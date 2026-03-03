Антоанета Христова: "Прогресивна България" на Румен Радев превзема лявата ниша.

Бившият президент Румен Радев влиза в битката за предсрочните парламентарни избори на 19 април с новосформираната коалиция "Прогресивна България". Формацията, чиито документи бяха внесени в Централната избирателна комисия (ЦИК) в понеделник, предизвика моментални анализи в политическите среди относно профила и целите на новия проект.
В основата на коалицията застават партиите "Политическо движение Социалдемократи", "Социалдемократическа партия" и "Движение Нашият народ". Според експерти появата на този алианс е логичен ход, който цели да капитализира определени обществени настроения.
"За разместване на пластове не можем да говорим, защото те са разместени отдавна. Отдавна структурата на обществените отделни групи - хората, търсещи алтернатива, и твърдите избиратели на партиите до момента, са вече оформени донякъде, защото предстои политическа кампания", обясни политическият психолог Антоанета Христова, цитирана от Bulgaria ON AIR.
Според експертите действията на Румен Радев дават категоричен сигнал за политическата ориентация на новия проект, който се прицелва директно в избирателите на столетницата.
"Това е твърдо послание, няма съмнение какво може да бъде. Това си е ляво-центристка политическа партия. Това е онази ниша, която постепенно БСП освободи", категорична е Антоанета Христова.
От своя страна, политологът Албена Танева обръща внимание на факта, че използваните партии-мандатоносители служат по-скоро като технически инструмент за явяване на изборите, отколкото като същинска идейна база на проекта.
"Очевидно това не е партията на Румен Радев. Той каза, че ще направи друга партия, използва политически формации. Политическата власт се дава по време на избори. Никой не е съвършен. Кои са тези политически формации?", попита реторично Албена Танева, цитирана от телевизията.
Тя подчертава, че политическото майсторство изисква ясна комуникация с обществото относно целите и лицата в едно такова начинание. Според нея не трябва да се злоупотребява с националните празници за политически пиар, а към тях да се подхожда с нужното уважение.
Липсата на пълна яснота около структурите и хората, които ще застанат до Румен Радев в листите, създава предпоставки за изключително динамична обстановка до крайния срок за регистрация.
"Въпросът е кога ще получим информация. Радев има ясен профил като политик до този момент. До каква степен неговият профил ще бъде запълнен от останалите - е интересно. Той иска да изстреля информацията. Ако не го направи днес или утре, е фатално изпускане на сроковете", предупреди Антоанета Христова.
Анализаторите се обединяват около прогнозата, че предстоящите седмици ще бъдат белязани от сериозна черна PR кампания срещу политическите опоненти, като основната надежда остава фокусирана върху постигането на по-висока избирателна активност.
17:00 03.03.2026
29 Данко Харсъзина
До коментар #12 от "Цвете":Бате Бойко беше прав за уреждането на договора за доставки на газ през Боташ, но после вие ПП-тата го емнахте, та се отрече от немай къде. Сделката с турския доставчик скоро наистина ще е печатница за пари. Радев чисто популистки си присвои ключова роля в преговорите с Боташ, а всъщност няма никакви заслуги за рализацията ѝ.
17:00 03.03.2026
30 хаха
До коментар #28 от ".....":Лай Тиквьо Новоначалски! Аууууу ауууу?
После слагай наколенките и при Тиквай Лама в Зайчарника за изнструкции.
Коментиран от #31
17:01 03.03.2026
31 .....
До коментар #30 от "хаха":Ние русофилите не взимаме наркотици и не сме гейове и джендъри.
Коментиран от #35
17:02 03.03.2026
32 Дориана
До коментар #7 от "Промяна":Румен Радев печели над два милиона гласа в България и чужбина. Излиза на първо място и започна чистката от корупция, мафия и пълзяща диктатура. за ужас на Борисов, Пеевски , ИТН и БСП ОЛ.
Коментиран от #54, #56, #57, #62, #80
17:03 03.03.2026
33 Данко Харсъзина
До коментар #15 от "Хамелеони двулични":Нормално е дори захвърлените в килера патерици на ГЕРБ да подкрепят новата коалици на генералите Бойко и Радев през сглобката ГЕРБ-ПБ. Русенският македонец е огладнял и бърза да се нареди край новата софра за порция от баницата.
17:03 03.03.2026
34 Не на факти
17:03 03.03.2026
35 хаха
До коментар #31 от ".....":Още още Тиквьо Новоначалски! Лай!
