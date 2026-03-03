Новини
Антоанета Христова: "Прогресивна България" на Румен Радев превзема лявата ниша

3 Март, 2026 16:48 1 936 80

В основата на коалицията застават партиите "Политическо движение Социалдемократи", "Социалдемократическа партия" и "Движение Нашият народ"

Антоанета Христова: "Прогресивна България" на Румен Радев превзема лявата ниша - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият президент Румен Радев влиза в битката за предсрочните парламентарни избори на 19 април с новосформираната коалиция "Прогресивна България". Формацията, чиито документи бяха внесени в Централната избирателна комисия (ЦИК) в понеделник, предизвика моментални анализи в политическите среди относно профила и целите на новия проект.

В основата на коалицията застават партиите "Политическо движение Социалдемократи", "Социалдемократическа партия" и "Движение Нашият народ". Според експерти появата на този алианс е логичен ход, който цели да капитализира определени обществени настроения.

"За разместване на пластове не можем да говорим, защото те са разместени отдавна. Отдавна структурата на обществените отделни групи - хората, търсещи алтернатива, и твърдите избиратели на партиите до момента, са вече оформени донякъде, защото предстои политическа кампания", обясни политическият психолог Антоанета Христова, цитирана от Bulgaria ON AIR.

Според експертите действията на Румен Радев дават категоричен сигнал за политическата ориентация на новия проект, който се прицелва директно в избирателите на столетницата.

"Това е твърдо послание, няма съмнение какво може да бъде. Това си е ляво-центристка политическа партия. Това е онази ниша, която постепенно БСП освободи", категорична е Антоанета Христова.

От своя страна, политологът Албена Танева обръща внимание на факта, че използваните партии-мандатоносители служат по-скоро като технически инструмент за явяване на изборите, отколкото като същинска идейна база на проекта.

"Очевидно това не е партията на Румен Радев. Той каза, че ще направи друга партия, използва политически формации. Политическата власт се дава по време на избори. Никой не е съвършен. Кои са тези политически формации?", попита реторично Албена Танева, цитирана от телевизията.

Тя подчертава, че политическото майсторство изисква ясна комуникация с обществото относно целите и лицата в едно такова начинание. Според нея не трябва да се злоупотребява с националните празници за политически пиар, а към тях да се подхожда с нужното уважение.

Липсата на пълна яснота около структурите и хората, които ще застанат до Румен Радев в листите, създава предпоставки за изключително динамична обстановка до крайния срок за регистрация.

"Въпросът е кога ще получим информация. Радев има ясен профил като политик до този момент. До каква степен неговият профил ще бъде запълнен от останалите - е интересно. Той иска да изстреля информацията. Ако не го направи днес или утре, е фатално изпускане на сроковете", предупреди Антоанета Христова.

Анализаторите се обединяват около прогнозата, че предстоящите седмици ще бъдат белязани от сериозна черна PR кампания срещу политическите опоненти, като основната надежда остава фокусирана върху постигането на по-висока избирателна активност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ивка Бейбе

    9 5 Отговор
    Дубре, Тони!😍

    16:50 03.03.2026

  • 2 честен ционист

    20 10 Отговор
    Левият войнишки капитализъм се нарича диктатура от африкански тип.

    16:50 03.03.2026

  • 3 Име

    20 14 Отговор
    "Потрес България" на Румен Радев превзема лявата ниша

    16:51 03.03.2026

  • 4 Дориана

    27 11 Отговор
    Лявото и дясното в България отдавна са размити. По- важното е да се направи всичко възможно корупцията и мафията да бъдат спрени както и техните проводници и съюзници ИТН и БСП ОЛ.

    16:52 03.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Данко Харсъзина

    16 1 Отговор
    Леля Тонка вече бoзае от двете гърди на новата сглобка ГЕРБ-ПБ. Да не ѝ се чудите защо днес словослави генреала от ВВС, а утре генерала от МВР.

    16:53 03.03.2026

  • 7 Промяна

    26 17 Отговор
    НЕ НА ДЪРТИТЕ ЧЕРВЕНИ КОМУНИСТИ НЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ НЕ НА РАДЕВ 10 ПРОЦЕНТА ЗА ВАС ЖАДНИ ЗА ВЛАСТ

    Коментиран от #19, #32, #53

    16:53 03.03.2026

  • 8 Политическият профил на Радев е...

    23 17 Отговор
    От ясен, по ясен... обикновена руска подлога, такива в България с такъв ясен профил с лопата да ги ринеш.

    Коментиран от #13

    16:53 03.03.2026

  • 9 Мунчовизъм

    27 11 Отговор
    С тия вмирисани фуражки като Митко СМС-а и "другари" като Гълъба, бившият вътрешен министър Иван Демерджиев/"С парите бях точен..."/,Кричимският кмет, социалдемократката Еленка Нонева Радев ще цъфне и ще върже...На Куково лято!

    16:53 03.03.2026

  • 10 хаха

    18 6 Отговор
    "превзема лявата ниша"

    Я да му видя "икономическата програма" бе байганке кухоглава и устопърдяща.

    16:54 03.03.2026

  • 11 ма ДУРО

    19 6 Отговор
    Всички комунисти се качват на пилона по червено бе льо

    16:54 03.03.2026

  • 12 Цвете

    22 6 Отговор
    АЛО, ПРОФЕСОРКЕ, ПРОУЧЕТЕ ПЪРВО ЗА " БОТАШ " ,ЗАЩОТО НИ БЪРКА ЕЖЕДНЕВНО ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО? И ДРУГОТО НЕ ПО МАЛКО ВАЖНО Е, ПЛОВДИВСКАТА " ОРГАНИЗАЦИЯ " " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ " .ТАМ ДОСТА БОГАТИ ХОРИЦА СЕ СЪБИРАТ ЧЕСТО. НЕ НИ ТРЯБВА НОВ МЕСИЯ, НАГЛЕДАЛИ СМЕ СЕ НА 800 ДНИ И КАКВО СТАНА? 🇧🇬✈️🇧🇬

    Коментиран от #29

    16:54 03.03.2026

  • 13 хаха

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "Политическият профил на Радев е...":

    Така ли каза Тиквьо Шопарев - Новоначалеца да дунеш бе наколенке?
    ХАХАХА

    Коментиран от #21

    16:55 03.03.2026

  • 14 Месия менте

    23 3 Отговор
    Да видим колко мучовци има в България

    16:55 03.03.2026

  • 15 Хамелеони двулични

    24 2 Отговор
    ВМРО на Каракачанов ще бъде една от коалиционните партии, които подкрепят Румен Радев. Спомнете си с кого беше Каракачанов преди и как заедно с Борисов подариха 4 милиарда на САЩ и Тръмп. Никога повече вредни коалиции и сглобки!

    Коментиран от #33

    16:55 03.03.2026

  • 16 Град Симитли

    11 1 Отговор
    Оооо,Пепи!
    Как са кремвиршите?!:))

    16:55 03.03.2026

  • 17 Тъпа

    12 4 Отговор
    куха тетка. Нищо не превзема, неадекватен

    16:55 03.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 .....

    5 13 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    Чакам с нетърпение изборите, когато с генерал Радев вземем властта.Ще върнем ЛЕВА, МОЧА и хубавия живот през СОЦА.

    Коментиран от #23

    16:57 03.03.2026

  • 22 665

    19 8 Отговор
    "Прогресивна.."?!?!
    Поредните мунчови шарлатани .

    16:57 03.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 665

    15 3 Отговор
    "Прогресивна.."?!?!
    Поредните мунчови шарлатани .

    16:58 03.03.2026

  • 25 Последния Софиянец

    7 9 Отговор
    Моят мин.председател!
    Където той и аз със него

    16:59 03.03.2026

  • 26 .....

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "хаха":

    Ще видите вий, като вземем властта с генерал Радев! Веднага той ще направи референдум "България на три морета".

    Коментиран от #27

    16:59 03.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 .....

    0 6 Отговор

    До коментар #27 от "хаха":

    Ще спечелим 99, 99%.
    На всички е ясно, че това служебно правителство е подредено от нашия уважаван и почтен президент Радев, със задача за честни избори, за да ни разчисти пътя към властта на нас - всички верни на БРАТСКА Русия истински българи.

    Коментиран от #30

    17:00 03.03.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    Бате Бойко беше прав за уреждането на договора за доставки на газ през Боташ, но после вие ПП-тата го емнахте, та се отрече от немай къде. Сделката с турския доставчик скоро наистина ще е печатница за пари. Радев чисто популистки си присвои ключова роля в преговорите с Боташ, а всъщност няма никакви заслуги за рализацията ѝ.

    17:00 03.03.2026

  • 30 хаха

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от ".....":

    Лай Тиквьо Новоначалски! Аууууу ауууу?

    После слагай наколенките и при Тиквай Лама в Зайчарника за изнструкции.

    Коментиран от #31

    17:01 03.03.2026

  • 31 .....

    3 5 Отговор

    До коментар #30 от "хаха":

    Ние русофилите не взимаме наркотици и не сме гейове и джендъри.

    Коментиран от #35

    17:02 03.03.2026

  • 32 Дориана

    2 20 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Румен Радев печели над два милиона гласа в България и чужбина. Излиза на първо място и започна чистката от корупция, мафия и пълзяща диктатура. за ужас на Борисов, Пеевски , ИТН и БСП ОЛ.

    Коментиран от #54, #56, #57, #62, #80

    17:03 03.03.2026

  • 33 Данко Харсъзина

    13 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хамелеони двулични":

    Нормално е дори захвърлените в килера патерици на ГЕРБ да подкрепят новата коалици на генералите Бойко и Радев през сглобката ГЕРБ-ПБ. Русенският македонец е огладнял и бърза да се нареди край новата софра за порция от баницата.

    17:03 03.03.2026

  • 34 Не на факти

    5 2 Отговор
    Лудата фенка на герб и Борисов е тази лелка. Накрая я изхвърлиха от шайката герб и сега търси нови г....ве който да лице.

    17:03 03.03.2026

  • 35 хаха

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от ".....":

    Още още Тиквьо Новоначалски! Лай!
    Петроханска лама кухоглава!

    Коментиран от #36

    17:04 03.03.2026

  • 36 .....

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "хаха":

    И като вземем властта с генерал Радев,
    пак ще станем 6-та икономика в света
    и 2-ри по интелигентност в света.

    Коментиран от #37

    17:05 03.03.2026

  • 37 хаха

    2 7 Отговор

    До коментар #36 от ".....":

    Давай давай. Пеевски Тиквосвин!
    Лай!

    Коментиран от #38

    17:05 03.03.2026

  • 38 .....

    7 1 Отговор

    До коментар #37 от "хаха":

    За вас другарю, само Москвич, защото имаме подозрения, че не сте от работническо-селски произход, а и пишете грамотно. Явно не сте от "нашите" 😂😂

    Коментиран от #41

    17:06 03.03.2026

  • 39 МДАМ

    9 2 Отговор
    Мунчова България.

    17:07 03.03.2026

  • 40 Голям

    17 0 Отговор
    прогрес от хора на по 60 години , от военни , от БКП -йци и винаги на държавна ясла , няма що ! Връщане с половин век назад ! Много прогресивно .

    17:07 03.03.2026

  • 41 хаха

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от ".....":

    Дай глас бе балкано-ориенталски прасок тиквов! Лай!

    Коментиран от #42

    17:07 03.03.2026

  • 42 .....

    7 2 Отговор

    До коментар #41 от "хаха":

    И като вземем властта с генерал Радев, ще назначим Нешка Робева за министър на спорта и ще станем световни шампиони по футбол.

    Коментиран от #44

    17:08 03.03.2026

  • 43 цццц

    2 2 Отговор
    Някоя нива може да превземат. Кой допусна да има реклама на Юли Тонкин по телевизията за някъде курс за забогатяване , сега и с това ли ще правите хората на балами???

    17:08 03.03.2026

  • 44 хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от ".....":

    Още още бе наколенка на Тиквай Лама от новоначалската секта!
    Аууу?

    Коментиран от #47

    17:09 03.03.2026

  • 45 Триморецът

    10 3 Отговор
    Радев е против Иран. Днес в Стара Загора оправда САЩ и Израел. Не го вълнува, че ставаме мишена заради базите и самолетите у нас......

    Коментиран от #55

    17:11 03.03.2026

  • 46 Време е

    4 7 Отговор
    за Алтернатива за България, за нашия Орбан, за нашия Джорджеску !

    17:12 03.03.2026

  • 47 .....

    8 3 Отговор

    До коментар #44 от "хаха":

    След
    Партията на Тиквата.
    Партията на шарлатаните.
    Партията на Шиши.
    Партията на Зулуса Чалгар.
    Партията на Копейката.
    Партията на Гела.
    Партията на Фараона.
    Партията на Командира.
    Партията на Сава Аамед .
    Партията на Гоце от Сирищник.
    Партията на Магарешки.
    Партията на Иван Шкембе войвода.
    Партията на Неволен.
    Партията на Барека.
    Партията на Яне.
    В очакване сме на
    Партията на Мунчо!

    Коментиран от #48

    17:12 03.03.2026

  • 48 хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от ".....":

    Лай Тиквьо Новоначалски! Аууууу ауууу?

    После слагай наколенките и при Тиквай Лама в Зайчарника за изнструкции.

    Коментиран от #50

    17:15 03.03.2026

  • 49 хджндц

    1 0 Отговор
    Много загладила косъма , мацка и половина

    17:15 03.03.2026

  • 50 .....

    6 1 Отговор

    До коментар #48 от "хаха":

    С Непокорна България на другарката нинова и Прогресивна България на другаря радев, съм спокоен, че вече България е в сигурни ръце - непокорна и прогресивна родина 🌷

    Коментиран от #51

    17:17 03.03.2026

  • 51 хаха

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от ".....":

    Лай Тиквьо Новоначалски! Аууууу ауууу?

    После слагай наколенките и при Тиквай Лама в Зайчарника за изнструкции.

    Коментиран от #66

    17:17 03.03.2026

  • 52 Сзо

    8 1 Отговор
    За пореден път българина доказва теорията на Боко че матряла е лош.

    Коментиран от #72

    17:20 03.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Данко Харсъзина

    3 6 Отговор

    До коментар #45 от "Триморецът":

    Малко по малко ще дойдете на себе си от първоначалното опиянение по новия месия бивш президент. Голямото изтрезняване по традиция ще е чак след изборите. Комшиите неслучайно казват - да му имам на българина втория акъл.

    17:25 03.03.2026

  • 56 Промяна

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "Дориана":

    НИЩОТО ТОЛКОВА МАЛОУМНИЦИ ЛИ ЩЕ ИЗЛЪЖЕ РАДЕВ ХАХАХАХА И ПОСЛЕ КАКВО СЕЕ ОМРАЗА ЗАПЛАШВА ВЕЛИЧАЕ СЕ СТАВА ВЕЧЕ ЖАЛЪК ОСВЕН ДА НАСТАНИ НА ТРАПЕЗАТА ДЪРТИ КОМУНИСТИ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ А БЪЛГАРИЯ РАБОТА ЗА БЪЛГАРИЯ САМО ДА ЛЪЖЕШ САВО ДА МРАЗИШ САМО ДА ПРИБИРАШ А ДЪРЖАВАТА ДА СЕ РАЗРУШАВА ДОКОГА ХАХАХАХАХАХА ДАВАМ МУ 10 ПРОЦЕНТАНА МЕСИЯТА И Е ВРЕМЕ ДА СЕ СБЛЪСКА С ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА ВЕЧЕ НЕ Е В ПРЕЗИДЕНСТВОТО

    17:25 03.03.2026

  • 57 08976

    10 1 Отговор

    До коментар #32 от "Дориана":

    Вреден чичак е той, но може, да поразмести малко пластовете в НС, после да му спадне рейтинга до санитарен мнинимум и да го изместят нови партии, изградени от млади хора с авангардно прозападно мислене - без особено значение дали са либерали или консерватори, дори най-добре от двата типа, за да има равновесие и конкурентност. Радев е аналогов човек, телефон с шайба - той няма как, да вирее в обкpъжение от млади, модерно мислещи хора.

    Коментиран от #68

    17:27 03.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Голям

    6 1 Отговор
    Румен Радев беше най-лошия президент, който някога сме имали... какъвто е Тръмп за Америка... нима си мислите че би могъл да стори нещо добро за България... като президент не стори, та сега ли... отново ще се крие зад полите на подчинените си... той нищо не знаел за договора с "Боташ"... за мен това е човек с комунистически манталитет, който продължава да не поема никаква отговорност, за мизериите в които и той участва.... договора заробващ България е само капката която преля чашата... и имаше наглостта да се появи и да крещи че било нямало пари в бюджета заради корупция, България в момента губи всекидневно милиони евро заради глупост и откровенна некомпетентност на поставените от него министри, които за нищо не са ставали, но са били послушни. На нас не ни трябват послушковци, а умни и способни хора, които могат да управляват държавата ни.

    Коментиран от #65

    17:29 03.03.2026

  • 60 непротестиращ

    6 1 Отговор
    Има ли "лява ниша"? Какъв е профилът на гласуващия вляво? Столетницата, има ли още електорат? От новата коалиция, само Радев е познат, но той нанесе големи вреди на България, докато беше президент и показа, че не е политик, визионер и държавник! Сега няма ясни послания от него към своите избиратели! Той дори не отиде на регистрацията в ЦИК, държи се надменно! Вероятно няма да участва и в дебати, за да не покаже своята посредственост! В този смисъл, избирателят как да го припознае?!

    17:31 03.03.2026

  • 61 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 1 Отговор
    ЩОМ "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" НА ЧОРАПА , КОЙТО Е ОТКРОВЕН ФАШИZOИД .......................... ПОСТЕПЕННО ПРЕВZEMA ЛЯВАТА НИША , ТО ЕЛЕКТОРАТА НА "СТОЛЕТНИЦАТА" , КАКВИ СА ? ? ? ........................... МАДУРОВЦИ , БОЛШЕВИКИ ИЛИ МОЖЕ БИ ФАШИСТИ ......................

    17:31 03.03.2026

  • 62 Промяна

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дориана":

    Нищото много си влюбена в Борисов Знам чаровен е харизматичен е но е химера за теб А ЗА ОНЕЗИ КОИТО 5 ГОДИНИ ВОДЯТ БИТКИ С БОРИСОВ НА ЛИЧНОСТНА ОСНОВА БЕЗ ДА И ПУКА ЗА БЪЛГАРИЯ ЩЕ КАЖА НЕ СТАВАТЕЕЕЕЕ НЕ СТАВАТЕЕЕЕ НЕ СТАВАТЕЕЕЕЕЕ

    17:31 03.03.2026

  • 63 Аква

    3 7 Отговор
    Ще гласувам за Радев с двете си ръце , наредена на опашката след един милион българи. Просто другите възможности са сурогатни. Не стават и за чеп за зеле. Победата на Радев е сигурна. Очаквам за президент кандидатурата на Волгин.

    17:32 03.03.2026

  • 64 Никой

    0 2 Отговор
    Нещо трябва да се случи.

    Мутрите са неприятни.

    17:33 03.03.2026

  • 65 Шмайзер

    1 3 Отговор

    До коментар #59 от "Голям":

    Плевнелиев, стига си плюл отрова, че се връща в устата ти. Смешник!

    17:35 03.03.2026

  • 66 .....

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "хаха":

    Само единствено обединителят на нацията генерал Радев с "Прогресивна България"
    ще ни сплоти и ще ни присъедини към демократична Русия.

    Коментиран от #70, #71, #76

    17:37 03.03.2026

  • 67 жалка история

    5 1 Отговор
    Антоанета Христова: "Прогресивна България" на Румен Радев превзема лявата ниша.
    Превземал бил той... Какво да им превземаш на тези жалки карикатури... Крумчовци, Курчовци и т.н.? Поредният предател, при това мнооооооо наведен!

