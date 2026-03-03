Антоанета Христова: "Прогресивна България" на Румен Радев превзема лявата ниша.

Бившият президент Румен Радев влиза в битката за предсрочните парламентарни избори на 19 април с новосформираната коалиция "Прогресивна България". Формацията, чиито документи бяха внесени в Централната избирателна комисия (ЦИК) в понеделник, предизвика моментални анализи в политическите среди относно профила и целите на новия проект.

В основата на коалицията застават партиите "Политическо движение Социалдемократи", "Социалдемократическа партия" и "Движение Нашият народ". Според експерти появата на този алианс е логичен ход, който цели да капитализира определени обществени настроения.

"За разместване на пластове не можем да говорим, защото те са разместени отдавна. Отдавна структурата на обществените отделни групи - хората, търсещи алтернатива, и твърдите избиратели на партиите до момента, са вече оформени донякъде, защото предстои политическа кампания", обясни политическият психолог Антоанета Христова, цитирана от Bulgaria ON AIR.

Според експертите действията на Румен Радев дават категоричен сигнал за политическата ориентация на новия проект, който се прицелва директно в избирателите на столетницата.

"Това е твърдо послание, няма съмнение какво може да бъде. Това си е ляво-центристка политическа партия. Това е онази ниша, която постепенно БСП освободи", категорична е Антоанета Христова.

От своя страна, политологът Албена Танева обръща внимание на факта, че използваните партии-мандатоносители служат по-скоро като технически инструмент за явяване на изборите, отколкото като същинска идейна база на проекта.

"Очевидно това не е партията на Румен Радев. Той каза, че ще направи друга партия, използва политически формации. Политическата власт се дава по време на избори. Никой не е съвършен. Кои са тези политически формации?", попита реторично Албена Танева, цитирана от телевизията.

Тя подчертава, че политическото майсторство изисква ясна комуникация с обществото относно целите и лицата в едно такова начинание. Според нея не трябва да се злоупотребява с националните празници за политически пиар, а към тях да се подхожда с нужното уважение.

Липсата на пълна яснота около структурите и хората, които ще застанат до Румен Радев в листите, създава предпоставки за изключително динамична обстановка до крайния срок за регистрация.

"Въпросът е кога ще получим информация. Радев има ясен профил като политик до този момент. До каква степен неговият профил ще бъде запълнен от останалите - е интересно. Той иска да изстреля информацията. Ако не го направи днес или утре, е фатално изпускане на сроковете", предупреди Антоанета Христова.

Анализаторите се обединяват около прогнозата, че предстоящите седмици ще бъдат белязани от сериозна черна PR кампания срещу политическите опоненти, като основната надежда остава фокусирана върху постигането на по-висока избирателна активност.