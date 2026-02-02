Вземете 50% отстъпка за хостинг от

България в зимен капан, над 1 000 машини обработват пътищата в страната

2 Февруари, 2026 07:34, обновена 2 Февруари, 2026 06:59 1 794 23

В Смолянска област задължително всички автомобили трябва да са с вериги през проходите "Пампорово" и "Превала"

България в зимен капан, над 1 000 машини обработват пътищата в страната - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Над 1 000 снегопочистващи машини обработваха настилките по републиканските пътища през нощта. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия, съобщават от Агенция "Пътна изнфраструктура", цитирани от NOVA.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ –www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

В Смолянска област задължително всички автомобили трябва да са с вериги през проходите "Пампорово" и "Превала", предаде БНТ.

Забранено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала", "Рожен" и "Печинско" и по пътищата Девин - Михалково и Батак - Доспат. 53 машини са разчиствали цяла нощ републиканските пътища. Те са проходими при зимни условия. Няма сигнали за откъснати населени места и бедстващи хора.

Около полунощ тир се завъртя и се удари в мантинелата на околовръстното шосе на София в "Люлин". При инцидента няма пострадали, но движението от АМ "Струма" в посока "АМ Европа" е блокирано.

Услжонена е пътната обстановка в и Северозападна България. Движението по път Е-79 между Видин и Монтана е блокирано на няколко места поради възникнали ПТП-та и самокатастрофирали тирове. В капана за зимата попадна и пътнически автобус с 10 пътници, който е пътувал от Монтана към Белоградчик. Той е останал блокиран през цялата нощ. По информация на един от пътниците около 4.00 ч. тази сутрин шофьорът на автобуса все пак е успял да премине през алтернативен маршрут и да излезе от пътната блокада в района.


България
  • 1 Пешо

    21 0 Отговор
    Зивният капан да ви кажа е много опасен!

    06:42 02.02.2026

  • 2 2 сантиметра сняг

    31 0 Отговор
    Това ли ви е зимният капан? Жалка работа...

    06:42 02.02.2026

  • 3 какво е

    14 0 Отговор
    зивен?

    06:43 02.02.2026

  • 4 АПИ

    20 0 Отговор
    спокойно след няколко дни чакаме драстично повишение на температурите.

    06:43 02.02.2026

  • 5 Eдин

    21 0 Отговор
    Като чета заглавието,автора на статията е в правописен капан.

    06:43 02.02.2026

  • 6 Пешо от панелката

    13 0 Отговор
    РУК за снега. И за АПИ също

    06:45 02.02.2026

  • 7 Редактор

    12 0 Отговор
    Ами, проверявайте си заглавията, преди да публикувате! Ставате смешни!

    Коментиран от #9

    06:46 02.02.2026

  • 8 Смърфиета

    20 0 Отговор
    При Тато нямаше такива неща, а имаше сняг по цяла зима. Как си го обяснява днешната младеж се чудя.

    Коментиран от #11

    06:55 02.02.2026

  • 9 Многознайко

    0 5 Отговор

    До коментар #7 от "Редактор":

    И какво не ти хареса?

    06:56 02.02.2026

  • 11 По бай ТОШОВО

    4 9 Отговор

    До коментар #8 от "Смърфиета":

    Нямаше почистена улица, никой не излизаше на път а и не всеки имаше кола, това беше дори далеч от лукс, тогава се редяхме и мечтаехме за телевизор. По бай Тошово на руски паметник на булеварда играехме на топка и за цял ден минаваха 4 коли.

    Коментиран от #12

    07:07 02.02.2026

  • 12 Мдаа

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "По бай ТОШОВО":

    Беше много спокойно и се живееше добре

    Коментиран от #16

    07:11 02.02.2026

  • 13 дядото

    17 0 Отговор
    били сме с капан - от 10- тина см.сняг.не,в капан сме от безхаберието власт, политика и некадърници

    07:11 02.02.2026

  • 14 Анонимен

    14 0 Отговор
    За какъв зимен капан говорите дошло е нормално зимно време

    07:15 02.02.2026

  • 15 Анонимен

    5 0 Отговор
    Тези журналя си търсят работа

    07:17 02.02.2026

  • 16 По бай ТОШОВО

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаа":

    мазетата бяха пълни със зимнина и домашна храна, на никой не му пукаше за улиците и нямаше лети и зимни гуми, караше се с едни и пак в преспите запорожеца идърпваше и ходехме на зимен риболов.

    07:18 02.02.2026

  • 17 Да чистят, да

    4 0 Отговор
    чистят, колко па да чистят тея снегорини...

    07:19 02.02.2026

  • 18 ЗИМАТА ДОЙДЕ НЕОЧАКВАНО

    9 0 Отговор
    Цели 2 санта сняг. Чудо невиждано.

    07:27 02.02.2026

  • 19 Кънчо

    1 0 Отговор
    УжасТ!

    07:28 02.02.2026

  • 20 Селтак калтак

    2 0 Отговор
    Тез напрао изплискаха легена, мъ тъй е по лесно
    Ний Ви казахме че е зимата на века, а това което вие виждате не е важно

    07:38 02.02.2026

  • 21 Малчо

    4 0 Отговор
    Пълен смЕх. Едно време ставах, половин метър сняг, и тръгвах за училище. Сега 10см сняг и е бедствие. В цялата махала само аз си режа и цепя дървата сам, всички останали взимат нацепени.Изнежен народ пълен с розови еднорози, това сте в момента

    07:41 02.02.2026

  • 22 Наско

    3 0 Отговор
    Де да е така,1000 машини да чистят пътищата?На хартия и според агент Буда сме в сърцето на Европа!

    07:43 02.02.2026

  • 23 Трол

    2 0 Отговор
    10 см сняг и температура -5 градуса наистина е зловещ зимен капан.

    07:45 02.02.2026

