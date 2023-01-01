Новини
Кой има имен ден днес, 1 януари 2026 г. Честито!

1 Януари, 2023

Кой има имен ден днес, 1 януари 2026 г. Честито!

Православната църква празнува Васильовден

Кой има имен ден днес, 1 януари 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов

На 1 януари православната църква празнува Васильовден или Сурваки. На този ден източните християни почитат паметта на Св. Василий Велики. Един от големита философи и писатели на Раннохристиянската църква.

Народната традиция свързва празника на Св. Василий с обичая сурвакане. Въпреки тази малка съществена разлика с коледарските групи, на Васильовден се събират млади мъже, които обикалят къщите през нощта и сурвакат техните стопани. На самия празник минават и групи от деца, които също сурвакат стопаните на къщите.

Самото сурвакане се явява един вид продължение на коледарските благословии. Както коледарите, и сурвакарските групи си имат водач и човек, който изпълнява ролята на магарето и прибира парите и другите дарове.

И пак, както коледарите носят със себе си криваци, така и сурвакарите на Васильовден носят дряновици, украсени с пуканки, сушени плодове и вълна. В някои места вместо дряновица се използва и крушевица, т.е. клонки от крушево дърво.

Вечерта срещу Сурваки стопанката приготвя традиционната баница с късмети, която се приготвя от точени кори и сирене. В нея се слагат късметите, като за целта се използват дряновите пъпки. Освен тези късмети в баницата се слага и пара, а в дванадесетия час най-възрастният представител в семейството завъртва баницата.

Народът смята дряновото дърво за едно от най-здравите дървесни видове у нас. То е най-ранното разпъпило и разцъфнало дърво, но неговите плодове се берат последни. Те се използват в народната ни медицина. Към новогодишните обреди принадлежи и ладуването – колективно гадаене коя мома за кого ще се омъжи.

Наред с Коледа, и Сурваки може да се причисли към най-мистичните български празници, защото по-голяма част от ритуалите и обредите извършвани през тези дни носят духа на старите българи. Обредна трапеза: варена свинска глава, пача, баница, пита, кокошка или пуйка със зеле, печено прасенце, мед, варено жито, орехи, ошав.

На Васильовден имен ден имат Васил, Василка, Веска, Василия, Василена, Веселин, Веселина, Весела, Василий, Васо.


  • 1 Честит Васильовден!

    64 6 Отговор
    Сурва сурва година!
    Весела година!
    Пълен клас на нива,
    жълт мамул на леса,
    червено грозде на лоза,
    жълта дюла в градина!
    Пълна кесия с пари!
    Сурва сурва година,
    до година със здраве,
    до година, до амина!

    05:15 01.01.2023

  • 2 СОФИЯ

    21 14 Отговор
    ЧИД ДАМИ и ГОСПОДА ИМЕНЯЦИ

    05:17 01.01.2023

  • 3 ЧОВЕК

    12 16 Отговор
    ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН на ЛЕЛЯ ВЕСКА от СЕЛО КОВАЧИЦА ОБЩИНА ЛОМ

  • 4 И все пак да не забравяме

    18 5 Отговор
    Днес е големият християнски празник Обрезание Господне.

  • 5 Имен ден имат още

    12 21 Отговор
    Генчо, Пенчо, Атанас и аз…

  • 6 Миро

    13 12 Отговор
    ЧНГ на всички!
    Живи,здрави и засмяни!
    3 Нямаш ли телефон да го кажеш или напишеш лично? Срам!
    5 Какъв Генчо,Атанас...?
    Ти не си ли чул за атанасов ден? Срам!
    Здраве и късмет през новата година!

  • 10 Мъдрият

    25 11 Отговор
    Честит празник на всички православни хритияни и честит имен ден на имениците!

    С тази статия отново удряте дъното - две изречения за днес чествания велик светец на църквата - Свети Василий Велики - и хиляди думи за народните поверия и суеверия!

    Затова отново съм "принуден" аз да разкажа за този велик светец в няколко коментара:

    На 1 януари православната църква празнува два празника: Обрезание Господне и паметта на Св.Василий Велики - един от великите християнски епископи, учители, богослови, философи и писатели на раннохристиянската църква. Архиепископ на Кесария Кападокийска.

    Свети Василий е наречен „Велики“ заради огромните маси от хора, които е завладял със словото Божие. Той не е бил цар, но е печелил сърцата на християните за служба на Царя на царете.

    Да, и други светци имаме с названието „Велики“ – преподобните Антоний, Арсений, Евтимий, Иларион, Йоаникий, Онуфрий, Пахомий, Паисий, Пимен, Сисой и Теодосий; архиереите Атанасий и Дионисий. Най-велик измежду тях обаче и най-учен е св. Василий.

    Няма друг като Св. Василий Велики в историята на Св. Църква. Вселил Самия Христос в чистата си душа, той е събрал и добродетелите на много светци: на Моисей кротостта, на Илия ревността, на Петър вярата, на Йоан богословието, на Павел красноречието. Изряден пастир на Христовата църква, той е станал за сиромасите баща, за вдовиците защитник, за старите опора, за младите възпитател, за монасите канон.

  • 11 Мъдрият

    19 11 Отговор
    Свети Василий е роден в град Кесария Кападокийска около 350 г. след Христа в знатно семейство. Майка му Емелия и баба му Макрина възпитават голямата сестра Макрина, малкия Василий, брат му Григорий, брат му Петър(Всички те са канонизирани за светци) и останалите членове на това голямо семейство в християнските ценности.

    По-късно двамата братя учат в Кесария. В училището Василий се запознава с Григорий Богослов - който става негов приятел и съидейник. След това младият Василий продължава своето обучение в Атина, където негови учители са най-прочутите за времето си лектори. Той получава богати познания по философия, литература, риторика, математика, астрономия, медицина, изучавал задълбочено и богословските науки.

    На тридесетгодишна възраст св. Василий е нямал равен на себе си по ученост. В диспут с учителя си Евул в Атина той така е удивил слушателите си, че като попитали кой е този, учителят му им отговорил: „Или Бог, или Василий“. Толкова бил възхитен от своя ученик, че възкликнал: „О, небоявлени Василие! Чрез тебе вярвам в единия Бог. Доказателство за това е: всичко, каквото притежавам, предавам в ръцете ти, останалото време от живота си ще прекарам с тебе и желая рождението с вода и дух!“

    След като завършва своето обучение се установява близо до град Неокесария при река Ирис. Там той създава скромно монашеско общежитие. Малко след това към него се присъединява и неговият верен приятел и сподвижник Григорий Богослов. В този манастир те създават

  • 12 Мъдрият

    14 10 Отговор
    В този манастир те създават своя правилник на монашеския живот, който векове наред е използван в православната църква.

    Като монах св. Василий е израснал толкоз в аскетическите си подвизи, че е оставил прочутите Правила за монасите. Василиевите манастири са се славели с благотворителността.

    Но църквата има нужда в този труден момент от такъв велик богослов и на дела, и затова Св. Василий Велики е призован за помощник от товавашния епископ и е ръкоположен за свещеник. А след смъртта му е избран и за епископ!

    Създал е т.нар. Василиада - цял компллекс за благотворителност с безплатни трапезарии, сиропиталища, старопиталища, болници и приюти. Василиадата на Св. Василий Велики е останала в историческия спомен като най-голяма и всестранна социална дейност.

    Като архиепископ на Кесария Кападокийска св. Василий е известен най-вече с това, че е спасил Църквата от арианството, осъдено на Първия вселенски събор в Никея през 325 г. Неговите изяви го правят велик светител на Христовата църква и мъдър строител на църковния живот.

    Всички знаем за голямата му грижа за благолепието на богослужението. Вечен паметник на дейността му като реформатор на богослужението ще остане създадената от него Св. Василиева литургия, боговдъхновените му молитви и всенощното бдение с антифонно пение на псалми.

  • 14 Мъдрият

    19 11 Отговор
    За нас, българите, св. Василий Велики е допринесъл много да имаме Златен век на старобългарската писменност, защото неговият Шестоднев, в превод на Йоан Екзарх, е дал тласък на нашата наука и култура.

    Св. Василий се проявява като вселенски учител на Църквата, стремящ се да я запази от ересите и да я укрепи и въздигне като "стълб и крепило на истината". Той си остава един от най-видните апологети на източната църква.

    Св. Василий починал на 1 януари 379 г. едва навършил 49 години. Паметта му се чества от църквата на 1 януари и на 30 януари заедно със Свети Григорий Богослов и Свети Йоан Златоуст!

    Тропар на Св. Василий, глас 1

    По цялата земя се разнесе твоето учение,
    защото прие словото, с което боголепно си поучавал:
    естеството на съществуващото си изяснил и човешките обичаи си украсил,
    царствено свещенство, преподобни отче, моли Христа Бога да се спасят нашите души.

  • 15 Пико

    3 7 Отговор
    Защо дрянът е първото дърво което цъфти през пролетта,а плодовете му последни узряват есента.ПРИТЧА.

  • 16 Баш нашенец

    5 11 Отговор
    Цялото християнство е базирано на древни тракииски(български .македонски) ритуали и вярвания. Ако направя кратък исторически анализ, ще си навря беля. Честито ни раждане на Новото слънце ( нашият спасител)

  • 17 Баш нашенец

    3 8 Отговор

    До коментар #16 от "Баш нашенец":

    Писах " ще си навея беля" Променено е на "навря" , но не от мен. Това се случва пред очите ми за броени минути. Представяте ли си, какви фалшификации могат да се направят през вековетв?!

  • 18 Сипи

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "СОФИЯ":

    ,ако нема донеси, Козлодуй.
    .

  • 19 Бай Ху (By Who)

    7 7 Отговор

    До коментар #14 от "Мъдрият":

    ЧНГ господине, вашата мъдрос е неисчерпаема. Изкрено се въсхищавам на дълбоките ви познания по тази благодатна тема.

  • 21 Идън

    9 4 Отговор

    До коментар #15 от "Пико":

    Дрянът е предвестник на пролетта- цветовете са първата храна на пчелите. Бавно зреят плодовете защото и самият дрян расте бавно- той е символ на дълголетие- здраве- успех и плодородие. В двора имам едроплодов дрян и наесен раздавам ... Дрянът е има лечебни свойства- съдържа витамини и салицилова киселина- естествен аспирин както при брезата. Дървесината е много здрава и жилава- от нея са се правели музикални инструменти , дървени кръстчета, дръжки на врати или мебели и това има добър символ.

  • 23 Пико

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Идън":

    Това което си написал е така.Но къде притчата.Дрянът цъфнал първи и като видял това Дяволът си казал ,,скоро ще роди и узрее"и клекнал до него.Минал Бог видял това и за да накаже Дявол решил,това дърво първо да цъфти - последно да узрява.

  • 26 Име

    3 1 Отговор
    Хубав ден!

  • 27 Анонимен

    4 0 Отговор
    От дряново дърво си правех лък! Стрелата летеше доста.

  • 28 Гост666

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Мъдрият":

    Като винаги пак сте не доволен. Статията описва барони обичай и пише кой има ине ден това е достатъчно. Може. И без вашите добавки . Който го интересува ще намери за тов светец какво пише.

  • 29 Гост666

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Идън":

    Ето го и другия религиозен фен. Много поздрави от ада тука е толо . Поздрави имаш.от Васко. Сега го пържи за,вечеря.

  • 30 Сатанайл

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Мъдрият":

    Никога не сте доволен. Винаги трябва да добавите нещо , никой не чете вашите неща за някакви светци . Важно е народното поверия и какво се прави не как е живял някакъв човек станал после светец. По точно направен от някой.

  • 31 Мъдрият

    4 3 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    Отново копирате статия от миналата година, то лошо няма - но когато статията е добра! А тази НЕ Е ТАКАВА! само две изречения за днес чествания велик светец на църквата - Свети Василий Велики, нищо за големия християнски празник Обрезание Господне - и хиляди думи за народните поверия и суеверия!

    Аз вече разказах миналата година за този велик светец в няколко коментара: започват от номер 10, затова сега няма да се повтарям!

    Пак припомням:

    На 1 януари православната църква празнува два празника: Обрезание Господне и паметта на Свети Василий Велики - един от великите християнски епископи, учители, богослови, философи и писатели на раннохристиянската църква. Архиепископ на Кесария Кападокийска.

    Пожелавам ви и през новата година крепко здраве, мир, любов, разбирателство в семействата и с всички хора, и нека всеки твърдо да върви по своя път към Бога! А който още не е стъпил, не е започнал своя път към Бога - да го направи!

    По молитвите на Свети Василий Велики: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

  • 32 Бай Ху (By Who)

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "Мъдрият":

    Господин Мъдур раскажете малко и за обрезанието господне моля.

  • 33 Рон Джеръми

    0 3 Отговор

    До коментар #32 от "Бай Ху (By Who)":

    Подкрепям! С картинки, ако може.

  • 35 Бай Ху (By Who)

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Некой си":

    Бъркате го с Банго Василий господине.

  • 37 всеки втори

    1 1 Отговор
    ци?га;„.„;ни?„;н е гошо или васил наздраве

  • 38 Горски

    3 0 Отговор
    Днеска и на 14 януари всичкото сиган са именници.

  • 39 фалшивия град козлудуй

    1 2 Отговор
    този мъдрия е пълна откачалка -куку

  • 40 Лагрестин

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Мъдрият":

    За много години!Бъдете жив и здрав!Бог да ви даде да говорите безпрепятствено и никой да не ви тревожи!Амин.

  • 41 Иван от село Равно поле

    0 1 Отговор
    Честит имен ден 🍾🥂 Васко 🥂 на Вера от червен бряг Честит бъди на този ден. Нека през цялата година усмивката да не слиза от лицето ти. Джобовете ти да са пълни с парички, а в дома си да посрещаш само верни приятели.

