Русия: Официален отговор от американците така и не последва

Русия ще действа внимателно и отговорно след изтичането на договора Нов СТАРТ със САЩ, който ограничава стратегическите ядрени арсенали на двете страни, заяви пред журналисти външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Действието на подписания през 2010 г. договор изтича днес в полунощ, а Ушаков посочи, че Москва засега не е получила отговор от страна на Вашингтон на предложението за възможното му продължаване, отбелязва ТАСС.

"Както знаете, предложихме на 22 септември 2025 г. на американците да продължим за една година основните количествени лимити в рамките на доброволни самоограничения. Официален отговор от американците обаче така и не последва", каза съветникът.

"Оставаме отворени за търсене на начини за преговори и осигуряване на стратегическа стабилност", отбеляза Ушаков.

Договорът Нов СТАРТ налага ограничения на всяка от страните, включващи до 800 ракетни носители и тежки бомбардировачи и до 1550 стратегически ядрени бойни глави. Той също така включва и механизъм за проверка, посочва Франс прес.

Москва по-рано обвини Вашингтон, че възпрепятства инспекциите, предвидени от договора, които бяха преустановени в контекста на войната в Украйна.

През септември 2025 г. руският президент Владимир Путин предложи на Вашингтон да се удължи с една година срока на договора - предложение, което американският му колега Доналд Тръмп определи като "добра идея", но на което САЩ в крайна сметка не дадоха отговор, отбелязва АФП.