Проф. Дудов: Открит навреме ракът често е напълно лечим

В Световния ден за борба с рака, националният консултант по медицинска онкология проф. д-р Асен Дудов призова за по-силен фокус върху профилактиката и ранната диагностика като ключови оръжия срещу онкологичните заболявания.
„Ракът не е една болест, а над 200 различни заболявания. Но когато бъде открит навреме, той много често е напълно лечим“, подчерта проф. Дудов.
По думите му съвременната медицина вече разглежда рака като генетично заболяване, резултат от спонтанни мутации в клетките.
„След разчитането на човешкия геном през 2000 г. разбирането за биологията на рака се промени коренно. Това доведе и до развитието на персонализирани терапии, насочени към конкретни биомаркери“, обясни онкологът в предаването „Лице в лице” по БТВ.
Въпреки модерното лечение, смъртността от рак у нас остава сред най-високите в Европа. Причината, според проф. Дудов, е късното откриване на заболяването.
„Една четвърт от случаите у нас се диагностицират в напреднал стадий. Докато в държави със системен скрининг се говори за изкореняване на някои видове рак, ние още не сме започнали“, каза той.
Онкологът подчерта, че скринингът не е профилактика, а национална политика за „пресяване“ на здрави хора в рискови възрастови групи – например при рак на гърдата, маточната шийка, простатата и дебелото черво.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
19:36 04.02.2026
3 Чичо Али Хаменей
19:36 04.02.2026
4 Ама няма превенция
В медицината няма определение за здрав човек
19:40 04.02.2026
5 Тия докторЧета защо не организират поне
Всичката апаратура внос и те търсят ракови клетки
Гинеколози и мамолози най вече
19:44 04.02.2026
6 Име
19:45 04.02.2026
7 Уса
19:45 04.02.2026
8 Пациент-касичка
19:47 04.02.2026
9 Предложение
До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Ми да, да се прекръсти на Пишков.
19:49 04.02.2026
10 МАФИЯ
19:51 04.02.2026
11 дядото
19:51 04.02.2026
12 Госあ
Коментиран от #14
19:53 04.02.2026
13 един БЪЛГАРИН
Коментиран от #15
20:01 04.02.2026
14 БоюЦиганина
До коментар #12 от "Госあ":Нещо против методите ми за геноцидене ли имате?
20:03 04.02.2026
15 Добре,
До коментар #13 от "един БЪЛГАРИН":малко на пълен шапшал мяза на снимката, ама ще се направим, че ти верваме.
20:04 04.02.2026
16 Да,бе
20:22 04.02.2026
17 Новина
20:31 04.02.2026
18 Новина
20:33 04.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Бай Данчо
Коментиран от #23
20:55 04.02.2026
21 Лекар
Коментиран от #22
20:55 04.02.2026
22 Не можем да познаем
До коментар #21 от "Лекар":Ако знаеш напиши - защо сме първи по рак на белия дроб?
21:36 04.02.2026
23 Така е, а подстрижката вместо да
До коментар #20 от "Бай Данчо":Подстрижката вместо да смекчи големината на ушите,
ги прави още по-големи.
Чудно чувство за разбиране в естетиката
21:38 04.02.2026
24 Към коментари 17 и 18 - Благодарности
Здравето е дълг на всеки човек да си го пази,
но трябва и знания, и познание.
Затова Благодарности за желанието да помогнете, за проявената доблест!
21:41 04.02.2026