Евелина Славкова: Ситуацията на Илияна Йотова е много сложна

4 Февруари, 2026 19:07 1 803 35

  • евелина славкова-
  • избор-
  • служебен кабинет

Евелина Славкова: Ситуацията на Илияна Йотова е много сложна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предизборната кампания започна. Този извод можем да направим след консултациите при президента Илияна Йотова, която ще се опитва да поддържа през цялото време тезата, че е еднакво отдалечена от всички партии.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS социологът от "Тренд" Евелина Славкова, която коментира политическата ситуация в страната.

"Независимо кой бъде избран за служебен премиер ще има много престрелки за промените в Конституцията. Следващата седмица трябва да разберем името на служебния премиер. Тогава ще започнат престрелките до кой е по-близък служебния министър-председател. Всяко едно решение на служебния кабинет ще бъде атакувано. Ситуацията на Илияна Йотова е много сложна. Тя ще играе като кандидат на предстоящите президентски избори и всяко едно решение може да бъде прието като плюс, но и като минус. Всичко това е заради неадекватните конституционни промени. В случая няма значение кой е президент. Самият Бойко Борисов определи като екзотично предложението на ГЕРБ по време на консултациите с президента да сменят Рая Назарян и да гласуват за председател на НС, който си избере Йотова. За мен ГЕРБ не искат техен човек да бъде избран за служебен премиер, защото това ще означава да оберат всички негативи от служебния кабинет", добави тя.

"Трябва да видим кой ще е новият председател на БСП и ще успее ли да мобилизира електората на партията да отиде при Румен Радев. БСП успя да запази едно твърдо ядро, но сега въпросът е дали това ядро ще стигне за заветните 4% за влизане в НС. Отчитаме, че ще има ръст на избирателната активност и 96 000 или 97 000 гласа, с колкото влязоха "Величие" в последния парламент, няма да са достатъчни. Най-вероятно ще са необходими 150 000-170 000 гласа. Аз като цяло съм оптимист за БСП, но всички зависи от това кого ще изберат за нов председател", завърши Евелина Славкова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    3 25 Отговор
    Най точно на консултациите при Йотова беше предложението на ИТН. За служебен премиер да бъде назначена Мария Филипова- млада,компетентна с отлична визия и професионалист. За пореден път от ИТН доказаха че са най достойните и честни политици гарант за стабилна България.

    Коментиран от #19, #30

    19:09 04.02.2026

  • 2 Евронюз

    14 1 Отговор
    ❗️⚡️💣Костадинов в паника. Остава без електорат.
    Видно е, че КостадинКостадинов е изпаднал в паника след като РуменРадев излезе на терен. От много време подозренията за Костадинов и топлата му връзка с БойкоБорисов се върти в публичното пространство като патерица на човека, заради който уж бе създадена Възраждане да се бори с него.

    Разбира се патриотичната реторика на Костадинов за известно време вършеше работа, след като много му повярваха, а сега негови бивши симпатизанти ни се оплакаха, че са били излъгани от публичния образ на лидера на Възраждане.

    "Костадинов няма нищо общо с родолюбието и показва една маска за заблуда. Особено последната година маската падна и разбрахме, че статуквото си е поставило лице за заблуда. Каква е разликата между големия скандал къщи за тъщи, който се разигра с управлението на Борисов и сегашните разкрития как големия патриот изведнъж забогатя", се възмущават бившите му симпатизанти. "Видяхме, че в последния парламент с трикове прокарваше всичко изгодно за ГЕРБ. Костадинов изигра и ролята си за смачкване на протестите за запазване на лева. Сега Костадинов е наясно, че повечето от нас отиваме към Радев или други по-малки партии. След като излезе и това, че е откраднал инициативата за референдума от Григор Сарийски по мутренски, съвсем лъсна как Костадинов е подводница на статуквото", жалват се много хора. Възмущението на хората от Възраждане е, че се чувстват излъгани , а сега Костадинов е много изплашен, ни ин

    Коментиран от #3

    19:10 04.02.2026

  • 3 Амнести Интернешънъл

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Евронюз":

    "Възраждане" и лидера им Костадинов са разкрити и за всички стана ясно че получават инструкции от ГЕРБ. Тази вечер зам.председателя на партията Цончо Ганев заяви че е обратното - Борисов получавал инструкции от Възраждане. Затова от партията бързат за избори! За да могат да влязат поне в НС"

    19:11 04.02.2026

  • 4 Оставка

    4 1 Отговор
    да подаде ли?

    19:11 04.02.2026

  • 5 Да,да

    6 1 Отговор
    Ееех, Сладкова! Ти си на друго ниво в сравнение с Андреева!

    Коментиран от #32

    19:13 04.02.2026

  • 6 Ей Ай🤖

    7 0 Отговор
    Към настоящия момент хижа „Петрохан“ не е собственост на Искра Фидосова, но е била притежание на нейния баща, Фидос Симеонов (известен като бай Фидос), в продължение на дълги години.
    Ето ключовите факти за собствеността:
    Предишна собственост: Сградата е била приватизирана и е принадлежала на бащата на Искра Фидосова допреди около 4 години.
    Настояща собственост: Обектът е препродаден на частно лице/група, свързана с организацията „Национална асоциация на канадските рейнджъри в България“ (НАКЗТ).
    Актуални събития: Към началото на февруари 2026 г. хижата е обект на засилен медиен интерес поради разследване на тежко криминално престъпление (тройно убийство), станало в района. Според данни от разследването, един от убитите е Ивайло Калушев, сочен за настоящ собственик или управител на обекта.

    19:15 04.02.2026

  • 7 хаха

    9 1 Отговор
    Пълни глупости. Избира най-големия бАклук от възможните. И вика "Да не сте променяли конституцията бе помияри".

    19:17 04.02.2026

  • 8 Аз помня

    6 1 Отговор
    че и Президента настояваше за избори!

    19:17 04.02.2026

  • 9 Пепо

    4 10 Отговор
    Всеки друг но не и Гюров.Вербуван е от поне две служби.Затова така настойчиво му прокарваха път нагоре към върха.

    Коментиран от #10, #11, #31

    19:22 04.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хаха

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пепо":

    ...речИ Пеефското квичало...

    Я поквичи още малко бе гуцка!

    19:26 04.02.2026

  • 12 Гай Турий

    11 0 Отговор
    Мафиотското задкулисие хибридно и перфидно започна да пробутва теми като масоlf убийство на Петрохан, като порнография в салони за красота и масаж, като сатанинскf рязане на животни и други подобни безобразия тип Туин пийкс, както и подобното изненадващо излизане от мъглявинните дълбини на повърхността на самия Сарафчев, за отвличане на вниманието на простолюдието от погрома, който задкулисието и мафиот-олигарсите ще сготвят на изборите. Как всячески ще се опитат да омаскарят Р. Радев, който им затяга въжето на политическия врат. Aberatio ictus! Ккави ле нови чудеса ни чакат да видим и ахнем.

    Коментиран от #13

    19:28 04.02.2026

  • 13 оня с питон.я

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гай Турий":

    Нищо чудно няма да видиш. Просто скоро всички освен политици, феодали и мутри ще ровите по кофите.

    19:30 04.02.2026

  • 14 даааа бе

    7 0 Отговор
    затуй Хаяшито ще безчинства до 2033-та година

    19:33 04.02.2026

  • 15 Чичо Али Хаменей

    10 1 Отговор
    Да мине, много е сложно да прибираш по 20 бона на месец и да си правиш срещички с разни малоумници на меката мебел в президентството. Мнооооого и ф сложна нейната. Не и завиждам направо.

    19:35 04.02.2026

  • 16 Уса

    6 0 Отговор
    Не е толкова сложна.Избира на кого да служи мафията или народа и действа

    19:36 04.02.2026

  • 17 Тука има тука нема

    9 0 Отговор
    Ситуацията на Йотова не е сложна, а на членовете на правната комисия, които ос....ха конституцията тотално и предизвикаха настоящата политическа криза. Президентът може да тегли чип и после да им гледа сеира. Така или иначе, тази година ще има избори два пъти, защото априлските, ще бъдат здраво фалшифицирани и купени, което ще предизвика грандиозен скандал.

    19:39 04.02.2026

  • 18 СТИГА

    4 0 Отговор
    ЛИГОТИИ.ДЕМАГОЗИ.

    19:43 04.02.2026

  • 19 Марийка от пилона

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Най-точната съм! 15 години работя в кревата на Биг Ди и в държавната администрация! Разбира се, за благото на хората.

    19:45 04.02.2026

  • 20 Софийски селянин,

    8 0 Отговор
    Брей нямат свършване тези дървени философи в тази държавичка..

    Коментиран от #22

    19:47 04.02.2026

  • 21 много сложна и тежка

    2 1 Отговор
    Е таз работа! Направо ще се катурне по трите стъпала! Плача, а сълзите ручат от жал за женицата

    19:57 04.02.2026

  • 22 Пенсионер ОСВ

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Софийски селянин,":

    Добре че има кой да произвежда за да имат какво да плюскат,иначе само с едното плямпане не се живее...

    20:06 04.02.2026

  • 23 И какво

    6 1 Отговор
    и е сложно на Илиана. Ааа, ситуацията. Ами, да я опрости. Подава си и тя оставката и няма ситуация, няма сложност.

    20:11 04.02.2026

  • 24 Этц909

    1 4 Отговор
    Йотова ще избере мария Филипова

    Коментиран от #26

    20:12 04.02.2026

  • 25 Дъртия

    5 0 Отговор
    За 30 дни от 26 та ,нови 900 000 000 лева дълг. Нека си чешат егото.

    20:15 04.02.2026

  • 26 От Каспичан,

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Этц909":

    Ама тази дребна кифла има мозък колкото на една кокошка..
    Колкото ромлянин разбира от кисело мляко толкова и тя от политика...

    20:16 04.02.2026

  • 27 Тракиец 🇺🇦

    4 2 Отговор
    И тая ци.га.нка Славкова ли е пуснахте в обръщение бе комунистически отрепки

    20:17 04.02.2026

  • 28 Да живее НАТО

    4 0 Отговор
    Територията на абсурда.

    20:17 04.02.2026

  • 29 Що е то

    2 0 Отговор
    Трябва нови избори през 08.

    20:18 04.02.2026

  • 30 Петър

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Не пиши глупости срещу заплащане.

    20:50 04.02.2026

  • 31 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пепо":

    Престани да пишеш глупостите на Пеевски.

    21:16 04.02.2026

  • 32 Така е,така е

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да,да":

    Прав си за ,нивото и" и не само ,че е ,,сладка" ,но и сладко произнася ,,р"...
    Жалкото е ,че ние само вирим глави нагоре и...облизваме :)))

    21:32 04.02.2026

  • 33 Ице

    1 0 Отговор
    Просто като я видя Евето и едни фантазии започват в главата ми… Много ме кефи.

    22:39 04.02.2026

  • 34 Анонимен

    1 0 Отговор
    Евелина Славкова: Ситуацията на Илияна Йотова е много сложна. Ами как няма да е много по-сложна от теб, след като има повече килограми от теб?

    22:59 04.02.2026

  • 35 След Като Проспа !

    2 0 Отговор
    След Като Проспа !

    Толкова Време !

    Сега Ще Е Сложна !

    Никой От управляващия ни !

    Добитък !

    Не Разбра !

    Това !

    00:45 05.02.2026

