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Надзорният съвет на НОИ обсъжда бюджета за 2027 г
  Тема: Икономика

Надзорният съвет на НОИ обсъжда бюджета за 2027 г

9 Ноември, 2026 06:13 489 5

  • нои-
  • обществено осигуряване-
  • пенсии-
  • обезщетения-
  • бюджет 2027

Проектът предвижда по-високи пенсии и обезщетения, както и увеличение на максималния осигурителен доход до 2400 евро

Надзорният съвет на НОИ обсъжда бюджета за 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт обсъжда проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г. Документът предвижда по-високи пенсии и обезщетения, увеличение на максималния осигурителен доход и промени в подкрепата за майките, които се връщат на работа преди изтичането на втората година от отпуска.

Проектът все още не е окончателно приет. След разглеждането му от Надзорния съвет предстоят обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество, одобрение от Министерския съвет и гласуване в Народното събрание.

Промени в осигурителните доходи

Предвижда се максималният осигурителен доход да нарасне от 2300 на 2400 евро. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се се определя на 660 евро, колкото е заложената минимална работна заплата за 2027 г.

Минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии се увеличават с 6,4% от 1 януари. За ръководители размерите ще бъдат между 996 и 1375 евро, за специалисти – 879 евро, а за машинни оператори и монтажници – 703 евро.

Размерите на осигурителните вноски се запазват на сегашните нива. За държавните служители и заетите по Закона за съдебната власт е предвидена промяна в разпределението на вноските между осигурителя и осигуреното лице във фондовете „Общо заболяване и майчинство“ и „Безработица“ в съотношение 60:40.

По-високи пенсии и обезщетения

От 1 юли 2027 г. пенсиите трябва да бъдат осъвременени по швейцарското правило. В проектобюджета е заложено очаквано увеличение между 7 и 8 процента. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се предвижда да достигне 374,62 евро, а максималната – 1874 евро. Средният размер на пенсията се очаква да нарасне до 587,70 евро при 543,46 евро през 2026 г.

Минималното дневно обезщетение за безработица се увеличава от 9,21 на 13 евро, а максималното – от 54,78 на 60,76 евро. Майчинството през втората година се предвижда да стане 450 евро.

При предсръчно връщане на работа майките ще получават 75% от обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст, вместо досегашните 50%. Еднократната помощ при смърт на осигурен се увеличава до 660 евро при 276,10 евро сега.

Разходите за пенсии надхвърлят 14,6 млрд. евро

Общият размер на планираните разходи по бюджета на ДОО е малко над 16,5 млрд. евро. За пенсии са предвидени повече от 14,66 млрд. евро, което според разчетите е близо 10,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт за 2027 г.

При представянето на проекта за държавния бюджет финансовият министър Гълъб Донев го определи като „бюджет на вразумяването“. Окончателните параметри на бюджета на общественото осигуряване ще зависят от решенията на правителството и парламента.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    3 0 Отговор
    Те сеа си ... майката!

    06:15 09.11.2026

  • 2 Търкат ръце доволни

    4 0 Отговор
    Радев ни национализира втория стълб и им го хариза.

    06:15 09.11.2026

  • 3 Някой да каже

    5 0 Отговор
    НОИ какво произвеждат

    Коментиран от #4

    06:25 09.11.2026

  • 4 Произвеждат

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Някой да каже":

    длъжници и проблеми

    06:26 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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