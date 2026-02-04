Евелина Славкова: Ситуацията на Илияна Йотова е много сложна

Предизборната кампания започна. Този извод можем да направим след консултациите при президента Илияна Йотова, която ще се опитва да поддържа през цялото време тезата, че е еднакво отдалечена от всички партии.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS социологът от "Тренд" Евелина Славкова, която коментира политическата ситуация в страната.
"Независимо кой бъде избран за служебен премиер ще има много престрелки за промените в Конституцията. Следващата седмица трябва да разберем името на служебния премиер. Тогава ще започнат престрелките до кой е по-близък служебния министър-председател. Всяко едно решение на служебния кабинет ще бъде атакувано. Ситуацията на Илияна Йотова е много сложна. Тя ще играе като кандидат на предстоящите президентски избори и всяко едно решение може да бъде прието като плюс, но и като минус. Всичко това е заради неадекватните конституционни промени. В случая няма значение кой е президент. Самият Бойко Борисов определи като екзотично предложението на ГЕРБ по време на консултациите с президента да сменят Рая Назарян и да гласуват за председател на НС, който си избере Йотова. За мен ГЕРБ не искат техен човек да бъде избран за служебен премиер, защото това ще означава да оберат всички негативи от служебния кабинет", добави тя.
"Трябва да видим кой ще е новият председател на БСП и ще успее ли да мобилизира електората на партията да отиде при Румен Радев. БСП успя да запази едно твърдо ядро, но сега въпросът е дали това ядро ще стигне за заветните 4% за влизане в НС. Отчитаме, че ще има ръст на избирателната активност и 96 000 или 97 000 гласа, с колкото влязоха "Величие" в последния парламент, няма да са достатъчни. Най-вероятно ще са необходими 150 000-170 000 гласа. Аз като цяло съм оптимист за БСП, но всички зависи от това кого ще изберат за нов председател", завърши Евелина Славкова.