    17:38 03.03.2026

  • 68 Дурочок

    5 0 Отговор

    До коментар #57 от "08976":

    Добре, че има аналогови хора, щото изкуственият интелект го видяхме в П етрохан. Петрохански педофили пеперасти.

    17:38 03.03.2026

  • 69 Стари филми

    7 0 Отговор
    Ще се коалира с нови стари шарлатани..... Стига вече репресивни бивши и пребоядисани сглобки!

    17:40 03.03.2026

  • 70 замичтали ми се килешите

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от ".....":

    Чи кой ши ва пусни в димукратична Русия ве, а?

    Коментиран от #73

    17:41 03.03.2026

  • 71 Корнелия

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от ".....":

    Ужас !

    17:43 03.03.2026

  • 72 Голям

    4 3 Отговор

    До коментар #52 от "Сзо":

    Руските комунисти избиха най-умните и прогресивни български интелектуалци, нормално е да е останал само кофтия материал...та от къде да дойдат умните и интелигентни хора, които да могат да разсъждават. Не слушайте какво ви лъже, погледнете го какви ги върши с такива договори като с "Боташ" ... един човек като Румен Радев, който е вършил само мизерии на България, не може да върши друго, та той само толкова си може, захлюпен глупak... не поема никаква отговорност, точно като дърт комунист, та нали той самият е част от проблема на България.

    17:43 03.03.2026

  • 73 .....

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "замичтали ми се килешите":

    Румен Радев обещава пари ( в лева) и благоденствие от Стара Загора.Слава на освободителката Русия!

    17:44 03.03.2026

  • 74 Как

    4 1 Отговор
    Радев пак ще ни излъже! Метна ни като вдигна юмрука и после се прегърна с Борисов! След изборите ще извади шапката с петолъчката и ще отиде при Путин на инструктаж. Не е патриот!

    17:49 03.03.2026

  • 75 Ант Христова Не Позна!

    2 4 Отговор
    Бивши СДС симпатизанти сме! Ще гласуваме за Коалицията на Румен Радев! Дясното СДС Умря отдавна! Няма Дясно! Има Чиновници и Купен Корпоративен вот за Тиквата, и Турско-помашкия и купен ромски за Прасето! От Дясното остана само Името!

    17:51 03.03.2026

  • 76 Тъпото руско говедо Румен

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от ".....":

    Ах, недей... как ти се изчекна езика, та го каза това... това русофилите, за мамаша си раша драпате и Румен Радев е така, мечтаете си Путин да нападне България и всички русофили да се събудите директори, като беше едно време през комунизма... само да сте послушни и да изпълнявате, каквото ви кажат от руското посолство... после избивате българската интелигенция, "народен съд" и заставате начело, безхаберни послушни идиоти, така удобни на Русия и Путин.

    17:52 03.03.2026

  • 77 Макс

    3 1 Отговор
    Айде бе, каква прогресия с хора по на 70 години ? Има ли луди , които да гласуват доверие на подобна идиоТЩина ?

    17:53 03.03.2026

  • 78 На изборите...

    0 3 Отговор
    ...хората ще гласуват не "ЗА" Радев, а "Против" Бойко. Просто такава е нагласата, това е пропагандата, особено от ковида насам. Радев ще бъде герой, ако спре войните, ако разкара Сарафов законно и ако разсее мъглата Петрохан. Това са проблемите. Иначе казуси "мафия, магнитски, права, свободи, достойно" са клишета. Ето за 3 март извъртяха пет дена ваканция и народа дуфти да лайфи. Няма много логика, хем си недоволен, хем имаш кинти и живот. Най-голяма опасност е да няма разочарование.

    17:53 03.03.2026

  • 79 Госпожо “ хубавице”

    0 0 Отговор
    Щом си толкова УМНА защо не се включиш в ПОЛИТИКАТА да спасяваш България и накрая света.
    Я стига с тези ПРАЗНИ приказки.

    17:59 03.03.2026

  • 80 Голям

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дориана":

    Не, благодаря!
    Аз съм горд, че няма да гласувам за русофила Румен Радев.

    18:01 03.03.2026

