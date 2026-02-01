Времето днес, прогноза за неделя, 1 февруари: Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цялата страна

Температурите в повечето райони ще са между минус 3 и 2°, в София – около 1, по Черноморието максималните температури ще бъдат от 1 до 3°.
Още сутринта от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат цялата страна и в повечето райони ще са интензивни и значителни по количество. Ще се образува снежна покривка - в Южна България достигаща 15-20 cм, а в Северна – до 10-15 cм.
Ще духа умерен, в Източна България временно силен североизточен вятър, с пориви до около 90 км/ч, и ще има снежни виелици и навявания.
В понеделник в източните райони все още ще превалява сняг,но до обяд валежите навсякъде ще спрат. Ще остане предимно облачно и ветровито. Дневните температури в цялата страна ще са отрицателни.
През нощта срещу вторник вятърът ще отслабне, а облачността ще намалее и във вторник сутринта ще е много студено с минимални температури на места под минус 10°.
Във вторник и сряда ще има променлива облачност,а температурите постепенно ще се повишават.
В четвъртък затоплянето ще продължи, но отново ще има валежи, вече от дъжд и главно в югоизточната половина от страната.
