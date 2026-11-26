„Защитаваме кмета на Варна, защото е избран от гражданите на Варна“, заяви депутатът от „Демократична България“ и бивш министър на правосъдието Атанас Славов. Коментарът му е по повод решението на Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване на пълномощията на Благомир Коцев.

Славов определи действията на комисията като опит за преврат на местно ниво. „Не може един политически орган като ОИК да отнема демократично даден мандат с някакви формалности, с някакви неясни аргументи“, каза той. По думите му окончателната оценка по случая трябва да бъде дадена от съда.

На 26 ноември Административният съд във Варна спря предварителното изпълнение на решението на ОИК, прието на 23 ноември. Така Коцев остава на поста си до приключването на делото по същество с влязъл в сила съдебен акт. Производството е образувано по жалба на кмета и е под номер 3603/2026 г. Определението на съда може да бъде обжалвано.

Славов коментира и новия състав на ВСС

В изказването си Славов засегна и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет. Той заяви, че сред избраните има професионалисти, които отговарят на изискванията за независимост и високи морални качества, но подчерта, че няма гаранция как ще бъдат упражнявани правомощията им.

Според депутата ключовата разлика спрямо предишния състав е липсата на ясно мнозинство. Той обаче каза, че остават въпросителни както към част от професионалната, така и към част от парламентарната квота.

Славов заяви още, че са необходими конституционни промени, свързани с главния прокурор. Сред предложенията, които посочи, са той да не председателства прокурорската колегия, да има системен контрол върху дейността му и да се засили демократичната отчетност на градския прокурор пред парламента.

„Демократична България“ е готова да участва и в разговори за нова формула за служебното правителство, но няма да подкрепи връщане на пълната самостоятелност на президента по този въпрос, каза още депутатът.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg