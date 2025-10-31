ВИДЕО хороскоп за 1 ноември 2025 г.

Новият месец започва с хармония между двете светила – Слънцето и Луната.

Те акцентират водната стихия, която носи повишена чувствителност, емоционалност и креативност. Тази енергия е благоприятна за изразяване на нещо дълбоко лично и значимо за нас – не просто формалност, а истински вътрешен импулс.

Луната в Риби може да ни направи по-чувствителни от обикновено, което да доведе до склонност да приемаме нещата прекалено лично.

Слънцето в Скорпион добавя нотка на недоверие или скептичност, особено когато нещо изглежда „твърде хубаво, за да е истина“.

Меркурий, планетата на комуникацията и идеите, току-що е преминал в знака Стрелец. През следващите седмици това ще ни помогне да мислим по-мащабно и да се фокусираме върху нещата, в които вярваме. Все пак е важно да сме внимателни – този ентусиазиран подход може понякога да ни накара да пренебрегнем детайлите или да надценим себе си и възможностите си.

В идните дни Меркурий ще образува аспекти с трите висши планети, което може да донесе вълна от интересни и нестандартни идеи. Интуицията също ще бъде изключително активна. Единственият по-напрегнат аспект е опозицията с Уран, която може да внесе елемент на неочакваност или дори шок. Нервната система е по-чувствителна, така че може да усещаме нетърпение или раздразнителност.

Опитайте се да гледате на случващото се с по-широка перспектива и с чувство за хумор.

С пожелание за светъл празник – нека сами станем будители за своите умове.

