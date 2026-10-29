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БАДДПО: До 30 ноември желаещите могат да изберат подфонд за втората си пенсия

БАДДПО: До 30 ноември желаещите могат да изберат подфонд за втората си пенсия

29 Октомври, 2026 10:13 571 8

  • фонд-
  • втора пенсия-
  • баддпо

Въвеждането на мултифондовете е добър момент всеки да се информира в кой пенсионен фонд е партидата му и какъв е размерът на спестяванията в нея, каза Милтенова

БАДДПО: До 30 ноември желаещите могат да изберат подфонд за втората си пенсия - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мултифондовият модел влиза в сила от 1 януари 2027 г., а до 30 ноември изтича тримесечният срок, в които осигурените лица за първи път имат възможност да заявят предпочитанията си как да бъде управлявана персоналната им партида във втория стълб. Това каза председателят на УС на БАДДПО Евелина Милтенова пред студенти и преподаватели от УНСС на форума „Образование, институции и бизнес: партньорство за устойчиво и социалноотговорно бъдеще“.

Милтенова напомни, че изборът на подфонд е право, не задължение и може да се променя на 12 месеца. При липса на избор, осигурените лице ще бъдат разпределени според възрастта - до 50 г. в динамичен подфонд, между 50 г. и 3 г. преди пенсия - в балансиран, а след това - в консервативен.

Персоналните партиди във втория стълб са лични спестявания, трупат доходност, гарантирани са и се наследяват, добави Милтенова. По последни данни от пенсионните дружества над 50% от гражданите, които до момента са направили избор на подфонд, са се насочили към динамичния. В него е възможността за постигане на най-висока доходност над брутните вноски, които са 5% от осигурителния доход.

Въвеждането на мултифондовете е добър момент всеки да се информира в кой пенсионен фонд е партидата му и какъв е размерът на спестяванията в нея, каза Милтенова. И добави, че за първи път осигурените лица имат възможност да избират как да се управляват парите им за пенсия от капиталовите стълбове на пенсионната система.

„Пенсията не е тема само за хората в края на кариерата им. Това е тема особено важна за млади хора, които е добре да започнат още в началото на трудовия си път да се грижат и да спестяват за годините в пенсия - и като се осигуряват на реални доходи, и като се поинтересуват за възможностите на третия стълб“, каза Милтенова. Третият стълб е доброволен, в него всеки може сам да реши какви суми да внася, при спестяване в него се ползва 10% данъчно облекчение, а партидата може да бъде теглена когато собственикът ѝ реши, обясни тя.

„Времето е едно от най-големите предимства на младия човек, защото пенсионните спестявания се натрупват и се увеличават с постигнатата доходност в продължение на десетилетия“, каза председателят на УС на БАДДПО. Мултифондовият модел позволява да се използва по-добре времето до пенсиониране, вместо всички осигурени да разчитат на един и същ инвестиционен подход - това като резултат ще доведе в крайна сметка до по-висока втора пенсия, добави Милтенова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 1 Отговор
    Избирайте "балансиран", за да не идете на минус поне.

    10:16 29.10.2026

  • 2 По колко пъти ще ги избират?

    5 0 Отговор
    Правителството се надява да ги прилъже за Общата каса.

    10:16 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    5 0 Отговор
    "Персоналните партиди във втория стълб са лични спестявания, трупат доходност, гарантирани са и се наследяват, добави Милтенова."

    Лични са, ако отговаряте на дадени условия..
    Трупат доходност - зависи от борсовите индекси, може и да трупат загуби..
    Гарантирани са - няма гаранция, че партидата ви може да иде на 0..
    Наследяват се - ако е останало нещо за наследяване..

    10:20 29.10.2026

  • 5 Докато !

    4 0 Отговор
    Не Ги Източат !

    10:25 29.10.2026

  • 6 Пирамиди, фараони

    4 0 Отговор
    Сигурното е само в НОИ

    10:31 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 жик так

    1 0 Отговор
    Чудят се колко още фирми да накачат по веригата , че са им малки кражбите .
    Кой ги измисли тия фондове ?
    Иван Костов май ?!!

    11:09 29.10.2026

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