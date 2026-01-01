Новини
Официално! България влезе в Еврозоната!

Официално! България влезе в Еврозоната!

1 Януари, 2026 00:05 1 759 104

След 145 години българският лев остава в историята

Официално! България влезе в Еврозоната! - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България влезе в Еврозоната! Родината ни става 21 държава членка, която приема евровалутата. От днес започва период на двойно обращение, през който левът и еврото ще бъдат едновременно законни платежни средства, считано до края на месеца.

От 1 февруари 2026 година еврото става единственото законно платежно средство в страната.

България ще участва във вземането на решенията за еврозоната, ще има глас в определянето на бъдещето на общата ни валута. Във време на геополитическа несигурност разширяването на еврозоната изпраща послание за единство и солидарност, припомнят от ЕЦБ.

Членството в еврозоната означава повече възможности за растеж, търговия и инвестиции. Всяко присъединяване на държава към еврозоната укрепва финансовата стабилност и показва, че европейската интеграция продължава своя ход.

11 печатници в Европа са сертифицирани да произвеждат евробанкнотите. И нещо любопитно за тях - евро банкнотите шумят повече от левовете, например, защото хартията се произвежда основно от памучни влакна.

На тях вече има изписано на кирилица "евро", и има портрет на принцеса Европа от гръцката митология.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    64 32 Отговор
    В Клуба на Богатите няма място за бедните.

    Коментиран от #34, #95

    00:06 01.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Стено

    67 38 Отговор
    Спокойно, там където има влизане има и излизане. Нищо не е вечно и ден ще дойде да излезем от тази зона на упадъка.

    Коментиран от #21, #85

    00:07 01.01.2026

  • 4 Честито

    30 5 Отговор
    на печелившите!

    00:07 01.01.2026

  • 5 ФАКТ

    27 10 Отговор
    ДЕЕ БИЛА БГ СЕЕ УМРЕЛО БРОЙ ЕС И ЕВРОТО АМИН

    00:07 01.01.2026

  • 6 Москвич Трабантов

    54 26 Отговор
    В краткия ми животец от 43.5 лазарника за 8-ми път сменяме парите. Сигурен съм, че не е за последен. Добре дошли в клуба на фалиралите магьосници!

    00:08 01.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Посетител

    42 15 Отговор
    Нека обратното отброяване да започне сега!

    Коментиран от #78

    00:08 01.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ядрен колайдер

    18 10 Отговор
    БУМ.....

    00:09 01.01.2026

  • 11 Как

    26 41 Отговор
    Президента е агент на КГБ и е против еврото!

    Коментиран от #18

    00:09 01.01.2026

  • 12 Защо бе

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Плюнча ги и ги е.. ба

    00:10 01.01.2026

  • 13 Българин

    29 7 Отговор
    Боклуци

    00:10 01.01.2026

  • 14 Да бе

    40 12 Отговор
    Не е за честитене. Ще даваме на украйна и на франсетата. Без лихва, просто безплатно.

    Коментиран от #20, #58

    00:10 01.01.2026

  • 15 Голем кеф

    30 18 Отговор
    Левът в историята скоро и географията на Бг в историяа

    00:11 01.01.2026

  • 16 Зелен чорап

    17 21 Отговор
    Абе Вие не ядете и не пиете ли? Илитролчетата не стават от лаптопа

    Коментиран от #19, #23

    00:11 01.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 604

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Как":

    Ай мумия 4нг здраве и повече мислене ама не през ноздрите!

    00:12 01.01.2026

  • 19 Сорос

    14 3 Отговор

    До коментар #16 от "Зелен чорап":

    Спрях им парите и гладуват по празниците.

    00:12 01.01.2026

  • 20 не се бой бре момко

    6 11 Отговор

    До коментар #14 от "Да бе":

    След 1-2 години като изтеглеш повече и потънеш повече ти ще си печелившия. Те ще ти плащат твоите а не ти техните.

    00:13 01.01.2026

  • 21 Ихаааа

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Стено":

    Като омекне сам излиза

    00:13 01.01.2026

  • 22 Честито другари

    21 30 Отговор
    Ей,и сега копейките вилнеят.
    Ха наздраве.!
    Честито.
    Няма връщане назад.

    00:13 01.01.2026

  • 23 604

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Зелен чорап":

    В болница съм 2 ра нг под ред....

    00:13 01.01.2026

  • 24 Продажен политик

    25 17 Отговор
    Честито ново робство.

    00:14 01.01.2026

  • 25 Оги

    13 25 Отговор
    Ааааааааааааа! Подлудявам се от кеф! Шенген и еврозона! Това е! Свобода! Велико! Подлудявам сееееееееее!

    Коментиран от #39

    00:14 01.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 таксиджия 🚖

    27 12 Отговор
    еурото 💶 е буклук

    00:15 01.01.2026

  • 28 604

    14 5 Отговор
    4нг на всички ! Здраве и мирно небе!

    00:15 01.01.2026

  • 29 604

    9 4 Отговор

    До коментар #26 от "Данко Харсъзина":

    Педала си е такъв завинаги! Същото е и с гулпатка!

    00:16 01.01.2026

  • 30 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT

    14 14 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #65, #69

    00:16 01.01.2026

  • 31 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT

    11 12 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #75

    00:17 01.01.2026

  • 32 честито

    16 12 Отговор
    двадесет милиарда юро вече сме назад

    00:17 01.01.2026

  • 33 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT

    12 13 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    00:17 01.01.2026

  • 34 604

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тия кредитни богати .....ще е до време

    00:17 01.01.2026

  • 35 Да Ви е честито Българи!

    20 11 Отговор
    Никога назад. Да Ви е честита Новата година! Само напред!

    Коментиран от #96

    00:18 01.01.2026

  • 36 Пезевенк

    8 24 Отговор
    Прабългарите са били черни като бангладешците, индийците и пакистанците. Дошли са покрай черно море от земите на днешен афганистан и пакистан. Добре, че са били византийците и османците да ги еб... 700г. за та побелеят малко

    Коментиран от #59

    00:19 01.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Нека това е началото на краха

    21 13 Отговор
    На еврозоната

    Коментиран от #55

    00:20 01.01.2026

  • 39 Доктор Гълъбова

    14 2 Отговор

    До коментар #25 от "Оги":

    Дръж се !Санитарите са напът

    Коментиран от #64

    00:20 01.01.2026

  • 40 Здрасти

    22 9 Отговор
    Да сте живи и здрави! А на тея къде ни вкараха в тоя клуб на багаташите да им такова танковата!

    00:20 01.01.2026

  • 41 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Амин!

    00:21 01.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Чичо,

    21 14 Отговор
    ние нямаме родина вече. Ние нямаме вече национална валута. Другият символ - знамето се развява наред с украинското знаме над Софийската община., територията ни е разграден двор, а всички надписи и табели в много от случайте са само на английски. За каква родина ми говориш тогава.

    00:21 01.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Тато

    14 4 Отговор
    Требеше съ изчака...сега еврото е кът да си купиш завод 1944

    00:22 01.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Българите винаги знаят

    10 1 Отговор
    Хората пазят фишеците за после, това вече е симптом!

    00:22 01.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Аааа

    17 4 Отговор
    Времето за разплата предстои.

    00:23 01.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 НА ЖЪЛТОПАВЕТНИЯ ПЛАНКТОН

    18 5 Отговор
    ЧЕСТИТО ЕВРО. ДАНО СЕГА РАЗБЕРЕТЕ ЧЕ СТЕ ПОСЛЕДНА ДУПКА НА КАВАЛА.

    00:23 01.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Мда

    7 1 Отговор
    500 eвра от чекмеджето на Баце липсват. Както и да е, след емисия "Европа" не се тиражират...

    00:24 01.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 таксиджия 🚖

    13 9 Отговор

    До коментар #38 от "Нека това е началото на краха":

    Амин!

    Който ни е поробил бял ден не е видял! Проклятието на българите ще застигне и еуро буклуците! Щом няма инвестиции, щом цените са "пазарни" и дори храната е по-скъпа от Германия и Полша, ЕС ще се разпадне! Нема да има еуро без ес съюз, България ще пребъде!

    00:25 01.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ОТ ДНЕС

    10 2 Отговор
    СВИКВАЙТЕ НА ДЕБЕЛИЯ......

