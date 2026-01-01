Официално! България влезе в Еврозоната!

България влезе в Еврозоната! Родината ни става 21 държава членка, която приема евровалутата. От днес започва период на двойно обращение, през който левът и еврото ще бъдат едновременно законни платежни средства, считано до края на месеца.

От 1 февруари 2026 година еврото става единственото законно платежно средство в страната.

България ще участва във вземането на решенията за еврозоната, ще има глас в определянето на бъдещето на общата ни валута. Във време на геополитическа несигурност разширяването на еврозоната изпраща послание за единство и солидарност, припомнят от ЕЦБ.

Членството в еврозоната означава повече възможности за растеж, търговия и инвестиции. Всяко присъединяване на държава към еврозоната укрепва финансовата стабилност и показва, че европейската интеграция продължава своя ход.

11 печатници в Европа са сертифицирани да произвеждат евробанкнотите. И нещо любопитно за тях - евро банкнотите шумят повече от левовете, например, защото хартията се произвежда основно от памучни влакна.

На тях вече има изписано на кирилица "евро", и има портрет на принцеса Европа от гръцката митология.