Българските традиции, които спазваме на всеки 1 януари

На 1 януари (неделя) православната църква отбелязва Обрезание Господне и се почита паметта на Свети Василий Велики.
Празникът Обрезание Господне припомня обрязването на младенеца Исус на осмия ден след раждането му. Този акт се извършва от евреите като символ на завета (договора) с Бог. С този празник завършва осемдневният тържествен цикъл на Рождество Христово.
Свети Василий Велики е бил знаменит църковен учител, християнски мислител, философ и писател - един от тримата вселенски православни учители, изявен противник на арианската ерес. Василий е бил епископ на град Кесария в малоазийската провинция Кападокия.
Най-известното от неговите произведения е "Шестоднев". През Златния век на старобългарската писменост Йоан Екзарх превежда "Шестоднев" на български език.
Заради примерния си живот и висока ерудиция Свети Василий Велики е почитан заедно със Свети Григорий Богослов и Свети Йоан Златоуст като един от тримата велики светители и учители на православната църква.
На Василий Велики принадлежи и идеята за активното милосърдие и добротворство като израз и реализация на Христовия закон за любовта и прошката. Той организира и първия благотворителен монашески център в Кесария, в който негови възпитаници дават безвъзмездна помощ на болни и страдащи.
Още приживе Василий е наречен от съвременниците си Велик. На погребението му се стича цяла Кесария. След края на земния му живот църквата го канонизира за светец и чества паметта му в деня на неговата кончина, пише jenata.blitz.bg.
Васильовден, Василица или Сурваки
е другият зимен празник, познат в цялата етническа територия на българите. Отличава се с богата празнична обредност. Свързан е с важен повратен момент в природата - деня на зимното слънцестоене, което го прави подходящ за различни гадания и обреди.
Те могат да се обособят в четири основни групи - обредна трапеза, ладуване, сурвакане, дружини с маскирани лица. Вечерята срещу Нова година е втората кадена вечеря.
За празничната трапеза на Васильовден се коли петел. Също така богата, както и на Бъдни вечер, трапезата се отличава с блажни ястия. В обредната трапеза има баница или пита с пара, в която се слагат дрянови клонки, наречени на домашните животни, здравето, къщата и богатството.
Жертвеният петел (можем да заменим с кокошка или пуйка) се пълни с ориз или се пече със зеле – това е и основното ястие на празничната трапеза. На масата също така се слага пача от заколеното на Коледа прасе, мед, орехи, жито, ошав и баница с късмети.
След прекадяването на трапезата с въглен, поставен на керемида, най-възрастният в дома вдига високо питата, разчупва я и я раздава на всички по ред на възрастта им.
Тавата с баницата се завърта три пъти, всеки взима падналото се пред него парче с късмет. Останалото от баницата се пази "за Богородица". Първият залък момите и ергените слагат под възглавницата си, вярвайки че когото сънуват, той ще е бъдещият им съпруг или съпруга.
Около огъня се гадае за предстоящи сполуки през Новата година. Белязани с конец листа от бръшлян се оставят под стряхата през нощта в паничка с вода. Сутринта гадаят според това, чие листо е свежо или увехнало.
С вода, в която е натопен дрян, жени и моми мият косите си, за да са здрави и лъскави. След прибирането на трапезата се запазват суровото жито, орехите и недогорялата свещ, както и палешникът с пепелта от предишната кадена вечеря.
Преди разсъмване започва обичаят сурвакане. Той е най-характерният за Нова година обичай, известен в цялата страна. По смисъл е пожелание и обредно осигуряване на здраве чрез докосване със сурова (най-често дрянова) пръчка, и то именно в началото на годината.
В ранните часове на 1 януари, още преди зазоряване, тръгват сурвакарите – деца на възраст между 5 и 12 години.
Те обхождат домовете на всички близки и съседи и ги благославят със сурвакницата – сурова дрянова пръчка, огъната под формата на буквата Ф и украсена с пуканки, кравайчета, сушени плодове, преплетени бели и червени конци. За благодарност стопаните даряват децата със сушени плодове, сладки и дребни пари.
В същността си този ритуал е магия за здраве, плодородие и богатство. Всяко сурвакане започва с думите:
„Сурва, сурва година!”, а самата сурвакница има роля на магически жезъл.
Произходът му обаче остава неясен – непознат е както за останалите славяни, така и за азиатските народи, които живеят на земите, населявани някога от прабългарите. Няма данни за такъв ритуал и при траките. Затова сурвакането може да се нарече уникален български обичай.
Децата удрят със сурвачката всеки член от семейството, започвайки от най-възрастния.
В някои райони на Южна и Източна България като сурвакари ходят и младежи, които посещават къщите на неомъжените момичета, а също така и женени мъже, носещи малка сурвачка, кокошка, пита и вино, с които отиват в дома на кръстника си.
В деня срещу празника се изпълнява и обичай, наричан даилада, ладуване, топене на пръстени, който представлява колективно гадаене за женитба.
В него участват неомъжени момичета, които се събират при кладенец, извор, на кръстопът или в „честита къща“ – дом на семейство с първи брак и здрави и живи деца. В бяло котле с „мълчана вода“ (при наливането и носенето на която не се говори) всяко момиче пуска своя пръстен и малко ечемик или овес.
Котлето се оставя да пренощува покрито под трендафил, „под звездите“. На сутринта всички се събират около него и докато припяват и наричат за скорошна женитба, едно от момичетата вади пръстените един след друг и предсказва какъв ще бъде избраникът и скоро ли ще е сватбата:
„Сам си здравец на камъче“- младоженецът ще е сирак.
„Зряла дюла и презряла“- няма да има скоро сватба.
„Тиха вода под камъче“- кротък ше е избраникът.
„Дълга трапеза, редки комати“- бедняк.
От котлето всяко момиче взима малко овес и както първата хапка от трапезата, го поставя под възглавницата си, за да познае за кого ще се омъжи.
Само в районите на Западна България съществува обичай да играят новогодишни маскирани дружини, съставени от мъже, наричани сурвакари, джамалари, василичари.
Един от членовете на дружината е облечен като старец и носи изработен от дърво и боядисан в червено модел на мъжки полов член.
Други от участниците са облечени като невеста, младоженец, поп с характерните за района и ролите си носин. Една група хора пък е с костюми от кози кожи, стари дрехи или кожуси с вълната навън.
На главите си имат маски, изработени от кожа, дърво или картон, а на кръста им са закачени пръчка-сурвачка и топуз-дървена тояга. В групата може да има е мечка с мечкар, цигани, камила (джамала) и камилар.
Камилата (джамала) са двама души, скрити под черга или кожа, с глава от дърво, покрито с овнешка кожа, с отвор за устата и зъби от клинци.
Дружината обикаля всички домове, в които обаче влиза само групата, придружаваща „невестата“, която „шета“ – разхвърля къщата, пръска с вода, рови в огнището, а „старецът“ представя извършването на полов акт с „булката“.
През това време останалите играят хоро, а някои от персонажите – мечка и мечкар, камила и камилар, изпълняват пантомима.
Стопаните даряват богато дружината с пари и храна, с която сурвакарите си правят обща трапеза без присъствието на външни хора и се веселят. Топузите изгарят или разхвърлят по нивите, за да има берекет.
В Югозападна България участниците в тези дружини се наричат русалии, чауши, които играят специален танц, представящ сражение.
Срещата между две такива дружини се е смятала за лош знак и се е избягвала, а когато това се е случвало, в миналото боевете не са имали в някои ранони символичен характер, стигало се смъртни случаи и затова съществуват сурвакарски, русалийски гробища около някои селища.
Васильовден
се празнува в периода на така наречените „мръсни дни„, „погани дни“, които са 12 на брой и през които дни бродят зли сили, които навреждат на човека.
Те завършват на Йордановден с кръщаването на водата, когато всички сурвакари, които са се борили с тези зли сили, задължително отиват на църква.
Имен ден празнуват Васил, Василка, Василена, Веселин, Веселина.
Гадания и предсказания
Вярва се, че наречените белези в баницата подсказват какъв ще бъде късметът през годината на всеки.
Неомъжените момичета скриват първата си хапка и след вечеря я поставят под възглавницата си. Когото сънуват тази нощ, за него ще се омъжат.
На първия кихнал по време на храненето стопанинът обещава първото родило се през новата година агънце, яренце, теленце.
След вечеря, събрани около огъня, членовете на фамилията гадаят за здравето и благополучието на семейството.
