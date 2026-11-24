Столичният общински съвет възложи на Групата на Световната банка да изготви анализ на „Топлофикация София“, но според главния икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов това няма да реши натрупаните с години проблеми на дружеството.

Решението на СОС предвижда първата фаза да продължи до една година и да струва до 900 000 евро. Тя трябва да включва финансов, технически, регулаторен и управленски анализ, както и подготовка на възможни сценарии за бъдещето на дружеството. В материала на bTV сумата е посочена като 900 хил. лева, докато БНР и БНТ съобщават за решение на общинския съвет за до 900 хил. евро.

Повод за коментара на Стефанов беше решението за участието на Световната банка. „Това е чудо да даваме пари за нещо, което пред очите ни рухва“, заяви той пред bTV. По думите му през годините вече са правени няколко анализа, а политиците, общинарите, Българският енергиен холдинг и „Булгаргаз“ познават финансовото състояние на „Топлофикация София“.

Ниските цени и растящите задължения

Стефанов посочи като първи проблем политическия натиск цената на топлинната енергия в София да остане ниска, особено през зимата. В същото време цената на природния газ не може да бъде контролирана от местната власт. Според него именно тази разлика е сред причините за натрупването на задълженията.

Икономистът припомни, че дълговете на дружеството в миналото са надхвърляли 1 млрд. лева. През годините са обсъждани промени в собствеността, различни модели на управление и варианти за преструктуриране, но трайно решение не е намерено.

Като втори основен проблем Стефанов посочи корупцията и влиянието ѝ върху държавните и общинските дружества. Той заяви, че според данни на Центъра за изследване на демокрацията, представени през април, административната корупция в България е достигнала най-високите си нива.

Възможна ли е концесия

На въпрос дали анализът е подготовка за концесия, Стефанов отговори, че възможностите пред дружеството не са много и подобни опити вече са правени. Според него частно управление при запазване на общинската собственост е един от моделите, използвани при други местни монополи.

Икономистът допуска възлагането на новия анализ да послужи и за прехвърляне на политическата отговорност към следващия Столичен общински съвет. По думите му решението може да отложи избора между по-високи цени, инвестиции, промяна в управлението и евентуално участие на частен оператор.

Стефанов определи авариите, заради които жители на София са оставали без топла вода, като част от по-широк проблем в енергийния сектор. Той подчерта, че управлението на местен монопол изисква висококвалифицирани мениджъри и ясни правила, особено когато дружеството работи в среда със системни проблеми.

По отношение на цените на парното икономистът заяви, че „няма оптимистична теория“ при опит политически да се контролира цената на услугата. Според него реалистичната цел трябва да бъде „Топлофикация София“ да работи достатъчно ефективно, така че потребителите да получават качествена услуга на възможно най-ниска цена.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg