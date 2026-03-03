"САЩ и Израел допуснаха сериозни грешки при елиминирането на Хаменей"

Вашингтон и Тел Авив допуснаха грешка, като вярваха, че убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей ще парализира Ислямската република. Това мнение изрази Гао Жикай, председател на Китайския институт за енергийна сигурност и вицепрезидент на мозъчния тръст „Китай и глобализация“, цитиран от Guancha. „Това несъмнено е просто пожелателно мислене.“
Израелско-американската атака срещу Ислямската република не само не успя да парализира Иран, но и предизвика безпрецедентно единство в страната и доведе до всеобхватна контраатака от страна на Иран и неговите съюзници, каза Гао Жикай. Това би могло да остави САЩ и Израел стратегически пасивни и да въвлече целия Близък изток в блатото на войната, предположи експертът.
„САЩ имаха много причини да атакуват Иран, но по същество САЩ се водят от Израел, превръщайки се в негов инструмент в стремежа му към регионална хегемония“, каза професорът. Той смята, че подобно явление е изключително рядко в човешката история: малка държава може да принуди суперсила да използва военната си мощ за свои собствени интереси. „Това е явна провокация срещу международния ред и крайна проява на хегемонна логика“, отбеляза Гао Джикай.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #4, #5, #93
07:22 03.03.2026
2 Псиxoпатите планирано унищожават света
С тая леврозона на фалиралите тепърва ще берем големи ядове заради варварските безчинства на тотално обезумелите терористи Сатаняyy и Тръмпоча!
Коментиран от #15
07:24 03.03.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Избиха десетки деца в училище😡
Избиха десетки спортисти в спортна зала😡
Там ли беше ядрения арсенал на Иран 😡
Коментиран от #6
07:24 03.03.2026
4 ФАЩ
До коментар #1 от "Вашето мнение":са колония на Израел.
Коментиран от #12
07:24 03.03.2026
5 Шопо
До коментар #1 от "Вашето мнение":С помощ от България Нетаняху може да победи Иран
Коментиран от #97
07:26 03.03.2026
6 Тези които
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":си падат по педофили
/Епщайн/ ,избиха и децата.
07:27 03.03.2026
7 Абе грешки?
С тази "вълшебна хартия" всички забравят веднага грешките на другите.... Къде мине, всичко става Ала бала..
Коментиран от #43
07:27 03.03.2026
8 Нарочно е настроено
Коментиран от #30
07:29 03.03.2026
9 Китайски
Коментиран от #73
07:29 03.03.2026
10 Копейкин
Коментиран от #75
07:31 03.03.2026
11 Вашето мнение
Коментиран от #20
07:32 03.03.2026
13 Реалност
Един от протестиращите каза, че когато е чул за смъртта на аятолаха започнали да празнуват, но когато научили за унищоженото училище и убитите момичета се заклели да отмъстят на ционистите и американците.
07:34 03.03.2026
14 Действително
Коментиран от #22, #33
07:35 03.03.2026
15 Ъхъъъ
До коментар #2 от "Псиxoпатите планирано унищожават света":Американските ракетни запаси , включително крилатите ракети „Томахоук“, се изчерпват на фона на военната ескалация в Близкия изток, съобщи CNN , позовавайки се на високопоставен американски служител.
Коментиран от #95
07:36 03.03.2026
16 Майстора
Коментиран от #25
07:36 03.03.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
НЯМА НИЩО ОБЩО С УРАНА НА ПЕРСИТЕ ❗
Коментиран от #23, #32
07:39 03.03.2026
18 Не знаам за китайския професор,
Нито с балистични ракети.
Съюзниците ще върнат военната машина на Иран с век назад и това е добре за целия свят!
Да не говорим, че Иран е основен поддръжник на агресора в Украйна.
Що се отнася до " пожелателното мислене "- самит професор е пример за такова:
" ...всеобхватна контраатака от страна на Иран и неговите съюзници..."
Айде сега, опитват се наистина иранците да хапят, ама чак пък такова изхвърляне...
Коментиран от #24, #27, #31, #89, #96
07:40 03.03.2026
19 Излиза
07:40 03.03.2026
20 Любопитен
До коментар #11 от "Вашето мнение":Яд те е, че твоя идол педофила Епстийн е отишъл в друга посока ли? Затова и Тръмп уби 200 седем годишни ученички за да не скучае Епстийн, но те едва ли са отишли в ада.
Коментиран от #26
07:41 03.03.2026
21 Реалист 2
07:41 03.03.2026
22 Чичко ...щайн
До коментар #14 от "Действително":Обяснението е просто. ЦРУ и като цяло управлението на САЩ отдавна са инфилтрирани от ционистките у poди.
07:42 03.03.2026
23 Мдааа
До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":в кавички.
"НЯМА"
Коментиран от #40
07:42 03.03.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Не знаам за китайския професор,":НЕ ЗНАЕШ НЕ САМО ТОВА , АМИ МНОГО НЕЩА❗
Как убийството на близо сто ученички и спортистки в училище и спортна зала влияе на изработката на ядрени оръжия❗❓
07:43 03.03.2026
25 Вашето мнение
До коментар #16 от "Майстора":Американците спасиха ватата от пълно изтребление преди 80 години.а преди 30 години американците спасиха ватата от глад.
Коментиран от #28
07:43 03.03.2026
26 Навярно
До коментар #20 от "Любопитен":това е било грешка. Едва ли са искали да убият деца, пък и цивилни. Не са внимавали достатъчно. Но е действително голяма трагедия.
Коментиран от #29, #37
07:45 03.03.2026
27 Споко
До коментар #18 от "Не знаам за китайския професор,":За теб знаем, че ти трябват само луди педофили:) Само от любопитство - на острова на Епсийн ти като клиент ли беше или като служител:) Като гледам как лижеш краварски з...ци май ще е било второто:)
Коментиран от #59
07:46 03.03.2026
28 A, руснаците спасиха краварире
До коментар #25 от "Вашето мнение":от самоунищожение преди 160 год в гражданската им война. И забележи по неистовата молба за помощ от самите кравари.
07:47 03.03.2026
29 Да бе
До коментар #26 от "Навярно":Те и укрите така все "случайно" бомбят по цивилните в Донбас, а след началото на специалната операция и по цивилните в РФ. Терористите нямат никакив скрупули!
Коментиран от #39
07:48 03.03.2026
30 Коста
До коментар #8 от "Нарочно е настроено":Целият сайт е пълен цирк. Според политиката на сайта нецензурни, обидни и прочие коментари се изтриват... Да ама Не! Половината коментари са такива и си стоят...
Коментиран от #36
07:48 03.03.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Не знаам за китайския професор,":Не знаеш и защо САШт и иSSраел удрят ТОЧНО СЕГА Иран❗
Нали преди година унищожиха ядрената му програма❗
Нали с 60% обогатен уран не могат да създадат опасни ядрени ракети❗
Атаките НЕ са заради това с което те залъгват❗
Не знаеш ли как залъгваха дори в ООН , че Садам има ОПАСНИ Оръжия с които ще унищожи Света❓
07:48 03.03.2026
32 Също както и
До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":войната в Ирак
няма нищо общо с праха за пране в епруветката
07:48 03.03.2026
33 Много лесно
До коментар #14 от "Действително":С похожденията на тромпета на оня остров.
Сега го държат за топките и нЕма мърдане.
07:50 03.03.2026
34 Тити
Коментиран от #41, #44
07:50 03.03.2026
35 Гай Турий
България има ли управленци с мозък в главите, или само пачавАри с пачки шекели в джобовете, купени евтино и безродно!!???! За трепката във Външно няма никакви съмнения, че е заклета ционистка. Кой я сложи в това министерство точно сега, а? - Соросоидите! А дъртиая запряник, тоя нещастник вън, шута в дълбока пенсия!
Коментиран от #46
07:50 03.03.2026
36 Така е
До коментар #30 от "Коста":И най-вече се толерират цинизми и обидни квалификации по адрес на Путин, Русия и русанците. Троловете на Оземпика от село Крушари си работят с протекции.
07:50 03.03.2026
37 Ти сериозно ли
До коментар #26 от "Навярно":В Ирак американците убиват близо милион цивилни, в Афганистан 250 000, в Югославия 50 000, да не говорим за "случайното" избиване на 50 милиона индианци...че те вече дори и вътре в САЩ стрелят на месо ако не те харесат външно.
Коментиран от #49
07:50 03.03.2026
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Мдааа":Да, ама НЕ! НЯМА нужда от кавички, защото наистина НЯМА никаква връзка с обогатения наполовина уран❗
Коментиран от #47
07:51 03.03.2026
41 Хехе
До коментар #34 от "Тити":Избил е хиляди еврейски шпиони. Държава със закон и ред! Традиции от времето преди продажните пахлавита, лигльовци на ЦРУ!
07:52 03.03.2026
42 Запознат
Точно това се получи - направиха един старец който си беше изживял живота мъченик и сега платената "опозиция" не смее да се покаже и даже окончателно ще бъде смазана защото някой е давал сведения на краварите и евреите къде се намира аятолаха.
07:53 03.03.2026
43 Мишел
До коментар #7 от "Абе грешки?":За да не се предизвиква голяма доларова инфлация, печатането на нови долари се ограничава само до сумата на продадените от САЩ държавни ценни книжа. Пазарът на тези книжа намалява ежегодно и все по бързо, поради това, че Китай, Япония и др.продават все повече от закупени по рано от тях такива книжа.
07:53 03.03.2026
44 Истината
До коментар #34 от "Тити":Абе то и Урсула държа 400 милиона граждани на ЕС три години под домашен арест и уби стотици хиляди с препаратите си, но ти и се кланяш.
07:53 03.03.2026
45 Дори
Прави впечатление това. Скандално е.
07:54 03.03.2026
46 Фактъ
До коментар #35 от "Гай Турий":Испания натири краварските самолети и Надка ционистката cкyмрия ги приюти на летище София. Както наскоро е констатирал няакаъв си известен кравар: най-лоялната пpости.тyтка на САЩ е бившата най-лоялна пpости.тyтка на СССР.
07:55 03.03.2026
47 Ъхххх
До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И с петрола "няма" нищо общо.
Ядрен Израел удря неядрен Иран непредизвикано. Мдаа.
Коментиран от #54
07:57 03.03.2026
50 Суперсила
07:58 03.03.2026
51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #39 от "Не вярвам":Като си сложиш ник и като седнеш да четеш повече,
ЩЕ ПОВЯРВАШ КОЛКО ЖЕСТОКИ
МОГАТ ДА БЪДАТ И СА джЯнките и ИвреитИ❗
Потърси какви са ги вършили в Корея и Виетнам❗
Ще ти настръхнат косите ‼️
07:59 03.03.2026
52 Ъъъъ
Да видим тази "4-5 дневна" колко ще продължи? Щото чувам, че ако нещата се протичат, а по всичко личи, че ще се проточат, в момента, в който американските кораби в региона изчерпят ракетите си, единственото място, на което могат да презаредят е базата "Диего Гарсия", която обаче е 3 дни път, което пък означава, че горе-долу ще им трябва седмица отидат и да се върнат.....
07:59 03.03.2026
53 И кой
Коментиран от #57, #69
08:00 03.03.2026
54 Повечето имате доста ограничено мислене
До коментар #47 от "Ъхххх":Глобалистите (да си ги наричаме направо световните ционисти) винаги реализират ходовете, които ще им донесат постижения по най-много различни направления. По-просот казано - винаги играят 1 за много, а не 1 за 1.
08:00 03.03.2026
55 Мумията от мавзолея
Коментиран от #61, #62
08:01 03.03.2026
56 Я пък тоя
До вчера 27 американски бази са ударени, според западната преса.
Нашите журналисти пак мълчат.
08:01 03.03.2026
57 И двамата са подизпълнители,
До коментар #53 от "И кой":но шефът на Тръмп е Натаняху.
08:02 03.03.2026
58 Антитрол
До коментар #49 от "Вашето мнение":Ами на теб колко ти казаха от посолството че са били индианците в америките. 100 милиона са общо а 50 в северна Америка. Това е повече от населението на Европа по това време.
08:02 03.03.2026
59 И двете е бил,
До коментар #27 от "Споко":И двете.
08:03 03.03.2026
60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #39 от "Не вярвам":Това не е от ТАСС:
" Клането в Ми Лай е военно престъпление, извършено на 16 март 1968 г. от части на Американската армия по време на Виетнамската война. Тогава американски войници избиват между 347 и 504 цивилни жители от селцата Ми Лай и Ми Кхе, община Сонг Ми, провинция Куанг Нгай, Южен Виетнам. Повечето от жертвите са жени и деца, като преди да бъдат убити, някои от тях са били изнасилени, малтретирани, бити, измъчвани и осакатени. Гаври са извършени и с мъртвите тела, някои от които са били осакатявани."
08:03 03.03.2026
61 Оземпика с ниско чело от село
До коментар #55 от "Мумията от мавзолея":Така ли ви каза другарят Mирчеff от Kрушари?
08:04 03.03.2026
62 Учуден
До коментар #55 от "Мумията от мавзолея":"Операцията по прочистване на диктаторите явно върви добре"
Явно не върви добре защото диктатор е някой управляващ който не е избиран от народа като Урсула и Кая или пък който е узурпирал властта като зеления.
Коментиран от #84
08:04 03.03.2026
63 Госあ
Коментиран от #67
08:06 03.03.2026
64 Коста
Коментиран от #65
08:06 03.03.2026
65 Чичко ...щайн
До коментар #64 от "Коста":Май редовно е прекалявал със забавленията на онзи остров и сега това също му се отразява. MOСAД яко го държат за дъртите пeдофилски макapи.
08:11 03.03.2026
66 Осло
До коментар #38 от "Осло":Хи хи хи
що си се кръстил "Осло" ???!
Сложи си направо никнейм
Брейвик
Коментиран от #68
08:13 03.03.2026
67 Наистина
До коментар #63 от "Госあ":Китайците ще бъде може би най-губещи в чисто икономически план от конфликта на ционистите с Иран. В тая връзка ме учудват пасивността и мълчанието от страна на председателя Си. Уж от Китай доставили самолети, ракети и радари на иранската армия, ама дали наистина са направили подобни доставки или това са редовните лъжи през медиите на "бoгоизбpaните"...
Коментиран от #71, #77
08:16 03.03.2026
68 Амиии
До коментар #66 от "Осло":Брейвик не е либерал и ционист.
08:17 03.03.2026
69 Запознат
До коментар #53 от "И кой":"сега е главнокомандващ на САЩ? Трампо или Натаниау?"
Главнокомандващи са няколко еврейски фамилии в краварника които държат федералния резерв и монетния двор на които казват "дълбоката държава" така че Натаняхо е малко по високо в ерархията от перчема.
08:18 03.03.2026
70 Хумейни
Коментиран от #74
08:20 03.03.2026
71 Запознат
До коментар #67 от "Наистина":"В тая връзка ме учудват пасивността и мълчанието от страна на председателя Си"
Това че мълчат не значи че са пасивни - как мислиш че Иран нанася много точни удари на краварите и евреите - направо ги попиляха.
08:23 03.03.2026
72 Хохо Бохо
08:25 03.03.2026
73 На пясъка
До коментар #9 от "Китайски":На пясъка и с мирис на чесън.
Коментиран от #76
08:27 03.03.2026
74 Помнещ
До коментар #70 от "Хумейни":"но разкрива истинската цел на юдеите - изтребление и геноцид"
Тя целта на евреите винаги е била такава - и не само в Иран ами и в ивицата и в Ливан и в западния бряг и в Синай - където са завладели винаги се мъчат да унищожат местните или да ги прогонят.
08:27 03.03.2026
75 Хохо Бохо
До коментар #10 от "Копейкин":Знаем бе краварски осе, знаем. То и Русия свърши ракетите. Иранците ще се бият с лопати, виж кви поразии правят тея лопати от перални. Техеран за 3 дня, нали бе псе?
08:29 03.03.2026
76 Възмутен
До коментар #73 от "На пясъка":Това ли успя да роди мозъчето - нищо друго. За коментиране на статията се иска акъл а той е дефицит.
08:30 03.03.2026
77 Госあ
До коментар #67 от "Наистина":От друга страна е съвсем разумно, че не започват война която не са сигурни че ще спечелят. На някои много им се иска да стане война между Китай и сащ, но това съвсем не е добре за Китай. Иран дори не е в топ шест на доставчиците на петрол за Китай. СА е най големият заедно с Русия.
Коментиран от #88
08:33 03.03.2026
78 Главната цел на съюзниците е
Към началото на март 2026 г. Иран е достигнал критично ниво на обогатяване на уран, което го поставя на прага на способността за създаване на ядрено оръжие:
Ниво на обогатяване: Иран официално обогатява уран до 60% чистота. Това е технически много близо до 90-те процента (weapons-grade), необходими за ядрена глава. МААЕ подчертава, че Иран е единствената държава без ядрено оръжие, която поддържа такова високо ниво на обогатяване.
Запаси: Според поверителен доклад на МААЕ от февруари 2026 г., Техеран разполага с приблизително 440,9 кг уран, обогатен до 60%.
Ядрен потенциал: Тези запаси са достатъчни за производството на около 10 до 20 ядрени бойни глави с малка мощност, ако материалът бъде допълнително обогатен до 90%.
Време за пробив (Breakout time): Времето, необходимо на Иран да произведе достатъчно високообогатен уран (90%) за една бомба, се оценява на почти нула или по-малко от една седмица.
Текуща ситуация (март 2026): В контекста на военните удари от САЩ и Израел в края на февруари 2026 г., Иран изрази готовност да намали нивата на обогатяване обратно до 3,67% в замяна на вдигане на санкциите, но настоява съществуващите запаси да останат на негова територия.
