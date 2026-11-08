Кирил Вълчев: Спечели президентството на съгласието

„На тези избори спечели идеята за президентство на съгласието, а не на барикадата“, заяви избраният за вицепрезидент Кирил Вълчев в първото си телевизионно интервю след изборите. Той говори в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ и посочи намаляването на политическото напрежение като основна задача пред институциите.

Вълчев открои два извода от вота. Първият е изборът на Илияна Йотова за първата жена президент на България. По думите му заедно с нея в Европейския съюз има още три жени държавни глави – на Ирландия, Малта и Словения. Той посочи също, че в историята на Европейския съюз 12 държави са имали жени президенти или монарси, а в световен мащаб броят им е 20.

Като втори извод Вълчев посочи победата на идеята за обединение. Той не се съгласи с оценките, че Русия е спечелила президентските избори заради победата на Йотова, и заяви, че са победили „пробългарските сили“. Според него кандидат-президентската двойка е получила подкрепа от избиратели на всички партии.

Приоритети за медиите и културата

Като изпълняващ длъжността генерален директор на Българската телеграфна агенция Вълчев коментира и параметрите на държавния бюджет. Той подкрепи по-високото увеличение на възнагражденията на учителите, но настоя подобно внимание да получат и журналистите в БНТ, БНР и БТА.

По думите му към тях трябва да бъдат добавени работещите в библиотеки, музеи, галерии, театри и читалища, както и младите български дипломати. Вълчев защити и идеята за системна, дългосрочна подкрепа за българските медии зад граница, която да не зависи от ежегодни решения и смени на правителства. Той заяви, че тази подкрепа трябва да бъде заложена в бюджета за години напред.

В интервюто беше поставен и въпросът за закон за българския език. Вълчев определи подкрепата за българските общности зад граница, обществените медии и културните институции като част от по-широките приоритети, които трябва да бъдат следвани последователно.

Помилванията и бъдещето на БТА

По темата за скандала с помилванията Вълчев отказа категорична оценка дали става дума за грешка, пропуск на екипа или проблем в процедурата. „Аз не знам фактите“, каза той и свърза случая с въпроса за доверието в процедурите и експертизите.

Вълчев предложи парламентът да обсъди дали процедурите по помилванията да бъдат уредени със закон, а не само чрез президентски указ.

За БТА той заяви, че решението кой ще го наследи начело е на Народното събрание. По думите му агенцията е със свободен достъп и трябва да продължи да се развива с постоянство. Вълчев каза още, че след встъпването си в длъжност като вицепрезидент няма намерение да се мести в резиденция.

Източници: bntnews.bg