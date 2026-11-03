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Пенсионните дружества: 2,5 пункта към НОИ засягат партидите
  Тема: Икономика

Пенсионните дружества: 2,5 пункта към НОИ засягат партидите

3 Ноември, 2026 19:35 630 9

  • пенсии-
  • нои-
  • втори пенсионен стълб-
  • баддпо-
  • бюджет 2027

БАДДПО предупреждава за последиците от евентуално пренасочване на част от вноската за втора пенсия. Управляващите отричат да подготвят такава промяна

Пенсионните дружества: 2,5 пункта към НОИ засягат партидите - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване предупреждава за последиците от евентуално пренасочване на 2,5 процентни пункта от осигурителната вноска за втора пенсия към Националния осигурителен институт. Повод за позицията са информации, че мярката може да бъде заложена в проектобюджета за 2027 г.

От БАДДПО обаче уточняват, че не разполагат с информация за бюджетните планове на правителството. Асоциацията ще коментира конкретните предложения, след като проектът бъде представен.

Според пенсионните дружества евентуалната промяна би отклонила половината от бъдещите постъпления по личните пенсионни партиди на работещите. Организацията посочва, че тези средства се натрупват, увеличават се с постигнатата доходност и могат да бъдат наследявани.

„Тези средства се натрупват, нарастват с постигнатата доходност и подлежат на наследяване“, заявяват от БАДДПО.

Асоциацията предупреждава, че ако средствата бъдат насочени към НОИ, те ще бъдат изразходвани безвъзвратно, вместо да остават в индивидуалните партиди на осигурените лица.

Управляващите отричат подготвяна промяна

Председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от „Прогресивна България“ отрече да има планове за пренасочване на част от вноската към НОИ.

„Такова нещо няма. Не се планира, не е било планирано“, заяви Проданов.

По думите му осигуровките във втория пенсионен стълб ще останат без промяна. Министерството на финансите също заяви, че твърденията за предстояща реформа на втория стълб не отговарят на истината. От ведомството посочиха, че предстои официалното представяне на бюджета.

Така към момента има разминаване между предупреждението на пенсионните дружества за обсъждана бюджетна мярка и публичното опровержение от управляващите и финансовото министерство. Окончателният отговор ще бъде даден с публикуването на проекта за държавния бюджет за 2027 г.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенсионер

    17 0 Отговор
    Когато агитираха да се запишем в задължителните фондове, всички казваха: "..тези пари са Ваши и може да ги ползвате когато решите". Когато се пенсионирах и поисках да ми изплатят събраната сума във фонда ми казаха: "..парите вече са наши и ние определяме как ще Ви ги дадем". Законно ни излъгаха и законно ни присвоиха парите.

    Коментиран от #2

    19:40 03.11.2026

  • 2 Точно

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пенсионер":

    Сега вдигат врява точно фондовете, кпито управляват милиарди, а хората нищо не получават..

    19:44 03.11.2026

  • 3 Питам

    2 0 Отговор
    Защо Последния софиянец вече не пише коментари?

    Коментиран от #6

    19:49 03.11.2026

  • 4 Да.........

    4 1 Отговор
    това е само началото! Прекрасна държава, прекрасни управляващи, всички сме щастливи и се обичаме, но най-много обичаме другаря радев и другарката президентка. Никой вече да не се съмнява в това! Изборите показаха щастието на един народ! Да се сме чули и видяли протести и недоволство от тук на татък!

    19:50 03.11.2026

  • 5 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Уж две пенции, пък по-малко пари от една

    19:57 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Когато опре ножът до кокъкла,

    2 3 Отговор
    Фатмаците отричат.

    20:03 03.11.2026

  • 8 Пак неразбрал

    2 0 Отговор
    Когато дойде ред да вземам пенсия от втория стълб , вероятно ще разбера че с мойте вноски съм помогнал да се обогатят тези които ги държат . Докато държавата индексира пенсиите в съответствие с инфлацията , то тези "спестените " загубиха стойността си . Фондовете дават някаква мижава лихва , ама гарантират най - напред собствената си печалба .

    20:26 03.11.2026

  • 9 Даа!

    1 0 Отговор
    Който има трезв разсъдък, бяга от тези измислени играчи,като от чумав.Който няма,ще хапе лакти,след 25-30 години. Стреснаха се,че може да им се изплъзнат стотици милиони евро,на година,който да залагат на борсата.Ако спечели,прибира яки дивиденти.Ако загуби,не са негови, на ба лъците,който покорно блеятБегом в НАП,там настояваш за формуляр,с който ги задължаваш,да прехвърлят партидата ти,към НОИ.В НАП по постоянен адрес.Все още може, въпреки че и там се правят на утрепани,не знам защо.

    20:26 03.11.2026

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