Иранците шмекеруат и се мислят за много умни! ТОВА НАЛОЖИ ДНЕШНИТЕ УДАРИ! Военната машина на Иран бива връщана с един век назад!
Коментиран от #81, #83
08:33 03.03.2026
79 Хехе
Коментиран от #86
08:34 03.03.2026
80 Забележка
08:34 03.03.2026
81 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #78 от "Главната цел на съюзниците е":Те така удариха Ирак за да не нападне Садам
Света с биологично оръжие- даже показаха мостри❗
После се оказа , че онова било прах
(за пране или за зъби)
А САДАМ НЯМА БИОЛОГИЧНО ОРЪЖИЕ ❗
Коментиран от #87
08:41 03.03.2026
82 Васил
08:41 03.03.2026
83 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #78 от "Главната цел на съюзниците е":Нямаш и представа от уран, ядрени реакции и ядрено оръжие, нали❗
Коментиран от #92
08:43 03.03.2026
84 Чалмасити
До коментар #62 от "Учуден":По ли ти харесва израза изчистване на тези които го заслужават без значение постен хиерархията
08:43 03.03.2026
85 Смяната на режима
Ако искат- сега е моментът.
Ако не искат- да не плачат пак някой ден за помощ, когато фанатиците започнат да ги избиват пак!
Войната няма да продължи дълго, така че нямат много време.
Когато бъдат постигнати целите, ударите ще спрат.
Общо около 6000 цели са си поставили съюзниците в Иран. Това им е задачата!
Всяакви други внушения са кремълска пропаганда!
Коментиран от #94
08:45 03.03.2026
86 Ха дано,
До коментар #79 от "Хехе":ама надали...
08:46 03.03.2026
87 Ами ти като имаш
До коментар #81 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":представа- обясни!
Форумът е свободен.
Чакаме!
Коментиран от #90
08:47 03.03.2026
88 Има го тоя момент
До коментар #77 от "Госあ":Но е учудващо, че Си би се надявал, че по някаква причина Китай не е в списъка за събаряне, разпарчатосване и разграбване на световните терористи. Да не се повтарям, но с тая криза в близкия изток ционистите изкономически ще удрят най-силно по Китай. А след един напълно закономерен икономически крах, ще е детска игра да сринат, подчинят и разграбят Китай, ако се наложи и през война. Нарочно не коментирам положението на РФ, защото продажния еврей Шеломов отдавна я постави в криза през вече 12 годишните си афери и договорняци касаещи покрайнината.
08:53 03.03.2026
89 Ти си
До коментар #18 от "Не знаам за китайския професор,":Оффффф.....
08:57 03.03.2026
90 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #87 от "Ами ти като имаш":Тук не е място за изнасяне на лекции❗
Като не ти е ясно нещо - поръси материали.
Но не пиши глупости, само защото НЕ разбираш, ама искаш да изглеждаш УМен и да ръсиш мозАк❗
Едни такива МНОГОЗНАЙКОВЦИ сложиха ментечасти в АЕЦ Козлодуй и сега половин година централата работи с намалена мощност, треперят да не гръмне, търпим милиони загуби, треп
Коментиран от #91
09:02 03.03.2026
91 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #90 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":треперят как да запазят поста си и как да подменят частите с ОРИГИНАЛНИ.... ЩОТО ТЕ СА ... РУСКИ❗
09:03 03.03.2026
92 Айде бе, 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️,
До коментар #83 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":покажи знания по ядрените въпроси!
Хахаха!
09:03 03.03.2026
93 Нашето мнение
До коментар #1 от "Вашето мнение":Кой изобщо ти зачита мнението бе?Копейките като го прочетат само се усмихват.
09:05 03.03.2026
94 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #85 от "Смяната на режима":Две от целите - училището с над 50 убити деца и спортния салон с над 20 убити спортисти ли бяха🤔
Коментиран от #98
09:06 03.03.2026
95 Пръдльооо
До коментар #15 от "Ъхъъъ":ъхъхъкащ,я тези ги разправяй в кварталния оремаг.ТУК НЕ ВЪРВЯТ!!
09:07 03.03.2026
96 Луди
До коментар #18 от "Не знаам за китайския професор,":А луди в Хамериканци и евреи с ядрено оръжие трябват ли ти!
09:07 03.03.2026
97 Сульооо
До коментар #5 от "Шопо":А бе да не би простотията да ти е верую?
09:09 03.03.2026
98 На война стават грешки,
До коментар #94 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ти нали така обясняваш, когато путлеристите ударят украински училища и детски градини?
Двоен ти е аршинът нещо?!
09:09 03.03.2026