Съдът назначи експертизи по още 4 дела за „Баба Алино“

Административният съд във Варна назначи съдебно-технически експертизи по още четири дела, свързани със заповеди за премахване на сгради в местността „Баба Алино“. По производствата са проведени открити съдебни заседания, а следващите са отложени за началото на декември.
Четирите дела са част от общо 12 производства, образувани по жалби на „Форест клуб Варна“ ООД и „Венедикт 02“ ЕООД срещу заповеди на кмета на Община Варна Благомир Коцев. С актовете е разпоредено премахването на 12 многофамилни жилищни сгради, в които са разположени 40 апартамента.
Съдът събира технически данни
Назначените експертизи трябва да подпомогнат изясняването на техническите обстоятелства по делата. До приключването им съдът няма да може да се произнесе окончателно по спора между дружествата и общината.
В края на септември Административният съд във Варна назначи експертизи и по две други дела от същия казус. Така съдебното изясняване на обстоятелствата около сградите продължава по няколко от отделните производства.
Премахването остава спряно до края на делата
През август съдът определи, че събарянето на сградите в местността „Баба Алино“ може да се извърши след окончателното решаване на заведените дела по същество. Това означава, че докато съдебните производства не приключат с окончателни актове, не може да се пристъпи към принудително премахване въз основа на оспорените заповеди.
По-рано през септември Община Варна наложи забрана за достъп до пет строежа в местността. Предстои съдът да продължи разглеждането на четирите дела през декември, когато се очаква да бъдат обсъдени и назначените съдебно-технически експертизи.
Източници: bta.bg, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #9
18:07 20.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тики на тока
18:09 20.10.2026
4 Цялата
18:16 20.10.2026
5 Пич
Направо предвижданията ми са библейски!!!
"Както казах, тъй и стана"!
Ще го влачат по съда, ще бутнат две три съборетини, и ще узаконят всичко останало!!!
18:17 20.10.2026
6 дядо алино
ще си го узяконите тихичко и толкова
18:38 20.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Цвете
18:54 20.10.2026
9 Надежда всяка оставете
До коментар #1 от "Тик-Ток":Народ бг уведомява, че Шишков дава амнистия на на незаконните строителспва до встъпването на Правителството на Радев.
19:21 20.10.2026
10 интересно
19:23 20.10.2026