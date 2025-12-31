МО на Русия пусна карта с маршрута на украинските дронове, атакували дачата на Путин

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че "украинските дронове, които се опитаха да атакуват резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, са излетели от Сумската и Черниговската области на Украйна".
За целта на нападението са използвани 91 дрона, които са били прехванати от руските сили за противовъздушна отбрана.
Министерството на отбраната публикува карта на траекториите на дроновете и тяхното унищожаване.
"Дроновете бяха изстреляни от Сумската и Черниговската области и летяха по различни траектории. Опитът за атака беше засечен в 19:20 ч. и беше напълно осуетен до 8:30 ч. на следващата сутрин", предадоха руските военни.
Един дрон бил свален над Смоленска област, други 49 над Брянска област, а 41 били прехванати в Новгородска област, където се намира президентската резиденция Ужин.
Както вече ФАКТИ писа, Украйна отрича да е провеждала подобна атака, а САЩ проверяват достоверността на информациите за атаката, след като президентът Тръмп получил лично обаждане от Путин след нападението. "Ядосаха ме", бе първият коментар на американския президент.
1 Над Кочината
15:28 31.12.2025
2 Браво
До коментар #1 от "Над Кочината":Всички бандеровци да изгорят
15:29 31.12.2025
3 Смешник
15:30 31.12.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:30 31.12.2025
5 Дед Мороз
Ще светнат като реотани
Във празничната веселба
Орешник пак ли долетя...?
Зън-зън-зън, мозък и черва навън...
Дед Мороз
15:30 31.12.2025
6 Българин .
15:32 31.12.2025
9 Още една off ца
15:34 31.12.2025
11 Аз казах
15:34 31.12.2025
13 Ммм, даааа...
15:35 31.12.2025
15 Kaлпазанин
15:36 31.12.2025
16 Лили
Само руски фейкове разпространявате
15:36 31.12.2025
17 Зеленски
15:37 31.12.2025
19 Ти още ли не си
До коментар #2 от "Браво":Разбрал, че като се говори за кочина, става въпрос за Ру
15:38 31.12.2025
20 Това и аз мога да го нарисувам
15:38 31.12.2025
21 Всички фашисти
До коментар #16 от "Лили":ви изкараха да пазите лъжите на зеленски!
15:39 31.12.2025
22 наред
15:39 31.12.2025
23 Цвете
15:40 31.12.2025
24 оня с коня
До коментар #1 от "Над Кочината":БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмнеAEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !
15:40 31.12.2025
25 Мдаа
15:41 31.12.2025
26 Цвете
15:41 31.12.2025
27 Зеленски
До коментар #22 от "наред":Тъй вярно! Слушам!
15:41 31.12.2025
28 Янко Видрарски
Градинското джудже рязко изтръпна ,че още му държи влага Дейр ез Зор /Сирия къде му изтепаха сополанковците без една жертва да дадат
15:41 31.12.2025
29 Българин
До коментар #5 от "Дед Мороз":Ще е супер яко да долети точно в 00:00 часа
15:42 31.12.2025
30 Смешник
До коментар #11 от "Аз казах":Те защото краварите не лъжат Говорят това което им отърва
15:43 31.12.2025
31 Руският народ
Сори Маша!!!
15:45 31.12.2025
32 Мими Кучева🐕
15:45 31.12.2025
33 Сус aнaлна разработена совалка копейка
До коментар #21 от "Всички фашисти":Бегай гледа парада на рашистите в Киев на централния площад "Майдан Незалежности" след 4 години най накрая превзехте Украинската столица Ха Ха Ха 😂🤣😅 Стотици руски бойно машини в не добър вид и стотици рашисти голи маршируват в Киев😂🤣😅
15:45 31.12.2025
34 Бункерен диктатор
До коментар #2 от "Браво":Мисля да ти генерирам около 100 минуса🤣🤣🤣
15:46 31.12.2025
36 Сус aнaлна разработена совалка копейка
До коментар #21 от "Всички фашисти":Бегай гледа парада на рашистите в Киев на централния площад "Майдан Незалежности" след 4 години най накрая превзехте Украинската столица Ха Ха Ха 😂🤣😅 Стотици руски бойно машини в не добър вид и стотици рашисти голи маршируват в Киев😂🤣😅
15:46 31.12.2025
37 Мими Кучева🐕
До коментар #31 от "Руският народ":А българският народ е обречен да преяжда със свежи свински л@йн@!🐖🐖🐖🤗🤣🖕
15:46 31.12.2025
39 Българин
15:48 31.12.2025
40 Макс
15:48 31.12.2025
41 Лили
До коментар #21 от "Всички фашисти":Фашиста си ти и лъжеш досущ като мъпетите от Кремъл . Съмнявам се изобщо да знаеш какво е това фашизъм .
15:48 31.12.2025
42 Име
До коментар #16 от "Лили":Нямаме проблем с никоя Лили!
15:49 31.12.2025
43 Ето пример
До коментар #36 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":на тотално деградирал индивид, без грам морал, ползван от деградиралият запад залят от фашизъм за лъжи, пропаганда и кражби срещу Русия! Затова света застана на страната на Русия. Ня1мяа нормален човек да застане зад такава пошлост и деградация!
15:49 31.12.2025
44 Виждам
До коментар #41 от "Лили":Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви!
15:51 31.12.2025
45 Демократ
До коментар #43 от "Ето пример":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
15:52 31.12.2025
46 Рускиня
ЧЕСТИТА НОВАТА 2026 Година!
При мен Новата година вече навърши 0.42 минути!
15:52 31.12.2025
47 Омбре авто
Копейките напълниха Чирен
15:52 31.12.2025
48 Сус aнaлна разработена совалка копейка
До коментар #44 от "Виждам":Бягай гледа парада на рашистите в Киев на централния площад "Майдан Незалежности" след 4 години най накрая превзехте Украинската столица Ха Ха Ха 😂🤣😅 Стотици руски бойно машини в не добър вид и стотици рашисти голи маршируват в Киев😂🤣😅
15:52 31.12.2025
49 Ами
До коментар #37 от "Мими Кучева🐕":От майка ти какви да ги изака???
15:52 31.12.2025
50 Деградацията на запада
До коментар #45 от "Демократ":има нови ценности. Фашизъм, лъжа, кражба! Унищожихте Европа!
15:54 31.12.2025
51 Факт
15:54 31.12.2025
52 Там пишеше
До коментар #48 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви!
15:55 31.12.2025
53 Мими Кучева🐕
До коментар #48 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":И аз снощи гледах парада на братята руси в столицата на Украйна Киев😼🤡🥱😭 Форумци бяха публикували видеа под няколко статии тук 💩🤡 Най много ми харесаха голите руски братя войници на парада по случай победата 🥶🥸🥳
15:55 31.12.2025
54 Сус aнaлна разработена совалка копейка
До коментар #52 от "Там пишеше":Бягай гледа парада на рашистите в Киев на централния площад "Майдан Незалежности" след 4 години най накрая превзехте Украинската столица Ха Ха Ха 😂🤣😅 Стотици руски бойно машини в не добър вид и стотици рашисти голи маршируват в Киев😂🤣😅
15:55 31.12.2025
55 Бензъл
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Довечера ще е интересно.В Киев хем ще им свети хем ще им топли.Капиш
15:56 31.12.2025
56 Унищожихте Европа
До коментар #54 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви!
15:56 31.12.2025
57 Мими Кучева🐕
До коментар #54 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":Защо подигравате колега възрастен русофил и путинист🥸😎😳 човека е в златна възраст и очаква руски парад и в България както миналия ден в Киев😻👿😈
15:57 31.12.2025
58 Сус aнaлна разработена совалка копейка
До коментар #56 от "Унищожихте Европа":Бягай гледа парада на рашистите в Киев на централния площад "Майдан Незалежности" след 4 години най накрая превзехте Украинската столица Ха Ха Ха 😂🤣😅 Стотици руски бойно машини в не добър вид и стотици рашисти голи маршируват в Киев😂🤣😅
15:58 31.12.2025
59 Ко каза
До коментар #19 от "Ти още ли не си":А ти явно си келеш, знаеш ли че баща ти с кола от кочината е карал майка ти, за да те иззссееррее в родилното? Лошото обаче е че там сестрите са те изтървали на цимента 5-6 пъти.
15:59 31.12.2025
60 С деградацията ви унищожихте Европа
До коментар #58 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви!
15:59 31.12.2025
61 Киро Шприца
До коментар #6 от "Българин .":Епа и Путята да удря дачата на зеленото ама не ще шот има договорка за далавери с евреите и е обещал да не го бара
15:59 31.12.2025
62 Сус aнaлна разработена совалка копейка
До коментар #56 от "Унищожихте Европа":Отървай се от мъките дръта ненужна русофилска измeт😂🤣😅 отивай при вальо козлодуйския който от месеци е солист на концерта на кобзон заедно с любимите си руски богатири😂🤣😅😆😁😄
16:00 31.12.2025
63 Конфети "Земя-въздух-земя "
16:01 31.12.2025
64 Па съм я бе
16:01 31.12.2025
65 оня с питон.я
До коментар #58 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":Как са софтуерните
16:01 31.12.2025
66 Сус aнaлна разработена совалка копейка
До коментар #60 от "С деградацията ви унищожихте Европа":Бегай гледа парада на рашистите в Киев на централния площад "Майдан Незалежности" след 4 години най накрая превзехте Украинската столица Ха Ха Ха 😂🤣😅 Стотици руски бронирани машини и танкове в не толкова добър вид и стотици рашисти голи маршируват превзели Киев Ха Ха Ха😂🤣😅
16:01 31.12.2025
67 Пълно падение на запада
До коментар #62 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви! Направихте Русия да изглежда по велика от колкото е!
16:01 31.12.2025
68 Домашен любимец
16:03 31.12.2025
69 Киро Шприца
До коментар #64 от "Па съм я бе":Десарските боклуци от евроатлантическата хунта ше чукат камъни в Белене, а за най-изтъкнатите ще договорим с Путята командировка в Сибир с еднопосочен билет.
16:04 31.12.2025
70 Българин
16:04 31.12.2025
71 За Лили
До коментар #42 от "Име":Да, но дописника явно има!
16:05 31.12.2025
72 Добри Джуров
16:07 31.12.2025
73 сара
До коментар #70 от "Българин":Като те чета с тази "ювелирна" граватека и се питам какъв българин си.
16:12 31.12.2025
74 сара
До коментар #73 от "сара":Граматика
16:12 31.12.2025
75 Сус aнaлна разработена совалка копейка
До коментар #67 от "Пълно падение на запада":Бегай гледа парада на рашистите в Киев на централния площад "Майдан Незалежности" след 4 години най накрая превзехте Украинската столица Ха Ха Ха 😂🤣😅 Стотици руски бронирани машини и танкове в не толкова добър вид и стотици рашисти голи маршируват превзели Киев Ха Ха Ха😂🤣😅 За съжаление си дрът импотентен вмириcaн за подигравка😂🤣😅 няма да дочакаш путя в България а се отървай от мъките😂🤣😅😆
16:12 31.12.2025
76 стоян георгиев
16:13 31.12.2025
77 Българин
До коментар #73 от "сара":От Аджиасан маала във Филибето съм,кореняк .
16:13 31.12.2025
78 Тома
16:13 31.12.2025
79 Кая съм
16:13 31.12.2025
80 Дон Корлеоне
До коментар #66 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":Сокай бибека ,бре лепилар и успокой топката !
16:15 31.12.2025
81 Сус aнaлна разработена совалка копейка
До коментар #80 от "Дон Корлеоне":Бегай гледа парада на рашистите в Киев на централния площад "Майдан Незалежности" след 4 години най накрая превзехте Украинската столица Ха Ха Ха 😂🤣😅 Стотици руски бронирани машини и танкове в не толкова добър вид и стотици рашисти голи маршируват превзели Киев Ха Ха Ха😂🤣😅 За съжаление си дрът импотентен вмириcaн за подигравка😂🤣😅 няма да дочакаш путя в България а се отървай от мъките😂🤣😅😆
16:16 31.12.2025
82 Лили
До коментар #44 от "Виждам":Отивай в Русия тогава . Щом сме унищожили Европа . Ама нещо не щеш . Защо така ?
Щото там такива предатели като теб на салата ги правят веднага . Ще те пратят в някое минно поле ,белким нещо полезно свършиш за матушката си. Друга полза едва ли .
Слава на Украйна !!!
16:16 31.12.2025
83 цитат
До коментар #2 от "Браво":Западните партньори (САЩ, Франция, Германия) и независими организации като Института за изследване на войната (ISW) изразиха краен скептицизъм:
Липса на доказателства: ISW отбелязва, че при реални украински удари винаги остават „дигитални следи“ – кадри от местни жители, геолокация на пожари или работа на ПВО в социалните мрежи. В случая с Валдай няма нито едно независимо доказателство.
Съмнителни данни: Западни анализатори посочват огромното разминаване в числата – руското МО първоначално съобщи за 18–23 свалени дрона, докато Сергей Лавров внезапно обяви цифрата 91.
Техническа нелогичност: Според разследване на опозиционни медии (цитирани от западни източници), жителите на Валдай не са чули никакви звуци от експлозии или двигатели на дронове през въпросната нощ, което е невъзможно при масирана атака от подобен мащаб.
16:16 31.12.2025
84 Пожела да умре
16:16 31.12.2025
85 Българин..
16:17 31.12.2025
86 Ами
До коментар #73 от "сара":Сара ,тий саррем у усс тенцетоо.
16:17 31.12.2025
87 Тодоров
До коментар #82 от "Лили":Димитре ,даже и като Лили ,пак не ми пречи таа млаття в дивия ,кукло 👄.Засега цунки .
16:18 31.12.2025
88 Мъка другари
Евро.!
Мъка другари!
Как ще се преживее това.?
16:19 31.12.2025
90 Дон Корлеоне
До коментар #81 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":Мартине ,сокай бибека и успокой топката ,лепилар небинарен 🤣🤣🤣!
16:20 31.12.2025
91 Българин
16:20 31.12.2025
93 Maнчо
16:22 31.12.2025
94 Пастор Илиан Илиин х.ц.Ветил
До коментар #81 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":На смяна ли си на тир паркинга до Костенец,да намина да освободя напрежението ?
16:22 31.12.2025
95 Хахахахаха
До коментар #90 от "Дон Корлеоне":Братле тоя е умс... вено изост.... нал, тя майка му се е отказала от него още като се е родил, а баща му го е усетил още преди да се е родил и е избягал
16:23 31.12.2025
96 Вие безродниците
До коментар #82 от "Лили":сте толкова деградирали, че навсякъде сте зло! Хора без всякакъв морал и ценностна система, ползвани единствено от деградиралият и залят от фашизъм запад за лъжи, кражби, простотия и лъжи срещу Русия!
16:23 31.12.2025
98 Аз съм
16:24 31.12.2025
99 Даскал
16:24 31.12.2025
100 Путин
До коментар #33 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":Най-големият гей парад е в москва. Скоро русия ке падне.
16:24 31.12.2025
101 Пълно падение на запада
До коментар #75 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви! Направихте Русия да изглежда по велика от колкото е!
16:25 31.12.2025
102 Володя
16:26 31.12.2025
103 Дядо Мраз
16:27 31.12.2025
104 Конфуций
16:28 31.12.2025
105 Анонимен
16:29 31.12.2025
106 Дон Корлеоне
До коментар #95 от "Хахахахаха":Знам,това е Мартин влаха -мокрия ,по известен още като Мартин Блица ФлиГорната ,правен е в ...3 и затова и аз там редовно го млатя .
16:29 31.12.2025
107 мазен русофил от Възраждане.
До коментар #6 от "Българин .":А кое е твоето племе ? Ти да не си инвитро от извънземни, или си от вмирисаните на скапана водка и кирясали от мръсотия, умрели от глад червени варяги ? Предпочитам да съм от ...." англосаксонското племе и евреите! "... И да не забравя, украински се пише с И, а не с Й. Ама за целта, трябва да си ходил на училище поне до 3-ти клас.
