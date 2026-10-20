Съдът назначи експертизи по още 4 дела за „Баба Алино“

Административният съд във Варна назначи съдебно-технически експертизи по още четири дела, свързани със заповеди за премахване на сгради в местността „Баба Алино“. По производствата са проведени открити съдебни заседания, а следващите са отложени за началото на декември.

Четирите дела са част от общо 12 производства, образувани по жалби на „Форест клуб Варна“ ООД и „Венедикт 02“ ЕООД срещу заповеди на кмета на Община Варна Благомир Коцев. С актовете е разпоредено премахването на 12 многофамилни жилищни сгради, в които са разположени 40 апартамента.

Съдът събира технически данни

Назначените експертизи трябва да подпомогнат изясняването на техническите обстоятелства по делата. До приключването им съдът няма да може да се произнесе окончателно по спора между дружествата и общината.

В края на септември Административният съд във Варна назначи експертизи и по две други дела от същия казус. Така съдебното изясняване на обстоятелствата около сградите продължава по няколко от отделните производства.

Премахването остава спряно до края на делата

През август съдът определи, че събарянето на сградите в местността „Баба Алино“ може да се извърши след окончателното решаване на заведените дела по същество. Това означава, че докато съдебните производства не приключат с окончателни актове, не може да се пристъпи към принудително премахване въз основа на оспорените заповеди.

По-рано през септември Община Варна наложи забрана за достъп до пет строежа в местността. Предстои съдът да продължи разглеждането на четирите дела през декември, когато се очаква да бъдат обсъдени и назначените съдебно-технически експертизи.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg