Русия: Официален отговор от американците така и не последва
Русия: Официален отговор от американците така и не последва

4 Февруари, 2026 19:22 2 406 48

Русия ще действа отговорно след изтичането на договора Нов СТАРТ със САЩ, заяви Кремъл

Русия: Официален отговор от американците така и не последва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия ще действа внимателно и отговорно след изтичането на договора Нов СТАРТ със САЩ, който ограничава стратегическите ядрени арсенали на двете страни, заяви пред журналисти външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Действието на подписания през 2010 г. договор изтича днес в полунощ, а Ушаков посочи, че Москва засега не е получила отговор от страна на Вашингтон на предложението за възможното му продължаване, отбелязва ТАСС.

"Както знаете, предложихме на 22 септември 2025 г. на американците да продължим за една година основните количествени лимити в рамките на доброволни самоограничения. Официален отговор от американците обаче така и не последва", каза съветникът.

"Оставаме отворени за търсене на начини за преговори и осигуряване на стратегическа стабилност", отбеляза Ушаков.

Договорът Нов СТАРТ налага ограничения на всяка от страните, включващи до 800 ракетни носители и тежки бомбардировачи и до 1550 стратегически ядрени бойни глави. Той също така включва и механизъм за проверка, посочва Франс прес.

Москва по-рано обвини Вашингтон, че възпрепятства инспекциите, предвидени от договора, които бяха преустановени в контекста на войната в Украйна.

През септември 2025 г. руският президент Владимир Путин предложи на Вашингтон да се удължи с една година срока на договора - предложение, което американският му колега Доналд Тръмп определи като "добра идея", но на което САЩ в крайна сметка не дадоха отговор, отбелязва АФП.


  • 1 Курд Околянов

    20 2 Отговор
    Ако няма изпепеляване от гъбата, то лъчевата болест не пропуска никой бавно и мъчително.

    Коментиран от #5, #29

    19:26 04.02.2026

  • 2 Доналд Тръмп, Президентът

    9 27 Отговор
    Със слабаци не се преговаря !!!
    Преговаря се с Китай 👍

    Коментиран от #45

    19:26 04.02.2026

  • 3 Путин спази уговорката

    10 11 Отговор
    Която не е правил никога. А Тръмп показа на зельо среден пръст!

    Коментиран от #14

    19:27 04.02.2026

  • 4 Хахах

    12 29 Отговор
    Русийката вече никой не я бръсне за слива, безгласна буква е. Тръмп ги фалира с петрола и ги игнорира 😁

    Коментиран от #44

    19:28 04.02.2026

  • 5 Руски войници в "Червената гора"

    9 18 Отговор

    До коментар #1 от "Курд Околянов":

    "Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Преди дни бе съобщено, че стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край.

    19:28 04.02.2026

  • 6 Спецназ

    27 6 Отговор
    Ракетите на американците са стари барутници от преди 40 години само 10% са им на под 15 години.

    Затова дават пас, защото всяка нова ще се отчете като допълнение на арсенала,
    а руснаците имат начин да го следят това.

    Коментиран от #19

    19:29 04.02.2026

  • 7 Споко

    36 16 Отговор
    Официалния отговор ще дойде от Зеленски и ВСУ.

    Коментиран от #35

    19:29 04.02.2026

  • 8 Европеец

    28 31 Отговор
    Руснаците правят грешка, ще се доверяват на американците от оборот (краварите)..... Целия свят знае, че американците не спазват международните правила и договорености, на гладен пример изказването на бай Дончо.... В Света настъпи хаос, заради двама руснаци-белязания МСГ и пияния БНЕ.... Путин получи от тях лошо наследство, но успя да стабилизира Русия, но за съжаление си остава мекошав и жаловид към неблагодарните украинци.....

    19:29 04.02.2026

  • 10 Нормално

    9 17 Отговор
    Путин превърна Русия във васал на Китай.

    Коментиран от #27

    19:30 04.02.2026

  • 12 Хмм

    6 15 Отговор
    Болшевиките какво пак мрънкат и се напъват?

    19:31 04.02.2026

  • 14 Ти нещо май си

    9 14 Отговор

    До коментар #3 от "Путин спази уговорката":

    се объркал:) Тръмп показа средния пръст на Русия:) Проследи събитията, но трезво, без много да се вживяваш и ще видиш, че всички действия на Тръмп са насочени към пълна изолация на Русия от международната търговия.

    Коментиран от #22, #26

    19:32 04.02.2026

  • 19 абе вярвай

    6 14 Отговор

    До коментар #6 от "Спецназ":

    руснака не може да направи сам едно радио и телефон, ти говориш за технологии 😂

    19:37 04.02.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 12 Отговор
    Р Ф още ли произ ве ждат яд е р ки на кон вейр?др уга ря Х ру ш ч ов така каза , а бр а тушки никогда не об м анув а ет!само дет об ма Н ули с Ва ршав ски я договор и С И В...дет уж бяхме на 1во място във все лената....икономи чески....чакайте малко , май на друго място бяхме , с кра жб и от заводи те МНО ООГО ко нку рен тни и на 3 часов работен ден(реални) , разби хме запада!

    19:39 04.02.2026

  • 22 Град Козлодуй оригинала

    10 5 Отговор

    До коментар #14 от "Ти нещо май си":

    Тaпeйка, днес кой месец се пада от страшните санкции, които ще сринат руската икономика за три месеца? Благодаря за отговора!

    19:41 04.02.2026

  • 23 Уса

    5 2 Отговор
    Официален отговор-Пари нема действайте

    19:42 04.02.2026

  • 25 Ами

    10 2 Отговор
    Изтичането на договора на практика облагодетелства Русия.
    Тя разполага с далеч по-напреднали технологии от които и да е в тази област.

    Коментиран от #31

    19:44 04.02.2026

  • 27 Град Козлодуй

    5 13 Отговор

    До коментар #10 от "Нормално":

    Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #32

    19:45 04.02.2026

  • 28 Две Зомбита

    4 10 Отговор
    Факти,от тази снимка става ясно че тези са работници в Рос Атом? По лицата им се разбира че кабинетите им са в реактора!

    19:45 04.02.2026

  • 29 Бийк

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Курд Околянов":

    Да не забравите да оставите на кухненската масичка в панелката на Аятолаха сладки таблетчи с йод за Аятолаха.
    Защото нали само Москалия ще оцелее след ядрен взрив ,като хлебарките...

    П.П. С неудачници които само скимтят и се молят да им дадат Донбас, никой не иска да разговаря.
    Нито пък някой (особено Дъмб) ги взема насериозно !

    19:46 04.02.2026

  • 31 ......

    3 9 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    И за какво са й. Само хаби милиарди долари за поддръжка през годините. ЯО са богати държави, които могат да си го позволят. А гладните Северна Корея и Русия хвърлят пари на вятъра да поддържат ЯО, които никога няма да използват, докато народите им гладуват и измират като мухи по фронтовете.

    Коментиран от #40

    19:49 04.02.2026

  • 32 Хахахахаха

    9 1 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй":

    Американците дори Гренландия ги е страх да нападнат, Европа им се озъби и тръмпчо взе да мвука като коте, Путин му се озъби и тръмпчо спря томахоука, китайците му се озъбиха и махна митото, извода е укри, американци и натовци са еднакви, за това памперси те Толкова вървят

    19:55 04.02.2026

  • 33 Ххаха

    4 8 Отговор

    До коментар #24 от "Бавно но сигурно":

    руският титаник потъва с музика, казачок и бункерния жужак на борда 😂😂😂

    19:59 04.02.2026

  • 34 тъй де

    7 8 Отговор
    Русия ще се опомни едва когато разбере,че всички изходи за нея са затворени,а единствения,който и е остовен води само към руския рай,но те си го засипаха с мини.

    Коментиран от #38

    20:06 04.02.2026

  • 35 Кравария убер алесссс

    7 8 Отговор

    До коментар #7 от "Споко":

    Аааа той зеленчука за това ли е вечно по някоя медия и реве на умряло..... Мили сладки розови войни на дъгата....

    20:08 04.02.2026

  • 36 Ветеран

    6 4 Отговор
    Който започва война винаги я губи.

    20:13 04.02.2026

  • 37 Кремълска Шпакла

    5 6 Отговор
    Капейките са доказани

    Майстори на ШПАКЛИТЕ ...

    До такава степен са се специализирали .

    Че ги правят ШПАКЛОВКИТЕ

    Само със ЕЗИК.

    20:14 04.02.2026

  • 38 Така е..

    12 6 Отговор

    До коментар #34 от "тъй де":

    При Русия всичко става по трудния начин. И завършва винаги трагично, с огромни жертви, глад, купони и половин век въстановяване. Такава е природата на руснака, да бъде жертва на дикатора си..

    20:15 04.02.2026

  • 39 Затова реват ...

    10 5 Отговор
    Русия вече няма потенциал да се конкурира със САЩ и Китай в това отношение ... Това проблема на рашистите .

    Коментиран от #41

    20:24 04.02.2026

  • 40 Ами

    8 2 Отговор

    До коментар #31 от "......":

    Гладна Русия е на четвърто място по ППС, богата България е на 56.
    Русия притежава около 20% от ресурсите на планетата, а само около 2% от населението. Тези ресурси трябва да се пазят, а хората са твърде малко. Ей за това на Русия и трябва нещо което да откаже мераклиите дори да помислят да вземат нещо нейно.

    Коментиран от #43, #46

    20:33 04.02.2026

  • 41 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Затова реват ...":

    Китай два пъти предлага да се влее в СССР като съюзна република. По времето на Сталин и по времето на Брежнев. СССР тактично отказва, но РФ може да се съгласи. Как ще приложим в такъв случай "мир чрез сила"? Слаби са ни батериите. Междувпрочем и те са китайски.

    20:46 04.02.2026

  • 42 НАТОпорчен

    3 1 Отговор
    Московията стига е скимтяла! Трябва да разбере, че ще се пържи в собствен сос в следващата надпревара във въоръжаването, която не може да спечели!

    21:08 04.02.2026

  • 43 Сигурно

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ами":

    Някой те лъже, ама много, а ти му вярваш. :) България е пред Русия по БВП на глава от населението. Русия няма работеща икономика, един вид икономическо джудже. Една Германия, която няма газ и нефт е 2 пъти по-богата от Русия. Как става тоя номер ? :)

    21:36 04.02.2026

  • 44 1111

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хахах":

    Кой е фалирал, бе пумпал - Щатите с трилиони дълг или Русия, на практика без дълг? Откъде ви копаят такива не мога да разбера?

    21:50 04.02.2026

  • 45 Христофор Колумб

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Бе що ми трябваше да откривам земята на запад

    21:58 04.02.2026

  • 46 икономист

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Ами":

    България е с по висок ППС/ човек - 16 хил.USD, Русия е много държави след нас - 13 хил. USD.

    Коментиран от #47

    22:17 04.02.2026

  • 47 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "икономист":

    Списък на държавите по ППС

    1. Китай
    2. САЩ
    3. Индия
    ..................
    71. Гана
    72. България
    73. Гватемала

    Клубът на богатите не означава, че всички там са богати! България се намира в списъка след Гана!

    Коментиран от #48

    22:56 04.02.2026

  • 48 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Русия е на четвърто място, последвана от Япония на пето и Германия на шесто място по ППС.

    22:58 04.02.2026

