Министрите на отбраната на България, Румъния и Турция се срещат в София

Тристранна среща на министрите на отбраната и на началниците на отбраната на България, Румъния и Турция ще се проведе на 28 октомври в София. Официалните делегации ще бъдат посрещнати в резиденция „Бояна“ в 10,00 ч., като медиите ще имат възможност за заснемане на протоколни кадри.

След приключването на пленарните разговори, посветени на сигурността и отбраната в Черноморския регион, министрите на трите страни ще направят кратки изявления за медиите около 12,30 ч.