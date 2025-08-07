Новини
Времето днес, прогноза за четвъртък, 7 август: Слънчево с временни увеличения на облачността

7 Август, 2025 03:00 507 8

Максималните температури ще бъдат между 29° до 34°, за столицата ще е около 29°

Времето днес, прогноза за четвъртък, 7 август: Слънчево с временни увеличения на облачността - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Минималните температури ще са от 14° до 22°, в София – 14°, предаде БНР.

През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На отделни места, главно в планинските райони ще превали за кратко и ще прегърми. Ще духа слаб, в Източна България - умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° до 34°, за столицата ще е около 29°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури на въздуха ще са между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 26°- 27°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала с тенденция на усилване.

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се заоблачава и на места в западните масиви ще има кратки валежи и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималната температура на надморска височина от 1200 м. ще е около 25°, на 2000 м. - около 15°.