Петроханска лама кухоглава!
Коментиран от #36
17:04 03.03.2026
36 .....
До коментар #35 от "хаха":И като вземем властта с генерал Радев,
пак ще станем 6-та икономика в света
и 2-ри по интелигентност в света.
Коментиран от #37
17:05 03.03.2026
37 хаха
До коментар #36 от ".....":Давай давай. Пеевски Тиквосвин!
Лай!
Коментиран от #38
17:05 03.03.2026
38 .....
До коментар #37 от "хаха":За вас другарю, само Москвич, защото имаме подозрения, че не сте от работническо-селски произход, а и пишете грамотно. Явно не сте от "нашите" 😂😂
Коментиран от #41
17:06 03.03.2026
39 МДАМ
17:07 03.03.2026
40 Голям
17:07 03.03.2026
41 хаха
До коментар #38 от ".....":Дай глас бе балкано-ориенталски прасок тиквов! Лай!
Коментиран от #42
17:07 03.03.2026
42 .....
До коментар #41 от "хаха":И като вземем властта с генерал Радев, ще назначим Нешка Робева за министър на спорта и ще станем световни шампиони по футбол.
Коментиран от #44
17:08 03.03.2026
43 цццц
17:08 03.03.2026
44 хаха
До коментар #42 от ".....":Още още бе наколенка на Тиквай Лама от новоначалската секта!
Аууу?
Коментиран от #47
17:09 03.03.2026
45 Триморецът
Коментиран от #55
17:11 03.03.2026
46 Време е
17:12 03.03.2026
47 .....
До коментар #44 от "хаха":След
Партията на Тиквата.
Партията на шарлатаните.
Партията на Шиши.
Партията на Зулуса Чалгар.
Партията на Копейката.
Партията на Гела.
Партията на Фараона.
Партията на Командира.
Партията на Сава Аамед .
Партията на Гоце от Сирищник.
Партията на Магарешки.
Партията на Иван Шкембе войвода.
Партията на Неволен.
Партията на Барека.
Партията на Яне.
В очакване сме на
Партията на Мунчо!
Коментиран от #48
17:12 03.03.2026
48 хаха
До коментар #47 от ".....":Лай Тиквьо Новоначалски! Аууууу ауууу?
После слагай наколенките и при Тиквай Лама в Зайчарника за изнструкции.
Коментиран от #50
17:15 03.03.2026
49 хджндц
17:15 03.03.2026
50 .....
До коментар #48 от "хаха":С Непокорна България на другарката нинова и Прогресивна България на другаря радев, съм спокоен, че вече България е в сигурни ръце - непокорна и прогресивна родина 🌷
Коментиран от #51
17:17 03.03.2026
51 хаха
До коментар #50 от ".....":Лай Тиквьо Новоначалски! Аууууу ауууу?
После слагай наколенките и при Тиквай Лама в Зайчарника за изнструкции.
Коментиран от #66
17:17 03.03.2026
52 Сзо
Коментиран от #72
17:20 03.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Данко Харсъзина
До коментар #45 от "Триморецът":Малко по малко ще дойдете на себе си от първоначалното опиянение по новия месия бивш президент. Голямото изтрезняване по традиция ще е чак след изборите. Комшиите неслучайно казват - да му имам на българина втория акъл.
17:25 03.03.2026
56 Промяна
До коментар #32 от "Дориана":НИЩОТО ТОЛКОВА МАЛОУМНИЦИ ЛИ ЩЕ ИЗЛЪЖЕ РАДЕВ ХАХАХАХА И ПОСЛЕ КАКВО СЕЕ ОМРАЗА ЗАПЛАШВА ВЕЛИЧАЕ СЕ СТАВА ВЕЧЕ ЖАЛЪК ОСВЕН ДА НАСТАНИ НА ТРАПЕЗАТА ДЪРТИ КОМУНИСТИ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ А БЪЛГАРИЯ РАБОТА ЗА БЪЛГАРИЯ САМО ДА ЛЪЖЕШ САВО ДА МРАЗИШ САМО ДА ПРИБИРАШ А ДЪРЖАВАТА ДА СЕ РАЗРУШАВА ДОКОГА ХАХАХАХАХАХА ДАВАМ МУ 10 ПРОЦЕНТАНА МЕСИЯТА И Е ВРЕМЕ ДА СЕ СБЛЪСКА С ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА ВЕЧЕ НЕ Е В ПРЕЗИДЕНСТВОТО
17:25 03.03.2026
57 08976
До коментар #32 от "Дориана":Вреден чичак е той, но може, да поразмести малко пластовете в НС, после да му спадне рейтинга до санитарен мнинимум и да го изместят нови партии, изградени от млади хора с авангардно прозападно мислене - без особено значение дали са либерали или консерватори, дори най-добре от двата типа, за да има равновесие и конкурентност. Радев е аналогов човек, телефон с шайба - той няма как, да вирее в обкpъжение от млади, модерно мислещи хора.
Коментиран от #68
17:27 03.03.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Голям
Коментиран от #65
17:29 03.03.2026
60 непротестиращ
17:31 03.03.2026
61 ЕДГАР КЕЙСИ
17:31 03.03.2026
62 Промяна
До коментар #32 от "Дориана":Нищото много си влюбена в Борисов Знам чаровен е харизматичен е но е химера за теб А ЗА ОНЕЗИ КОИТО 5 ГОДИНИ ВОДЯТ БИТКИ С БОРИСОВ НА ЛИЧНОСТНА ОСНОВА БЕЗ ДА И ПУКА ЗА БЪЛГАРИЯ ЩЕ КАЖА НЕ СТАВАТЕЕЕЕЕ НЕ СТАВАТЕЕЕЕ НЕ СТАВАТЕЕЕЕЕЕ
17:31 03.03.2026
63 Аква
17:32 03.03.2026
64 Никой
Мутрите са неприятни.
17:33 03.03.2026
65 Шмайзер
До коментар #59 от "Голям":Плевнелиев, стига си плюл отрова, че се връща в устата ти. Смешник!
17:35 03.03.2026
66 .....
До коментар #51 от "хаха":Само единствено обединителят на нацията генерал Радев с "Прогресивна България"
ще ни сплоти и ще ни присъедини към демократична Русия.
Коментиран от #70, #71, #76
17:37 03.03.2026
67 жалка история
Превземал бил той... Какво да им превземаш на тези жалки карикатури... Крумчовци, Курчовци и т.н.? Поредният предател, при това мнооооооо наведен!
17:38 03.03.2026
68 Дурочок
До коментар #57 от "08976":Добре, че има аналогови хора, щото изкуственият интелект го видяхме в П етрохан. Петрохански педофили пеперасти.
17:38 03.03.2026
69 Стари филми
17:40 03.03.2026
70 замичтали ми се килешите
До коментар #66 от ".....":Чи кой ши ва пусни в димукратична Русия ве, а?
Коментиран от #73
17:41 03.03.2026
71 Корнелия
До коментар #66 от ".....":Ужас !
17:43 03.03.2026
72 Голям
До коментар #52 от "Сзо":Руските комунисти избиха най-умните и прогресивни български интелектуалци, нормално е да е останал само кофтия материал...та от къде да дойдат умните и интелигентни хора, които да могат да разсъждават. Не слушайте какво ви лъже, погледнете го какви ги върши с такива договори като с "Боташ" ... един човек като Румен Радев, който е вършил само мизерии на България, не може да върши друго, та той само толкова си може, захлюпен глупak... не поема никаква отговорност, точно като дърт комунист, та нали той самият е част от проблема на България.
17:43 03.03.2026
73 .....
До коментар #70 от "замичтали ми се килешите":Румен Радев обещава пари ( в лева) и благоденствие от Стара Загора.Слава на освободителката Русия!
17:44 03.03.2026
74 Как
17:49 03.03.2026
75 Ант Христова Не Позна!
17:51 03.03.2026
76 Тъпото руско говедо Румен
До коментар #66 от ".....":Ах, недей... как ти се изчекна езика, та го каза това... това русофилите, за мамаша си раша драпате и Румен Радев е така, мечтаете си Путин да нападне България и всички русофили да се събудите директори, като беше едно време през комунизма... само да сте послушни и да изпълнявате, каквото ви кажат от руското посолство... после избивате българската интелигенция, "народен съд" и заставате начело, безхаберни послушни идиоти, така удобни на Русия и Путин.
17:52 03.03.2026
77 Макс
17:53 03.03.2026
78 На изборите...
17:53 03.03.2026
79 Госпожо “ хубавице”
Я стига с тези ПРАЗНИ приказки.
17:59 03.03.2026
80 Голям
До коментар #32 от "Дориана":Не, благодаря!
Аз съм горд, че няма да гласувам за русофила Румен Радев.
18:01 03.03.2026