Русия: Официален отговор от американците така и не последва

Русия ще действа внимателно и отговорно след изтичането на договора Нов СТАРТ със САЩ, който ограничава стратегическите ядрени арсенали на двете страни, заяви пред журналисти външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Действието на подписания през 2010 г. договор изтича днес в полунощ, а Ушаков посочи, че Москва засега не е получила отговор от страна на Вашингтон на предложението за възможното му продължаване, отбелязва ТАСС.
"Както знаете, предложихме на 22 септември 2025 г. на американците да продължим за една година основните количествени лимити в рамките на доброволни самоограничения. Официален отговор от американците обаче така и не последва", каза съветникът.
"Оставаме отворени за търсене на начини за преговори и осигуряване на стратегическа стабилност", отбеляза Ушаков.
Договорът Нов СТАРТ налага ограничения на всяка от страните, включващи до 800 ракетни носители и тежки бомбардировачи и до 1550 стратегически ядрени бойни глави. Той също така включва и механизъм за проверка, посочва Франс прес.
Москва по-рано обвини Вашингтон, че възпрепятства инспекциите, предвидени от договора, които бяха преустановени в контекста на войната в Украйна.
През септември 2025 г. руският президент Владимир Путин предложи на Вашингтон да се удължи с една година срока на договора - предложение, което американският му колега Доналд Тръмп определи като "добра идея", но на което САЩ в крайна сметка не дадоха отговор, отбелязва АФП.
1 Курд Околянов
Коментиран от #5, #29
19:26 04.02.2026
2 Доналд Тръмп, Президентът
Преговаря се с Китай 👍
Коментиран от #45
19:26 04.02.2026
3 Путин спази уговорката
Коментиран от #14
19:27 04.02.2026
4 Хахах
Коментиран от #44
19:28 04.02.2026
5 Руски войници в "Червената гора"
До коментар #1 от "Курд Околянов":"Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Преди дни бе съобщено, че стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край.
19:28 04.02.2026
6 Спецназ
Затова дават пас, защото всяка нова ще се отчете като допълнение на арсенала,
а руснаците имат начин да го следят това.
Коментиран от #19
19:29 04.02.2026
7 Споко
Коментиран от #35
19:29 04.02.2026
8 Европеец
19:29 04.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Нормално
Коментиран от #27
19:30 04.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хмм
19:31 04.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ти нещо май си
До коментар #3 от "Путин спази уговорката":се объркал:) Тръмп показа средния пръст на Русия:) Проследи събитията, но трезво, без много да се вживяваш и ще видиш, че всички действия на Тръмп са насочени към пълна изолация на Русия от международната търговия.
Коментиран от #22, #26
19:32 04.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 абе вярвай
До коментар #6 от "Спецназ":руснака не може да направи сам едно радио и телефон, ти говориш за технологии 😂
19:37 04.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:39 04.02.2026
22 Град Козлодуй оригинала
До коментар #14 от "Ти нещо май си":Тaпeйка, днес кой месец се пада от страшните санкции, които ще сринат руската икономика за три месеца? Благодаря за отговора!
19:41 04.02.2026
23 Уса
19:42 04.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ами
Тя разполага с далеч по-напреднали технологии от които и да е в тази област.
Коментиран от #31
19:44 04.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Град Козлодуй
До коментар #10 от "Нормално":Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.
Коментиран от #32
19:45 04.02.2026
28 Две Зомбита
19:45 04.02.2026
29 Бийк
До коментар #1 от "Курд Околянов":Да не забравите да оставите на кухненската масичка в панелката на Аятолаха сладки таблетчи с йод за Аятолаха.
Защото нали само Москалия ще оцелее след ядрен взрив ,като хлебарките...
П.П. С неудачници които само скимтят и се молят да им дадат Донбас, никой не иска да разговаря.
Нито пък някой (особено Дъмб) ги взема насериозно !
19:46 04.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ......
