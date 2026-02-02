Времето днес, прогноза за понеделник, 2 февруари: Студ и снеговалежи в цялата страна

Снеговалежите ще са повсеместни. Интензивни и значителни в Родопите, в Централен Балкан и в Лудогорието.
Ще се образува нова снежна покривка, остават условията за виелици и навявания. Жълт код в сила вече не само за валежи, но и за отрицателни температури.
В Северна България ще са почти без денонощен ход, между минус 7° и минус 4°. В южната половина от страната минималните ще са между минус 3° и 2°, а максималните - от минус 3° в Горнотракийската низина до около 8° в Сандански, в София - около 2°.
Следобед валежите ще отслабват и ще спират, а в Югозападна България и облачността ще се разкъса и ще намалее.
Към четвъртък - петък вероятността за валежи отново се увеличава, но ще са вече от дъжд, тъй като бързо ще се затопля. По-осезаемо в Източна България, където дневните температури в края на седмицата ще достигат 15°-16°. Най-студено ще е вторник сутринта, когато минималните ще паднат до минус 12°-13° в североизточните райони.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стойте си в къщи и не пътувайте.
Коментиран от #4
02:49 02.02.2026
2 Леля Гошо
02:49 02.02.2026
3 Минуси
02:53 02.02.2026
4 Мангизите са в Водипада.
До коментар #1 от "Стойте си в къщи и не пътувайте.":И у зайчарнико.
02:53 02.02.2026
5 Горски
03:02 02.02.2026