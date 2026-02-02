България в зимен капан, над 1 000 машини обработват пътищата в страната

Над 1 000 снегопочистващи машини обработваха настилките по републиканските пътища през нощта. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия, съобщават от Агенция "Пътна изнфраструктура", цитирани от NOVA.



Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.



За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.



Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ –www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

В Смолянска област задължително всички автомобили трябва да са с вериги през проходите "Пампорово" и "Превала", предаде БНТ.

Забранено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала", "Рожен" и "Печинско" и по пътищата Девин - Михалково и Батак - Доспат. 53 машини са разчиствали цяла нощ републиканските пътища. Те са проходими при зимни условия. Няма сигнали за откъснати населени места и бедстващи хора.

Около полунощ тир се завъртя и се удари в мантинелата на околовръстното шосе на София в "Люлин". При инцидента няма пострадали, но движението от АМ "Струма" в посока "АМ Европа" е блокирано.

Услжонена е пътната обстановка в и Северозападна България. Движението по път Е-79 между Видин и Монтана е блокирано на няколко места поради възникнали ПТП-та и самокатастрофирали тирове. В капана за зимата попадна и пътнически автобус с 10 пътници, който е пътувал от Монтана към Белоградчик. Той е останал блокиран през цялата нощ. По информация на един от пътниците около 4.00 ч. тази сутрин шофьорът на автобуса все пак е успял да премине през алтернативен маршрут и да излезе от пътната блокада в района.