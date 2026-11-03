Пенсионните дружества: 2,5 пункта към НОИ засягат партидите

Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване предупреждава за последиците от евентуално пренасочване на 2,5 процентни пункта от осигурителната вноска за втора пенсия към Националния осигурителен институт. Повод за позицията са информации, че мярката може да бъде заложена в проектобюджета за 2027 г.

От БАДДПО обаче уточняват, че не разполагат с информация за бюджетните планове на правителството. Асоциацията ще коментира конкретните предложения, след като проектът бъде представен.

Според пенсионните дружества евентуалната промяна би отклонила половината от бъдещите постъпления по личните пенсионни партиди на работещите. Организацията посочва, че тези средства се натрупват, увеличават се с постигнатата доходност и могат да бъдат наследявани.

„Тези средства се натрупват, нарастват с постигнатата доходност и подлежат на наследяване“, заявяват от БАДДПО.

Асоциацията предупреждава, че ако средствата бъдат насочени към НОИ, те ще бъдат изразходвани безвъзвратно, вместо да остават в индивидуалните партиди на осигурените лица.

Управляващите отричат подготвяна промяна

Председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от „Прогресивна България“ отрече да има планове за пренасочване на част от вноската към НОИ.

„Такова нещо няма. Не се планира, не е било планирано“, заяви Проданов.

По думите му осигуровките във втория пенсионен стълб ще останат без промяна. Министерството на финансите също заяви, че твърденията за предстояща реформа на втория стълб не отговарят на истината. От ведомството посочиха, че предстои официалното представяне на бюджета.

Така към момента има разминаване между предупреждението на пенсионните дружества за обсъждана бюджетна мярка и публичното опровержение от управляващите и финансовото министерство. Окончателният отговор ще бъде даден с публикуването на проекта за държавния бюджет за 2027 г.

Източници: novini.bg