До коментар #25 от "Ами":И за какво са й. Само хаби милиарди долари за поддръжка през годините. ЯО са богати държави, които могат да си го позволят. А гладните Северна Корея и Русия хвърлят пари на вятъра да поддържат ЯО, които никога няма да използват, докато народите им гладуват и измират като мухи по фронтовете.
Коментиран от #40
19:49 04.02.2026
32 Хахахахаха
До коментар #27 от "Град Козлодуй":Американците дори Гренландия ги е страх да нападнат, Европа им се озъби и тръмпчо взе да мвука като коте, Путин му се озъби и тръмпчо спря томахоука, китайците му се озъбиха и махна митото, извода е укри, американци и натовци са еднакви, за това памперси те Толкова вървят
19:55 04.02.2026
33 Ххаха
До коментар #24 от "Бавно но сигурно":руският титаник потъва с музика, казачок и бункерния жужак на борда 😂😂😂
19:59 04.02.2026
34 тъй де
Коментиран от #38
20:06 04.02.2026
35 Кравария убер алесссс
До коментар #7 от "Споко":Аааа той зеленчука за това ли е вечно по някоя медия и реве на умряло..... Мили сладки розови войни на дъгата....
20:08 04.02.2026
36 Ветеран
20:13 04.02.2026
37 Кремълска Шпакла
Майстори на ШПАКЛИТЕ ...
До такава степен са се специализирали .
Че ги правят ШПАКЛОВКИТЕ
Само със ЕЗИК.
20:14 04.02.2026
38 Така е..
До коментар #34 от "тъй де":При Русия всичко става по трудния начин. И завършва винаги трагично, с огромни жертви, глад, купони и половин век въстановяване. Такава е природата на руснака, да бъде жертва на дикатора си..
20:15 04.02.2026
39 Затова реват ...
Коментиран от #41
20:24 04.02.2026
40 Ами
До коментар #31 от "......":Гладна Русия е на четвърто място по ППС, богата България е на 56.
Русия притежава около 20% от ресурсите на планетата, а само около 2% от населението. Тези ресурси трябва да се пазят, а хората са твърде малко. Ей за това на Русия и трябва нещо което да откаже мераклиите дори да помислят да вземат нещо нейно.
Коментиран от #43, #46
20:33 04.02.2026
41 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #39 от "Затова реват ...":Китай два пъти предлага да се влее в СССР като съюзна република. По времето на Сталин и по времето на Брежнев. СССР тактично отказва, но РФ може да се съгласи. Как ще приложим в такъв случай "мир чрез сила"? Слаби са ни батериите. Междувпрочем и те са китайски.
20:46 04.02.2026
42 НАТОпорчен
21:08 04.02.2026
43 Сигурно
До коментар #40 от "Ами":Някой те лъже, ама много, а ти му вярваш. :) България е пред Русия по БВП на глава от населението. Русия няма работеща икономика, един вид икономическо джудже. Една Германия, която няма газ и нефт е 2 пъти по-богата от Русия. Как става тоя номер ? :)
21:36 04.02.2026
44 1111
До коментар #4 от "Хахах":Кой е фалирал, бе пумпал - Щатите с трилиони дълг или Русия, на практика без дълг? Откъде ви копаят такива не мога да разбера?
21:50 04.02.2026
45 Христофор Колумб
До коментар #2 от "Доналд Тръмп, Президентът":Бе що ми трябваше да откривам земята на запад
21:58 04.02.2026
46 икономист
До коментар #40 от "Ами":България е с по висок ППС/ човек - 16 хил.USD, Русия е много държави след нас - 13 хил. USD.
Коментиран от #47
22:17 04.02.2026
47 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #46 от "икономист":Списък на държавите по ППС
1. Китай
2. САЩ
3. Индия
..................
71. Гана
72. България
73. Гватемала
Клубът на богатите не означава, че всички там са богати! България се намира в списъка след Гана!
Коментиран от #48
22:56 04.02.2026
48 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #47 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Русия е на четвърто място, последвана от Япония на пето и Германия на шесто място по ППС.
22:58 04.02.2026