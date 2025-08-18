Строят три нови улици в кв. "Малинова долина" в София за 11 млн. лв. до края на октомври

Изграждане на три нови улици в кв. "Малинова долина" в столичния район "Студентски" започва днес с разкриване на строителни площадки.

Предвидените за изпълнение на строително-монтажните работи са до края на месец октомври, съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО). Ще се работи при подходящи метеорологични условия, от които зависи и крайният срок за завършване строителството.

Изграждат се ул. "Едуард Генов", част от ул. "Мирела Френи" и ул. "Проф. Живко Сталев" между ул. "Георги Русев" и Софийския околовръстен път.

Проектите се финансират по капиталовата програма на общината за 2025 г. Строителството на ул. "Едуард Генов" и участъка от "Мирела Френи" ще се изпълнява от "Инмат София" ЕООД и възлиза на общо 5,36 млн. лв. Ул. "Проф. Живко Сталев" се изгражда от "Щрабаг" ЕАД срещу 5,75 млн. лв.

От Столична община отчитат, че сред основните проблеми на кв. "Малинова долина" е липсата на инфраструктура, като изграждането ѝ е изостанало спрямо строителството на сгради, защото терените са частни, а липсват и публични инвестиции в това направление. Очаква се новите улици облекчат автомобилния трафик по основната артерия на квартала ул. "Георги Русев", която извежда автомобилното движение на бул. "Симеоновско шосе".

Завършена е подготовка на строителните площадки, съгласно документите, издадени от администрацията на район "Студентски. Организирана е и временна строителна база.

Новата ул. "Едуард Генов" ще бъде разположена от ул. "Проф. Живко Сталев" до ул. "Никола Станчев". Габаритът на пътното платно ще е 14 метра. Ще има и двустранни тротоари с ширина 5 метра.

С новата част на ул. "Мирела Френи" се обезпечава изцяло транспортно обслужване на детската градина в кв. "Малинова долина". Пътно платно ще е 7 метра, а тротоарите от двете страни - по 2 метра. Тя ще свързва ул. "Едуард Генов" с ул. "Еньо Вълчев".

Ще бъдат изградени и всички инженерни мрежи, осигуряващи комуналните услуги за новопостроените сгради. При кръстовището на ул. "Едуард Генов" и ул. "Мирела Френи" е предвидена реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа. Очаква се дейностите по инженерната инфраструктура да подобрят качеството на водоснабдителната услуга.

Ул. "Проф. Живко Сталев" ще бъде успоредна на бул. "Симеоновско шосе". Очаква се изграждането ѝ да намали натовареността на движението по булеварда и при кръстовището ѝ с Околовръстен път. В значителна степен се предвижда да се облекчи и трафикът по ул. "Георги Русев". Осигуряват се транспортни връзки с ул. "Проф. д-р Иван Странски", ул. "Акад. Стефан Младенов", ул. "8-ми декември", бул. "Климент Охридски" и Софийски околовръстен път.

Габаритът на пътното платно на улицата ще е 10 метра, ще има двустранни тротоари по 2 и 3 метра. Изграждат се нови инженерни мрежи, водопровод, канализация, отводняване, електроразпределителни, телекомуникационни мрежи и улично осветление. Навсякъде новото улично осветление ще бъде с енергоспестяващи осветителни тела. Тротоарите ще бъдат от унипаваж и ще са съобразени с осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение и майки с детски колички.

Строителните дейности ще се извършват на етапи. Столичната община ще следи за качеството на изпълнението и за спазването на заложените графици заедно с администрацията на район "Студентски".

Заради строителството се налагат следните промени в организацията на движението:

По ул. "Едуард Генов" се ограничава движението по северното платно за извършване на изкопни работи, изграждане на мрежи, полагане на пътна основа и асфалтиране. След което ще се ограничи движението в южното платно за извършване на необходимите строителни дейности.

По ул. "Мирела Френи" се ограничава движението между ул. "Еньо Вълчев" и ул. "Едуард Генов" за изкопни работи за изграждане на инженерни мрежи и пътна конструкция. Временно ще наруши цялостното преминаване по ул. "Едуард Генов". За обходен маршрут ще се използват ул. "Георги Русев" и ул. "Никола Станчев".

По ул. "Проф. Живко Сталев" се ограничава движението от ул. "Димитър Трифонов" до локалното платно на Софийския околовръстен път. Предвидени са общо 4 етапа на организация на движението, които ще бъдат въвеждани последователно. За тях ще бъде публикувана своевременно информация.