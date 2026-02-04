Новини
България »
Проф. Дудов: Открит навреме ракът често е напълно лечим

Проф. Дудов: Открит навреме ракът често е напълно лечим

4 Февруари, 2026 19:31 1 540 24

  • д-р асен дудов-
  • рак-
  • заболяване-
  • лечение

По думите му съвременната медицина вече разглежда рака като генетично заболяване, резултат от спонтанни мутации в клетките

Проф. Дудов: Открит навреме ракът често е напълно лечим - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Световния ден за борба с рака, националният консултант по медицинска онкология проф. д-р Асен Дудов призова за по-силен фокус върху профилактиката и ранната диагностика като ключови оръжия срещу онкологичните заболявания.

„Ракът не е една болест, а над 200 различни заболявания. Но когато бъде открит навреме, той много често е напълно лечим“, подчерта проф. Дудов.

По думите му съвременната медицина вече разглежда рака като генетично заболяване, резултат от спонтанни мутации в клетките.

„След разчитането на човешкия геном през 2000 г. разбирането за биологията на рака се промени коренно. Това доведе и до развитието на персонализирани терапии, насочени към конкретни биомаркери“, обясни онкологът в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Въпреки модерното лечение, смъртността от рак у нас остава сред най-високите в Европа. Причината, според проф. Дудов, е късното откриване на заболяването.

„Една четвърт от случаите у нас се диагностицират в напреднал стадий. Докато в държави със системен скрининг се говори за изкореняване на някои видове рак, ние още не сме започнали“, каза той.

Онкологът подчерта, че скринингът не е профилактика, а национална политика за „пресяване“ на здрави хора в рискови възрастови групи – например при рак на гърдата, маточната шийка, простатата и дебелото черво.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    18 4 Отговор
    Фалшивите храни и ГМО в чуждите вериги убиват милиони българи.

    19:36 04.02.2026

  • 3 Чичо Али Хаменей

    9 6 Отговор
    Пази боже от такъв професор.

    19:36 04.02.2026

  • 4 Ама няма превенция

    11 2 Отговор
    Няма определение какво да правиш за да не заболееш от рак
    В медицината няма определение за здрав човек

    19:40 04.02.2026

  • 5 Тия докторЧета защо не организират поне

    13 0 Отговор
    Една фирма за сглобяване на медицинска апаратура в България
    Всичката апаратура внос и те търсят ракови клетки
    Гинеколози и мамолози най вече

    19:44 04.02.2026

  • 6 Име

    12 3 Отговор
    Навреме ако попаднеш на читав лекар! Другото са празни приказки от Дудов!

    19:45 04.02.2026

  • 7 Уса

    9 0 Отговор
    Затова ли политиците в България са вечни по цял ден им правят изследвания с парите на народа

    19:45 04.02.2026

  • 8 Пациент-касичка

    13 4 Отговор
    Лечим, лечим, колко да е лечим? Колкото да ти източат касичката, ако има левро в нея.

    19:47 04.02.2026

  • 9 Предложение

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Ми да, да се прекръсти на Пишков.

    19:49 04.02.2026

  • 10 МАФИЯ

    10 1 Отговор
    ВЪВ ВАРНЕНСКАТА ОНКОЛОГИЯ Е ТРАГЕДИЯ. ВАРНА ОСТАНА БЕЗ КАДЪРНИ ЛЕКАРИ. БЯГАТ КАТО ЗАЙЦИ.МАФИЯ.МАСОНИ.ТРАГЕДИЯ.

    19:51 04.02.2026

  • 11 дядото

    10 0 Отговор
    чудесна новина,но явно е валидна за белите държави.тук кой и кога ще открият ракът навреме с нашето здравеопазване- без профилактика,без лекари специалисти без грижа за здравето на народа.

    19:51 04.02.2026

  • 12 Госあ

    12 0 Отговор
    герб извади маркерите от здравната каса ! Нали знаете ? А всъщност е по - евтина за държавата превенцията, отколкото лечението в късен стадии. Погледнато кръчмарски.

    Коментиран от #14

    19:53 04.02.2026

  • 13 един БЪЛГАРИН

    9 3 Отговор
    Асен Дудов е много свестен човек,през 2017г се запознах с него и благодарение на професионализма още съм жив.

    Коментиран от #15

    20:01 04.02.2026

  • 14 БоюЦиганина

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Госあ":

    Нещо против методите ми за геноцидене ли имате?

    20:03 04.02.2026

  • 15 Добре,

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "един БЪЛГАРИН":

    малко на пълен шапшал мяза на снимката, ама ще се направим, че ти верваме.

    20:04 04.02.2026

  • 16 Да,бе

    15 1 Отговор
    Повечето видове рак са лечими от години,просто не е изгодно за българското здраветъргуване...А и погребалният бизнес живва яко...

