Токът и парното за домакинствата без ръст до юни 2027 г.

Цените на тока и парното за битовите потребители ще останат без промяна до 30 юни 2027 г., въпреки че природният газ поскъпва с над 32% през ноември. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Петров пред NOVA.

„Цената ще се запази до 30 юни 2027 година и ще бъдат направени съответните компенсаторни механизми“, каза Петров. По думите му твърденията, че по-скъпото синьо гориво автоматично ще увеличи всички останали услуги, са манипулативни.

Петров посочи, че поскъпването на природния газ не трябва да се обвързва с цената на парното и електроенергията за домакинствата. Той заяви, че председателят на КЕВР, премиерът и енергийният министър вече са потвърдили запазването на цените за гражданите.

Компенсации за сметките и бизнеса

Средствата за компенсациите ще бъдат осигурени включително чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Правителството вече обяви, че цените на тока и парното за битовите потребители няма да бъдат увеличавани през отоплителния сезон до 1 юли 2027 г.

За бизнеса и индустрията ще продължат да действат компенсаторни механизми. Министерският съвет прие програма за подкрепа на небитовите крайни клиенти за периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г. По нея компенсацията може да достигне до 80% от определената ценова разлика, като конкретният размер ще зависи и от наличните средства във фонда.

Домакинствата на директно газово отопление

Отделен остава въпросът за домакинствата, които се отопляват директно на природен газ. Петров призна, че в момента няма законова рамка за прякото им компенсиране. Като възможна алтернатива той посочи отоплението с електроенергия.

Депутатът заяви още, че цената на газа в България е с 40% по-ниска от международните пазарни равнища. Според него увеличението отразява общите пазарни тенденции, а не едностранно решение на държавата.