 2022 г. до юни 2023 г. Преди назначаването си като министър, Стоянов има дългогодишен професионален опит в системата на Министерството на отбраната. Заемал е различни административни и ръководни позиции, включително началник на кабинета на няколко министри на отбраната. Бил е също така директор на дирекция и секретар на министерството. Завършил е Военната академия „Г. С. Раковски“.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 41 гласа.
  • 1 хмммм

    73 66 Отговор
    Кое му е прогресивното на тоя комунист?

    Коментиран от #22, #32, #109

    15:28 02.03.2026

  • 2 Знаменосец

    48 49 Отговор
    До Пълната ПОБЕДА!

    Коментиран от #10

    15:28 02.03.2026

  • 3 Неприятни

    57 39 Отговор
    хорица,особено тоя стоянов.

    15:29 02.03.2026

  • 4 честен ционист

    26 21 Отговор
    Единая Болгария

    15:29 02.03.2026

  • 5 Симо

    40 30 Отговор
    Ако не Радев, то Боко и ШиШи ли или Пуделите?

    Коментиран от #92

    15:29 02.03.2026

  • 6 Пълен регрес

    47 32 Отговор
    гледа умно колкото Тошко африкански от ИТН!

    15:29 02.03.2026

  • 7 Цървул

    32 19 Отговор
    Хайде радевистите да вдигат купона.

    15:29 02.03.2026

  • 8 хахах

    57 33 Отговор
    Кой ще гласува за тоз Гълъб Донев , закривай

    15:29 02.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Каква

    44 37 Отговор

    До коментар #2 от "Знаменосец":

    победа? Тоя иска да ни върне 40 години назад.

    Коментиран от #17, #36

    15:30 02.03.2026

  • 11 Как

    37 37 Отговор
    Радев е агент на КГБ!

    Коментиран от #20

    15:30 02.03.2026

  • 12 Последния кин Еф

    20 28 Отговор
    Моят президент !!!
    Моят мин.председател !!!
    Обичта ми към него е безгранична !!!

    Коментиран от #73

    15:31 02.03.2026

  • 13 Казанлъшкия

    42 29 Отговор
    Гълъб Боташ Донев ли ,бе ? Тоя заради когото плащаме 1 милион на ден за нищо ?

    Коментиран от #29

    15:31 02.03.2026

  • 14 Даа

    34 35 Отговор
    Последен шанс за България! Чред Родината има реално само два варианта- или начело с генерал Радев или с начело Пеевски ( както досега). Колкото и да не се харесва на някои- това е безспорен факт!

    15:31 02.03.2026

  • 15 Последния Софиянец

    34 6 Отговор
    Да видим програмата?

    Коментиран от #52

    15:31 02.03.2026

  • 16 Боташ !

    41 28 Отговор
    Боташ! Измамници!

    15:31 02.03.2026

  • 17 Абе

    31 10 Отговор

    До коментар #10 от "Каква":

    то ние не сме мърдали напред от 40г хаха

    Коментиран от #23

    15:31 02.03.2026

  • 18 Само как

    28 10 Отговор
    изненада всички !:)))

    15:31 02.03.2026

  • 19 Полезен

    17 12 Отговор

    До коментар #9 от "Тракиец 🇮🇷🇮🇷":

    идио..т.

    15:32 02.03.2026

  • 20 Казанлъшкия

    26 18 Отговор

    До коментар #11 от "Как":

    Американски агент е ,заблудени човече. Завършил е натовска академия в Алабама. Алабама дали е в Русия?

    Коментиран от #70, #71

    15:32 02.03.2026

  • 21 Трябваше

    16 7 Отговор
    ,,Нация техническа"!

    15:32 02.03.2026

  • 22 Европеец

    17 32 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Ако беше комунист щях да си помисля... Сега Ще гласувам за национално отговорните Възраждане или Меч.... Тоя и агресорката са ми противник и без интересни....

    15:33 02.03.2026

  • 23 Трябва

    6 8 Отговор

    До коментар #17 от "Абе":

    да си сляп и глух (и доста тъ..п) за да говориш такива неща.

    Коментиран от #107

    15:33 02.03.2026

  • 24 Епа

    25 11 Отговор
    Сигурно "Руска Подлога" е било заето.

    15:33 02.03.2026

  • 25 Просто човек

    29 16 Отговор
    Желая НЕуспех!!!

