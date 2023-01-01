Кой има имен ден днес, 1 януари 2026 г. Честито!

На 1 януари православната църква празнува Васильовден или Сурваки. На този ден източните християни почитат паметта на Св. Василий Велики. Един от големита философи и писатели на Раннохристиянската църква.
Народната традиция свързва празника на Св. Василий с обичая сурвакане. Въпреки тази малка съществена разлика с коледарските групи, на Васильовден се събират млади мъже, които обикалят къщите през нощта и сурвакат техните стопани. На самия празник минават и групи от деца, които също сурвакат стопаните на къщите.
Самото сурвакане се явява един вид продължение на коледарските благословии. Както коледарите, и сурвакарските групи си имат водач и човек, който изпълнява ролята на магарето и прибира парите и другите дарове.
И пак, както коледарите носят със себе си криваци, така и сурвакарите на Васильовден носят дряновици, украсени с пуканки, сушени плодове и вълна. В някои места вместо дряновица се използва и крушевица, т.е. клонки от крушево дърво.
Вечерта срещу Сурваки стопанката приготвя традиционната баница с късмети, която се приготвя от точени кори и сирене. В нея се слагат късметите, като за целта се използват дряновите пъпки. Освен тези късмети в баницата се слага и пара, а в дванадесетия час най-възрастният представител в семейството завъртва баницата.
Народът смята дряновото дърво за едно от най-здравите дървесни видове у нас. То е най-ранното разпъпило и разцъфнало дърво, но неговите плодове се берат последни. Те се използват в народната ни медицина. Към новогодишните обреди принадлежи и ладуването – колективно гадаене коя мома за кого ще се омъжи.
Наред с Коледа, и Сурваки може да се причисли към най-мистичните български празници, защото по-голяма част от ритуалите и обредите извършвани през тези дни носят духа на старите българи. Обредна трапеза: варена свинска глава, пача, баница, пита, кокошка или пуйка със зеле, печено прасенце, мед, варено жито, орехи, ошав.
На Васильовден имен ден имат Васил, Василка, Веска, Василия, Василена, Веселин, Веселина, Весела, Василий, Васо.
1 Честит Васильовден!
Весела година!
Пълен клас на нива,
жълт мамул на леса,
червено грозде на лоза,
жълта дюла в градина!
Пълна кесия с пари!
Сурва сурва година,
до година със здраве,
до година, до амина!
Коментиран от #25
05:15 01.01.2023
2 СОФИЯ
Коментиран от #18
05:17 01.01.2023
3 ЧОВЕК
05:19 01.01.2023
4 И все пак да не забравяме
09:56 01.01.2023
5 Имен ден имат още
11:13 01.01.2023
6 Миро
Живи,здрави и засмяни!
3 Нямаш ли телефон да го кажеш или напишеш лично? Срам!
5 Какъв Генчо,Атанас...?
Ти не си ли чул за атанасов ден? Срам!
Здраве и късмет през новата година!
12:36 01.01.2023
10 Мъдрият
С тази статия отново удряте дъното - две изречения за днес чествания велик светец на църквата - Свети Василий Велики - и хиляди думи за народните поверия и суеверия!
Затова отново съм "принуден" аз да разкажа за този велик светец в няколко коментара:
На 1 януари православната църква празнува два празника: Обрезание Господне и паметта на Св.Василий Велики - един от великите християнски епископи, учители, богослови, философи и писатели на раннохристиянската църква. Архиепископ на Кесария Кападокийска.
Свети Василий е наречен „Велики“ заради огромните маси от хора, които е завладял със словото Божие. Той не е бил цар, но е печелил сърцата на християните за служба на Царя на царете.
Да, и други светци имаме с названието „Велики“ – преподобните Антоний, Арсений, Евтимий, Иларион, Йоаникий, Онуфрий, Пахомий, Паисий, Пимен, Сисой и Теодосий; архиереите Атанасий и Дионисий. Най-велик измежду тях обаче и най-учен е св. Василий.
Няма друг като Св. Василий Велики в историята на Св. Църква. Вселил Самия Христос в чистата си душа, той е събрал и добродетелите на много светци: на Моисей кротостта, на Илия ревността, на Петър вярата, на Йоан богословието, на Павел красноречието. Изряден пастир на Христовата църква, той е станал за сиромасите баща, за вдовиците защитник, за старите опора, за младите възпитател, за монасите канон.
Коментиран от #28
01:20 01.01.2024
11 Мъдрият
По-късно двамата братя учат в Кесария. В училището Василий се запознава с Григорий Богослов - който става негов приятел и съидейник. След това младият Василий продължава своето обучение в Атина, където негови учители са най-прочутите за времето си лектори. Той получава богати познания по философия, литература, риторика, математика, астрономия, медицина, изучавал задълбочено и богословските науки.
На тридесетгодишна възраст св. Василий е нямал равен на себе си по ученост. В диспут с учителя си Евул в Атина той така е удивил слушателите си, че като попитали кой е този, учителят му им отговорил: „Или Бог, или Василий“. Толкова бил възхитен от своя ученик, че възкликнал: „О, небоявлени Василие! Чрез тебе вярвам в единия Бог. Доказателство за това е: всичко, каквото притежавам, предавам в ръцете ти, останалото време от живота си ще прекарам с тебе и желая рождението с вода и дух!“
След като завършва своето обучение се установява близо до град Неокесария при река Ирис. Там той създава скромно монашеско общежитие. Малко след това към него се присъединява и неговият верен приятел и сподвижник Григорий Богослов. В този манастир те създават
01:20 01.01.2024
12 Мъдрият
Като монах св. Василий е израснал толкоз в аскетическите си подвизи, че е оставил прочутите Правила за монасите. Василиевите манастири са се славели с благотворителността.
Но църквата има нужда в този труден момент от такъв велик богослов и на дела, и затова Св. Василий Велики е призован за помощник от товавашния епископ и е ръкоположен за свещеник. А след смъртта му е избран и за епископ!
Създал е т.нар. Василиада - цял компллекс за благотворителност с безплатни трапезарии, сиропиталища, старопиталища, болници и приюти. Василиадата на Св. Василий Велики е останала в историческия спомен като най-голяма и всестранна социална дейност.
Като архиепископ на Кесария Кападокийска св. Василий е известен най-вече с това, че е спасил Църквата от арианството, осъдено на Първия вселенски събор в Никея през 325 г. Неговите изяви го правят велик светител на Христовата църква и мъдър строител на църковния живот.
Всички знаем за голямата му грижа за благолепието на богослужението. Вечен паметник на дейността му като реформатор на богослужението ще остане създадената от него Св. Василиева литургия, боговдъхновените му молитви и всенощното бдение с антифонно пение на псалми.
Коментиран от #30
01:21 01.01.2024
14 Мъдрият
Св. Василий се проявява като вселенски учител на Църквата, стремящ се да я запази от ересите и да я укрепи и въздигне като "стълб и крепило на истината". Той си остава един от най-видните апологети на източната църква.
Св. Василий починал на 1 януари 379 г. едва навършил 49 години. Паметта му се чества от църквата на 1 януари и на 30 януари заедно със Свети Григорий Богослов и Свети Йоан Златоуст!
Тропар на Св. Василий, глас 1
По цялата земя се разнесе твоето учение,
защото прие словото, с което боголепно си поучавал:
естеството на съществуващото си изяснил и човешките обичаи си украсил,
царствено свещенство, преподобни отче, моли Христа Бога да се спасят нашите души.
Коментиран от #19
01:23 01.01.2024
15 Пико
Коментиран от #21
01:50 01.01.2024
16 Баш нашенец
Коментиран от #17
05:14 01.01.2024
17 Баш нашенец
До коментар #16 от "Баш нашенец":Писах " ще си навея беля" Променено е на "навря" , но не от мен. Това се случва пред очите ми за броени минути. Представяте ли си, какви фалшификации могат да се направят през вековетв?!
Коментиран от #20
05:23 01.01.2024
18 Сипи
До коментар #2 от "СОФИЯ":,ако нема донеси, Козлодуй.
.
06:21 01.01.2024
19 Бай Ху (By Who)
До коментар #14 от "Мъдрият":ЧНГ господине, вашата мъдрос е неисчерпаема. Изкрено се въсхищавам на дълбоките ви познания по тази благодатна тема.
Коментиран от #24
11:12 01.01.2024
21 Идън
До коментар #15 от "Пико":Дрянът е предвестник на пролетта- цветовете са първата храна на пчелите. Бавно зреят плодовете защото и самият дрян расте бавно- той е символ на дълголетие- здраве- успех и плодородие. В двора имам едроплодов дрян и наесен раздавам ... Дрянът е има лечебни свойства- съдържа витамини и салицилова киселина- естествен аспирин както при брезата. Дървесината е много здрава и жилава- от нея са се правели музикални инструменти , дървени кръстчета, дръжки на врати или мебели и това има добър символ.
Коментиран от #23, #29
15:06 01.01.2024
23 Пико
До коментар #21 от "Идън":Това което си написал е така.Но къде притчата.Дрянът цъфнал първи и като видял това Дяволът си казал ,,скоро ще роди и узрее"и клекнал до него.Минал Бог видял това и за да накаже Дявол решил,това дърво първо да цъфти - последно да узрява.
22:18 01.01.2024
26 Име
09:08 01.01.2025
27 Анонимен
09:11 01.01.2025
28 Гост666
До коментар #10 от "Мъдрият":Като винаги пак сте не доволен. Статията описва барони обичай и пише кой има ине ден това е достатъчно. Може. И без вашите добавки . Който го интересува ще намери за тов светец какво пише.
10:37 01.01.2025
29 Гост666
До коментар #21 от "Идън":Ето го и другия религиозен фен. Много поздрави от ада тука е толо . Поздрави имаш.от Васко. Сега го пържи за,вечеря.
10:40 01.01.2025
30 Сатанайл
До коментар #12 от "Мъдрият":Никога не сте доволен. Винаги трябва да добавите нещо , никой не чете вашите неща за някакви светци . Важно е народното поверия и какво се прави не как е живял някакъв човек станал после светец. По точно направен от някой.
10:42 01.01.2025
31 Мъдрият
Отново копирате статия от миналата година, то лошо няма - но когато статията е добра! А тази НЕ Е ТАКАВА! само две изречения за днес чествания велик светец на църквата - Свети Василий Велики, нищо за големия християнски празник Обрезание Господне - и хиляди думи за народните поверия и суеверия!
Аз вече разказах миналата година за този велик светец в няколко коментара: започват от номер 10, затова сега няма да се повтарям!
Пак припомням:
На 1 януари православната църква празнува два празника: Обрезание Господне и паметта на Свети Василий Велики - един от великите християнски епископи, учители, богослови, философи и писатели на раннохристиянската църква. Архиепископ на Кесария Кападокийска.
Пожелавам ви и през новата година крепко здраве, мир, любов, разбирателство в семействата и с всички хора, и нека всеки твърдо да върви по своя път към Бога! А който още не е стъпил, не е започнал своя път към Бога - да го направи!
По молитвите на Свети Василий Велики: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #32, #40
11:33 01.01.2025
32 Бай Ху (By Who)
До коментар #31 от "Мъдрият":Господин Мъдур раскажете малко и за обрезанието господне моля.
Коментиран от #33
12:19 01.01.2025
33 Рон Джеръми
До коментар #32 от "Бай Ху (By Who)":Подкрепям! С картинки, ако може.
12:43 01.01.2025
35 Бай Ху (By Who)
До коментар #34 от "Некой си":Бъркате го с Банго Василий господине.
13:01 01.01.2025
37 всеки втори
17:18 01.01.2025
38 Горски
17:51 01.01.2025
39 фалшивия град козлудуй
17:53 01.01.2025
40 Лагрестин
До коментар #31 от "Мъдрият":За много години!Бъдете жив и здрав!Бог да ви даде да говорите безпрепятствено и никой да не ви тревожи!Амин.
17:58 01.01.2025
41 Иван от село Равно поле
20:23 01.01.2025