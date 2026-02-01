Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Времето днес, прогноза за неделя, 1 февруари: Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цялата страна

Времето днес, прогноза за неделя, 1 февруари: Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цялата страна

1 Февруари, 2026 03:00 555 5

  • времето-
  • температури-
  • прогноза

Температурите в повечето райони ще са между минус 3 и 2°, в София – около 1, по Черноморието максималните температури ще бъдат от 1 до 3°

Времето днес, прогноза за неделя, 1 февруари: Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цялата страна - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Температурите в повечето райони ще са между минус 3 и 2°, в София – около 1, по Черноморието максималните температури ще бъдат от 1 до 3°.

Още сутринта от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат цялата страна и в повечето райони ще са интензивни и значителни по количество. Ще се образува снежна покривка - в Южна България достигаща 15-20 cм, а в Северна – до 10-15 cм.

Ще духа умерен, в Източна България временно силен североизточен вятър, с пориви до около 90 км/ч, и ще има снежни виелици и навявания.

В понеделник в източните райони все още ще превалява сняг,но до обяд валежите навсякъде ще спрат. Ще остане предимно облачно и ветровито. Дневните температури в цялата страна ще са отрицателни.

През нощта срещу вторник вятърът ще отслабне, а облачността ще намалее и във вторник сутринта ще е много студено с минимални температури на места под минус 10°.

Във вторник и сряда ще има променлива облачност,а температурите постепенно ще се повишават.

В четвъртък затоплянето ще продължи, но отново ще има валежи, вече от дъжд и главно в югоизточната половина от страната.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 да му оcмyчетеXУЯ

    0 1 Отговор
    ас съм козлyдyя

    Коментиран от #4

    03:24 01.02.2026

  • 4 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "да му оcмyчетеXУЯ":

    ас съм готов ако има сирене по главъта му ще смуча силно

    Коментиран от #5

    03:25 01.02.2026

  • 5 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Ще смукаш и песен ще пееш пфу!

    03:48 01.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове