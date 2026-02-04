БФС стартира нова видео рубрика с експертни анализи на спорните моменти в Първа лига

Българският футболен съюз въвежда иновативна практика, която обещава да внесе повече прозрачност и яснота в родния футбол. От централата обявиха, че след всеки кръг на Първа лига, феновете ще могат да проследят детайлни разбори на най-оспорваните ситуации, публикувани в официалния YouTube канал на БФС само 24 часа след последния съдийски сигнал.

Още утре ще бъде излъчен дебютният епизод на новата поредица, който ще акцентира върху ключовите моменти от финала за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски.

Любопитното е, че по време на този двубой за първи път бе приложена и бодикам технология, предоставяща уникален поглед от перспективата на главния съдия – истинска революция за българския футбол.

Ето какво гласи официалното съобщение на БФС във Facebook: "Само в YouTube канала на БФС ще имате възможност да гледате анализ на най-спорните ситуации от мачовете в efbet Лига – 24 часа след края на кръга. Очаквайте утре първия епизод с най-интересните моменти от сблъсъка за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски. Правилно ли е съдийското решение и какво казват правилата на играта? Гледайте в YouTube канала на Българския футболен съюз."