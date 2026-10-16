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Депутатите обсъждат промените в железопътния закон

Депутатите обсъждат промените в железопътния закон

16 Октомври, 2026 04:49, обновена 16 Октомври, 2026 04:50 443 1

  • железопътен транспорт-
  • народно събрание-
  • железопътна администрация-
  • парламентарен контрол-
  • права на пътниците

На второ четене се разглеждат правилата за регистрация на влаковете и правата на пътниците. Четирима министри ще участват в парламентарния контрол

Депутатите обсъждат промените в железопътния закон - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание разглежда на второ четене промените в Закона за железопътния транспорт. Законопроектът предвижда Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да бъде определена за регистриращ орган, а регистрацията на железопътните превозни средства да премине към централизирания европейски регистър.

Проектът е внесен от Министерския съвет на 1 септември 2026 г. и беше приет на първо гласуване на 24 септември. Комисията по транспорт и съобщения го подкрепи със 17 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“.

С промените се актуализират и националните правила за правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. В дневния ред на парламента законопроектът е посочен като първа точка за пленарното заседание.

„Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт“

Това е записано в програмата за работа на Народното събрание.

Четирима министри на парламентарен контрол

В пленарната зала ще се проведе и парламентарен контрол с участието на четирима министри. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря на въпроси за участието на турския военноисторически оркестър в честванията на независимостта на България във Велико Търново, за серията бомбени заплахи в обществени сгради и за участието на страната в програмата за европейската отбранителна промишленост.

Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще бъде питан за създаването на училищна мрежа с разширено изучаване на математика в София, Пловдив и Варна. Сред въпросите към него са още готовността за отоплителния сезон в учебните заведения в област Силистра и работата на междуведомствената група във връзка с протестите в Националната академия за театрално и филмово изкуство.

На въпроси на депутатите ще отговарят и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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