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Министрите на отбраната на България, Румъния и Турция се срещат в София

Министрите на отбраната на България, Румъния и Турция се срещат в София

26 Октомври, 2026 10:23 487 10

  • българия-
  • румъния и турция-
  • отбрана

Министрите на трите страни ще направят кратки изявления за медиите около 12,30 ч.

Министрите на отбраната на България, Румъния и Турция се срещат в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тристранна среща на министрите на отбраната и на началниците на отбраната на България, Румъния и Турция ще се проведе на 28 октомври в София. Официалните делегации ще бъдат посрещнати в резиденция „Бояна“ в 10,00 ч., като медиите ще имат възможност за заснемане на протоколни кадри.

След приключването на пленарните разговори, посветени на сигурността и отбраната в Черноморския регион, министрите на трите страни ще направят кратки изявления за медиите около 12,30 ч.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 7 Отбрана от... и бази срещу...

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    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    не е едно и също, фейкав.

    10:56 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не народ , а мърша

    1 0 Отговор
    На страната на Турция , срещу Освободителката ни и създателка на съвременната българска държава Русия ?!

    11:00 26.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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