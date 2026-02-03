Новини
Времето днес, прогноза за вторник, 3 февруари: До -14°. В сила е предупреждение за ледено време

Времето днес, прогноза за вторник, 3 февруари: До -14°. В сила е предупреждение за ледено време

3 Февруари, 2026 03:00 578 0

Само в крайните югозападни райони температурите ще достигнат до около 7°

Времето днес, прогноза за вторник, 3 февруари: До -14°. В сила е предупреждение за ледено време - 1
Снимка: БНТ
През нощта вятърът ще отслабне, но ще остане облачно, а преди обяд в много райони ще бъде и мъгливо.

Минималните температури уще са между минус 10° и минус 5°, на места в Северна България и високите полета на Западна – до минус 14°, в София – около минус 8°.

Предупреждение за ледено време остава в сила в почти цялата страна с изключение на крайните югозападни райони, където температурите ще достигнат до около 7°.

В останалата, по-голямата част от страната, максималните температури ще останат отрицателни - от минус 5° до минус 1°, в София – около 0°.

През деня ще има променлива, по-често значителна облачност. Ще духа слаб, в източните райони - умерен вятър от изток-югоизток.

В планините ще духа умерен и силен западен вятър, но само по най-високите части на Рила и Пирин ще превалява слаб сняг.

В сряда на места в низините и котловините ще се задържи мъгливо, там и дневните температури ще остават отрицателни, но в останалата част от страната ще се повишат. Вечерта от югозапад ще завали дъжд.

В четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, значителни по количество ще са на места в Южна и Източна България.

В петък все още ще превалява дъжд, но на по-малко места. Минималните температури почти в цялата страна ще са положителни, а максималните ще са близки до 10°.

В събота ще има и слънчеви часове, а затоплянето ще продължи.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
