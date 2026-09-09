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Шишков: Всички общини, които имат да получават пари и аванси, ще бъдат осигурени

Шишков: Всички общини, които имат да получават пари и аванси, ще бъдат осигурени

9 Септември, 2026 15:43 513 8

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  • пари-
  • аванси-
  • осигуряване

Кметовете могат да бъдат абсолютно спокойни, увери регионалният министър

Шишков: Всички общини, които имат да получават пари и аванси, ще бъдат осигурени - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Всички общини, които имат да получават пари и аванси, ще бъдат осигурени. Кметовете могат да бъдат абсолютно спокойни. В това увери регионалният министър арх. Иван Шишков по време на изслушването си в Комисията по регионално развитие и благоустройството в Народното събрание.

"Ще платим парите на всички", успокои регионалният министър, цитиран от News.bg.
Той подчерта, че управляващото мнозинство на "Прогресивна България" няма приоритет за общини, които да бъдат делени на "ваши" и "наши".

От бюджета на МРРБ вече са разплатени 24 млн. евро на общините.

News.bg напомня, че регионалният министър обеща на брифинг в Министерски съвет да върне не само надеждата, но да върне и реалността, с която да продължи инвестирането в българските общини.

"Може би е ако имало принцип, то е било безпринципността", каза още арх. Шишков, отбелязвайки, че всеки български гражданин от новороденото до пенсионера е трябвало да даде 670 евро за една безпринципна програма.

Всички общини, подписали споразумение от днес нататък, се връщат в реалността, във възможностите си, да си получат парите. Даваме възможност и на тези общини, които са поискали до края на 2025 г. да подпишат договори, споразумение и не се е случвало, защото очевидно може би предишната власт и предишния кабинет на Росен Желязков е имал специални изисквания към кои общини да бъдат осигурени средства и към кои да не бъдат осигурени. Това вече приключи, коментира Шишков.

"Кметовете получиха хубавата новина, че от утре започва разплащането по Инвестиционната програма за общините", обяви Шишков и след среща с областния управител Русе проф. Любомир Владимиров и кметовете от областта.

Шишков връчи чек за 3 800 000 евро на заместник-кмета на община Русе Енчо Енчев от Програма "Развитие на регионите" 2021-2027. Средствата ще бъдат инвестирани в интегрираната градска мобилност в региона. По думите на ресорния министър със спасените европейски средства ще бъдат подпомогнати всички региони, като част от общата стратегия на правителството.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доцова

    2 8 Отговор
    Ето това е истински мъж

    15:59 09.09.2026

  • 2 Мали

    5 1 Отговор
    Ще има и за пенчо но мезонета дали ще го декларира като 2-стаен ще се ЧУЕ

    16:04 09.09.2026

  • 3 оня с коня

    4 3 Отговор
    ОТНОВО Врътки на радевото правителство- Да,ще получат парите си "некои" общини но САМО ВАШИТЕ,А ДРУГИТЕ дето не изповядват ваща Вяра - Кучета ги яли.

    16:14 09.09.2026

  • 4 Пешо

    6 0 Отговор
    Кои общини имат да получават пари и аванси ?

    16:15 09.09.2026

  • 5 Мнение

    5 2 Отговор
    Само като му видиш интелигентната физиономия на тоя управляващ и си обясняваш защо минимизираха минималната работна заплата.

    16:21 09.09.2026

  • 6 Цвете

    1 0 Отговор
    А ЩЕ ИМА ЛИ ПРОДЪЛЖЕНИЕ ЗА " БАБА АЛИНО "? ОСТАВЯТ ЛИ МЕЗАКОННИТЕ ПОСТРОЙКИ ? КЪДЕ Е НЕВЗОРОВ? С КАКЪВ ДОКУМЕНТ СЕ ПОДВИЗАВА В БЪЛГАРИЯ? КОЙ ПОСТАВИ ПОСЛЕДЕН ПОДПИСА СИ ЗА НЕЗАКОННИЯТ СТРОЕЖ ??????? ЩЕ ОТГОВОРИ ЛИ НЯКОЙ ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ ,КАКВА Е ИСТИНАТА? 👺✈️🚔🤦‍♂️🎃🐷🤔🔎🇧🇬

    16:46 09.09.2026

  • 7 дпс-гроб

    0 0 Отговор
    краде мощно по общините с некачествени проекти, разорали са всичко

    16:50 09.09.2026

  • 8 Никой

    0 0 Отговор
    Най ретроградните комунистически вампири застанаха зад кандитурата Йотова . Тази бабичка ще ви бъде главнокомандващ на армията . Народ без визия .

    16:56 09.09.2026

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