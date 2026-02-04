Балкан Ботевград се подсили с двуметров американец

Баскетболният клуб Балкан Ботевград направи сериозен трансферен ход, като привлече в състава си атлетичния американец Джейлън Джонсън. Новината бе официално потвърдена от ръководството на клуба, което приветства новото попълнение с топли думи в социалните мрежи: „Добре дошъл, Джейлън Джонсън!“

Джонсън, който впечатлява с ръст от 201 см, ще заеме позицията на леко крило в отбора. Кариерата му започва в престижния университет Тенеси, където оставя отлични впечатления със своята игра и отдаденост. След успешния си престой в колежанския баскетбол, той продължава развитието си в Лигата за развитие на НБА, където натрупва ценен опит и изостря уменията си.

Преди да акостира в България, Джонсън защитаваше цветовете на КБ Раховеци 029 в Косовската Суперлига. Там той се отличи със средни показатели от 11.8 точки, 5.8 борби и 1.2 асистенции в рамките на пет изиграни срещи – статистика, която говори сама за себе си.

С привличането на Джонсън, Балкан (Ботевград) демонстрира амбиция да затвърди позициите си сред водещите отбори в Националната баскетболна лига. Тимът заема второто място във временното класиране с 14 победи и едва 3 загуби, а следващото предизвикателство пред „зелените“ е гостуване на Шумен на 7 февруари.

Освен това, ботевградчани ще бъдат домакини на Финалната осмица в турнира за Купата на България – събитие, което обещава истински баскетболни емоции за феновете.