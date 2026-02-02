Новини
Времето днес, прогноза за понеделник, 2 февруари: Студ и снеговалежи в цялата страна

2 Февруари, 2026 03:00

Следобед валежите ще отслабват и ще спират, а в Югозападна България облачността ще се разкъса и ще намалее

Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Снеговалежите ще са повсеместни. Интензивни и значителни в Родопите, в Централен Балкан и в Лудогорието.

Ще се образува нова снежна покривка, остават условията за виелици и навявания. Жълт код в сила вече не само за валежи, но и за отрицателни температури.

В Северна България ще са почти без денонощен ход, между минус 7° и минус 4°. В южната половина от страната минималните ще са между минус 3° и 2°, а максималните - от минус 3° в Горнотракийската низина до около 8° в Сандански, в София - около 2°.

Следобед валежите ще отслабват и ще спират, а в Югозападна България и облачността ще се разкъса и ще намалее.

Към четвъртък - петък вероятността за валежи отново се увеличава, но ще са вече от дъжд, тъй като бързо ще се затопля. По-осезаемо в Източна България, където дневните температури в края на седмицата ще достигат 15°-16°. Най-студено ще е вторник сутринта, когато минималните ще паднат до минус 12°-13° в североизточните райони.


България
Напиши коментар:


  • 1 Стойте си в къщи и не пътувайте.

    3 0 Отговор
    Правителството на измамниците ГРБ-БСП-ИТН не е подсигурило пътищата. Парите за това са откраднати.

    Коментиран от #4

    02:49 02.02.2026

  • 2 Леля Гошо

    2 0 Отговор
    Честит празник на Милен, Шумов, Галинчо и останалите редакторчета

    02:49 02.02.2026

  • 3 Минуси

    2 0 Отговор
    Времето навън не е за мъже или както казва Божинката, времето навън е за вътре.

    02:53 02.02.2026

  • 4 Мангизите са в Водипада.

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стойте си в къщи и не пътувайте.":

    И у зайчарнико.

    02:53 02.02.2026

  • 5 Горски

    2 0 Отговор
    А честит празник тролове и всякакви разбираи и дървени философи!

    03:02 02.02.2026

