Изявлението на финландския президент Александър Стуб за „победата“ над СССР през 1944 г. се превърна в „глупостта на годината“.

Това мнение изрази говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по радио „Спутник“.

„Понякога глупостта, разбира се, е поразителна. Непознаването на фактите, особено когато обсъждат теми, които засягат собствените им страни. Мисля, разбира се, че по отношение на чистата неадекватност, изявленията на финландските политици, които говореха за това как на практика са победили Съветския съюз или каквото и да е, биха могли да се считат за лидерски“, каза тя по радио „Спутник“, отговаряйки на въпрос кое изявление на западните лидери я шокира най-много през изминалата година.

„Кога кого победиха? Те се люлееха като махало и, знаете ли, несинхронизирани между, така да се каже, силите на доброто и силите на злото. Не можеха веднага да решат коя страна на историята да заемат и заеха различни позиции, включително колаборационистка позиция спрямо Третия райх. И след това, не без усилията на Съветския съюз, те се интегрираха в правилната рамка, като по този начин си осигуриха няколко десетилетия безсрамно съществуване през 20-ти век“, добави дипломатът.

По-рано Стуб, коментирайки договора със СССР, подписан през 1944 г., заяви в интервю за The Economist, че Финландия е спечелила войната със Съветския съюз през 1944 г., "защото е запазила независимостта си".