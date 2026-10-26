Министрите на отбраната на България, Румъния и Турция се срещат в София

Тристранна среща на министрите на отбраната и на началниците на отбраната на България, Румъния и Турция ще се проведе на 28 октомври в София. Официалните делегации ще бъдат посрещнати в резиденция „Бояна“ в 10,00 ч., като медиите ще имат възможност за заснемане на протоколни кадри.
След приключването на пленарните разговори, посветени на сигурността и отбраната в Черноморския регион, министрите на трите страни ще направят кратки изявления за медиите около 12,30 ч.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
10:25 26.10.2026
2 Румен НАТОто
10:27 26.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7
10:29 26.10.2026
4 Тик-Ток
10:37 26.10.2026
5 Каунът крадьов
10:44 26.10.2026
6 Въпрос
10:49 26.10.2026
7 Отбрана от... и бази срещу...
До коментар #3 от "Последния Софиянец":не е едно и също, фейкав.
10:56 26.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Не народ , а мърша
11:00 26.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.