    Коментиран от #70

    00:25 01.01.2026

  • 58 Шоо

    8 9 Отговор

    До коментар #14 от "Да бе":

    Тъй, тъй, франсетата на твоя скъсан джоб чакат.

    Коментиран от #62

    00:26 01.01.2026

  • 59 604

    10 0 Отговор

    До коментар #36 от "Пезевенк":

    Недей съди по себе си и за прабългарите!

    00:26 01.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА

    9 8 Отговор
    Има ли нещо на което да се зарадвате,бе другари.?
    Стига злоба.
    Наздарове.!

    00:27 01.01.2026

  • 62 604

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Шоо":

    Те и ссср не чакаха на нас...амъ.....

    00:27 01.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Посетител

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "Доктор Гълъбова":

    Моля да обърнете внимание и на 15! Защото в противен случай трябва да бъде съден за държавна измяна!!! Полекувайте го!

    00:28 01.01.2026

  • 65 55555

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT":

    Бо,.к,.!!лук..

    00:29 01.01.2026

  • 66 Исторически парк

    14 4 Отговор
    ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА!

    00:29 01.01.2026

  • 67 ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА

    10 3 Отговор
    И скорошно падане на евробукаите....

    00:29 01.01.2026

  • 68 Рубладжия

    9 6 Отговор
    Същата овча радост е настанала на 13 декември 1941 год. когато България обявява война на САЩ и Великобритания .
    И после…..олеле.

    00:30 01.01.2026

  • 69 Кой е Фидел Гастро

    6 12 Отговор

    До коментар #30 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT":

    Бре Рублоидиот?

    Айде Честито Евро
    Червен Гейзър .

    Коментиран от #91

    00:31 01.01.2026

  • 70 Как

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "ОТ ДНЕС":

    На кой дебелия? Пеевски ли?

    00:32 01.01.2026

  • 71 Лекувам наркозависимост

    3 1 Отговор
    Аре тиквеници да ми ядете лагера... И на входа или вий или майките ви....

    00:32 01.01.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Голямата балтия! Официално!

    6 5 Отговор
    Да ни е честит батака през новата 2026г! Ще ни се риве, ама ще търпим, е, докато можем

    00:34 01.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ДОБРЕ ДОШЛИ БЕДНЯЦИ

    7 1 Отговор
    Ще ви вземем и последните грошове. Елате в "клуба на богатите длъжници"

    00:37 01.01.2026

  • 77 Гост

    5 2 Отговор
    ЧНГ, честита еврозона, в Шенген сме от миналата нова година! Няма оправдание за бедност, ниски доходи и корупция щом сме в "клуба на богатите"! 🥂

    Коментиран от #92, #94

    00:38 01.01.2026

  • 78 Иванов

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Посетител":

    Там където е влязла България всичко се разпада Римската империя турската и руската сега е ред и европейския саюуз до 10 години да се разпадни

    Коментиран от #87

    00:38 01.01.2026

  • 79 Идиот

    13 3 Отговор
    На какво се радвате бе?Златният резерв на България вече е мазето на ЕЦБ във Франкфурт,а 40 милиарда евро ,които бяха гаранция на валутния борд в България вече са в отнети от БНБ в полза на същата ЕЦБ.Обраха ни,съдраха ни кожата.БГ остана само с дългове и без резерви.

    00:41 01.01.2026

  • 80 145 години стигат

    4 6 Отговор
    Еврото е наше

    00:42 01.01.2026

  • 81 ььь

    6 1 Отговор
    "Членството в еврозоната означава повече възможности за растеж, търговия и инвестиции" Колкото и с членството в ЕС се напълни с инвестиции и станахме богата и просперираща държава. Знаем ги тия приказки за 6алъци.

    00:43 01.01.2026

  • 82 oкокоp

    6 0 Отговор
    вeчe yceщaтe ли ce пo-бoгaти в клyбa нa бoгaтитe?

    00:44 01.01.2026

  • 83 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    ОФИЦИАЛНО БЪЛГАРИЯ ПРИКЛЮЧИ БЛИЗО 1400 ГОДИШНАТА СИ ИСТОРИЯ!

    Продадена и разсипана от безумци! Честито! Тепърва ще берете плода на ниската си интелигентност!

    00:45 01.01.2026

  • 84 Чнг

    6 2 Отговор
    И честито Евро. Дано Владимир Путин приема Евро, когато се наложи цяла Европа да плаща репарации за загубата на Украйна. Че иначе ще се набутаме яко с превалутирането в рубли.

    00:46 01.01.2026

  • 85 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Стено":

    Когато отказаха референдума за приемане на еврото казах, че щом не може да има референдум, защото противоречи на "договора" - то референдум за излизане от ЕС може да има! И ще бъде ден, в който ще го направим! Може да сме отново последните излезли - но ще има такъв ден!

    00:47 01.01.2026

  • 86 Българин 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Така натрапиха турско-английските шпиони от режима в София ! България и българите бяха Против . Има достатъчно проучвания към днешна дата .

    00:47 01.01.2026

  • 87 Саша Грей

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "Иванов":

    Боже, колко си неграмотен!

    00:47 01.01.2026

  • 88 нннн

    6 0 Отговор
    Ставаме съдлъжници на 17 трилиона еврА дълг. Всеки, от пеленаче до старец вече дължи 50 000 еврА. Честито всекиму за новата придобивка! И помнете поне до изборите на кого я дължим.

    00:48 01.01.2026

  • 89 Добре дошли в Кореком

    3 1 Отговор
    Всичко ни е вносно и трябва твърда валута евро

    00:48 01.01.2026

  • 90 Сумут

    5 0 Отговор
    Скоро за това евро ще има нови протести

    00:48 01.01.2026

  • 91 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Кой е Фидел Гастро":

    Ха ха, от днес ще получавам почти двойно повече пари а твойта заплатка ще налалее почти двойно. А честито бyдaлaaa

    00:49 01.01.2026

  • 92 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Гост":

    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    00:50 01.01.2026

  • 93 А къде отиде

    5 0 Отговор
    Всичко родно любя , тача и милея. Остана ни един език и една писменост. Сигурно и от тях ще поискат да се откажем накой ден. Боже пази България защото ние я продадохме.

    Коментиран от #102

    00:50 01.01.2026

  • 94 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баT

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Гост":

    Демилитаризацията на урки продължава

    00:50 01.01.2026

  • 95 Има

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    има място! Богатите имат нужда от обслужващ персонал и лакей.

    00:50 01.01.2026

  • 96 Късметче

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Да Ви е честито Българи!":

    Печелиш длъжност щурмовак!

    00:52 01.01.2026

  • 97 И Какво От Това ?

    3 1 Отговор
    И Какво От Това ?

    Лай !

    Н !

    О !

    ------

    В !

    Кенефа !

    00:52 01.01.2026

  • 98 Мхм

    3 2 Отговор
    Таз година евра, до година копейки айде със здраве

    00:53 01.01.2026

  • 99 Лапайте ушанки

    2 2 Отговор
    Целия, с дисагите хахахахахахаха

    00:55 01.01.2026

  • 100 Новина

    3 0 Отговор
    В един родилен дом объркали бебетата на негър, американец, германец и евреин. Извикали бащите им да си ги познаят.
    Негърът казал:
    - Моето очевидно е онова черното.
    Американецът извадил един долар и го размахал. Едно от бебетата протегнало ръчички и той рекъл:
    - Ей това е моето.
    Немецът влезнал и ревнал:
    - Hail Hitler!
    Едно от бебетата се насрало веднага и той казал:
    - Това е еврейчето, другото е моето.

    00:56 01.01.2026

  • 101 Анджо

    1 1 Отговор
    Марката , франка и още други валути са по стари от БГ.лъва. ЧНГ 👍👍👍👍

    00:57 01.01.2026

  • 102 ППДБ+ГЕРБ+ДПС

    2 1 Отговор

    До коментар #93 от "А къде отиде":

    Скоро ще ни сменят азбуката с латиница, знамето им е готово - синьо с жълти петолъчки и герб и химн в ЕСССРа не им требе. Честито заличаване в ционистката федерация.

    00:57 01.01.2026

  • 103 Герой

    0 0 Отговор
    Българската история трябва да се чете с методите на криминалистиката, щото бъка от хермафродитни византийчета, дето замитат пакостите на бащите си.

    01:00 01.01.2026

  • 104 Всичко е заробено

    0 0 Отговор
    Официално България загуби златните си резерви и финансова независимост.

    01:00 01.01.2026

