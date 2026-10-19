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Унгарският външен министър Анита Орбан идва в България

Унгарският външен министър Анита Орбан идва в България

19 Октомври, 2026 06:12, обновена 19 Октомври, 2026 06:16 1 293 12

  • анита орбан-
  • велислава петрова-
  • българия-
  • унгария-
  • българо-унгарско приятелство

Тя ще разговаря с Велислава Петрова и ще участва в прояви по повод Деня на българо-унгарското приятелство

Унгарският външен министър Анита Орбан идва в България - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заместник министър-председателят и министър на външните работи на Унгария Анита Орбан ще бъде на официално посещение в България на 19 октомври. В София тя ще разговаря с българския си колега Велислава Петрова в сградата на Министерството на външните работи.

Според Министерството на външните работи сред темите на срещата ще бъдат двустранното сътрудничество, както и актуални въпроси от европейския и международния дневен ред.

„Сред акцентите в дискусиите ще бъдат въпроси от областта на двустранното сътрудничество, актуални теми от европейския и международен дневен ред“, съобщи Министерството на външните работи.

Изложба за къщата-музей „Лайош Кошут“

След разговорите Анита Орбан и Велислава Петрова ще открият изложба, посветена на историята на къщата-музей „Лайош Кошут“ в Шумен. Церемонията е насрочена за 10:50 часа в сградата на Министерството на външните работи, съобщи БГНЕС.

Проявата е включена в програмата по повод Деня на българо-унгарското приятелство, който се отбелязва на 19 октомври. През тази година се навършват десет години от обявяването на датата за ден на приятелството между двете държави.

В рамките на визитата двете министърки ще положат венци пред мемориалната плоча на Св. Иван Рилски в базиликата „Света София“. Това е последният от обявените акценти в официалната програма на посещението.

Източници: bgnes.bg, dariknews.bg, eurocom.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    5 3 Отговор
    Чамова да внимава с приказките !

    06:18 19.10.2026

  • 2 Вън руските имперски стремежи

    2 7 Отговор
    България е в Европа

    Коментиран от #6

    06:23 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гориил

    6 2 Отговор
    Надява се да получава руски природен газ чрез „Балкански поток“.

    Коментиран от #8

    06:30 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ща получи

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Краставица.

    06:36 19.10.2026

  • 9 водна търговия 2

    1 1 Отговор
    Унгария иска още дунавски пристанища, а Китай се стреми към излаз на три морета - Адриатическо, Черно и Каспийско.

    06:52 19.10.2026

  • 10 Питане

    2 2 Отговор
    На посещение в България, или на посещение в Заддунайская ???

    06:58 19.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тия какво се разшаваха

    1 0 Отговор
    Ще се преработи Чворова!
    Тя и сега гори като факла от лоша дипломация, а тези посещения ще я довършат!
    Тя не е психически устойчива!
    Погледът и е втренчен, безизразен, говорът е неразбираем, монотонен, клиширан!
    Голяма беда ни налегна!

    07:41 19.10.2026

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