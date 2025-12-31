Захарова: Изявлението на Стуб за победата над СССР е глупостта на годината

Изявлението на финландския президент Александър Стуб за „победата“ над СССР през 1944 г. се превърна в „глупостта на годината“.
Това мнение изрази говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по радио „Спутник“.
„Понякога глупостта, разбира се, е поразителна. Непознаването на фактите, особено когато обсъждат теми, които засягат собствените им страни. Мисля, разбира се, че по отношение на чистата неадекватност, изявленията на финландските политици, които говореха за това как на практика са победили Съветския съюз или каквото и да е, биха могли да се считат за лидерски“, каза тя по радио „Спутник“, отговаряйки на въпрос кое изявление на западните лидери я шокира най-много през изминалата година.
„Кога кого победиха? Те се люлееха като махало и, знаете ли, несинхронизирани между, така да се каже, силите на доброто и силите на злото. Не можеха веднага да решат коя страна на историята да заемат и заеха различни позиции, включително колаборационистка позиция спрямо Третия райх. И след това, не без усилията на Съветския съюз, те се интегрираха в правилната рамка, като по този начин си осигуриха няколко десетилетия безсрамно съществуване през 20-ти век“, добави дипломатът.
По-рано Стуб, коментирайки договора със СССР, подписан през 1944 г., заяви в интервю за The Economist, че Финландия е спечелила войната със Съветския съюз през 1944 г., "защото е запазила независимостта си".
До коментар #2 от "Захарова ме може да чете,":,,Маша" има поне 16 пъти повече акъл в главата си ,от теб...!
До коментар #6 от "Пич":+++++
До коментар #6 от "Пич":Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.
До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Бягай у лево.
Малък си и не разбираш.
Това, че е най-голямата, не значи, че всички трябва да ходят там.
До коментар #13 от "Геро":Геро седи си при стоката на село. Това не са спорове за овце.
До коментар #3 от "Да, малко на джендър си блъска":Те руснаците са си азиатци.От времето на златната орда. Путин е 50% монголец.
До коментар #12 от "Да Бе":С руснаците вече втори ден завземат Украйна,...със цена на десетки хиляди убити християни.....
До коментар #21 от "Миролюб Войнов, историк":Полека б3, ще си скъсаш чорапогащите.
27 Финландия не е "запазила"
Преди това предимно е била вилает!
А тоя Пън(на скандинавски, стуб), оная с двете майки и подобни, прекратиха така успешния неутралитет на Финландия!
09:06 31.12.2025
До коментар #2 от "Захарова ме може да чете,":Колективните крепостни от Папуа Нова Гвинея ѝ верват😂
До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Неосведомен си! Емиграцията от западни държави в Русия набира скорост! Хората бягат от такива като теб и от негри и араби! Ще останете само елгебетейки и кафяви хора, ако Тръмп не промени нещата!
32 Марко Поло, изследовател
До коментар #23 от "Къде е ссср?":"....къде е Финландия, къде е Омск..."
Финландия е в Европа, Омск в Китай !!!
Понятно ? 😁
09:08 31.12.2025
09:10 31.12.2025
35 Бялджип
36 БЪЛГАРИН
убил повече от 1500000 млади руснаци и над 800000 украинци предимно жени и деца.
Молим се бог да му намери подходящо место до Хитлер и Сталин
09:11 31.12.2025
37 ВВП
До коментар #37 от "ВВП":откри топлата вода,германци емигрират навсякъде...ама понеже е в Русия да го изтъкнем..и в БГ има...
До коментар #31 от "Хахахаха":Ти ходи ли да видиш? Щот при мутрофанката нема опашки....
До коментар #19 от "Историк":А ЩО АЗИЯТЦИТЕ НЕ СА ЛИ ХОРА ИЗЛИЗА ЧЕ СА ПО УМНИ ОТ ЕВРОПЕЙЦИ Е.ВСИЧКАТА ЕЛЕКТРОНИКА ИДВА ОТ ТАМ НАЙ ЗДРАВИТЕ КОЛИ СА ОТ ТАМ НАЙ ДОБРИЬЕ САМОЛЕТИ И ХЕЛИКОПТЕРИ ИДВАТ ОТ ТАМ СТАВА ВЪПРОС ОТ РУСКАТА АЗИЯ ГРАД КАЗАН ВОЛЖСКА БУЛГАРИЯ С ЕДНА ДУМА САМОЛЕТИ Е СУ ЕАКТО И ХЕЛИКОПТЕРИТЕ СЕРИЯ КАМОВ НАЙ ЗДРАВИТЕ КОЛИ СА ВСЕ АЗИАТСКИ НЯМА ДА ГИ ИЗРЕЖДАМ ЬЗНАЕШГИ КОИСА ЗА КИТАЙСКИТЕ СТОКИ ЦЕЛИЯТ СВЯТ ЗНАЕ.НА ПОСЛЕДНО ПУТИН СИ Е ЧИСТ ПРАВОСЛАВЕН ЕВРОПЕЕЦ СЪС СИНИ ОЧИ .ГЕНЕТИЧЕСКИ ЕДИН АЗИАТЕЦ НАТУРАЛЕН НЯМА СЪС СИНИ ОЧИ И ДА Е РУС.ТАКА ЧЕ ПИЙ СИ КАФЕТО И СЕ УСПОКОЙ
До коментар #33 от "Копейкиииии":А ти да знаеш,че Н€ $и никакъв €вро-атлантик, А $и НАЙ-обикнов€н Дол€н Ляв П€ дал!:))
09:15 31.12.2025
До коментар #35 от "Бялджип":ами ти какъв си...макак.....че обиждаш другите...нападна Финландия за да и открадне земята...все малки държави,защо не нападна САЩ...Индия...
До коментар #25 от "Уууупс":Нищо не разбирате от намери, начиий...... Няма ли най после някой разгневен русофил да скочи, и да ми скъса чорапогащите..... Няколко пъти......
Искам пъъък.....
Искам пъъък.....
До коментар #12 от "Да Бе":Не четеш ли че става дума за 1944г?
А СССР после не бе победен, а се срути икономически и затова се саморазпусна. Същото ще стане и ЕССР! С тирания над народите и забрана на мисълта и словото, икономика няма!
До коментар #46 от "Не бе":Ако в ЕССР има забрана на словото...какво ще кажеш за Русия...бафни да четем..
До коментар #43 от "Герги":Герги, от сутринта ли си я подкарал, или някаква степен на идиотизъм?
До коментар #37 от "ВВП":Колко руснаци има в Европа и колко германци има в русия. Пишете си ей така глупости.🫣
До коментар #4 от "Я пък тоя":Но винаги с един век изостанала от нормалния свят!! Ха ха ха ха ха ха ...............
До коментар #50 от "пешо":Сигурно затова сега част от черепа и зъбите на Хитлер са в Москва,а Финландия като победи Ссср и върма на Русия цялата област Карелия или още няколко по малки такива области ,след победата:)))То и сега такава" победа "на бандерите се очертава,както и Бисмарк все предупреждавал:))))
До коментар #19 от "Историк":По-добре се въздържай от квалификации на тази тема, щото специално такива като тебе на тази територия, която от 1300 години официално е "световен кръстопът", а и 500 години е била тотално заличавана дори не знаят какви са им гените, корените и потеклото, но иначе имат много голяма уста.
До коментар #51 от "Анджо":Русия беше най-пълна държава с германци. Особено след Втората Световна война. Там живееха офицери, федмаршали като Паулус. Те доста помогнаха за строителството на СССР.
До коментар #49 от "
До коментар #17 от "Де бил":Щом ти се намесиш стават скотовъдни спорове!
До коментар #54 от "Какво от това":То се видя цяла Европа с технологиите си тип кинкалерия като се сравни с космическа нация като Русия и се налага на Тръмп големи метани ,че без на Мъск сателитите и и цялата Европа с кинкалерията си и смесения генофонд към арабо африкански халифат :))освен прогрес в броя на половете и други извращения ,нищо стойностно не може вече да предложи:)
До коментар #7 от "Извода":Друг е извода! Русия яде бой от финландците,ако трябва пак ще го отнесе.
64 Факт
Причината: Нападението на СССР срещу Финландия, което започва на 30 ноември 1939 г., води до изключването на СССР от ОН като "агресор".
Последствия: Войната завършва през март 1940 г. с Московския мирен договор, при който Финландия губи територии, но запазва своята независимост.
До коментар #25 от "Уууупс":Тихо бе, pyccкий узкоглазик 😁
68 Владимир Джабаров в Русия
До коментар #65 от "Въобще":е казал, че президентът на Украйна е подписал собствената си присъда, позволявайки атаката на Въоръжените сили на Украйна срещу резиденцията на руския лидер Владимир Путин. Това е казал първият заместник-председател на Комитета по международни въпроси на Съвета на Руската федерация Владимир Джабаров. "Зеленски, всъщност, подписа нещо като присъда. Неща като атаката срещу резиденцията на Владимир Путин не са простени. Нека върви и се огледа. Тези разходки из Киев, пътувания в чужбина са напълно спокойни с честната дума на нашия президент, че никога няма да го търси. Мисля, че това свърши и вече няма да е така," е казал Джабаров.
До коментар #47 от "ВВП":Руския език е възникнал след като татаромонголите от Московския улус се опитали да научат български!!!
До коментар #62 от "Айде,бе":Европа е в състояние да смачка любимата ти Просийка като хлебарка! И сега го прави,но само икономически! Ти по далече от другата махала на селото бил ли си?
71 Изобщо
До коментар #65 от "Въобще":Ти чий го дириш в Европа? Защо не се изнесеш, на никого няма да липсваш
До коментар #64 от "Факт":Я дай историята малко по-нататък. Захарова говори за периода на ВСВ и малко преди края и. Нали си кръстил никнейма си "Факт". Дай фактите, но ако може обективно.
73 Факт
"Бих казал, че това е най-голямата тактическа и стратегическа грешка в съвременната история, защото той (руският президент Владимир Путин, бел. ред.) се стреми да унищожи Украйна; тя щеше да стане член на Европейския съюз и в крайна сметка на НАТО. Целта му беше да разруши НАТО. Ами, той просто удвои границата с НАТО през Финландия. Целта му беше да разруши трансатлантическото партньорство. Заедно сега увеличаваме разходите си за отбрана до 5% (от БВП за 10 години). Целта му беше да разбие ЕС. Е, никога не съм го виждал по-обединен. Така че Путин се провали по всички показатели", подчертава Стуб.
Разсъждавайки върху историята на Финландия, Стуб отбелязва, че Финландия е преживяла над 30 конфликта с Русия от 1300 г. насам
До коментар #68 от "Владимир Джабаров в Русия":Добре му го е казал на зеленото.
До коментар #62 от "Айде,бе":И оди се надъхвай у дръвенио ке неф, отчаян ху ЕСОС
Ееееехехе
Монгольяк пе деРасия и ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна рамАзан... уйдеа
До коментар #47 от "ВВП":По колко пъти на ден те бият внуците ти?
До коментар #71 от "Изобщо":ко дирите безродниците в Европа, като я мразите и деградирате с циганията си и лъжите си. Никой не ви задържа тук, за да я превръщате в цигания.
До коментар #73 от "Факт":Абсолютно неадекватен е тоя. Ама да беше само той.
До коментар #47 от "ВВП":И те, като Украйна, се опитаха да се еб..ат с мечока и загубиха Карелшя и още няклко териториии... На там върви и Украйна... ама с повече загуби...
80 Факти
До коментар #68 от "Владимир Джабаров в Русия":Простотията напира с със страшна скорост .Не е имало никаква атака срещу резиденция на ботоксовия джуджак. Никой не казва срещу коя резиденция е била тази атака,Това мероприятие се прави заради належащата мобилизация в Русия! Украинците трепят ватенки като хлебарки! А какво бил казал някой си Джабаров-ТОВА НИКОГО НЕ ВЪЛНУВА!!
До коментар #80 от "Факти":деградирал до положение да мрази род, родина, история!
До коментар #70 от "Сульооо":Ами нека тогава все така да побеждават и да изглеждат спрямо Русия Европата:)))),като в сегашния момент:)))И не се ядосвайте,защото бездарието ви още по силно личи тогава в коментарите и става още по ясно кой къде е и къде е бил и какво е като цяло международното положение:))))
До коментар #81 от "Ехааааа":Само като видях вчера как ви изкараха безродните глупаци и ми е ясно.
До коментар #80 от "Факти":Така ще стане и с копейките.Няма да имат сили от глад и да пръднат.
До коментар #33 от "Копейкиииии":Но за еврото и долара вече е сигурно, че са само за тапети.
какво е СССР
за какво служи и
иа ли го в Мола
До коментар #83 от "Айде,бе":Ти от кое село си и от коя копанка ?Да не смяташ хората за идиоти?По далече от пъпа си може ли да видиш "щастливецо"?Русийката ви ще бъде заличена от картата и историята.Жалкото е е че няма да стане бързо!
До коментар #75 от "Зае Би хомо фантазиите":Чукнете само на дърво:)))))и да пази Бог:)))
До коментар #91 от "Сульооо":Типичен деградирал индивид, ползван от деградиралият и залят от фашизъм запад за простотия, лъжи и пропаганда срещу Русия. Превърнаха Европа в циганско гето!
До коментар #46 от "Не бе":На ивоМирчев не можеш да обясниш нищо.
До коментар #91 от "Сульооо":Гледам освен бездарник и пишман пророк си :)))Проблемът е,че баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия и то няма нищо общо с твоите глупости и не се ядосвай:)))Весели празници:)))
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Одна на всех - мы за ценой не постоим
100 Факт
До коментар #72 от "Бялджип":СССР вероломно нападна Финландия през 1939г.
През 1944г. СССР отново нападна Финландия. Военните действия между съветските и финландските войски приключват на 4 септември 1944 година, когато влиза в сила заповедта на финландското главно командване за прекратяване на бойните действия по всички фронтове. Спогодбата за примирие е подписана в Москва на 19 септември. Немците, повечето от чиито военни части се намират в Северна Финландия, не пожелават да напуснат страната и в резултат финландската армия съвместно с Червената армия води срещу тях бойни действия, които завършват едва през април 1945 г. (Лапландска война).
Мирният договор между Финландия и СССР е подписан в Париж 10 февруари 1947 година.
102 Бялджип
До коментар #80 от "Факти":"Факти" пише за Русия- "...Взеха Източна Германия и тя потъна в мизерия. Западна Германия пък стана моторът на Европа и трета икономика в света.." Ще му цитирам истински факти, а не като неговите изсмукани от пръстите. Нека провери, после да лъже. Социологически проучвания показват, че днес русофобските настроения СА НАЙ-СЛАБИ В БИВШАТА ИЗТОЧНА ГЕРМАНИЯ-ГДР !! Защо ли, може ли да си го обясни? Аз мога, вярвам и другите могат.
Второто Западна Германия стана моторът на Европа. Да, така беше, но днес моторът на пълна скорост лети към пропастта! Ще го отрече ли някой?
10:03 31.12.2025
До коментар #93 от "Ей го":"Деградиралия" индивид има мозък в главата си ,а в твоята само фекалии!Като повториш едно слабоумие 100 пъти мислиш ,че ще стане истина? Русийката ви издиша от всякъде,а вие само съскате!
