Протест облепи МФ заради спора за втората пенсия

Входът на Министерството на финансите беше облепен с плакати с надпис „Министерство на лъжата“ и разпечатки на технически данни от електронни файлове. Акцията е на младежката организация „МлаДа България“ и е свързана със спора около кореспонденцията на ведомството с Европейската комисия за втория пенсионен стълб. Снимки от демонстрацията е публикувал Ивайло Мирчев.

Спорът е за два варианта на едно писмо

„Така осъмна Министерството на лъжата (финансите). А Гълъб Донев все още не е подписал третото писмо – оставката си“, написа Мирчев.

В основата на политическото напрежение са твърденията на „Да, България“, че във финансовото ведомство са били изготвени два различни варианта на официално писмо до европейските институции. Според формацията двата документа са с еднакъв изходящ номер и са датирани от 2 ноември 2026 година.

В единия от вариантите, за който говорят от „Да, България“, е било предвидено временно пренасочване на част от личните осигурителни вноски за втора пенсия от частните пенсионни фондове към Националния осигурителен институт. Критиците на ведомството твърдят, че подобна мярка би могла да бъде използвана за ограничаване на бюджетния дефицит чрез средствата от индивидуалните пенсионни партиди.

Именно заради тези твърдения протестиращите са поставили върху сградата и разпечатки с метаданни на файловете. Те трябва да подкрепят тезата, че между документите има разминаване в съдържанието и техническата информация.

Министерството отрича промяна в пенсионния модел

Министерството на финансите категорично отрича да подготвя промени в действащия пенсионен модел. От ведомството заявяват, че в официалната версия на изпратеното до Европейската комисия писмо няма предложение за пренасочване на осигуровки, а твърденията за готвена реформа на втория пенсионен стълб са неверни.

Случаят предизвика реакции и от парламентарната опозиция. Представители на опозиционни партии обвиняват управляващите в манипулиране на официални документи и в опит за посегателство върху личните пенсионни натрупвания на гражданите. Към момента нормативните правила за допълнителното задължително пенсионно осигуряване не са променени.

Източници: dunavmost.com