МО на Русия пусна карта с маршрута на украинските дронове, атакували дачата на Путин

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че "украинските дронове, които се опитаха да атакуват резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, са излетели от Сумската и Черниговската области на Украйна".

За целта на нападението са използвани 91 дрона, които са били прехванати от руските сили за противовъздушна отбрана.

Министерството на отбраната публикува карта на траекториите на дроновете и тяхното унищожаване.

"Дроновете бяха изстреляни от Сумската и Черниговската области и летяха по различни траектории. Опитът за атака беше засечен в 19:20 ч. и беше напълно осуетен до 8:30 ч. на следващата сутрин", предадоха руските военни.

Един дрон бил свален над Смоленска област, други 49 над Брянска област, а 41 били прехванати в Новгородска област, където се намира президентската резиденция Ужин.

Както вече ФАКТИ писа, Украйна отрича да е провеждала подобна атака, а САЩ проверяват достоверността на информациите за атаката, след като президентът Тръмп получил лично обаждане от Путин след нападението. "Ядосаха ме", бе първият коментар на американския президент.