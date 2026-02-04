Новини
Спорт »
Баскетбол »
Балкан Ботевград се подсили с двуметров американец

Балкан Ботевград се подсили с двуметров американец

4 Февруари, 2026 19:13 639 0

  • баскетбол-
  • балкан -
  • трансфер-
  • джейлън джонсън-
  • балкан ботевград

Джейлън Джонсън впечатлява с ръст от 201 см

Балкан Ботевград се подсили с двуметров американец - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Баскетболният клуб Балкан Ботевград направи сериозен трансферен ход, като привлече в състава си атлетичния американец Джейлън Джонсън. Новината бе официално потвърдена от ръководството на клуба, което приветства новото попълнение с топли думи в социалните мрежи: „Добре дошъл, Джейлън Джонсън!“

Джонсън, който впечатлява с ръст от 201 см, ще заеме позицията на леко крило в отбора. Кариерата му започва в престижния университет Тенеси, където оставя отлични впечатления със своята игра и отдаденост. След успешния си престой в колежанския баскетбол, той продължава развитието си в Лигата за развитие на НБА, където натрупва ценен опит и изостря уменията си.

Преди да акостира в България, Джонсън защитаваше цветовете на КБ Раховеци 029 в Косовската Суперлига. Там той се отличи със средни показатели от 11.8 точки, 5.8 борби и 1.2 асистенции в рамките на пет изиграни срещи – статистика, която говори сама за себе си.

С привличането на Джонсън, Балкан (Ботевград) демонстрира амбиция да затвърди позициите си сред водещите отбори в Националната баскетболна лига. Тимът заема второто място във временното класиране с 14 победи и едва 3 загуби, а следващото предизвикателство пред „зелените“ е гостуване на Шумен на 7 февруари.

Освен това, ботевградчани ще бъдат домакини на Финалната осмица в турнира за Купата на България – събитие, което обещава истински баскетболни емоции за феновете.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове