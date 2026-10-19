Унгарският външен министър Анита Орбан идва в България

Заместник министър-председателят и министър на външните работи на Унгария Анита Орбан ще бъде на официално посещение в България на 19 октомври. В София тя ще разговаря с българския си колега Велислава Петрова в сградата на Министерството на външните работи.

Според Министерството на външните работи сред темите на срещата ще бъдат двустранното сътрудничество, както и актуални въпроси от европейския и международния дневен ред.

Изложба за къщата-музей „Лайош Кошут“

„Сред акцентите в дискусиите ще бъдат въпроси от областта на двустранното сътрудничество, актуални теми от европейския и международен дневен ред“, съобщи Министерството на външните работи.

След разговорите Анита Орбан и Велислава Петрова ще открият изложба, посветена на историята на къщата-музей „Лайош Кошут“ в Шумен. Церемонията е насрочена за 10:50 часа в сградата на Министерството на външните работи, съобщи БГНЕС.

Проявата е включена в програмата по повод Деня на българо-унгарското приятелство, който се отбелязва на 19 октомври. През тази година се навършват десет години от обявяването на датата за ден на приятелството между двете държави.

В рамките на визитата двете министърки ще положат венци пред мемориалната плоча на Св. Иван Рилски в базиликата „Света София“. Това е последният от обявените акценти в официалната програма на посещението.

Източници: bgnes.bg, dariknews.bg, eurocom.bg