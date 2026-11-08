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Кирил Вълчев: Спечели президентството на съгласието
  Тема: Избори

Кирил Вълчев: Спечели президентството на съгласието

8 Ноември, 2026 10:19 742 46

  • кирил вълчев-
  • илиана йотова-
  • президентски избори-
  • обществените медии-
  • помилвания

Избраният за вицепрезидент заяви, че България има нужда от по-малко политическо напрежение и по-системна подкрепа за обществените медии и културата

Кирил Вълчев: Спечели президентството на съгласието - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„На тези избори спечели идеята за президентство на съгласието, а не на барикадата“, заяви избраният за вицепрезидент Кирил Вълчев в първото си телевизионно интервю след изборите. Той говори в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ и посочи намаляването на политическото напрежение като основна задача пред институциите.

Вълчев открои два извода от вота. Първият е изборът на Илияна Йотова за първата жена президент на България. По думите му заедно с нея в Европейския съюз има още три жени държавни глави – на Ирландия, Малта и Словения. Той посочи също, че в историята на Европейския съюз 12 държави са имали жени президенти или монарси, а в световен мащаб броят им е 20.

Като втори извод Вълчев посочи победата на идеята за обединение. Той не се съгласи с оценките, че Русия е спечелила президентските избори заради победата на Йотова, и заяви, че са победили „пробългарските сили“. Според него кандидат-президентската двойка е получила подкрепа от избиратели на всички партии.

Приоритети за медиите и културата

Като изпълняващ длъжността генерален директор на Българската телеграфна агенция Вълчев коментира и параметрите на държавния бюджет. Той подкрепи по-високото увеличение на възнагражденията на учителите, но настоя подобно внимание да получат и журналистите в БНТ, БНР и БТА.

По думите му към тях трябва да бъдат добавени работещите в библиотеки, музеи, галерии, театри и читалища, както и младите български дипломати. Вълчев защити и идеята за системна, дългосрочна подкрепа за българските медии зад граница, която да не зависи от ежегодни решения и смени на правителства. Той заяви, че тази подкрепа трябва да бъде заложена в бюджета за години напред.

В интервюто беше поставен и въпросът за закон за българския език. Вълчев определи подкрепата за българските общности зад граница, обществените медии и културните институции като част от по-широките приоритети, които трябва да бъдат следвани последователно.

Помилванията и бъдещето на БТА

По темата за скандала с помилванията Вълчев отказа категорична оценка дали става дума за грешка, пропуск на екипа или проблем в процедурата. „Аз не знам фактите“, каза той и свърза случая с въпроса за доверието в процедурите и експертизите.

Вълчев предложи парламентът да обсъди дали процедурите по помилванията да бъдат уредени със закон, а не само чрез президентски указ.

За БТА той заяви, че решението кой ще го наследи начело е на Народното събрание. По думите му агенцията е със свободен достъп и трябва да продължи да се развива с постоянство. Вълчев каза още, че след встъпването си в длъжност като вицепрезидент няма намерение да се мести в резиденция.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    11 10 Отговор
    Бе спечелихте, защото алтернативата беше още по-ужасна. Но ако искате да успеете занапред, трябва да стоите на страна от Радев, той също е доста токсичен.

    Коментиран от #8

    10:23 08.11.2026

  • 2 Тоя некадърник и прокси на БСП

    27 1 Отговор
    На какво се радва, подчехълникът? Освен на заплатата си.

    10:23 08.11.2026

  • 3 Ъхъ

    20 1 Отговор
    Нищо не сте спечелили.

    10:25 08.11.2026

  • 4 Ще си

    16 1 Отговор
    Живуркаш пет години много добре нали? Гласувайте за нас ще живеем добре един мадат.

    10:26 08.11.2026

  • 5 Знайко

    18 1 Отговор
    Пребоядисан гербаджия на бесепар.

    Коментиран от #26

    10:27 08.11.2026

  • 6 Каквото

    20 1 Отговор
    и да изока , няма никаква стойност !

    10:27 08.11.2026

  • 7 ставка

    13 3 Отговор
    Задръж усмивките и високопарните клишета.
    Избра ви шепа хора защото другата двойка на балотажа беше още по-зле.
    И то доста по-зле.
    Но и вие не сте цвете за мирисане.

    10:27 08.11.2026

  • 8 Съгласие не е 13%

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Мечти...

