Шишков: Всички общини, които имат да получават пари и аванси, ще бъдат осигурени

Всички общини, които имат да получават пари и аванси, ще бъдат осигурени. Кметовете могат да бъдат абсолютно спокойни. В това увери регионалният министър арх. Иван Шишков по време на изслушването си в Комисията по регионално развитие и благоустройството в Народното събрание.

"Ще платим парите на всички", успокои регионалният министър, цитиран от News.bg.

Той подчерта, че управляващото мнозинство на "Прогресивна България" няма приоритет за общини, които да бъдат делени на "ваши" и "наши".

От бюджета на МРРБ вече са разплатени 24 млн. евро на общините.

News.bg напомня, че регионалният министър обеща на брифинг в Министерски съвет да върне не само надеждата, но да върне и реалността, с която да продължи инвестирането в българските общини.

"Може би е ако имало принцип, то е било безпринципността", каза още арх. Шишков, отбелязвайки, че всеки български гражданин от новороденото до пенсионера е трябвало да даде 670 евро за една безпринципна програма.

Всички общини, подписали споразумение от днес нататък, се връщат в реалността, във възможностите си, да си получат парите. Даваме възможност и на тези общини, които са поискали до края на 2025 г. да подпишат договори, споразумение и не се е случвало, защото очевидно може би предишната власт и предишния кабинет на Росен Желязков е имал специални изисквания към кои общини да бъдат осигурени средства и към кои да не бъдат осигурени. Това вече приключи, коментира Шишков.

"Кметовете получиха хубавата новина, че от утре започва разплащането по Инвестиционната програма за общините", обяви Шишков и след среща с областния управител Русе проф. Любомир Владимиров и кметовете от областта.

Шишков връчи чек за 3 800 000 евро на заместник-кмета на община Русе Енчо Енчев от Програма "Развитие на регионите" 2021-2027. Средствата ще бъдат инвестирани в интегрираната градска мобилност в региона. По думите на ресорния министър със спасените европейски средства ще бъдат подпомогнати всички региони, като част от общата стратегия на правителството.