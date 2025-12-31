Новини
Свят »
Русия »
Захарова: Изявлението на Стуб за победата над СССР е глупостта на годината

Захарова: Изявлението на Стуб за победата над СССР е глупостта на годината

31 Декември, 2025 08:41, обновена 31 Декември, 2025 08:48 2 732 105

  • мария захарова-
  • александър стуб-
  • финландия-
  • война-
  • русия-
  • ссср

Финландските политици са лидери по неадекватност, заяви говорителят на руското външно министерство

Захарова: Изявлението на Стуб за победата над СССР е глупостта на годината - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изявлението на финландския президент Александър Стуб за „победата“ над СССР през 1944 г. се превърна в „глупостта на годината“.

Това мнение изрази говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по радио „Спутник“.

„Понякога глупостта, разбира се, е поразителна. Непознаването на фактите, особено когато обсъждат теми, които засягат собствените им страни. Мисля, разбира се, че по отношение на чистата неадекватност, изявленията на финландските политици, които говореха за това как на практика са победили Съветския съюз или каквото и да е, биха могли да се считат за лидерски“, каза тя по радио „Спутник“, отговаряйки на въпрос кое изявление на западните лидери я шокира най-много през изминалата година.

„Кога кого победиха? Те се люлееха като махало и, знаете ли, несинхронизирани между, така да се каже, силите на доброто и силите на злото. Не можеха веднага да решат коя страна на историята да заемат и заеха различни позиции, включително колаборационистка позиция спрямо Третия райх. И след това, не без усилията на Съветския съюз, те се интегрираха в правилната рамка, като по този начин си осигуриха няколко десетилетия безсрамно съществуване през 20-ти век“, добави дипломатът.

По-рано Стуб, коментирайки договора със СССР, подписан през 1944 г., заяви в интервю за The Economist, че Финландия е спечелила войната със Съветския съюз през 1944 г., "защото е запазила независимостта си".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То с тая

    71 23 Отговор
    Физиономия и да иска не може фа каже нещо умно!

    Коментиран от #3

    08:52 31.12.2025

  • 2 Захарова ме може да чете,

    31 81 Отговор
    а и като всеки крепостник има проблеми с разбирането. Наздравееее, Машаааа... 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #10, #28

    08:52 31.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Я пък тоя

    91 16 Отговор
    Всички и по всяко време побеждават Русия, а тя си остава най-голямата страна в света.
    Интересна работа!

    Коментиран от #9, #54

    08:53 31.12.2025

  • 5 Маша и медведь

    57 11 Отговор
    Това си е голямо постижение, при толкова дълъг списък с глупави изказвания на политици от ЕС.

    08:54 31.12.2025

  • 6 Пич

    87 17 Отговор
    За съжаление въпреки голямата ми симпатия към Захарова , ще я репликирам !!! Няма как Стуб да бъде глупака на годината !!! Тази титла се държи неотменно от Урсула !!! На второ място като непоклатим вицешампион по тъпотия е Кая ! Стуб може да се бори само на баражите за третото място с Макарон и Шмерц !!!

    Коментиран от #11, #13, #61

    08:54 31.12.2025

  • 7 Извода

    54 17 Отговор
    Там горе не пият вода, само водка. В тези държави алкохолизма е национален спорт. Утре няма да се учудя, тоя същия ако заяви, че неговия народ пие два пъти повече от руския, което и няма да е лъжа.

    Коментиран от #63

    08:54 31.12.2025

  • 8 КАзала

    17 34 Отговор
    Уфсъта от свинарника.

    08:54 31.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 СЪС СИГУРНОСТ...!

    55 15 Отговор

    До коментар #2 от "Захарова ме може да чете,":

    ,,Маша" има поне 16 пъти повече акъл в главата си ,от теб...!

    08:56 31.12.2025

  • 11 Я пък тоя

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    +++++

    08:56 31.12.2025

  • 12 Да Бе

    27 34 Отговор
    А къде е СССР? , след като не е победена? САЩ успяха без един изстрел да победят СССР. Така се прави,

    Коментиран от #24, #46

    08:56 31.12.2025

  • 13 Геро

    10 24 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #17

    08:57 31.12.2025

  • 14 Водещи

    5 1 Отговор
    да се считат за лидерски

    08:58 31.12.2025

  • 15 Я пък тоя

    7 15 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Бягай у лево.
    Малък си и не разбираш.
    Това, че е най-голямата, не значи, че всички трябва да ходят там.

    08:59 31.12.2025

  • 16 леле мале

    14 21 Отговор
    Тая хептен е отк.чила от водка и наркотици.

    09:00 31.12.2025

  • 17 Де бил

    14 6 Отговор

    До коментар #13 от "Геро":

    Геро седи си при стоката на село. Това не са спорове за овце.

    Коментиран от #59

    09:02 31.12.2025

  • 18 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    16 8 Отговор
    Суоми-страната на блатата още "побеждава" комарите!:))

    09:02 31.12.2025

  • 19 Историк

    16 15 Отговор

    До коментар #3 от "Да, малко на джендър си блъска":

    Те руснаците са си азиатци.От времето на златната орда. Путин е 50% монголец.

    Коментиран от #40, #56

    09:03 31.12.2025

  • 20 Гост

    6 19 Отговор
    Пияна помиташка с изразяване на ниво... ами на нейното си.

    09:03 31.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Руснаков

    9 11 Отговор
    Само Вие сте на Убавите..няма такова друго промито племе в световен мащаб,то за това и проблемите са само с Русия...

    09:04 31.12.2025

  • 23 Къде е ссср?

    5 6 Отговор
    Къде е Финландия къде е Омск?

    Коментиран от #32

    09:04 31.12.2025

  • 24 хахаха

    9 12 Отговор

    До коментар #12 от "Да Бе":

    С руснаците вече втори ден завземат Украйна,...със цена на десетки хиляди убити християни.....

    09:04 31.12.2025

  • 25 Уууупс

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Миролюб Войнов, историк":

    Полека б3, ще си скъсаш чорапогащите.

    Коментиран от #45, #67

    09:05 31.12.2025

  • 26 ВВП

    9 5 Отговор
    Суоми е една малка алкохолишка държавица от т 5млн .Пълна с легенди митове..Едната легенда е за дядо Коледа.

    09:06 31.12.2025

  • 27 Финландия не е "запазила"

    19 4 Отговор
    а получила незавимостта си!!
    Преди това предимно е била вилает!
    А тоя Пън(на скандинавски, стуб), оная с двете майки и подобни, прекратиха така успешния неутралитет на Финландия!

    09:06 31.12.2025

  • 28 Обаче!

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "Захарова ме може да чете,":

    Колективните крепостни от Папуа Нова Гвинея ѝ верват😂

    09:06 31.12.2025

  • 29 Недю

    14 7 Отговор
    Цяла Скандинавия е толкова джендерясала та няма повеке на де!

    09:07 31.12.2025

  • 30 ВВП

    12 6 Отговор
    Финландците емигрират в РФ..Там е непосилен живота .Едно пиене е 50евра..За тях е като храната .

    09:08 31.12.2025

  • 31 Хахахаха

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Неосведомен си! Емиграцията от западни държави в Русия набира скорост! Хората бягат от такива като теб и от негри и араби! Ще останете само елгебетейки и кафяви хора, ако Тръмп не промени нещата!

    Коментиран от #39

    09:08 31.12.2025

  • 32 Марко Поло, изследовател

    6 13 Отговор

    До коментар #23 от "Къде е ссср?":

    "....къде е Финландия, къде е Омск..."

    Финландия е в Европа, Омск в Китай !!!
    Понятно ? 😁

    09:08 31.12.2025

  • 33 Копейкиииии

    6 15 Отговор
    И да знаете че рублите не са пари. И за тапети не стават.

    Коментиран от #41, #89

    09:09 31.12.2025

  • 34 РЕАЛИСТ

    24 5 Отговор
    Хайде да видим, как Финландия е победила СССР. Воюват на страната на Германия, с надежда да си върнат загубените територии от войната със СССР. После също като нас, като виждат Червената армия, обръщат палачинката и започват война с Германия в Лапландската война. Сталин се е чудил , кво да ги прави. Решил да ги остави на мира, като буфер. Сега се набутаха пак между шамарите, че и за победители се мислят.

    09:10 31.12.2025

  • 35 Бялджип

    20 7 Отговор
    Абсолютно точно е това, което казва Захарова. Тук могат да плюят и лаят само примати, които познават истинската история от хоремага. За съжаление финландския политик може да се присъедини към тях с онова изказване, което аз също бях изненадан да чуя. В интерес на точността, той повече не го повтори, защото щеше да заприлича на Кая Калас. За нея всички знаем как сънува и бълнува "исторически истини".

    Коментиран от #43

    09:10 31.12.2025

  • 36 БЪЛГАРИН

    9 20 Отговор
    Най хубавата новина в света е която съобщава за смъртта на терориста-убиец Путин
    убил повече от 1500000 млади руснаци и над 800000 украинци предимно жени и деца.
    Молим се бог да му намери подходящо место до Хитлер и Сталин

    09:11 31.12.2025

  • 37 ВВП

    11 4 Отговор
    Много германци емигрират в РФ..Бели хора.За 50000евра си купуват къща с двор .Това е Германия няма как да стане .

    Коментиран от #38, #51

    09:11 31.12.2025

  • 38 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "ВВП":

    откри топлата вода,германци емигрират навсякъде...ама понеже е в Русия да го изтъкнем..и в БГ има...

    09:13 31.12.2025

  • 39 Хаха

    2 7 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    Ти ходи ли да видиш? Щот при мутрофанката нема опашки....

    09:13 31.12.2025

  • 40 БАРС

    10 2 Отговор

    До коментар #19 от "Историк":

    А ЩО АЗИЯТЦИТЕ НЕ СА ЛИ ХОРА ИЗЛИЗА ЧЕ СА ПО УМНИ ОТ ЕВРОПЕЙЦИ Е.ВСИЧКАТА ЕЛЕКТРОНИКА ИДВА ОТ ТАМ НАЙ ЗДРАВИТЕ КОЛИ СА ОТ ТАМ НАЙ ДОБРИЬЕ САМОЛЕТИ И ХЕЛИКОПТЕРИ ИДВАТ ОТ ТАМ СТАВА ВЪПРОС ОТ РУСКАТА АЗИЯ ГРАД КАЗАН ВОЛЖСКА БУЛГАРИЯ С ЕДНА ДУМА САМОЛЕТИ Е СУ ЕАКТО И ХЕЛИКОПТЕРИТЕ СЕРИЯ КАМОВ НАЙ ЗДРАВИТЕ КОЛИ СА ВСЕ АЗИАТСКИ НЯМА ДА ГИ ИЗРЕЖДАМ ЬЗНАЕШГИ КОИСА ЗА КИТАЙСКИТЕ СТОКИ ЦЕЛИЯТ СВЯТ ЗНАЕ.НА ПОСЛЕДНО ПУТИН СИ Е ЧИСТ ПРАВОСЛАВЕН ЕВРОПЕЕЦ СЪС СИНИ ОЧИ .ГЕНЕТИЧЕСКИ ЕДИН АЗИАТЕЦ НАТУРАЛЕН НЯМА СЪС СИНИ ОЧИ И ДА Е РУС.ТАКА ЧЕ ПИЙ СИ КАФЕТО И СЕ УСПОКОЙ

    09:15 31.12.2025

  • 41 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    9 1 Отговор

    До коментар #33 от "Копейкиииии":

    А ти да знаеш,че Н€ $и никакъв €вро-атлантик, А $и НАЙ-обикнов€н Дол€н Ляв П€ дал!:))

    09:15 31.12.2025

  • 42 ВВП

    7 2 Отговор
    Тия финки правят ли още Нокия.??

    09:15 31.12.2025

  • 43 Герги

    2 7 Отговор

    До коментар #35 от "Бялджип":

    ами ти какъв си...макак.....че обиждаш другите...нападна Финландия за да и открадне земята...все малки държави,защо не нападна САЩ...Индия...

    Коментиран от #49

    09:15 31.12.2025

  • 44 Баце

    8 1 Отговор
    За този казват, че е умен, но като го позагледа човек има усещането, че все пак нещо не му е наред, а с това си изказване зорлем се прави на идиот

    09:16 31.12.2025

  • 45 Миролюб Войнов, историк

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Уууупс":

    Нищо не разбирате от намери, начиий...... Няма ли най после някой разгневен русофил да скочи, и да ми скъса чорапогащите..... Няколко пъти......
    Искам пъъък.....

    09:16 31.12.2025

  • 46 Не бе

    12 1 Отговор

    До коментар #12 от "Да Бе":

    Не четеш ли че става дума за 1944г?
    А СССР после не бе победен, а се срути икономически и затова се саморазпусна. Същото ще стане и ЕССР! С тирания над народите и забрана на мисълта и словото, икономика няма!

    Коментиран от #48, #94

    09:16 31.12.2025

  • 47 ВВП

    10 7 Отговор
    Финландия е страна измислена от Ленин,като Окрайната ..Не знаем защо се зъбят на РФ ,толкова .Някакъв синдром ,окраински шизофреничен..ги гони.

    Коментиран от #69, #76, #79

    09:18 31.12.2025

  • 48 Руснаков

    3 8 Отговор

    До коментар #46 от "Не бе":

    Ако в ЕССР има забрана на словото...какво ще кажеш за Русия...бафни да четем..

    09:19 31.12.2025

  • 49 Бялджип

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Герги":

    Герги, от сутринта ли си я подкарал, или някаква степен на идиотизъм?

    Коментиран от #58

    09:20 31.12.2025

  • 50 пешо

    6 7 Отговор
    да Финландия победи русия и руснаците бяха съюзници на хитлер в началото като се чудеха коя страна на историята да заемат

    Коментиран от #55

    09:21 31.12.2025

  • 51 Анджо

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "ВВП":

    Колко руснаци има в Европа и колко германци има в русия. Пишете си ей така глупости.🫣

    Коментиран от #57

    09:21 31.12.2025

  • 52 Милен ганев

    1 7 Отговор
    Всичко казано от руска уста е глупост

    09:21 31.12.2025

  • 53 Този

    3 1 Отговор
    път не е права Захарова, щото няма как глупак да познава фактите - това са несъвместими неща.

    09:22 31.12.2025

  • 54 Какво от това

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Я пък тоя":

    Но винаги с един век изостанала от нормалния свят!! Ха ха ха ха ха ха ...............

    Коментиран от #62

    09:23 31.12.2025

  • 55 Ами

    7 1 Отговор

    До коментар #50 от "пешо":

    Сигурно затова сега част от черепа и зъбите на Хитлер са в Москва,а Финландия като победи Ссср и върма на Русия цялата област Карелия или още няколко по малки такива области ,след победата:)))То и сега такава" победа "на бандерите се очертава,както и Бисмарк все предупреждавал:))))

    09:24 31.12.2025

  • 56 Един съвет

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Историк":

    По-добре се въздържай от квалификации на тази тема, щото специално такива като тебе на тази територия, която от 1300 години официално е "световен кръстопът", а и 500 години е била тотално заличавана дори не знаят какви са им гените, корените и потеклото, но иначе имат много голяма уста.

    09:25 31.12.2025

  • 57 Йордан

    8 1 Отговор

    До коментар #51 от "Анджо":

    Русия беше най-пълна държава с германци. Особено след Втората Световна война. Там живееха офицери, федмаршали като Паулус. Те доста помогнаха за строителството на СССР.

    09:25 31.12.2025

  • 58 Герги

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Бялджип":

    нещо си зле с очите,моят пост е в резултат на твоят,прочети си бисерите които си написал...

    09:25 31.12.2025

  • 59 Напротив

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Де бил":

    Щом ти се намесиш стават скотовъдни спорове!

    09:26 31.12.2025

  • 60 Факт

    11 0 Отговор
    През Разведряването Финландия добре си живееха! Хартия, Електроника, Туризъм. Сега слагат телени мрежи.

    09:26 31.12.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Айде,бе

    7 4 Отговор

    До коментар #54 от "Какво от това":

    То се видя цяла Европа с технологиите си тип кинкалерия като се сравни с космическа нация като Русия и се налага на Тръмп големи метани ,че без на Мъск сателитите и и цялата Европа с кинкалерията си и смесения генофонд към арабо африкански халифат :))освен прогрес в броя на половете и други извращения ,нищо стойностно не може вече да предложи:)

    Коментиран от #70, #75

    09:30 31.12.2025

  • 63 Сельооо

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Извода":

    Друг е извода! Русия яде бой от финландците,ако трябва пак ще го отнесе.

    09:33 31.12.2025

  • 64 Факт

    4 0 Отговор
    СССР е изключен от Обществото на народите (ОН) през 1939 г. заради нападението си над Финландия (Зимната война), което се разглежда като акт на агресия.

    Причината: Нападението на СССР срещу Финландия, което започва на 30 ноември 1939 г., води до изключването на СССР от ОН като "агресор".

    Последствия: Войната завършва през март 1940 г. с Московския мирен договор, при който Финландия губи територии, но запазва своята независимост.

    Коментиран от #72

    09:33 31.12.2025

  • 65 Въобще

    4 1 Отговор
    всички европейски "лидери" са като на някакви субстанции. Толкова са неадекватни и в говорене и в действия! Направо е трагедия!

    Коментиран от #68, #71

    09:34 31.12.2025

  • 66 Име

    1 0 Отговор
    Всеотдайна, Недостъпна и Ангажирана!

    09:35 31.12.2025

  • 67 Миролюб Войнов, офталмолог

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Уууупс":

    Тихо бе, pyccкий узкоглазик 😁

    09:35 31.12.2025

  • 68 Владимир Джабаров в Русия

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "Въобще":

    е казал, че президентът на Украйна е подписал собствената си присъда, позволявайки атаката на Въоръжените сили на Украйна срещу резиденцията на руския лидер Владимир Путин. Това е казал първият заместник-председател на Комитета по международни въпроси на Съвета на Руската федерация Владимир Джабаров. "Зеленски, всъщност, подписа нещо като присъда. Неща като атаката срещу резиденцията на Владимир Путин не са простени. Нека върви и се огледа. Тези разходки из Киев, пътувания в чужбина са напълно спокойни с честната дума на нашия президент, че никога няма да го търси. Мисля, че това свърши и вече няма да е така," е казал Джабаров.

    Коментиран от #74, #81

    09:35 31.12.2025

  • 69 Факт

    4 3 Отговор

    До коментар #47 от "ВВП":

    Руския език е възникнал след като татаромонголите от Московския улус се опитали да научат български!!!

    09:36 31.12.2025

  • 70 Сульооо

    7 4 Отговор

    До коментар #62 от "Айде,бе":

    Европа е в състояние да смачка любимата ти Просийка като хлебарка! И сега го прави,но само икономически! Ти по далече от другата махала на селото бил ли си?

    Коментиран от #83

    09:36 31.12.2025

  • 71 Изобщо

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "Въобще":

    Ти чий го дириш в Европа? Защо не се изнесеш, на никого няма да липсваш

    Коментиран от #77

    09:38 31.12.2025

  • 72 Бялджип

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Факт":

    Я дай историята малко по-нататък. Захарова говори за периода на ВСВ и малко преди края и. Нали си кръстил никнейма си "Факт". Дай фактите, но ако може обективно.

    Коментиран от #100

    09:38 31.12.2025

  • 73 Факт

    5 4 Отговор
    Президентът на Финландия Александър Стуб: Путин е стратегически глупак и военен провал.
    "Бих казал, че това е най-голямата тактическа и стратегическа грешка в съвременната история, защото той (руският президент Владимир Путин, бел. ред.) се стреми да унищожи Украйна; тя щеше да стане член на Европейския съюз и в крайна сметка на НАТО. Целта му беше да разруши НАТО. Ами, той просто удвои границата с НАТО през Финландия. Целта му беше да разруши трансатлантическото партньорство. Заедно сега увеличаваме разходите си за отбрана до 5% (от БВП за 10 години). Целта му беше да разбие ЕС. Е, никога не съм го виждал по-обединен. Така че Путин се провали по всички показатели", подчертава Стуб.
    Разсъждавайки върху историята на Финландия, Стуб отбелязва, че Финландия е преживяла над 30 конфликта с Русия от 1300 г. насам

    Коментиран от #78

    09:39 31.12.2025

  • 74 Ами браво на тоя

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Владимир Джабаров в Русия":

    Добре му го е казал на зеленото.

    09:39 31.12.2025

  • 75 Зае Би хомо фантазиите

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "Айде,бе":

    И оди се надъхвай у дръвенио ке неф, отчаян ху ЕСОС
    Ееееехехе
    Монгольяк пе деРасия и ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна рамАзан... уйдеа

    Коментиран от #92

    09:39 31.12.2025

  • 76 Ментак

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "ВВП":

    По колко пъти на ден те бият внуците ти?

    09:40 31.12.2025

  • 77 И аз туй се чудя

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Изобщо":

    ко дирите безродниците в Европа, като я мразите и деградирате с циганията си и лъжите си. Никой не ви задържа тук, за да я превръщате в цигания.

    09:41 31.12.2025

  • 78 Права е Захарова

    5 2 Отговор

    До коментар #73 от "Факт":

    Абсолютно неадекватен е тоя. Ама да беше само той.

    09:44 31.12.2025

  • 79 Мдаааа

    6 0 Отговор

    До коментар #47 от "ВВП":

    И те, като Украйна, се опитаха да се еб..ат с мечока и загубиха Карелшя и още няклко териториии... На там върви и Украйна... ама с повече загуби...

    09:46 31.12.2025

  • 80 Факти

    6 6 Отговор
    Без американска помощ Русия днес нямаше да я има. Германия и Япония щяха да си я разделят. Жалко, че САЩ спасиха Русия, но ги разбирам. Ако не бяха спряли Хитлер в Европа, той щеше да стане много силен и да ги изолира. Можеше дори и да ги нападне. САЩ са си гледали интереса, а Русия е извадила див късмет, че са я подкрепили. САЩ са употребили руснаците като пушечно месо за спиране на Хитлер. Русия вместо да се срамува от колосалните си жертви, тя се хвали с тях. По комунизма беше прието, че СССР е дал 20 милиона жертви. След това руснаците преправиха числото на 27 милиона. После пък започнаха да говорят за "руски жертви", сякаш всичките са техни. От 27 милиона жертви на СССР, тези на Русия са 14 милиона - половината. Най-голям % загинали имат Беларус и Украйна. Този на Русия всъщност е под средния за СССР. Руснаците обаче се хвалят с това колко много жертви са дали. Защо? Защото нямат с какво друго да се похвалят. Взеха Източна Германия и тя потъна в мизерия. Западна Германия пък стана моторът на Европа и трета икономика в света - без никакви ресурси. Хората бягаха от изток на запад с риск за живота си. Това са руските "победи" - даваш огромни жертви и после мизерстваш.

    Коментиран от #82, #86, #102

    09:48 31.12.2025

  • 81 Ехааааа

    0 2 Отговор

    До коментар #68 от "Владимир Джабаров в Русия":

    Простотията напира с със страшна скорост .Не е имало никаква атака срещу резиденция на ботоксовия джуджак. Никой не казва срещу коя резиденция е била тази атака,Това мероприятие се прави заради належащата мобилизация в Русия! Украинците трепят ватенки като хлебарки! А какво бил казал някой си Джабаров-ТОВА НИКОГО НЕ ВЪЛНУВА!!

    Коментиран от #85

    09:48 31.12.2025

  • 82 Ей го типичен безродник

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "Факти":

    деградирал до положение да мрази род, родина, история!

    09:49 31.12.2025

  • 83 Айде,бе

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Сульооо":

    Ами нека тогава все така да побеждават и да изглеждат спрямо Русия Европата:)))),като в сегашния момент:)))И не се ядосвайте,защото бездарието ви още по силно личи тогава в коментарите и става още по ясно кой къде е и къде е бил и какво е като цяло международното положение:))))

    Коментиран от #91

    09:49 31.12.2025

  • 84 ВВП

    2 2 Отговор
    Финландия отново поема по лошия път ..Да внимава в картинката .Да не стане както през 39 та .От много зъбене ,няма смисъл .Трябва да върви търговията .

    09:50 31.12.2025

  • 85 Ама ич

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Ехааааа":

    Само като видях вчера как ви изкараха безродните глупаци и ми е ясно.

    09:50 31.12.2025

  • 86 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Факти":

    Така ще стане и с копейките.Няма да имат сили от глад и да пръднат.

    09:51 31.12.2025

  • 87 МНЕНИЕ

    0 0 Отговор
    Добре, че беше горбито, та продаде Социаизма и СССР

    09:52 31.12.2025

  • 88 ВВП

    1 0 Отговор
    Суомитста да внимава ,и да НЕ разполага армия по границата ,да плаши Карелия ,щото ще изяде дървото..Руските не обичат да ги заплашват .

    09:53 31.12.2025

  • 89 Може и така да е

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Копейкиииии":

    Но за еврото и долара вече е сигурно, че са само за тапети.

    09:54 31.12.2025

  • 90 Обяснете

    0 0 Отговор
    На поколение Z
    какво е СССР

    за какво служи и
    иа ли го в Мола

    09:54 31.12.2025

  • 91 Сульооо

    0 3 Отговор

    До коментар #83 от "Айде,бе":

    Ти от кое село си и от коя копанка ?Да не смяташ хората за идиоти?По далече от пъпа си може ли да видиш "щастливецо"?Русийката ви ще бъде заличена от картата и историята.Жалкото е е че няма да стане бързо!

    Коментиран от #93, #96

    09:55 31.12.2025

  • 92 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Зае Би хомо фантазиите":

    Чукнете само на дърво:)))))и да пази Бог:)))

    09:55 31.12.2025

  • 93 Ей го

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Сульооо":

    Типичен деградирал индивид, ползван от деградиралият и залят от фашизъм запад за простотия, лъжи и пропаганда срещу Русия. Превърнаха Европа в циганско гето!

    Коментиран от #105

    09:56 31.12.2025

  • 94 Не се хаби

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Не бе":

    На ивоМирчев не можеш да обясниш нищо.

    09:56 31.12.2025

  • 95 ВВП

    2 0 Отговор
    Зелю разположи 300000 Армия по линията Артьоомовск, Маринка,Соледар Красноармейск,Купянск ..Да плаши ДОНБАС..И му се стъжни живота ..И по Тягаво ще става .Окропистан беше 45млн..Днес е 25 млн цървула .

    09:56 31.12.2025

  • 96 Айде,бе

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Сульооо":

    Гледам освен бездарник и пишман пророк си :)))Проблемът е,че баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия и то няма нищо общо с твоите глупости и не се ядосвай:)))Весели празници:)))

    09:57 31.12.2025

  • 97 На по горните коментари

    1 1 Отговор
    А нынче нам нужна одна Победа,

    Одна на всех - мы за ценой не постоим.

    Одна на всех - мы за ценой не постоим

    09:58 31.12.2025

  • 98 Хмм

    2 0 Отговор
    храни куче да те лае, ако беше останала в Швеция, финландия нямаше да има своя държава

    09:58 31.12.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "Бялджип":

    СССР вероломно нападна Финландия през 1939г.
    През 1944г. СССР отново нападна Финландия. Военните действия между съветските и финландските войски приключват на 4 септември 1944 година, когато влиза в сила заповедта на финландското главно командване за прекратяване на бойните действия по всички фронтове. Спогодбата за примирие е подписана в Москва на 19 септември. Немците, повечето от чиито военни части се намират в Северна Финландия, не пожелават да напуснат страната и в резултат финландската армия съвместно с Червената армия води срещу тях бойни действия, които завършват едва през април 1945 г. (Лапландска война).

    Мирният договор между Финландия и СССР е подписан в Париж 10 февруари 1947 година.

    10:00 31.12.2025

  • 101 ВВП

    0 2 Отговор
    Колкото Германия спаси Суоми ,толкова и НАТО..Ще ядат Лобута

    10:00 31.12.2025

  • 102 Бялджип

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Факти":

    "Факти" пише за Русия- "...Взеха Източна Германия и тя потъна в мизерия. Западна Германия пък стана моторът на Европа и трета икономика в света.." Ще му цитирам истински факти, а не като неговите изсмукани от пръстите. Нека провери, после да лъже. Социологически проучвания показват, че днес русофобските настроения СА НАЙ-СЛАБИ В БИВШАТА ИЗТОЧНА ГЕРМАНИЯ-ГДР !! Защо ли, може ли да си го обясни? Аз мога, вярвам и другите могат.


    Второто Западна Германия стана моторът на Европа. Да, така беше, но днес моторът на пълна скорост лети към пропастта! Ще го отрече ли някой?

    10:03 31.12.2025

  • 103 Сандо

    1 0 Отговор
    Знаете ли кои държави,освен Германия,нападат СССР на 22.06?Ще ви помогна като назова една от тях - Финландия.

    10:08 31.12.2025

  • 104 Факти

    0 2 Отговор
    Да си припомним "победата" на Русия над Финландия. Русия дава 350 000 жертви (150 000 убити и 200 000 ранени). Финландия дава 70 000 жертви (25 000 убити и 45 000 ранени). Вие на това ли казвате "победа" - 5 пъти повече жертви, включително 6 пъти повече убити. И това за да вземе Карелия и да срине стандарта й на живот. Русия е като тумор - поглъща земя с цената на огромни жертви и я потапя в мизерия. Същото в момента се случва в Украйна - руската армия дава в пъти по-големи жертви, взема територия и обрича населението на бедност.

    10:09 31.12.2025

  • 105 Сульооо

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Ей го":

    "Деградиралия" индивид има мозък в главата си ,а в твоята само фекалии!Като повториш едно слабоумие 100 пъти мислиш ,че ще стане истина? Русийката ви издиша от всякъде,а вие само съскате!

    10:11 31.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания