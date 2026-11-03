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Токът и парното за домакинствата без ръст до юни 2027 г.

Токът и парното за домакинствата без ръст до юни 2027 г.

3 Ноември, 2026 10:10 612 12

  • цени на тока-
  • цени на парното-
  • природен газ-
  • компенсации-
  • енергетика

Поскъпването на природния газ с над 32% през ноември няма да се прехвърли върху битовите сметки, заяви депутатът Димитър Петров. За директно отопляващите се на газ домакинства все още няма механизъм за пряка компенсация

Токът и парното за домакинствата без ръст до юни 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Цените на тока и парното за битовите потребители ще останат без промяна до 30 юни 2027 г., въпреки че природният газ поскъпва с над 32% през ноември. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Петров пред NOVA.

„Цената ще се запази до 30 юни 2027 година и ще бъдат направени съответните компенсаторни механизми“, каза Петров. По думите му твърденията, че по-скъпото синьо гориво автоматично ще увеличи всички останали услуги, са манипулативни.

Петров посочи, че поскъпването на природния газ не трябва да се обвързва с цената на парното и електроенергията за домакинствата. Той заяви, че председателят на КЕВР, премиерът и енергийният министър вече са потвърдили запазването на цените за гражданите.

Компенсации за сметките и бизнеса

Средствата за компенсациите ще бъдат осигурени включително чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Правителството вече обяви, че цените на тока и парното за битовите потребители няма да бъдат увеличавани през отоплителния сезон до 1 юли 2027 г.

За бизнеса и индустрията ще продължат да действат компенсаторни механизми. Министерският съвет прие програма за подкрепа на небитовите крайни клиенти за периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г. По нея компенсацията може да достигне до 80% от определената ценова разлика, като конкретният размер ще зависи и от наличните средства във фонда.

Домакинствата на директно газово отопление

Отделен остава въпросът за домакинствата, които се отопляват директно на природен газ. Петров призна, че в момента няма законова рамка за прякото им компенсиране. Като възможна алтернатива той посочи отоплението с електроенергия.

Депутатът заяви още, че цената на газа в България е с 40% по-ниска от международните пазарни равнища. Според него увеличението отразява общите пазарни тенденции, а не едностранно решение на държавата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    15 0 Отговор
    Най ме е страх, когато ми кажат,
    че няма страшно😉❗

    10:13 03.11.2026

  • 2 Софиянец

    9 0 Отговор
    Минаха изборите и се започна.Честито на печелившите. Хапвайте банани сега,че . . .

    10:14 03.11.2026

  • 3 Стенли

    3 0 Отговор
    Тъй , тъй а от юли 15%😕

    10:15 03.11.2026

  • 4 БКП

    9 0 Отговор
    Изравнителните сметки на Топлофикация ще дойдат през август, на нови цени и пак е същото.

    10:17 03.11.2026

  • 5 5838358

    5 1 Отговор
    Тия от КЕВР - ..... народът само най-добри пожелания им отправя ! Ще са много здрави , ей ....

    10:18 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Директора👨‍✈️

    4 0 Отговор
    Кажи нещо за цената на газа и тока? Защо го обявихте ден след изборите? Стига вече с това парно. Да не е само парно в тая държава. Парно има в 5 големи града. Ами другите. Това директно удри всяко едно производство. ВСЯКО. Нали тази цена ще се начисли на хората във всичко което купуваме. Кажи де, хайде кажи.

    Коментиран от #11

    10:31 03.11.2026

  • 9 Лена

    2 2 Отговор
    България е държавата в която никой вече на никого не вярва, още по-вече на лъжите на Рундьо, Боташ ефенди!

    10:34 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Директора👨‍✈️":

    Ти па какво имаш против пазарните цените на газа и тока?

    10:46 03.11.2026

  • 12 Добре де

    2 1 Отговор
    Нали най върлите русофоби са в София...защо останалите българи трябва да им субсидират парното....нека си плащат реално за демократичната американска газ!! То така е лесно с чужди пари борим Русия

    10:58 03.11.2026

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