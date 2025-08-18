Новини
България »
Строят три нови улици в кв. "Малинова долина" в София за 11 млн. лв. до края на октомври

Строят три нови улици в кв. "Малинова долина" в София за 11 млн. лв. до края на октомври

18 Август, 2025 16:08 461 10

  • строят-
  • нови улици-
  • софия-
  • малинова долина

Изграждат се ул. "Едуард Генов", част от ул. "Мирела Френи" и ул. "Проф. Живко Сталев" между ул. "Георги Русев" и Софийския околовръстен път

Строят три нови улици в кв. "Малинова долина" в София за 11 млн. лв. до края на октомври - 1
Снимка: СО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изграждане на три нови улици в кв. "Малинова долина" в столичния район "Студентски" започва днес с разкриване на строителни площадки.

Предвидените за изпълнение на строително-монтажните работи са до края на месец октомври, съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО). Ще се работи при подходящи метеорологични условия, от които зависи и крайният срок за завършване строителството.

Изграждат се ул. "Едуард Генов", част от ул. "Мирела Френи" и ул. "Проф. Живко Сталев" между ул. "Георги Русев" и Софийския околовръстен път.

Проектите се финансират по капиталовата програма на общината за 2025 г. Строителството на ул. "Едуард Генов" и участъка от "Мирела Френи" ще се изпълнява от "Инмат София" ЕООД и възлиза на общо 5,36 млн. лв. Ул. "Проф. Живко Сталев" се изгражда от "Щрабаг" ЕАД срещу 5,75 млн. лв.

От Столична община отчитат, че сред основните проблеми на кв. "Малинова долина" е липсата на инфраструктура, като изграждането ѝ е изостанало спрямо строителството на сгради, защото терените са частни, а липсват и публични инвестиции в това направление. Очаква се новите улици облекчат автомобилния трафик по основната артерия на квартала ул. "Георги Русев", която извежда автомобилното движение на бул. "Симеоновско шосе".

Завършена е подготовка на строителните площадки, съгласно документите, издадени от администрацията на район "Студентски. Организирана е и временна строителна база.

Новата ул. "Едуард Генов" ще бъде разположена от ул. "Проф. Живко Сталев" до ул. "Никола Станчев". Габаритът на пътното платно ще е 14 метра. Ще има и двустранни тротоари с ширина 5 метра.

С новата част на ул. "Мирела Френи" се обезпечава изцяло транспортно обслужване на детската градина в кв. "Малинова долина". Пътно платно ще е 7 метра, а тротоарите от двете страни - по 2 метра. Тя ще свързва ул. "Едуард Генов" с ул. "Еньо Вълчев".

Ще бъдат изградени и всички инженерни мрежи, осигуряващи комуналните услуги за новопостроените сгради. При кръстовището на ул. "Едуард Генов" и ул. "Мирела Френи" е предвидена реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа. Очаква се дейностите по инженерната инфраструктура да подобрят качеството на водоснабдителната услуга.

Ул. "Проф. Живко Сталев" ще бъде успоредна на бул. "Симеоновско шосе". Очаква се изграждането ѝ да намали натовареността на движението по булеварда и при кръстовището ѝ с Околовръстен път. В значителна степен се предвижда да се облекчи и трафикът по ул. "Георги Русев". Осигуряват се транспортни връзки с ул. "Проф. д-р Иван Странски", ул. "Акад. Стефан Младенов", ул. "8-ми декември", бул. "Климент Охридски" и Софийски околовръстен път.

Габаритът на пътното платно на улицата ще е 10 метра, ще има двустранни тротоари по 2 и 3 метра. Изграждат се нови инженерни мрежи, водопровод, канализация, отводняване, електроразпределителни, телекомуникационни мрежи и улично осветление. Навсякъде новото улично осветление ще бъде с енергоспестяващи осветителни тела. Тротоарите ще бъдат от унипаваж и ще са съобразени с осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение и майки с детски колички.

Строителните дейности ще се извършват на етапи. Столичната община ще следи за качеството на изпълнението и за спазването на заложените графици заедно с администрацията на район "Студентски".

Заради строителството се налагат следните промени в организацията на движението:

  • По ул. "Едуард Генов" се ограничава движението по северното платно за извършване на изкопни работи, изграждане на мрежи, полагане на пътна основа и асфалтиране. След което ще се ограничи движението в южното платно за извършване на необходимите строителни дейности.
  • По ул. "Мирела Френи" се ограничава движението между ул. "Еньо Вълчев" и ул. "Едуард Генов" за изкопни работи за изграждане на инженерни мрежи и пътна конструкция. Временно ще наруши цялостното преминаване по ул. "Едуард Генов". За обходен маршрут ще се използват ул. "Георги Русев" и ул. "Никола Станчев".
  • По ул. "Проф. Живко Сталев" се ограничава движението от ул. "Димитър Трифонов" до локалното платно на Софийския околовръстен път. Предвидени са общо 4 етапа на организация на движението, които ще бъдат въвеждани последователно. За тях ще бъде публикувана своевременно информация.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 коментар

    3 0 Отговор
    Питам
    Кой ще живее в тези жилища след15-20 години

    Колкото и да са упорити пенсионерите , биологичните закони не са отменени.
    Ще освободят жилищата си, отивайки в друг квартал

    И ще има 40 % празни жилища в София

    16:12 18.08.2025

  • 2 Лошо строителство!

    3 0 Отговор
    Дано няма силно земетресение! Средни кв. м. = 30, коптори!

    16:14 18.08.2025

  • 3 Вервайте ми!

    5 0 Отговор
    Балона ще се спука, наближава!

    16:15 18.08.2025

  • 4 Там

    3 0 Отговор
    Това е другата софия. Терен кербала, Никаква инфраструктра, всичко е кал, камиони и ромски гета другите идват от провинцията…пълен кенеф

    Коментиран от #6, #7

    16:15 18.08.2025

  • 5 123

    3 1 Отговор
    Всичко звучи много добре,ама защо не измислиха един тунел под околовръсния и да вкарат трафика посок Младост и него там, сега излизаш в локалното в тапата сутринта, чакаш 5 светофара да те пусне някой и правиш обратен под околовръсното на симеоновско и реално правиш тапа и тук, не само на Симеоновско. Хубава работа,ама ..... на български инженер.

    Коментиран от #9

    16:18 18.08.2025

  • 6 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Там":

    Кръстова вада,Малинова долина,симеоновско шосе,това е пълен кенеф ,там само животни може да живеят

    16:19 18.08.2025

  • 7 123

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Там":

    Те.хората в Овча купел, Обеля и Надежда са кореняк Софиянци при теб щото и си пиете чая с вирнато кутре.

    16:20 18.08.2025

  • 8 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Не разбирам защо държавата с нашите пари трябва да строи улици на място,което не е влизало в регулация на София?

    16:22 18.08.2025

  • 9 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "123":

    На български архитекти и дизайнери трябва със закон да бъде забранено да работят в България,всичко ново строителство е все едно проектирано от шизофреници и със синдром на Даун

    16:22 18.08.2025

  • 10 Всичкото селян

    0 0 Отговор
    да идва в Софето!

    16:23 18.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове