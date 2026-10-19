Унгарският външен министър Анита Орбан идва в България

Заместник министър-председателят и министър на външните работи на Унгария Анита Орбан ще бъде на официално посещение в България на 19 октомври. В София тя ще разговаря с българския си колега Велислава Петрова в сградата на Министерството на външните работи.
Според Министерството на външните работи сред темите на срещата ще бъдат двустранното сътрудничество, както и актуални въпроси от европейския и международния дневен ред.„Сред акцентите в дискусиите ще бъдат въпроси от областта на двустранното сътрудничество, актуални теми от европейския и международен дневен ред“, съобщи Министерството на външните работи.
Изложба за къщата-музей „Лайош Кошут“
След разговорите Анита Орбан и Велислава Петрова ще открият изложба, посветена на историята на къщата-музей „Лайош Кошут“ в Шумен. Церемонията е насрочена за 10:50 часа в сградата на Министерството на външните работи, съобщи БГНЕС.
Проявата е включена в програмата по повод Деня на българо-унгарското приятелство, който се отбелязва на 19 октомври. През тази година се навършват десет години от обявяването на датата за ден на приятелството между двете държави.
В рамките на визитата двете министърки ще положат венци пред мемориалната плоча на Св. Иван Рилски в базиликата „Света София“. Това е последният от обявените акценти в официалната програма на посещението.
Източници: bgnes.bg, dariknews.bg, eurocom.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само
06:18 19.10.2026
2 Вън руските имперски стремежи
Коментиран от #6
06:23 19.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гориил
Коментиран от #8
06:30 19.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ща получи
До коментар #4 от "Гориил":Краставица.
06:36 19.10.2026
9 водна търговия 2
06:52 19.10.2026
10 Питане
06:58 19.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тия какво се разшаваха
Тя и сега гори като факла от лоша дипломация, а тези посещения ще я довършат!
Тя не е психически устойчива!
Погледът и е втренчен, безизразен, говорът е неразбираем, монотонен, клиширан!
Голяма беда ни налегна!
07:41 19.10.2026