16:30 31.12.2025
108 Късото
16:31 31.12.2025
109 Професор Герджиков
До коментар #99 от "Даскал":Даскале ,не философствай ами си прегледай записите от скритата камера в тоалетните и полирай смело дбррррциня .
16:31 31.12.2025
110 Zахарова
16:33 31.12.2025
111 Конан
16:33 31.12.2025
112 Българин.
16:33 31.12.2025
114 Zахарова
До коментар #101 от "Пълно падение на запада":Смени ли левовете с рубли?
16:35 31.12.2025
115 Умник
16:35 31.12.2025
116 Гуньо
16:35 31.12.2025
117 Перо
16:36 31.12.2025
118 Потресен
До коментар #101 от "Пълно падение на запада":Пак не отговаряшТъпако,ходил ли си на запад и къде?
16:36 31.12.2025
119 Там пишеше
До коментар #114 от "Zахарова":Пълно падение на запада. Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви! Направихте Русия да изглежда по велика от колкото е!
16:37 31.12.2025
120 Браво
До коментар #1 от "Над Кочината":БГ имаш предвид,нали?
16:38 31.12.2025
121 Чети
До коментар #118 от "Потресен":Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви! Направихте Русия да изглежда по велика от колкото е!
16:38 31.12.2025
122 Умник
До коментар #83 от "цитат":Какво не разбра - че не са стигнали до Валдай, а доста по-рано са свалени, че е било на вълни, групи от по 20 30 дрона. Аз дори си мисля, че част от тях не са дошли от Украйна. а от Естония и Литва, че са доста по-близо.
16:40 31.12.2025
123 Перо
До коментар #107 от "мазен русофил от Възраждане.":Смени ли шекели за евро?
16:41 31.12.2025
124 Умник
16:41 31.12.2025
125 Потресен
До коментар #121 от "Чети":Не ми отговопи! Съде и кога си ходшл на запад?
16:41 31.12.2025
126 Смешко
16:41 31.12.2025
127 Аааа
16:42 31.12.2025
128 Полковник
До коментар #96 от "Вие безродниците":Хайде майстор, кажи ми едно нещо, което да е правил Хитлер през WW2 , което неговият монголоиден фен - Пухлер да не е направил и да не прави в момента . Като започнем от Хитлеровата "Специална операция" , през защитата на немско говорящите в Полша през всичките дивотии на руснаците на чужда територия, та до отмъкването на деца. Отвори руските СМИ и ще ти падне шапката, как само пакети с храна пускат руските дронове над Украйна, а западът ръчка Украйна да им обстрелва невинната кочина. Дано и Пухлер свърши като Адолф Шикългрубер. Ако няма смелост, дано да се намери някой нормален руснак да му помогне.
16:43 31.12.2025
129 Хахахахаха
До коментар #95 от "Хахахахаха":То тука е пълно с такива, гледай няма един нормален фен на Украйна, имам чувството че всички са правени от наркомана, те за това и са яко без мозъчни клетки, сигурно всичките взети за едно не могат да достигнат положителен коефициент на интелигентност
16:43 31.12.2025
130 Zахарова
До коментар #119 от "Там пишеше":Смини ли левонете с европейската валута?
16:43 31.12.2025
131 ТТТ
До коментар #121 от "Чети":Чемодан, вокзал МаЦква.
16:44 31.12.2025
132 Умник
До коментар #111 от "Конан":Омръзнало им е от някакви големи стратегии и мекушавостта на господина. Колко генерали им убиха украинците, ама той не - не дава удари по Буданов, Сирски, Зеленски и т.н. както и по натовските инструктори. Ако продължава така верно неговите генерали ще го махнат.
16:45 31.12.2025
133 Айде
16:45 31.12.2025
134 Русофил
До коментар #121 от "Чети":Отивай до аванти за ракия на жена ти, докато не те е набила,онанист
16:46 31.12.2025
135 Давай
До коментар #131 от "ТТТ":Безродници и деградирали нещастници не ни трябват в България. Цигани си имаме по гетата и са по свет от теза отпадъци. Нали? 😄
16:47 31.12.2025
136 Какво става принтер?😂
До коментар #121 от "Чети":Не се напъвай, защото не се получава нищо
16:47 31.12.2025
137 Абе
16:48 31.12.2025
138 Фейк на часа
Моето място не е тук.
Честита Нова Година на всички нормални хора !
16:48 31.12.2025
139 Е ракията ще ти помогне ли
До коментар #134 от "Русофил":да не демонстрираш деградацията на запада? 😄 Не те ли е гнус, един циганин да е по стока от теб?
16:48 31.12.2025
140 Александър 3
16:49 31.12.2025
141 Умник
До коментар #128 от "Полковник":Един ще свърши точно като Хитлер, ама носи зелен потник. Само се чудя този път англичани, французи и др. европейци как ще се пребоядисат на антифашисти, че да отърват боя.
16:50 31.12.2025
142 Сандо.оригинала
16:50 31.12.2025
143 Така е
До коментар #136 от "Какво става принтер?😂":Но това не те спира да показваш деградацията и фашизма залял запада. Пира няма да поникнат от папагалене на лъжи срещу Русия. 😄 И без нерви!
16:51 31.12.2025
144 Умник
До коментар #140 от "Александър 3":Не си отишъл да снимаш, затова. ТГо това снимането на дрон някъде в горите е като да отидеш в съседната стая до тоалетна. Напъваш се и резултата излиза.
16:52 31.12.2025
145 Там пишеше
До коментар #130 от "Zахарова":Чети, въпреки, че е неприятно за глупака. Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви! Направихте Русия да изглежда по велика от колкото е!
16:52 31.12.2025
146 Там пишеше
До коментар #128 от "Полковник":Вие безродниците сте толкова деградирали, че навсякъде сте зло! Хора без всякакъв морал и ценностна система, ползвани единствено от деградиралият и залят от фашизъм запад за лъжи, кражби, простотия и лъжи срещу Русия!
16:54 31.12.2025
147 мазен русофил от Възраждане.
До коментар #123 от "Перо":Естествено, че смених, ама не всичките. Все пак ще ми трябват и тук. Пъхнах едно листче, сгънато на 4 в процепа между два камъка от стената на плача, с молба и шекълчетата и еврето да ми се множат. Ако Йехова помогне, нямам нищо против. После си сгънах кипуто и долетях с Ел-Ал за митинга на ПП-ДБ да искам всичко, без да съм дал нищо.
Свалихме правителството и нека сега тия дето живеят в България да се оправят. Хак да им е. След Нова година се прибирам в Хайфа.
16:54 31.12.2025
148 Прочете ли
До коментар #125 от "Потресен":Пълно падение на запада. Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви! Направихте Русия да изглежда по велика от колкото е!
16:56 31.12.2025
150 Полковник
До коментар #146 от "Там пишеше":Къде е червената кочина , къде е рода ми. Ако твояд род е закачил някой пиян "освободител" аз не съм ти виновен.
16:59 31.12.2025
151 Не е така!
До коментар #31 от "Руският народ":Малко си чел. Или образованието ти е толкова. Нещата тук, на земята, не зависят от нечии глупости, а от космическите сили. Те казват истината на когото трябва, на който е допуснат. И, ако се заинтересувал, ще прочетеш много интересни неща, нямащи нищо общо с твоето мислене и желания.
17:00 31.12.2025
152 пешо
17:00 31.12.2025
153 Ами
До коментар #32 от "Мими Кучева🐕":Кво чакаш дай му
17:04 31.12.2025
154 Умник
17:07 31.12.2025
155 Цък
До коментар #11 от "Аз казах":Лъжата ви е в кръвта. Излъгахте за даскала педал. Не го познавате, не сте го назначили. Чудеса кабинета Денков назначил педала. Вашите медии поеха защитата му. Къде е белобрадова, пак да каже: не го познаваме
17:07 31.12.2025
156 Четенето с разбиране се учи в 1 клас
До коментар #150 от "Полковник":Пълно падение на запада. Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви! Направихте Русия да изглежда по велика от колкото е!
17:08 31.12.2025