    20:22 04.02.2026

  • 17 Новина

    5 0 Отговор
    Как се лекува Рак? - много лесно. Не позволявайте да се появяват тумори. Витамин Б17 унищожава Туморите. Защо хората от племето "хуси" никога не са болни от рак? Понеже ядат костилките на кайсиите и в тях има витамин Б17. Защо този витамин не се продава? Поддържайте тялото си алкално. СЛЪНЦЕТО - здраве да ви носи със своите изгряващи и залязващи лъчи Младост - означава, че и на стари години клетките ви се делят! Как да направиме така, че и на стари години да изглеждаме на 30. Как става това? Има 10 неща които карат КЛЕТКАТА ДА СЕ ДЕЛИ и на стари години., па макар и да си на 100. Еееее ми то ако това го узнаят ТЪРТЕИТЕ жа станат ВЕЧНИ. Унищожете Червеите, Паразитите, Човешкия чревен Метил и Бактерията Кандида и всичко ще е наред. Как става това: Слагате в Стъклен Буркан Зелени Орехи и ги заливате с 90% Етилов алкохол. След като се разтвори за един месец Зелената част на Ореха слагате разтвора в бутилки в мазето и пиете по една чаена лъжичка преди ядене - Избива всички ПАРАЗИТИ в тялото. Яйцата които Паразитите снасят се унищожават чрез Карамфилови семенца, а Седемте Стадиума докато стане голям Паразит и ти влезе примерно в Мозъка или Черния дроб и от там започне на снася яйца и доктора вика: "Имаш РАК на Мозъка или Черния Дроб" се унищожават с билката "ПЕЛИН"! В Стъклено бурканче пълно до половината с Мед настъргвате Корен от Турмерик - Куркума. Понеже Кандидата се храни със Сладко - Медта изяжда едновременно с Турмерика и Умира. Туморите се унищожават лесн

    20:31 04.02.2026

  • 18 Новина

    5 0 Отговор
    Туморите се унищожават лесно с Чай от билката "ХВОЩ" и с Компреси от "ХВОЩ" като ХВОЩА се поставя преди това дълго време на пара над врящя вода за да започне да излиза от ХВОЩА силициевата киселина и налагате го на мястото където се е появил тумора и той ще изчезне. Защо се появяват тумори - кошчета за боклук? Понеже тялото като старее, органите му престават да работят и да изхвърлят тежките атоми, остарелите клетки, боклуци от храната, то за да не умре си прави кошче за боклук - тумор. Нашата имунна система не позволява на бактерията Кандида да влезе в тази мъртва зона. Но хората отиват на Химеотерапия - тя им унищожава имунната система - белите кръвни телца да избиват Кандидата. Кандидата навлиза в тумора и хората умират след химеотерапия. Затова унищожете паразитите, човешкия чревен метил - който живее в охлюва, бактерията кандида - която се храни със захар и всичко ще е наред! Поддържайте имунната си система висока, чрез гладуване всеки петъчен ден и два пъти в годината пролет и лято гладувайте по 5 дни зад да изхвърлите от тялото си умрелите клетки. Не яжте три пъти през деня - това е измислена формула за правене на пари. Всеки ден консумирайте по два жълтъка на сурово. Във вряща вода поставяте чаша. Наливате в чашата пълномаслено овче, козе или краве мляко. Към млякото слагате 1/2 чаена лъжичка силно лют Каене пипер, една лъжичка Цейлоска Канела на прах, Куркума и малко настърган Черен Пипер и малко Кокосово Масло и разбърквате. След като се загрее и

    20:33 04.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бай Данчо

    3 3 Отговор
    А бе Дудко големи ушаци големо нещо бе

    Коментиран от #23

    20:55 04.02.2026

  • 21 Лекар

    2 1 Отговор
    Булгаретата са на 1во място в света по рак на белия дроб познайте защо 😉😅🤣😂😂

    Коментиран от #22

    20:55 04.02.2026

  • 22 Не можем да познаем

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Лекар":

    Ако знаеш напиши - защо сме първи по рак на белия дроб?

    21:36 04.02.2026

  • 23 Така е, а подстрижката вместо да

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Бай Данчо":

    Подстрижката вместо да смекчи големината на ушите,
    ги прави още по-големи.
    Чудно чувство за разбиране в естетиката

    21:38 04.02.2026

  • 24 Към коментари 17 и 18 - Благодарности

    6 0 Отговор
    Благодарности за човещината Ви!
    Здравето е дълг на всеки човек да си го пази,
    но трябва и знания, и познание.
    Затова Благодарности за желанието да помогнете, за проявената доблест!

    21:41 04.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове