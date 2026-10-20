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Съдът назначи експертизи по още 4 дела за „Баба Алино“

Съдът назначи експертизи по още 4 дела за „Баба Алино“

20 Октомври, 2026 18:04 582 10

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  • административен съд варна-
  • форест клуб варна-
  • венедикт 02-
  • премахване на сгради

Производствата са срещу заповеди за премахване на 12 многофамилни сгради с 40 апартамента

Съдът назначи експертизи по още 4 дела за „Баба Алино“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Административният съд във Варна назначи съдебно-технически експертизи по още четири дела, свързани със заповеди за премахване на сгради в местността „Баба Алино“. По производствата са проведени открити съдебни заседания, а следващите са отложени за началото на декември.

Четирите дела са част от общо 12 производства, образувани по жалби на „Форест клуб Варна“ ООД и „Венедикт 02“ ЕООД срещу заповеди на кмета на Община Варна Благомир Коцев. С актовете е разпоредено премахването на 12 многофамилни жилищни сгради, в които са разположени 40 апартамента.

Съдът събира технически данни

Назначените експертизи трябва да подпомогнат изясняването на техническите обстоятелства по делата. До приключването им съдът няма да може да се произнесе окончателно по спора между дружествата и общината.

В края на септември Административният съд във Варна назначи експертизи и по две други дела от същия казус. Така съдебното изясняване на обстоятелствата около сградите продължава по няколко от отделните производства.

Премахването остава спряно до края на делата

През август съдът определи, че събарянето на сградите в местността „Баба Алино“ може да се извърши след окончателното решаване на заведените дела по същество. Това означава, че докато съдебните производства не приключат с окончателни актове, не може да се пристъпи към принудително премахване въз основа на оспорените заповеди.

По-рано през септември Община Варна наложи забрана за достъп до пет строежа в местността. Предстои съдът да продължи разглеждането на четирите дела през декември, когато се очаква да бъдат обсъдени и назначените съдебно-технически експертизи.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    11 0 Отговор
    Стига с тия експертизи ,пращайте багерите и арестувайте тези дето са давали разрешителни за строеж

    Коментиран от #9

    18:07 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тики на тока

    5 0 Отговор
    Кога ще опандизят тия където са давали разрешителните?

    18:09 20.10.2026

  • 4 Цялата

    5 0 Отговор
    червена и ДС върхушка със офшорки е там . Баба Алино - продукт на мъжа на секретарката на Плевню от Комсомола , после подредена , министър от агент Буда , че и депутат , а сега в Брюксел на хранилка - благодарност от Буда .

    18:16 20.10.2026

  • 5 Пич

    4 0 Отговор
    Хахаха......
    Направо предвижданията ми са библейски!!!
    "Както казах, тъй и стана"!
    Ще го влачат по съда, ще бутнат две три съборетини, и ще узаконят всичко останало!!!

    18:17 20.10.2026

  • 6 дядо алино

    1 1 Отговор
    всяко чудо за три дена

    ще си го узяконите тихичко и толкова

    18:38 20.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цвете

    0 0 Отговор
    ТО НЕ БЯХА ПРОВЕРКИ ,ЕКСПЕРТИЗА НА ЕКСПЕРТИЗАТА И СКОРО ЛЯТОТО ЩЕ ДОЙДЕ? ДОКАЗАХА ,ЧЕ Е НЕЗАКОННО.ТОГАВА ЗА КАКВО Е ПРОТАКАНЕТО ? КОЛКО РУСКИ ФАМИЛИИ СА СОБСТВЕНИЦИ ? ТОВА ПРОВЕРИХА ЛИ И С КАКВИ ПАСПОРТИ ПРЕБИВАВАТ В БЪЛГАРИЯ, ИЗОБЩО? 👺😠🤥

    18:54 20.10.2026

  • 9 Надежда всяка оставете

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Народ бг уведомява, че Шишков дава амнистия на на незаконните строителспва до встъпването на Правителството на Радев.

    19:21 20.10.2026

  • 10 интересно

    0 0 Отговор
    каква точно експертиза ще промени горската територия в урбанизирана такава? Следим развитието на делата и дано никой съдия да не си помисли, че може да отмени заповедта за премахване на сградите.

    19:23 20.10.2026

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