Вашингтон и Тел Авив допуснаха грешка, като вярваха, че убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей ще парализира Ислямската република. Това мнение изрази Гао Жикай, председател на Китайския институт за енергийна сигурност и вицепрезидент на мозъчния тръст „Китай и глобализация“, цитиран от Guancha. „Това несъмнено е просто пожелателно мислене.“

Израелско-американската атака срещу Ислямската република не само не успя да парализира Иран, но и предизвика безпрецедентно единство в страната и доведе до всеобхватна контраатака от страна на Иран и неговите съюзници, каза Гао Жикай. Това би могло да остави САЩ и Израел стратегически пасивни и да въвлече целия Близък изток в блатото на войната, предположи експертът.

„САЩ имаха много причини да атакуват Иран, но по същество САЩ се водят от Израел, превръщайки се в негов инструмент в стремежа му към регионална хегемония“, каза професорът. Той смята, че подобно явление е изключително рядко в човешката история: малка държава може да принуди суперсила да използва военната си мощ за свои собствени интереси. „Това е явна провокация срещу международния ред и крайна проява на хегемонна логика“, отбеляза Гао Джикай.