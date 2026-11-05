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Димитър Стоянов: Изкуственият интелект и иновациите са основата на съвременните отбранителни способности

Димитър Стоянов: Изкуственият интелект и иновациите са основата на съвременните отбранителни способности

5 Ноември, 2026 12:55 468 14

  • димитър стоянов-
  • изкуствен интелект-
  • отбрана

Сред най-важните задачи на Министерството на отбраната министърът открои противодействието на новите асиметрични заплахи в Черноморския регион

Димитър Стоянов: Изкуственият интелект и иновациите са основата на съвременните отбранителни способности - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Внедряването на изкуствения интелект, автономните системи и интелигентните технологии вече не е въпрос на бъдещи планове, а критичен фактор за съвременното отбранително планиране и оперативно превъзходство“, подчерта министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на международната конференция AFCEA TechNet Sofia 2026. Юбилейният форум се провежда на 5 и 6 ноември в Централния военен клуб в София под патронажа на министъра на отбраната.

В обръщението си към участниците министър Стоянов акцентира върху необходимостта от ускорено внедряване на нови технологии в отбраната, развитие на съвместни способности със съюзниците и укрепване на технологичната независимост. Той отбеляза, че динамично променящата се среда за сигурност налага нов подход към изграждането на отбранителни способности.

„Постигането на истинска технологична независимост и стратегическа устойчивост изисква синергия и дълбока интеграция между трансатлантическите структури, европейските механизми за сигурност, националните ни институции, академичната общност и предприемаческия сектор“, заяви министърът. По думите му именно взаимодействието между тези структури е предпоставка за изграждането на устойчива и сигурна отбранителна среда, основана на съвременни технологии и ефективно използване на наличния научен и индустриален потенциал.

Сред най-важните задачи на Министерството на отбраната министърът открои противодействието на новите асиметрични заплахи в Черноморския регион. Особено внимание беше отделено на атаките с безпилотни системи срещу търговски кораби, които създават рискове за сигурността на морските маршрути, икономическата стабилност и регионалната сигурност. За справяне с подобни предизвикателства са необходими модерни средства за ранно откриване, наблюдение и ефективно управление на системите за противодействие.

В тази връзка Димитър Стоянов припомни, че на 30 октомври 2026 г. България се присъедини към инициативата на съюзници от НАТО „Способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи“. Участието в нея създава възможности в бъдеще за координиране на националните усилия с тези на съюзниците, както и за използване на общия научен и индустриален потенциал при изграждането на оперативно съвместими способности за защита от съвременни въздушни заплахи, включително безпилотни летателни апарати.

В рамките на приветствието си Димитър Стоянов поздрави полковник (о.р.) доцент д-р Симеон Атанасов Краликов по повод неговата 85-годишнина и му връчи плакет на Министерството на отбраната като признание на дългогодишния му принос и всеотдайна работа за утвърждаването на AFCEA Секция София.

През 2026 г. AFCEA International отбелязва 80 години от своето създаване. Юбилейното издание на конференцията TechNet Sofia събира представители на НАТО, държавните институции, отбранителната индустрия и академичните среди.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЦК на БКП

    2 1 Отговор
    Комунист + искуствен интелект = баба Цола !!!

    12:58 05.11.2026

  • 3 България без цензура

    1 1 Отговор
    Вие естествен интелект нямате още та сте тръгнали изкуствен да търсите 😆

    12:58 05.11.2026

  • 4 И как точно

    1 1 Отговор
    ускорено внедряване на нови технологии в "отбраната", развитие на съвместни способности със съюзниците ще ни направи живота по хубав? С какво точно ще ни помогне милитаризацията? А?

    13:00 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Това което е

    1 1 Отговор
    важно за Министерството на отбраната въобще не е важно за хората. За тях това е чиста щета. Дано кадри да нямат и всички да напуснат колониалната ни окупационна армия

    13:04 05.11.2026

  • 7 Родина

    1 1 Отговор
    ИИ , ще създаде общество от паразити .
    Трудът , прави човек полезен за обществото .
    Големите технологични компании ще
    притежават всичко .

    13:08 05.11.2026

  • 8 Вярно е,

    2 1 Отговор
    само че тия неща са за млади хора, а не за невнятни старчета!

    Коментиран от #11

    13:10 05.11.2026

  • 9 идиоти вън

    2 1 Отговор
    А не не, никак не е умно да се осланяте на изкуствения ум!!!!

    13:14 05.11.2026

  • 10 Истината

    0 1 Отговор
    Естественият интелект на прогресивните се предлага на агресорът и се моли за снизхождение!!!
    Дано поне изкуствения се държи по-мъжки!

    13:20 05.11.2026

  • 11 Добре,но

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Вярно е,":

    Какво ще правим с шкембаците в МО и онези с телковите и работещите пенсионери,за тях това е утопия.

    13:35 05.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Каракочев

    1 1 Отговор
    Изкуствен интелект и тогава какво правим с Нашите момичета и момчета в канцеларията,не искам на вън студено е.Искам до 72г с жената да ходим на работа,можем и физическа да издържим.

    13:47 05.11.2026

  • 14 За Малоумниците !

    1 1 Отговор
    ИИ Е Панацея !

    14:06 05.11.2026

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