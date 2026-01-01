Официално! България влезе в Еврозоната!

България влезе в Еврозоната! Родината ни става 21 държава членка, която приема евровалутата. От днес започва период на двойно обращение, през който левът и еврото ще бъдат едновременно законни платежни средства, считано до края на месеца.
От 1 февруари 2026 година еврото става единственото законно платежно средство в страната.
България ще участва във вземането на решенията за еврозоната, ще има глас в определянето на бъдещето на общата ни валута. Във време на геополитическа несигурност разширяването на еврозоната изпраща послание за единство и солидарност, припомнят от ЕЦБ.
Членството в еврозоната означава повече възможности за растеж, търговия и инвестиции. Всяко присъединяване на държава към еврозоната укрепва финансовата стабилност и показва, че европейската интеграция продължава своя ход.
11 печатници в Европа са сертифицирани да произвеждат евробанкнотите. И нещо любопитно за тях - евро банкнотите шумят повече от левовете, например, защото хартията се произвежда основно от памучни влакна.
На тях вече има изписано на кирилица "евро", и има портрет на принцеса Европа от гръцката митология.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #34, #95
00:06 01.01.2026
3 Стено
Коментиран от #21, #85
00:07 01.01.2026
4 Честито
00:07 01.01.2026
5 ФАКТ
00:07 01.01.2026
6 Москвич Трабантов
00:08 01.01.2026
8 Посетител
Коментиран от #78
00:08 01.01.2026
10 Ядрен колайдер
00:09 01.01.2026
11 Как
Коментиран от #18
00:09 01.01.2026
12 Защо бе
До коментар #9 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Плюнча ги и ги е.. ба
00:10 01.01.2026
13 Българин
00:10 01.01.2026
14 Да бе
Коментиран от #20, #58
00:10 01.01.2026
15 Голем кеф
00:11 01.01.2026
16 Зелен чорап
Коментиран от #19, #23
00:11 01.01.2026
18 604
До коментар #11 от "Как":Ай мумия 4нг здраве и повече мислене ама не през ноздрите!
00:12 01.01.2026
19 Сорос
До коментар #16 от "Зелен чорап":Спрях им парите и гладуват по празниците.
00:12 01.01.2026
20 не се бой бре момко
До коментар #14 от "Да бе":След 1-2 години като изтеглеш повече и потънеш повече ти ще си печелившия. Те ще ти плащат твоите а не ти техните.
00:13 01.01.2026
21 Ихаааа
До коментар #3 от "Стено":Като омекне сам излиза
00:13 01.01.2026
22 Честито другари
Ха наздраве.!
Честито.
Няма връщане назад.
00:13 01.01.2026
23 604
До коментар #16 от "Зелен чорап":В болница съм 2 ра нг под ред....
00:13 01.01.2026
24 Продажен политик
00:14 01.01.2026
25 Оги
Коментиран от #39
00:14 01.01.2026
27 таксиджия 🚖
00:15 01.01.2026
28 604
00:15 01.01.2026
29 604
До коментар #26 от "Данко Харсъзина":Педала си е такъв завинаги! Същото е и с гулпатка!
00:16 01.01.2026
30 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #65, #69
00:16 01.01.2026
31 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #75
00:17 01.01.2026
32 честито
00:17 01.01.2026
33 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT
00:17 01.01.2026
34 604
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тия кредитни богати .....ще е до време
00:17 01.01.2026
35 Да Ви е честито Българи!
Коментиран от #96
00:18 01.01.2026
36 Пезевенк
Коментиран от #59
00:19 01.01.2026
38 Нека това е началото на краха
Коментиран от #55
00:20 01.01.2026
39 Доктор Гълъбова
До коментар #25 от "Оги":Дръж се !Санитарите са напът
Коментиран от #64
00:20 01.01.2026
40 Здрасти
00:20 01.01.2026
41 Сатана Z
00:21 01.01.2026
43 Чичо,
00:21 01.01.2026
45 Тато
00:22 01.01.2026
47 Българите винаги знаят
00:22 01.01.2026
49 Аааа
00:23 01.01.2026
51 НА ЖЪЛТОПАВЕТНИЯ ПЛАНКТОН
00:23 01.01.2026
53 Мда
00:24 01.01.2026
55 таксиджия 🚖
До коментар #38 от "Нека това е началото на краха":Амин!
Който ни е поробил бял ден не е видял! Проклятието на българите ще застигне и еуро буклуците! Щом няма инвестиции, щом цените са "пазарни" и дори храната е по-скъпа от Германия и Полша, ЕС ще се разпадне! Нема да има еуро без ес съюз, България ще пребъде!
00:25 01.01.2026
57 ОТ ДНЕС
Коментиран от #70
00:25 01.01.2026
58 Шоо
До коментар #14 от "Да бе":Тъй, тъй, франсетата на твоя скъсан джоб чакат.
Коментиран от #62
00:26 01.01.2026
59 604
До коментар #36 от "Пезевенк":Недей съди по себе си и за прабългарите!
00:26 01.01.2026
61 ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА
Стига злоба.
Наздарове.!
00:27 01.01.2026
62 604
До коментар #58 от "Шоо":Те и ссср не чакаха на нас...амъ.....
00:27 01.01.2026
64 Посетител
До коментар #39 от "Доктор Гълъбова":Моля да обърнете внимание и на 15! Защото в противен случай трябва да бъде съден за държавна измяна!!! Полекувайте го!
00:28 01.01.2026
65 55555
До коментар #30 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT":Бо,.к,.!!лук..
00:29 01.01.2026
66 Исторически парк
00:29 01.01.2026
67 ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА
00:29 01.01.2026
68 Рубладжия
И после…..олеле.
00:30 01.01.2026
69 Кой е Фидел Гастро
До коментар #30 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT":Бре Рублоидиот?
Айде Честито Евро
Червен Гейзър .
Коментиран от #91
00:31 01.01.2026
70 Как
До коментар #57 от "ОТ ДНЕС":На кой дебелия? Пеевски ли?
00:32 01.01.2026
71 Лекувам наркозависимост
00:32 01.01.2026
73 Голямата балтия! Официално!
00:34 01.01.2026
76 ДОБРЕ ДОШЛИ БЕДНЯЦИ
00:37 01.01.2026
77 Гост
Коментиран от #92, #94
00:38 01.01.2026
78 Иванов
До коментар #8 от "Посетител":Там където е влязла България всичко се разпада Римската империя турската и руската сега е ред и европейския саюуз до 10 години да се разпадни
Коментиран от #87
00:38 01.01.2026
79 Идиот
00:41 01.01.2026
80 145 години стигат
00:42 01.01.2026
81 ььь
00:43 01.01.2026
82 oкокоp
00:44 01.01.2026
83 ДрайвингПлежър
Продадена и разсипана от безумци! Честито! Тепърва ще берете плода на ниската си интелигентност!
00:45 01.01.2026
84 Чнг
00:46 01.01.2026
85 ДрайвингПлежър
До коментар #3 от "Стено":Когато отказаха референдума за приемане на еврото казах, че щом не може да има референдум, защото противоречи на "договора" - то референдум за излизане от ЕС може да има! И ще бъде ден, в който ще го направим! Може да сме отново последните излезли - но ще има такъв ден!
00:47 01.01.2026
86 Българин 🇧🇬
00:47 01.01.2026
87 Саша Грей
До коментар #78 от "Иванов":Боже, колко си неграмотен!
00:47 01.01.2026
88 нннн
00:48 01.01.2026
89 Добре дошли в Кореком
00:48 01.01.2026
90 Сумут
00:48 01.01.2026
91 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT
До коментар #69 от "Кой е Фидел Гастро":Ха ха, от днес ще получавам почти двойно повече пари а твойта заплатка ще налалее почти двойно. А честито бyдaлaaa
00:49 01.01.2026
92 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT
До коментар #77 от "Гост":Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
00:50 01.01.2026
93 А къде отиде
Коментиран от #102
00:50 01.01.2026
94 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT
До коментар #77 от "Гост":Демилитаризацията на урки продължава
00:50 01.01.2026
95 Има
До коментар #1 от "Последния Софиянец":има място! Богатите имат нужда от обслужващ персонал и лакей.
00:50 01.01.2026
96 Късметче
До коментар #35 от "Да Ви е честито Българи!":Печелиш длъжност щурмовак!
00:52 01.01.2026
97 И Какво От Това ?
Лай !
Н !
О !
------
В !
Кенефа !
00:52 01.01.2026
98 Мхм
00:53 01.01.2026
99 Лапайте ушанки
00:55 01.01.2026
100 Новина
Негърът казал:
- Моето очевидно е онова черното.
Американецът извадил един долар и го размахал. Едно от бебетата протегнало ръчички и той рекъл:
- Ей това е моето.
Немецът влезнал и ревнал:
- Hail Hitler!
Едно от бебетата се насрало веднага и той казал:
- Това е еврейчето, другото е моето.
00:56 01.01.2026
101 Анджо
00:57 01.01.2026
102 ППДБ+ГЕРБ+ДПС
До коментар #93 от "А къде отиде":Скоро ще ни сменят азбуката с латиница, знамето им е готово - синьо с жълти петолъчки и герб и химн в ЕСССРа не им требе. Честито заличаване в ционистката федерация.
00:57 01.01.2026
103 Герой
01:00 01.01.2026
104 Всичко е заробено
01:00 01.01.2026