Кирил Вълчев: Спечели президентството на съгласието

„На тези избори спечели идеята за президентство на съгласието, а не на барикадата“, заяви избраният за вицепрезидент Кирил Вълчев в първото си телевизионно интервю след изборите. Той говори в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ и посочи намаляването на политическото напрежение като основна задача пред институциите.
Вълчев открои два извода от вота. Първият е изборът на Илияна Йотова за първата жена президент на България. По думите му заедно с нея в Европейския съюз има още три жени държавни глави – на Ирландия, Малта и Словения. Той посочи също, че в историята на Европейския съюз 12 държави са имали жени президенти или монарси, а в световен мащаб броят им е 20.
Като втори извод Вълчев посочи победата на идеята за обединение. Той не се съгласи с оценките, че Русия е спечелила президентските избори заради победата на Йотова, и заяви, че са победили „пробългарските сили“. Според него кандидат-президентската двойка е получила подкрепа от избиратели на всички партии.
Приоритети за медиите и културата
Като изпълняващ длъжността генерален директор на Българската телеграфна агенция Вълчев коментира и параметрите на държавния бюджет. Той подкрепи по-високото увеличение на възнагражденията на учителите, но настоя подобно внимание да получат и журналистите в БНТ, БНР и БТА.
По думите му към тях трябва да бъдат добавени работещите в библиотеки, музеи, галерии, театри и читалища, както и младите български дипломати. Вълчев защити и идеята за системна, дългосрочна подкрепа за българските медии зад граница, която да не зависи от ежегодни решения и смени на правителства. Той заяви, че тази подкрепа трябва да бъде заложена в бюджета за години напред.
В интервюто беше поставен и въпросът за закон за българския език. Вълчев определи подкрепата за българските общности зад граница, обществените медии и културните институции като част от по-широките приоритети, които трябва да бъдат следвани последователно.
Помилванията и бъдещето на БТА
По темата за скандала с помилванията Вълчев отказа категорична оценка дали става дума за грешка, пропуск на екипа или проблем в процедурата. „Аз не знам фактите“, каза той и свърза случая с въпроса за доверието в процедурите и експертизите.
Вълчев предложи парламентът да обсъди дали процедурите по помилванията да бъдат уредени със закон, а не само чрез президентски указ.
За БТА той заяви, че решението кой ще го наследи начело е на Народното събрание. По думите му агенцията е със свободен достъп и трябва да продължи да се развива с постоянство. Вълчев каза още, че след встъпването си в длъжност като вицепрезидент няма намерение да се мести в резиденция.
Източници: bntnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #8
10:23 08.11.2026
2 Тоя некадърник и прокси на БСП
10:23 08.11.2026
3 Ъхъ
10:25 08.11.2026
4 Ще си
10:26 08.11.2026
5 Знайко
Коментиран от #26
10:27 08.11.2026
6 Каквото
10:27 08.11.2026
7 ставка
Избра ви шепа хора защото другата двойка на балотажа беше още по-зле.
И то доста по-зле.
Но и вие не сте цвете за мирисане.
10:27 08.11.2026
8 Съгласие не е 13%
До коментар #1 от "Фен":Мечти...
10:27 08.11.2026
9 Гуру Гарабед
10:28 08.11.2026
10 Стоянов
10:29 08.11.2026
11 Кумчо Вълчев
10:31 08.11.2026
12 Не Съм Съгласен !
На Президента !
На Този !
И На предишните !
10:31 08.11.2026
13 Тулист Ν 1
10:32 08.11.2026
14 Бай Яни
10:32 08.11.2026
15 Никой
10:33 08.11.2026
16 На съгласието
10:34 08.11.2026
17 На Тоя !
Шестица !
От Тотото !
10:39 08.11.2026
18 Анонимен
Коментиран от #30
10:39 08.11.2026
19 ЧИЧО
10:47 08.11.2026
20 Цървул
10:47 08.11.2026
21 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
10:48 08.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 истината
10:50 08.11.2026
24 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #43
10:51 08.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ловец
До коментар #5 от "Знайко":Ами кои не е пребоидисант Между две леви партия печели по приятната Такъва е съдбата на човек от малката лева партия
10:56 08.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Огромна заплата за плямпане на глупости
11:00 08.11.2026
29 Тоя
11:02 08.11.2026
30 Явен
До коментар #18 от "Анонимен":Като имат срещу тях умряла опозиция в лицето на ППДБ Това са ОТРОЧЕТАТА НА РАДЕВ
11:03 08.11.2026
31 !!!?
11:04 08.11.2026
32 Троянец
11:05 08.11.2026
33 Новият помилвач на наркодилъри
11:06 08.11.2026
34 Синя София
11:08 08.11.2026
35 !!!?
11:09 08.11.2026
36 Поредния глист
11:09 08.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Боруна Лом
11:15 08.11.2026
39 Фори
11:15 08.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Спечелиха
И няма Реформи, само инфлация, дългови спирали, повишаване ТОК, студена вода, подгряване вода, повишение счетоводни парно услуги с 40%, връщане незаконн СИ с 30%, повишение винетки, акцизи и лихви по дългове. Не това очакваха избирателите му.
Тотален слугинаж към ЕС и ОТАН, без оглед на отчайващата мизерия, а това са 70% от българите.
Радев продължи по стъпките на БКП, ДПС, ПП, ДБ и ГЕРБ, СДС.
11:21 08.11.2026
43 Мутресата
До коментар #24 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":си построила къщичка за 2 милиона евро. Да ви е честита!
11:24 08.11.2026
44 Петко
11:25 08.11.2026
45 Трагедия или Комедия
11:26 08.11.2026
46 Действителни случаи Вълчев
Вълчев уволнява от БТА Антонов, един от добрите икономически журналисти, поради несъгласия с въвеждане ойро и др.
Същото твърдят Панчев, Антонов и др.
За подобно "вице" гласуваха 13% от българите.
11:26 08.11.2026