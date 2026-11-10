Новини
България »
Още 20 дни желаещите могат да изберат подфонд за партидата си във втория пенсионен стълб

Още 20 дни желаещите могат да изберат подфонд за партидата си във втория пенсионен стълб

10 Ноември, 2026 13:13 743 8

  • баддпо-
  • осигуряване-
  • втори стълб

С мултифондовете от 1 януари започва намаляване на таксите, каквито са и обществените очаквания

Още 20 дни желаещите могат да изберат подфонд за партидата си във втория пенсионен стълб - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Още 20 дни желаещите имат възможност да изберат подфонд за партидата си във втория пенсионен стълб, напомня Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). На 30 ноември изтича тримесечният срок, в който осигурените лица за първи път могат да заявят предпочитанията си как да бъдат управлявани спестяванията им, които са лични, гарантирани, трупат доходност и са наследяеми.

Изборът на подфонд е право, не задължение и може да се променя на всеки 12 месеца. При липса на изразено предпочитание, след 1 януари 2027 г. осигурените лица ще бъдат разпределени според възрастта. Хората до 50 г. ще са в динамичен подфонд, между 50 г. и три години преди пенсия - в балансиран, а след това задължително в консервативен, за да не се влияе от потенциални движения на световните пазари натрупаната през годините доходност.

Мултифондовият модел влиза в сила от 1 януари 2027 г., а с него започва и намаляване на таксите на пенсионно-осигурителните дружества, каквито са и обществените очаквания. Законът стимулира конкуренцията между отделните дружества и обвързва приходите им с доходността, която са постигнали в интерес на осигурените в тях лица. По последни данни за първото полугодие на тази година пенсионно-осигурителните дружества са постигнали 584 милиона евро доходност като кумулативно за последните три години и половина тя е над 3,4 милиарда евро. Тези допълнителни средства са разпределени по персоналните партиди на всички работещи, над брутните им вноски от 5% от осигурителния доход месечно.

От БАДДПО напомнят, че въвеждането на мултифондовете е добър момент всеки да се информира в кой пенсионен фонд е партидата му и какъв е размерът на спестяванията в нея. Проверката всеки може да направи през НАП с ПИК или на телефон 070018700.

Дружествата продължават да са активни в информирането на осигурените лица, отговарят на въпросите им и ги консултират. Допълнителна информация може да бъде намерена на сайтовете на пенсионно-осигурителните компании, както и на сайта на БАДДПО pension.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нещо което

    10 0 Отговор
    Няма да ви кажат е, че може да си сменяте под фонда всяка година след първите две!!!

    13:29 10.11.2026

  • 2 Не им вярвам

    10 1 Отговор
    ПУнта Мара. На частен фонд не вярвам. Накрая излиза пирамида.

    13:37 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Красимир Петров

    7 0 Отговор
    Аз и моето семейство се махаме от тези пирамиди.

    14:08 10.11.2026

  • 5 Моарейн

    7 0 Отговор
    Още двадесет дни "осигурените" да изберат как точно да ограбят парите им.

    14:09 10.11.2026

  • 6 истина ти казвам

    4 0 Отговор
    След 20 дни играта на пирамидата приключва! Кой разбрал,разбрал!!!!

    14:12 10.11.2026

  • 7 Павел Пенев

    7 0 Отговор
    Никой да не си дава парите в частни пенсионни фондове,тъй като в закона е записано хем задължително,хем доброволно. Идиотите от ППДБ само това чакат.

    14:14 10.11.2026

  • 8 Ние сме

    1 0 Отговор
    новите крадци, заповядайте

    14:39 10.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове