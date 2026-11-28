Решението на Общинската избирателна комисия във Варна за предсрочното прекратяване на мандата на Благомир Коцев е било добре подготвено, но предварителното му изпълнение е абсурдно. Това заяви депутатът от гражданската квота на „Продължаваме Промяната“ Велислав Величков в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Коментарът му идва, след като Административният съд във Варна спря предварителното изпълнение на решението на ОИК. Така Коцев остава на поста до приключването на съдебния спор, без това да отменя самото решение на комисията.

„Съдът е стигнал до правилния извод, че тук не се засяга само личната сфера на кмета Благомир Коцев, а правната сфера на всички граждани на Варна“, заяви Величков.

Според депутата преждевременното прекратяване на кметските правомощия може да доведе до трудно поправими последици, ако впоследствие съдът установи, че решението е незаконосъобразно. Той определи предварителното изпълнение като несъобразено с факта, че става дума не само за мандата на един кмет, а и за избора на гражданите.

ОИК гласува с 20 гласа „за“

ОИК – Варна прекрати пълномощията на Коцев на 23 ноември. Решението беше прието с 20 гласа „за“ и 6 „против“, като на заседанието присъстваха 26 от общо 27 членове на комисията. То е свързано със сигнали за използвани отпуски от кмета през 2025 г.

Величков постави под въпрос времето, в което комисията се е произнесла. По думите му ОИК е разглеждала документите още на 23 декември миналата година, но се е върнала към случая около година по-късно след два нови сигнала от граждани.

„Таймингът не е случайно избран и е добре подготвен“, каза Величков.

Той постави и въпроса за участието на един и същи човек в общинска избирателна комисия за местни избори и в районна избирателна комисия за парламентарни избори. Според депутата това създава неформален конфликт на интереси, тъй като един човек участва в контрола на избори както за местната, така и за централната власт.

Делото по същество е на 30 ноември

Административният съд във Варна е насрочил открито заседание по делото за 30 ноември от 9:00 часа. Тогава трябва да бъде разгледана законосъобразността на решението на ОИК, а не само въпросът за временното спиране на неговото изпълнение.

Величков коментира и отношенията между Коцев и Общинския съвет. По думите му кметът е бил в малцинство, а различните политически и бизнес интереси са затруднявали приемането на решения. Депутатът свърза оттеглянето на инвестиционните предложения от страна на Коцев с последвалото бързо произнасяне на ОИК, но това остана в рамките на неговата политическа оценка.

Източници: nova.bg, varnaonline.bg, dariknews.bg