Както и на Бъдни вечер, по 12 люспи от лук, наречени на всеки месец от годината и посипани със сол, гадаят за климата през отделните месеци.
Листа от бръшлян се оставят навън във вода и по това, кое от тях, наречено на някой от членовете на семейството, е свежо на следващата сутрин, се гадае за здравето на човека.
Вярва се, че ще бъдат здрави всички, чиито зрънца от жито или дрянови пъпки при хвърляне в огъня ще пукат и подскачат.
Животът на човека се предсказва и по ядка от орех.
Вижте тази лесна рецепта за варен петел, който може да сложите на трапезата си на Василовден:
Варен петел
Продукти:
1,5 кг месо
1 л вода
5 гр сол
2-3 бр чесън скилидки
магданоз
Начин на приготвяне:
1. Петелът се изчиства, измива и сварява цял, като преди сваряването главата се маха /в миналото я закачали на огнището/.
2. Свареното месо нарязват на парчета и връщат отново в част от бульона, в който слагат счукан чесън, магданоз и парчета червени печени чушки.
Преди разсъмване започва обичаят сурвакане.
Значи трябва да сурвакаме депутатите
4 зелен петел
7 ...
8 да ама
9 МАЙТАПИИИ
А паржолите дето артисаха от снощи да ги дам ли на някой дето не яде пИтел
10 пфф
До коментар #4 от "зелен петел":Цървулите да не дават акъл! Ти се ожени за комшийката, та да бутнете дувара!
11:45 01.01.2023
11 не е грях
До коментар #9 от "МАЙТАПИИИ":Постите свършиха!
11:46 01.01.2023
12 Гост
До коментар #9 от "МАЙТАПИИИ":Свинките пържили ги дай на ония обрязаните и за десерт свинка пача. Ха-ха-ха
11:47 01.01.2023
18 Сега не мога да схвана
19 Що ми се струва, че тая статия е писана
До коментар #18 от "Сега не мога да схвана":или в мюфтийството или в синагогата. Всичките те са apaбyxu, обаче с различни вери. Нека се избиват, а аз си искам кожичката.
03:33 01.01.2024
20 Калпазанин
До коментар #4 от "зелен петел":Едно време са се омъжвали за моми, сега не се знае. А на бас че вече и над 50 %от младите не знаят що е то мома
22 Васко жабата
23 Макето
24 Гост
25 остава и да не знаете
26 ъхъ
До коментар #20 от "Калпазанин":Затова пък момите не са шматки като по ваше време. Внимавай да не те сурвака някоя !
09:49 01.01.2024
27 пфф
До коментар #18 от "Сега не мога да схвана":Не, не трябва. Това се практикува в страните с горещ климат.
09:53 01.01.2024
28 Истината
До коментар #18 от "Сега не мога да схвана":Според теб дали трябва?
09:55 01.01.2024
29 Мъдрият
Тази статия е малко по-добре, споменати са празниците днес, има и за днес чествания велик светец на църквата - Свети Василий Велики, въпреки, че пак се набляга с хиляди думи за народните поверия и суеверия!
Значи още веднъж казвам:
НИКАКВИ ПОВЕРИЯ И СУЕВЕРИЯ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ!
ТОВА Е АНТИХРИСТИЯНСКО И АНТИЦЪРКОВНО!
Тропар на Св. Василий, глас 1
По цялата земя се разнесе твоето учение,
защото прие словото, с което боголепно си поучавал:
естеството на съществуващото си изяснил и човешките обичаи си украсил,
царствено свещенство, преподобни отче, моли Христа Бога да се спасят нашите души.
30 Соваж бейби
До коментар #18 от "Сега не мога да схвана":Това е останало от простолюдието на тези секти които го налагат на всички вярващи такива.Правили са го за по хигиенично защото не са се къпали липса на вода и се появява възпаление нищо общо с религия и божи неща.Шаловете също ,покриване на лицето е задължително в пустинята и по топлите места вятъра ,пясък и слънце ти брули лицето или буря в пустинята...в Европа слагаш каскет ,шапка да не те удари слънцето елементарно и логично ама ходи го обяснявай на глупаците в по студена дъжава извън пустинята защо прави това ?
31 Бай Ху (By Who)
До коментар #30 от "Соваж бейби":Браво господине много добре сте го обяснили. Само мога да добавя, че освен въспаление много често се е получавало и едно характерно сиренясване, което повечето хора не са харесфали. ЧНГ ви пожелавам.
32 Естествено, че трябва
До коментар #18 от "Сега не мога да схвана":До 17-18 век християните са се обрязвали. Това не ви се казва, но не можеш да станеш папа ако не си обрязан, нито да застанеш на английският трон.
33 Идън
34 Соваж бейби
До коментар #31 от "Бай Ху (By Who)":Мъжките майки знаят ,когато родих малкия в болницата доктора обяснява за къпане и хигиена .При небрежни майки и в Европа се получава сиренясването,а и на времето хората не са познавали баня ,едно време с мокри парцали са се къпали после бойлер с дърва ,слънчев натурален бойлер душ на вън по селата едно време.Тука каскета и шапката е задължителна в училище в топлите месеци ,нашия веднъж получи слънчев удър ,лятото като започне да духа на окена те бие пясъка в очите та сама съм стигнала до този извод и логика и за пустинята .По интересно ми е какво ли щеше да е ако имаше религия от ескимосите представяш ли си с кожух,апрески.. на 45° слънце ?!Живот и здраве много късмет и за близките ви ,мерси и Мир за всички повече доброта между хората по света с надежда за една по добра година .
35 Идън
До коментар #32 от "Естествено, че трябва":Филистинците не са го прилагали. Това е било традиция при изповядващите юдаизъм - по късно прието в исляма като етническа идентичност. Юдеите са смятали, че отрязвайки точно това изчистват сърцето си. Апостол Павел пишер че това бреме е поето вече от Христос и той е изпълнил закона на Мойсей. Вече не е нужно да се обрязват- а да се обрязват духовно от лошото учещо на грях. Сюнетът започнал да се прилага при децата до 9 години- не и при новородени. Това е признак на ниска сексуална култура и хигиена- отделно какво се случва с психиката на детето при това дивашко действие- превърнато в ритуал... М Ако не е трябваро да го има предпазителя- Господ сам е щял да го премахне.
Коментиран от #36, #37, #38
36 Нещо не ми се вярва да поназнайваш
До коментар #35 от "Идън":Тази материя повече от папата или от кралят на Англия, но кой знае. То тълкуватели на христовите деяния много, но самият Христос никога не е казвал, че е бог, това за три единството на дух син и отец е много по-късна измислица. Ама както и да е, не ми се спори с лаици. Поздравявам всички християни с празникът божи сюнет!!!
37 Освен това не ти е подходящ примерът
До коментар #35 от "Идън":С филистимците защото сведенията за тях са изключително от време далеч преди христа и нямат нищо общо с християнството. Първите християни задължително са се обрязвали. Нуждата от отпадане на обрязването се появява по-късно когато се появява необходимостта от завладяване на нови територии където това не се е практикувало... Хайде стига за днес. Живи и здрави през новата година!!!
38 И последно
До коментар #35 от "Идън":Ти защо се постригваш, бръснеш и си режеш ноктите? Ако трябваше да господ щеше да те сътвори без тях. Не ми казвай, че ходиш космясал кирлясал и с орлови нокти защото като истински християнин живееш богуугодно.
39 Идън
До коментар #36 от "Нещо не ми се вярва да поназнайваш":Бог винаги се пише с главна буква. Поздравяваш с НЕГО- празникА- не празникЪТ. ЪТ- ако върши действието в изречението и е ТОЙ. Христос е БОЖИЯТ СИН. Е, как си го представяш сам да се провъзгласи за Бог... Сега има много такива самопровъзгласили се- най- често егото им е голямо - а подплатата малка.
40 Идън
До коментар #38 от "И последно":Та каква е връзката на тези неща с обрязването?Тези неща- коси- нокти- брада порастват. Онова няма да порасте никога. Вече писах- това е невежество и хигиената зависи от миенето с водичка и внимание с кого го споделяш.
41 Идън
До коментар #37 от "Освен това не ти е подходящ примерът":Християнството се разпространява- то не завладява. Битките са се водели против него. Християните са гонени- преследвани и убивани по най- жестоки начини заради вярата си в НЕГО.Завладяват агресорите. За християните агресията е недопустима- те са смирени и кротки. Тяхната сила се крие във вярата.
42 Констатираща
🌟ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА НА ВСИЧКИ ОТ ФАКТИ, КАКТО И НА ЧИТАТЕЛИТЕ И КОМЕНТАТОРИТЕ!🌟🌲🌟
НЕКА БЪДЕ МИРНА, ЩАСТЛИВА И БОГАТА СЪС ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ, ЛЮБОВ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЗА ВСИЧКИ!🎆
43 Констатираща
До коментар #30 от "Соваж бейби":Религията винаги е служила на здравето на народа, а когато хората са нямали достатъчни здравни и хигиенни познания, чрез религията са се проповядвали необходимите хигиенни изисквания.
Бог е един, а всяка религия има различни правила, според особеностите на съответната нация, географско положение и природни особености.
44 Констатираща
До коментар #4 от "зелен петел":Създаването на семейство и раждането на деца в по-стари времена, е било приоритет за младите хора, а сега това за тях е излишна отговорност, на която все по-рядко се съгласяват, тъй като семейството изисква определени качества в характера на човека, а сегашните поколения не ги притежават и не искат да ги развиват в себе си и в децата си, защото всичко се изгражда още в най-ранна възраст.
45 Винаги тези които нямат аргументи
До коментар #39 от "Идън":По съдържанието се хващат за формата. Съгласен съм, може и да не владея добре граматическите правила. Сега нещо по съдържанието имаш ли аргументи? Освен това явно не познаваш и писанията. В евангелието на Йоан, което е и най-късното хронологически в библията Христос намеква, че е бог, няма да ти казвам къде, защото си личи, че не си чел библията, ти си от т. нар. номинални християни, християнин си не защото го чувстваш, а защото така трябва, не си вникнал в същността на религията.
46 Забелязвам, че освен историята
До коментар #41 от "Идън":На самото християнство не познаваш и световната такава. Християните са гонени и преследвани само в първите векове от възникването на християнството, някъде до 3-4 век. От там нататък те започват да гонят и преследват различните. Явно има нужда да ти припомням за цялото мракобесие на средновековието с аутодафетата, изгарянето на еретици и загубата на близо десетина века за цивилизацията. Може би трябва да прочетеш малко и за кръстоносните походи или за конквистадорите които "разпространили" християнството в новият свят ама не с книга и слово, а с огън и меч. Та, драги, трябва да се чете повечко и да се пие по-малко.
47 Порастват, да
До коментар #40 от "Идън":Но ти не спираш да ги режеш. Порастват защото бог така иска, но ти се противиш на волята му и продължаваш да ги режеш. А онова щом не пораства значи бог не ще да расте повече, нали ако искаше щеше да направи пак да порасне? Вдяна ли? Освен това днес какво празнуваш? Не е ли обрезание господине? Ако твоят бог смяташе, че това е нужно щеше да направи така, че и собственото му да прорастне отново.
48 Соваж бейби
До коментар #43 от "Констатираща":Въх не думай,Идън хубаво е написала е кожичките и диващината.Ами брадата уеш ?такава нечистоплътност и е грозно брадясъл мъж знаеш ли че бръсненето е специфично мъжки акт на чистота, който носи името погонотомия термина е измислен от създателя на самобръсначката с ренде, прародител на безопасната самобръсначка Жан-Жак Пере.Днес дори и в България поповете брадати а владиките като магьосници от приказките да не говоря за някой народи че това е чест .Ами четката за зъби претърпява истински успех благодарение на Бонапарт, който си мие зъбите редовно и налага четката за зъби в екипировката на войниците през 1790 г., като по този начин развива нейния маркетинг въпреки че е измислена преди това.Да не говорим че Ватикана е забранявала къпането,дори само когато те кръщават е имало момент,някой все още влиза под душа с пижама за какви хубави неща ми говориш от религията и хигиена ?
49 Абе то е хубаво да се правим
До коментар #48 от "Соваж бейби":На цивилизовани, но историческите факти говорят друго. Диваците още преди 3000години използват уреди за бръснене, поне от тогава датират археологическите находки в Египет и Месопотамия, докато "цивилизованите" европейци "откриват" гребенчето за брада през 17век, а бръзнача през 18. Да не говорим, че "цивилизовани те" парижани дори през 19век нямат тоалетни нито канализация и изливат продуктите от храносмилателната си система директно от прозорците на улицата. Вярно намерили са решение и на това, изобретяват обувките на високи платформи и на токчета, така спокойно ходят по улиците. Във версай все още няма тоалетни, но пък изобретяват парфюма. Кралят слънце е къпане два пъти, единият път при кръщенето си и вторият път пост мортем. Дори на кюлотите на кралица марго е кръстен един специфичен цвят. Цвят кралица марго. Та толкоз за "диваците" и "цивилизованите"
50 Соваж бейби
До коментар #49 от "Абе то е хубаво да се правим":Не можеш излезе на глава с мен повярвай ми!Чувал ли си за хигиенната революция знам за вунята и мръсотията тук а и в България не е било по чисто де или с бани еднакво положение,даже са раждали на нивата ...За всичко е била виновна църквата не знам дали си попадал на историята за образованието на млади жени до голяма степен поверено на религиозни ордени през първия 19 век. Има много факти които разкриват, че младите момичета почти не се мият и особено не срамните части, дори когато имат менструация било грях какъв садизъм .Горките жени ,а за бидето е било цяла революция Наполеон ги е оставил завещание няколко имал ,наложили са се буржоата и куртизанките искали се мият църквата не давала защото измивали на мъжа семето и се намаляло раждаемоста,онанизма също е грях .С две думи рлигията е била виновна в много фактори но еволюцията на човека ги преборва още много примери мога да дам ама няма ми стигне място а и за египтяните оф имат и те трески за дялане не си чел всичко за тях
51 Идън
До коментар #49 от "Абе то е хубаво да се правим":Парфюмът не е изобретен във Франция! Той също води своето начало от религиозните ритуали в древна Месопотамия и Египет. Жената се казвала Тапути. Христос също е миропомазан преди да бъде погребан. Това означава, Че мирото или елеят има подобна функция и не само. Името парфюм идва от дима на тамяна и до днес той е една от нотките в пирамидата на най- скъпите парфюми. Не всички християни са православни. Има съществена разлика между католици и православни християни- начин на кръстене- различни календари и мн. др.
52 Ти явно не правиш разлика
До коментар #51 от "Идън":Между използването на миро, което е религиозен ритуал и използването на парфюми и помади което е ритуал за прикриване на лошите хигиенни навици.
53 Идън
До коментар #46 от "Забелязвам, че освен историята":Хубаво е, че си чел... но не е хубаво да подценяваш другите и да го изтъкваш. Даже даваш наклон какво трябва... Аз определям какво трябва или не трябва Само малкият човек изглежда голям в собствените си очи.
54 Идън
До коментар #52 от "Ти явно не правиш разлика":Парфюмирането с цел прикриване на лошите миризми не е ритуал. С цел прикриване на неизмитата коса са си слагали и перуки- и това не е също част от ритуал. Прави разлика между ритуал и тези неща въведени от богатата класа.Тя е можела да си го позволи .Ритуал не са и големите деколтета по онова време- нито е ритуал носенето на кринолини и стегнатите корсети , поставянето на изкуствени бенки или носенето на впити панталони и три- четвърти чорапи при мъжете. . Това не са ритуали - това е мода по онова време- имаща за цел привличане на съответния пол. Хигиената не е била на първо място- но модата е.
55 Идън
До коментар #45 от "Винаги тези които нямат аргументи":Вниквам само в онова, което ме интересува. Останалото го чета отгоре- отгоре... за да има място за нещо по- стойностно и по- полезно за моя живот. Не е добре да зациклиш само в една сфера:)
56 Това е добре
До коментар #55 от "Идън":Обаче не личи от писанията ти в коя сфера си се задълбочи, всичко ти е отгоре отгоре, такива са ти и отговорите. Видно е, че религиозните работи не ги разбираш ама коментираш. Смешно е 🤭
57 Явно и тази материя не ти ясна
До коментар #54 от "Идън":И си я минал отгоре отгоре. Прочети какво се разбира под ритуал от гледна точка на психологията. Може и отгоре да го прочетеш, все ще ти е от полза
58 Не се съмнявам
До коментар #53 от "Идън":Сигурен съм, че в собствените си очи си великан🤭