    15:33 02.03.2026

  • 26 Сега

    34 16 Отговор
    "Прогресивна България" ли ? След резила с "Нашата България" , това ли измислиха ? Хора от соца, военни , служители в какви ли не администрации и прогрес ? Само наименованието ѝ е достатъчно човек си направи преценката де искат да го връщат .

    15:33 02.03.2026

  • 27 Стенли

    21 19 Отговор
    За мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си е чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници

    15:34 02.03.2026

  • 28 1488

    23 11 Отговор
    Тия са социалдемократи колкото Жириновски беше либерален демократ.

    15:34 02.03.2026

  • 29 Ахааа

    18 26 Отговор

    До коментар #13 от "Казанлъшкия":

    Еийй, като почнете да повтаряте тези опорки на Пеевски- Боташ, та Боташ... Нито Гълъб Донев, нито Радев са подписали тези договори... Между другото, ако тръбата се ползва , може да носи много ползи и печалби, а не както сега умишлено се саботира и се ползва гръцки газопровод...

    Коментиран от #39

    15:34 02.03.2026

  • 30 хдфбддж

    8 5 Отговор
    Още НАТО и Евро нали ???

    15:34 02.03.2026

  • 31 Двама

    26 16 Отговор
    военни от времето на соца, единият е бил ЗКПЧ, Гълъб Боташ, а другият военен и личната му секретарка. И двамата са ретроградни и комунисти, както и кремълски агенти.

    Коментиран от #80

    15:34 02.03.2026

  • 32 Педофилна България

    15 17 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Бункерният Педофил ще го позлати със Купейки

    15:35 02.03.2026

  • 33 Ами с една дума

    30 9 Отговор
    Желая успех на коалицията ! Вече не гласувам ураджийски и на обещания само ! Нека видим каква програма ще представят и най вече изпълнима ли е и как !
    И тогава може би ....... ще гласувам за тях !
    За момента със сигурност знам само за кого НЯМА да гласувам !

    15:35 02.03.2026

  • 34 Лена

    24 12 Отговор
    Нова кръчма със стари труженички честито

    15:35 02.03.2026

  • 35 Жайме

    15 12 Отговор
    Казва се „Ретроспективна и регрересивна България“.Въй!

    15:36 02.03.2026

  • 36 Стенли

    13 18 Отговор

    До коментар #10 от "Каква":

    Аз съм последният човек който ще тръгне да защитава Радев но нима Боко и неговите другари от така наречената сглобка са по добри не мисля така но всеки сам си преценява

    Коментиран от #43

    15:36 02.03.2026

  • 37 Прави се на социалдемократ

    18 16 Отговор
    руската п.о.д.лога.

    15:36 02.03.2026

  • 38 ЕДГАР КЕЙСИ

    17 12 Отговор
    ПАРТИЯТА НА КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА , МИСТЪР МУНЧО ........................... СЕ Е РЕГИСТРИРАЛА С ИМЕТО "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ........................ ФАКТ !

    15:36 02.03.2026

  • 39 Напротив

    21 9 Отговор

    До коментар #29 от "Ахааа":

    и двамата са подписали! И са взели тлъсти комисионни. Новото име на абдикирали фалшив герой е Румен Кримский Боташов.

    15:36 02.03.2026

  • 40 Пламен

    21 8 Отговор
    Като ги гледам, много са прогресивни. Все дърти ченгета и техните внуци . Цял живот на държавната софра

    15:37 02.03.2026

  • 41 Софиянец

    10 8 Отговор
    Сглобкаджиите полудяха 😂 нападат коментарите, ще стоят гладни и мазни, хихихи

    15:37 02.03.2026

  • 42 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    16 8 Отговор
    "От 2 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. Гълъб Донев изпълнява длъжността служебен министър-председател на България"
    Това е един от периодите, в който мунчо кРадев управлява ЕДНОЛИЧНО държавата, като цар, като Путлер, и какво направи през този период, който сумарно с другите служебни правителства е две години ?!
    Нещо направи ли по въпроса с корупцията ?
    Нещо направи ли по въпроса с безграничната власт на главния Прокурор ?
    Нещо направи ли да пребори статуквото?
    Нещо направи ли да разбие мафиотския модел на Борисов-Пеевски ?
    НЕ! НЕ ! И НЕ !
    Дори напротив, "усещането" за корупция се засили, подписа заробващи договори от което България губи милиарди, не даде косъм да падне от мафиотите Борисов и Пеевски.
    Както през 2020 г. "вдигнатия юмрук" мафията вади резервния кон, за да канализира в грешна посока народното недоволство и осуети разграждането на мафиотско-олигархичен модел на управление.

    15:37 02.03.2026

  • 43 Така избираме ние

    6 8 Отговор

    До коментар #36 от "Стенли":

    Тоя маскара май е по-малък маскара от другия маскара.

    15:37 02.03.2026

  • 44 Купуването на гласове е бизнес в бг

    7 5 Отговор
    Аз ше гласувам за който и да е само ако има поне 100 евро за жоба иначе ше си лежа дома

    15:38 02.03.2026

  • 45 !!!?

    19 8 Отговор
    Коалиция "Гълъбарника" на Радев...!

    15:39 02.03.2026

  • 46 12340

    9 4 Отговор
    Нещо като "Партия на българските жени"
    за НДСВ ?!:))

    15:39 02.03.2026

  • 47 Историята помни

    14 10 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
    Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.

    15:39 02.03.2026

  • 48 Ужас

    9 9 Отговор
    Шобето било голям страх почна се чак се наси-ат сикаджииските гербаци,магнитското с-и-чугско ново начало треперете б-к-уци

    15:39 02.03.2026

  • 49 Много си прав!

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "Тракиец 🇮🇷🇮🇷":

    За Лукашенко2 никога!

    15:39 02.03.2026

  • 50 Къде е Кузман Илиев

    14 5 Отговор
    Толкова напън и накрая - Прелъстен и изоставен.

    15:39 02.03.2026

  • 51 Пловдив

    10 15 Отговор
    Радев е аватар на Борисов. Гласувайки за Радев гласуваш за Борисов!

    15:39 02.03.2026

  • 52 ИМА Я☝.....

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    НА ПОСЛЕДНИТЕ СТРАНИЦИ НА ВЕСТНИЦИЕ....

    15:40 02.03.2026

  • 53 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    11 5 Отговор
    "Иран настоява за тази война".
    "Аятоласите, със своите действия само удължават агонията на народа на Иран"

    15:40 02.03.2026

  • 54 хфджбб

    10 3 Отговор
    То млади хора едвали ще им се вържат , ще гледаме и други стари играчи в листата

    15:41 02.03.2026

  • 55 търговище

    5 10 Отговор
    да му мисли ШИШИ и неговата гвардия ,ВСИЧКИ ИКАМЕ ПРОМЯНА съсъ РАДЕВ

    15:41 02.03.2026

  • 56 Даката

    16 9 Отговор
    Аз съм един от многото българи, които няма да гласуват, за русофилския 60клук Румен Радев, това е на 100%... дано на тези избори хората да бъдат по-далновидни, да се сетят, какви поразии е извършил Румен Радев и неговите правителства и приятели, защо е заобиколен от приятели олигарси, като Васил Божков, Арабаджиеви, Бобокови... няма чет русофилската, олигархична сган.... и щял да се бори срещу олигархията... как точно ще стане това, след като олигарсите плащат и поръчват музиката му???

    Коментиран от #64, #66

    15:41 02.03.2026

  • 57 Боруна Лом

    10 3 Отговор
    ХАХАХААААА! ДЕМЕК НИЩО НЕ МОЖЕЩИ!ЖАЛКО!

    15:41 02.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Не закачайте

    15 3 Отговор
    името БЪЛГАРИЯ ! И не се кичете с чужди пера , в случая чрез Родината ни ! Това не само не е прогресивно , а си е направо нагло и провокативно ! Резил ! Никакви такива имена !

    15:42 02.03.2026

  • 60 А програмата

    8 1 Отговор
    е на другаря Живков от 1971!

    15:43 02.03.2026

  • 61 Джамбаза

    5 7 Отговор
    Доста малоумници са седели на полусъединител и са чакали Радев.
    Изляха си глупостите и сега вече са спокойни.
    Не съвсем спокойни, защото Пеевски е блокиран в Дубай.

    15:43 02.03.2026

  • 62 !!!?

    12 5 Отговор
    Самото заглавие "Прогресивна България" е откровена демагогия...дезертиралият президент е най-ретроградния държавен глава на България за всички времена !!!?

    Коментиран от #74

    15:44 02.03.2026

  • 63 Възpожденец 🇧🇬

    11 3 Отговор
    ДАНС и МВР арестуваха ли вече паравоенните, про-руски терористични клетки БНО Шипка и българските нощни nyмиapи ?
    Не е ли ясно, че фашистите в Кремъл са активирали всичките си еничари купени и внедрени на Запад.
    Кога ще си вземем обратно анклава Камчия ?
    Кога ще си поемем контрола на заграбени 11 хиляди кв. м. територия на брега на язовир Искър ?
    Защо няма отнети 400 000 имота на руZки олигарси и дадени на разпродажба ?
    Защо няма експулсирани десетки хиляди северноазиатски човекоподобни?
    Защо кондукторката мърси с присъствието си Родината ?
    Защо кремълските nлъхoвe, внедрени в службите не са уволнени и дадени на съд за държавна измяна ?
    И не на последно място:
    Защо все още не е арестуван резидента мунчо кРадев, най-големия срам за България и генералитета ни. Вече няма имунитет, а Прокуратурата и службите на "евроатлантиците" Боко и Шиши не предприемат никакви действия. Нали бил Мистър Кеш?

    15:44 02.03.2026

  • 64 Лама от ПП

    8 8 Отговор

    До коментар #56 от "Даката":

    За педофилите ли ще гласуваш?

    Коментиран от #94

    15:45 02.03.2026

  • 65 Ватенка

    6 9 Отговор
    Прогресивна България взема властта и наритва всички жендъри и Лами

    Коментиран от #72

    15:46 02.03.2026

  • 66 Колега, ти отиде

    9 3 Отговор

    До коментар #56 от "Даката":

    много далеч.
    На тези, коиито ще гласуват за него не им пука за олигарси и пр.
    Важното е, че е русофил.
    Виж, че дърпа от електората на Възраждане и БСП.

    15:46 02.03.2026

  • 67 Дядо ви Курти от село пиперково

    5 7 Отговор
    Успех,и пълно мнозинство в парламента

    15:46 02.03.2026

  • 68 Червенков

    7 1 Отговор
    БКП така направи колективизацията!Чрез прогрес!

    15:46 02.03.2026

  • 69 Петрова

    8 3 Отговор
    Единственото хубаво, че зеления чорап и национален предател румен Решетников ще се явява на избори е, че такива илитерати и откровени npocтаци, каквито са в ИТН, Величие, Възраждане ... няма да присъстват в Народното събрание
    Тази npocтащина не се търпеше. Мунчо поне мълчи като nykaл

    15:47 02.03.2026

  • 70 Даката

    9 4 Отговор

    До коментар #20 от "Казанлъшкия":

    Румен Радев може да е натовски генерал, но е русофил и се кланя на Путин, като българските офицери-русофили, дето ги хванаха да предават секретна военна информация в руското посолство... какво се случи с тях, Румен Радев не ги ли помилва, защото не са в затвора???

    15:47 02.03.2026

  • 71 Каквото ще да е завършил!

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Казанлъшкия":

    Какво сте се хванали за тая натовска академия! Не му ли се наслушахте на пропутинските словоблудства девет години? На тоя му светват радостно очите само като мисли за матушката си. През другото време само злоба и съскане! Натовска академия бил ми завършил той!

    15:47 02.03.2026

  • 72 И като вземе властта

    6 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ватенка":

    Прогресивна България, ще спре войната в Украйна с преговори.
    Нали 4 години абдикиралия претопля тая манджа.

    15:48 02.03.2026

  • 73 Мутата

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Последния кин Еф":

    Вземете и се изчукайте

    15:48 02.03.2026

  • 74 Ватенка

    2 4 Отговор

    До коментар #62 от "!!!?":

    То и Демократична България е демагогия,както и Граждани за европейско развитие на България,както и Движение за Права и Свободи,същи и Демократи за Силна България

    15:48 02.03.2026

  • 75 Кулак спекулант

    7 1 Отговор
    ТКЗС та ще има ли?

    Коментиран от #83

    15:49 02.03.2026

  • 76 Горски

    3 6 Отговор
    Успех на генерал Радев , ще е успех на българите . Да има справедливост и пълнене на арестите с герберастията. Но без прескачащи от една партия в друга, Гълъб Донев БСП, Димитър Стоянов Атака!

    15:50 02.03.2026

  • 77 Последния дедо

    5 1 Отговор
    Пак ли ще ми вземат нивичката!

    15:50 02.03.2026

  • 78 Ватенка

    1 7 Отговор
    Генерал Радев е русофил и ще спечели изборите.Розовите тротинетки се пръскат от яд.

    15:50 02.03.2026

  • 79 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Смех.

    15:51 02.03.2026

  • 80 Ати

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Двама":

    да не им беше свръзката?!

    15:52 02.03.2026

  • 81 !!!?

    6 1 Отговор
    След като дезертира от Президентството най-сетне Мистър Кеш излезе от нелегалност...!
    Колко ли време ще му трябва да измъца нещо като "Крим е руски" и "Иран е американски"...!!!?

    Коментиран от #103

    15:53 02.03.2026

  • 82 Ватенка

    2 5 Отговор
    Прогресивна България с 126 депутата.Следват масови педофилски самоубийства.

    Коментиран от #96

    15:53 02.03.2026

  • 83 Не бе,

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Кулак спекулант":

    Хоремаци !

    15:53 02.03.2026

  • 84 Не гледай какво върша, а какво ти думам

    6 1 Отговор
    За 9 години в политиката Румен Радев управлява еднолично България две години. Кое направено през тези две години дава основания на почитателите му, че той ще се бори с корупцията и прокуроро-мафиотската система на разграбване и рекетиране на народа? Покажете ми ги тези скрити сигнали, че нещо не мога да ги усетя. За тези години аз лично усетих, че Радев, Борисов и Пеевски са едно и също нещо. Т.е. са лицата на една и съща мафиотска организация.

    Коментиран от #89

    15:53 02.03.2026

  • 85 Радев

    4 0 Отговор
    Ако спечеля,ще спра войната в залива за 24 часа!

    15:53 02.03.2026

  • 86 Пешо

    5 1 Отговор
    Той за келнер не става, а вие Президент го направихте. - Цитата е на покойния баща на Потникот.
    Дезертьор и предател. Сламен мъж.
    Новия спасител.

    15:54 02.03.2026

  • 87 Петроханска лама

    5 0 Отговор
    ПП Комунисти за България

    15:54 02.03.2026

  • 88 МАЙКО МИЛА😱

    4 1 Отговор
    ТЕЗИ ЩЕ ВРЪЩАТ И КАЗАРМАТА
    И ЛЕВА С ЛИКА НА Г.ДИМИТРОВ И ГРОЗДЕБЕРАЧКА....И ПАНЕЛКИТЕ И ИКАРУСИТЕ
    И ТКЗС И АПК И ИИ МК КРЕМИКОВЦИ....ОО НЕЕ..

    15:55 02.03.2026

  • 89 Ватенка

    1 4 Отговор

    До коментар #84 от "Не гледай какво върша, а какво ти думам":

    Квик...квик....квичите ли малки розови прасенца

    Коментиран от #97

    15:55 02.03.2026

  • 90 Запрянов

    0 0 Отговор
    няма ли да заздрави ВВС ?

    15:55 02.03.2026

  • 91 Ариел

    2 2 Отговор
    До около шест месеца, ще бъде тотално оплют.Ние българите сме феномени на това.

    Коментиран от #110

    15:55 02.03.2026

  • 92 Реалност

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Симо":

    То, нали това е играта - да си подавате топката Резидента румен кРадев с Шиши и Meчо.
    За да може после ГЕРБ Ново начало да ни пази от комунисти, русофили, рептили и ... Сорос разбира се.
    А путинофилите, да получат малко по представителен водач, че такива изключително npocти продажници като вrъZpoдени копейки, величави фараони, посредствени сценаристчета ... съвсем изплискаха легена с npocтотията си.
    Нищо, че единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
    Нищо, че Пеевски е внук на ДС началник, отгледан и възпитан от мафията - ДС-КГБ, Мултигруп и руския агент Доган.
    Нищо, че в политиката Борисов го вкара ДС, Кръга Монтерей и агент Цар, и от охранител, през главен секретар, та го направиха Премиер.
    Нищо, че Гьорк ХандКиссинджър разтвори бyzки на Путлер, още преди да си е поискал, разбира се без Борисов да му е казал няма как да стане.
    Нищо, че няма човек, който да обслужвал толкова интересите на Путлер, колкото Бойко Борисов.
    А връзката между тримата е очевадна, представителя нa eнepгийнитe интepecи нa Пyтин-Bлaдимиp Мaлинoв глaвeн гepoй зa Тypckи пoтok, Бoтaш, саботажа на Чирен и некачествения ремонт на АЕЦ.
    Между радев, борисов и пеевски няма никаква разлика - национални предатели и мафиоти !

    15:55 02.03.2026

  • 93 Някой

    6 1 Отговор
    Каквото българите сами си го причиним, дори руснаци, турци, византийци, британци ... не могат да ни го причинят.


    По би му подхождало "Ретроградна България".
    С пълен форсаж назад към МАсква.

    Гълъб Донев ли е новото лице? По времето на премиера Гълъб Донев беше подписан договора Боташ.

    А Румен Христов, който подписа договора Боташ, ще участва ли в партията на Расев като експерт по съсипване на държавата ни.

    15:56 02.03.2026

  • 94 Даката

    4 2 Отговор

    До коментар #64 от "Лама от ПП":

    Педофилите са от неговите служебни правирелства, запитай се кой и коя партия са изградили най-много, за България, за тях ще гласувам... не приказки а реални действия е било само при управлението на ГЕРБ всичките останали партии са гладни чегъртачи със фалшиви снимки на кюлчета злато и пачки евро банкноти...

    Коментиран от #101

    15:56 02.03.2026

  • 95 Прогресивна България

    1 1 Отговор
    ще спечели и върне чл.1 !

    15:57 02.03.2026

  • 96 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Ватенка":

    напълно е възможно, пак Костов е на власт и пак българи, изоставени в чужбина, дори на водопада по му пукаше, изпрати на два пъти самолет и ги евакуира, а костовистите им дай украйна, екскурзийки, "нова била обстановката"

    15:57 02.03.2026

  • 97 Не гледай какво върша, а какво ти думам

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "Ватенка":

    Да, това беше силен аргумент.
    Други имате ли?

    Коментиран от #102

    15:57 02.03.2026

  • 98 ееееееееееееее

    2 0 Отговор
    Прогресивно е едно от любимите думи на НПО соросоидите

    15:58 02.03.2026

  • 99 На прага на ТСВ

    0 2 Отговор
    най-опитния ни Ас не трябва да се занимава с политика!

    15:58 02.03.2026

  • 100 Радев

    0 1 Отговор
    командир на ескадрила Ф16!

    15:59 02.03.2026

  • 101 Пеката

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "Даката":

    Дака, Радев като вземе властта, ще му се сгови животеца на твоя крадлив лидер дето се крие в бункера в Банкя.

    16:00 02.03.2026

  • 102 Ватенка

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Не гледай какво върша, а какво ти думам":

    Защо ми е аргумент като имам инструмент?Ако имаш мерак можеш да го ползваш орално

    16:01 02.03.2026

  • 103 Хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #81 от "!!!?":

    измъкна се, защотовсички искаха да е гюров, а тойси познава добре "шарлатаните" и не искаше да се ангажира с тях, а йотова го кара на юнашко доверие, мислеше че цяла година екскузийки, шопинги, а то скандал след скандал с министрите, на всичко отгоре българи изоставени в чужбина

    16:01 02.03.2026

  • 104 хсхйдфб

    3 0 Отговор
    Колко агента ще има в листата ? Някой букмейкър може и пари да направи от това.

    16:01 02.03.2026

  • 105 Хохо Секса

    1 0 Отговор
    Тоя прилича на погребален агент... агент Радев от КГБ :)))

    16:02 02.03.2026

  • 106 ПРОГРЕСИВНА БЪ... ТУРЦИЯ!

    0 0 Отговор
    ВАЖНОТО Е ЧЕ НИ НАБУТА С БОТАШ. ПЛАЩАТЕ ПО МИЛИОН НА ДЕН, ВИЕ А НЕ ТОЙ, А ПЛАЧЕТЕ, ЧЕ СТЕ БЕДНИ?

    16:02 02.03.2026

  • 107 Последния кин Еф

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Трябва":

    Прочети ми "ник-а" !!!
    Да ти напомня на един русофил, дето има "заведение" на Централна ???

    16:03 02.03.2026

  • 108 Хмм

    1 0 Отговор
    така значи, партията ще е социалдемократическа, от БСП вече няма нужда въобще

    16:04 02.03.2026

  • 109 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Прогресивен е, как да не е. Решетников го направи президент, а путлера ще го направи министър - председател. Така, че е прогресивен естествено.

    16:04 02.03.2026

  • 110 Голям

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Ариел":

    Какви 6 месеца... следващият месец сме на избори... явно си русофилка и няма смисъл да те агитирам, но няма човек в българската политика, който да е навредил на България повече от Румен Радев... и се представя русофила, като спасител, направо не ми го побира главата това, че ще има хора, които да гласуват за него, като за Тръмп в Америка... няма такава грешка.

    16:05 02.03.2026

  • 111 Юуп

    0 0 Отговор
    Яз ще гласувам за Прогресивна България, срещу придължаваме педофилията боко и щуци

    16:05 02.03.2026