    10:27 08.11.2026

  • 9 Гуру Гарабед

    15 1 Отговор
    Клоун

    10:28 08.11.2026

  • 10 Стоянов

    13 1 Отговор
    Този има вид на смотана трътка, но трябва да му свалим шапка - на държавна работа е успял да придобие доста апартаменти, гаражи и други имоти.

    10:29 08.11.2026

  • 11 Кумчо Вълчев

    2 1 Отговор
    Ами Индира Ганди, Людмила Живкова и Цола Драгойчева?

    10:31 08.11.2026

  • 12 Не Съм Съгласен !

    6 1 Отговор
    С Политиката На Беззаконието !

    На Президента !

    На Този !

    И На предишните !

    10:31 08.11.2026

  • 13 Тулист Ν 1

    14 1 Отговор
    Българи, добре погледнете физиономията на този прогресивен нахалник, мерзавец, наглец и чиста проба използвач! Абе, то "използвач" е много меко казано за този негодник, който като директор на БТА, е пътувал до 145 държави за сметка на агенцията! Некадърен, продажен и корумпиран! Много голяма радост е била в БТА вечерта след изборите! Но не заради "победата" на червената двойка, а защото най-после служителите на БТА са се отървали от омразния си директор, когото всички презираха, мразеха и ненавиждаха! Така че," вицето" на Йотова е позор за Бългаиря! Тя - също! Тяхната победа беше победа на лъжата! Толкова мнгоо лъжи изрече Йотовата фатмашка слугиня по време на кампанията, ама то пък, нали в същото време беше и "президент", нямаше КОЙ да я санкционира! Ами, нищо! Халал да им е президенството, ще президентстват с омразата на цял един народ

    10:32 08.11.2026

  • 14 Бай Яни

    13 2 Отговор
    Кой изобщо е тоя,с какво е до принесъл за развитието на културата,спорта,бизнеса и изобщо за развитието на България,просто ще плямпа простотии и за година две ще е поредният милионер на държавна хранилка,искурзии безплатно,да де платени от гражданите и почивки на карибите семейно.

    10:32 08.11.2026

  • 15 Никой

    12 0 Отговор
    Грешите, спечели президентството на манипулацията.

    10:33 08.11.2026

  • 16 На съгласието

    12 1 Отговор
    с Русия и лъжите

    10:34 08.11.2026

  • 17 На Тоя !

    9 1 Отговор
    Май Му Се падна !

    Шестица !

    От Тотото !

    10:39 08.11.2026

  • 18 Анонимен

    7 2 Отговор
    Да се смея ли да плача ли егати държавата ни завладяна отвсякъде с мадуровки диктат лъжи омраза използване на институции за лични цели безнаказаност

    Коментиран от #30

    10:39 08.11.2026

  • 19 ЧИЧО

    9 0 Отговор
    Заплатаджии. Никъде по край нас няма вице президенти. Само в БГ , защото е най богатата Държава.Само дае вицето и колко покрай него хрантутници.

    10:47 08.11.2026

  • 20 Цървул

    7 0 Отговор
    Сега , първата работа - домовата книга .

    10:47 08.11.2026

  • 21 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    8 2 Отговор
    Спечели ДС и ЦК на БКП заедно с тяхната мутро олигархия на Домусчиев!! Българина ще види сега такава бедност както през Виденовата зима не е виждал ! Радев действа на принципа бедният по беден ,богатия по богат !

    10:48 08.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 истината

    8 0 Отговор
    Тоя дървар какви простотии ръси. Чуди се какво глупост коя от коя по голяма.

    10:50 08.11.2026

  • 24 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    9 0 Отговор
    Бай ганьо и Ганка си избраха поредните туристи които 5 г ще обикалят планетата като милиардери за наша сметка !! А ние ще сме със замразени заплати пенсии майчински а цените ще са ни по скъпи от тези в Дубай ! Ще има мизерия глад и стагнация ! Честито на безродниците които гласуваха за мутресата на ДС Любен Гоцев и този никому непознат човек

    Коментиран от #43

    10:51 08.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ловец

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Знайко":

    Ами кои не е пребоидисант Между две леви партия печели по приятната Такъва е съдбата на човек от малката лева партия

    10:56 08.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Огромна заплата за плямпане на глупости

    3 1 Отговор
    И дебелите им лица грейват в разтегнати усмивки като на Джокера....

    11:00 08.11.2026

  • 29 Тоя

    4 0 Отговор
    мазню ще паразитира на Дондуков 2 и ще трупа още и още мазнина.

    11:02 08.11.2026

  • 30 Явен

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    Като имат срещу тях умряла опозиция в лицето на ППДБ Това са ОТРОЧЕТАТА НА РАДЕВ

    11:03 08.11.2026

  • 31 !!!?

    10 1 Отговор
    Спечели президенството на Лъжите - 18 лъжи на Йотова за 40 минути дебат !!!?

    11:04 08.11.2026

  • 32 Троянец

    3 2 Отговор
    Тоя не разбра ли,че хората гласуваха не за него и Йотва а срещу Гюров и Кандилото!

    11:05 08.11.2026

  • 33 Новият помилвач на наркодилъри

    6 1 Отговор
    ...и убийци

    11:06 08.11.2026

  • 34 Синя София

    5 3 Отговор
    Слугите на Путин спечелиха, България загуби

    11:08 08.11.2026

  • 35 !!!?

    7 1 Отговор
    Този си избра ролята на пантоф на Наркойтовица...!!!?

    11:09 08.11.2026

  • 36 Поредния глист

    3 2 Отговор
    Поредния турист на Държавна хранилка.Безличен пребоядисан гербер.Тоя е по-зле и от Кандьо.

    11:09 08.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    Това що е Кирил-все е нефелно.

    11:15 08.11.2026

  • 39 Фори

    2 1 Отговор
    Дъртия агент на ДС Радосвет , го е назначил в Дарик за да манипулира и провежда политиката на собственика. И тогава и сега е зависим от ДС.

    11:15 08.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Спечелиха

    2 0 Отговор
    двете страни, на един и същи медал. Йотова я питат за Референдум евро, тя препраща към ЕС ценности. Йотова я питат за паметникът ще бъде ли върнат, тя отново подменя въпросът и отговаря, че бил разграбен, и ако я допуснели до останките щяла да види. Тя е президент, кой може да я спре? Бюджетът за 2027 е показателен, заеми, с милиард лева нараснали военни разходи. Увеличение Здравни спрямо МРЗ, без Необлагаем минимум. Увилшчение местни данъци и такси на година средно с 33.3%, за 3 г. сто процента. Радев посегна на Единствените жилища на българите. Юни 2026 Радев с ГЕРБ и ДПС, ПП дадоха на ЕЦБ 3 млрд. лева разсрочено за 9 г. и още 12-15 млрд. лв. ако ЕЦБ реши да спасява ойрочленки, като Франция. Референдумът на Дойран хваща прах. Частни болници без конкурси лекарства. Неспециализанти увеличение заплати. Увеличение заплати бюджетници с 5%.
    И няма Реформи, само инфлация, дългови спирали, повишаване ТОК, студена вода, подгряване вода, повишение счетоводни парно услуги с 40%, връщане незаконн СИ с 30%, повишение винетки, акцизи и лихви по дългове. Не това очакваха избирателите му.
    Тотален слугинаж към ЕС и ОТАН, без оглед на отчайващата мизерия, а това са 70% от българите.
    Радев продължи по стъпките на БКП, ДПС, ПП, ДБ и ГЕРБ, СДС.

    11:21 08.11.2026

  • 43 Мутресата

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    си построила къщичка за 2 милиона евро. Да ви е честита!

    11:24 08.11.2026

  • 44 Петко

    0 0 Отговор
    До сега не е работил нищо,от сега пък съвсем нищо.Живота му е уреден и начертан.Дай Боже всекиму.Мислех си,че журналистката Гигова е най-известнен пътешественик,но явно не е така.Този другар е за Гинес.Чудя се имал ли е време да си научи къде му е кабинета и къде работи.

    11:25 08.11.2026

  • 45 Трагедия или Комедия

    1 0 Отговор
    Защо нямаше дебат между тоя клоун и оня смешник Кандев?!Защото и двамата са на едно ниво в интелектуалната стълбица!Само като ги видиш и ти става ясно що за стока са!

    11:26 08.11.2026

  • 46 Действителни случаи Вълчев

    0 0 Отговор
    Изпит английски СУ, винаги бременните са първи, дълга опашка. Вълчев изпреварва всички, включително и бременните момичета и казва: "Аз съм шеф на БТА и нямам време", минава пръв.
    Вълчев уволнява от БТА Антонов, един от добрите икономически журналисти, поради несъгласия с въвеждане ойро и др.
    Същото твърдят Панчев, Антонов и др.
    За подобно "вице" гласуваха 13% от българите.

    11:26 08.11.2026

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