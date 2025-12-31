Новини
Свят »
Русия »
МО на Русия пусна карта с маршрута на украинските дронове, атакували дачата на Путин

МО на Русия пусна карта с маршрута на украинските дронове, атакували дачата на Путин

31 Декември, 2025 15:25 4 317 156

  • дронове-
  • президентска резиденция-
  • русия-
  • владимир путин-
  • украйна

Безпилотните апарати излетели от Сумска и Черниговска област в Украйна

МО на Русия пусна карта с маршрута на украинските дронове, атакували дачата на Путин - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че "украинските дронове, които се опитаха да атакуват резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, са излетели от Сумската и Черниговската области на Украйна".

За целта на нападението са използвани 91 дрона, които са били прехванати от руските сили за противовъздушна отбрана.

Министерството на отбраната публикува карта на траекториите на дроновете и тяхното унищожаване.

"Дроновете бяха изстреляни от Сумската и Черниговската области и летяха по различни траектории. Опитът за атака беше засечен в 19:20 ч. и беше напълно осуетен до 8:30 ч. на следващата сутрин", предадоха руските военни.

Един дрон бил свален над Смоленска област, други 49 над Брянска област, а 41 били прехванати в Новгородска област, където се намира президентската резиденция Ужин.

Както вече ФАКТИ писа, Украйна отрича да е провеждала подобна атака, а САЩ проверяват достоверността на информациите за атаката, след като президентът Тръмп получил лично обаждане от Путин след нападението. "Ядосаха ме", бе първият коментар на американския президент.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 55 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Над Кочината

    39 28 Отговор
    Три дни да вали бензин и на четвъртия ден да падне гръм

    Коментиран от #2, #24, #120

    15:28 31.12.2025

  • 2 Браво

    75 135 Отговор

    До коментар #1 от "Над Кочината":

    Всички бандеровци да изгорят

    Коментиран от #19, #34, #83

    15:29 31.12.2025

  • 3 Смешник

    18 9 Отговор
    Освен това е показана и снимка на свален дрон с неизбежна снаряд

    15:30 31.12.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    32 64 Отговор
    разправят че джуджето било там , и мъничко се н.с.р.л.о

    Коментиран от #7, #55

    15:30 31.12.2025

  • 5 Дед Мороз

    62 28 Отговор
    А сега всички киевчани
    Ще светнат като реотани
    Във празничната веселба
    Орешник пак ли долетя...?
    Зън-зън-зън, мозък и черва навън...
    Дед Мороз

    Коментиран от #29

    15:30 31.12.2025

  • 6 Българин .

    86 16 Отговор
    Дроновете са украйнски! Насочването и планирането на операцията са от сателити на англосаксонското племе и евреите!

    Коментиран от #61, #107

    15:32 31.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Още една off ца

    45 5 Отговор
    Обясни се и цял свят освен няколкото фактосани разбра, че не е дачата на Путин, а команден център на ядрената триада. Дори да забършете това мнение, ядрените оръжия няма да станат по-безопасни!

    15:34 31.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Аз казах

    20 44 Отговор
    Подобна карта,всеки може да си нарисува.Така че,не е важно какви карти пуска Русия и какво казва и преразказва.Вжно е какво ще покажат космическите разузнавания на САЩ и ЕС.

    Коментиран от #30, #155

    15:34 31.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ммм, даааа...

    10 22 Отговор
    Щом не им харесва следващия път ще сменим маршрутите.

    15:35 31.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Kaлпазанин

    43 16 Отговор
    А дали зеления евреин вече ще може да се прибере в неговата в Киев ,

    15:36 31.12.2025

  • 16 Лили

    20 46 Отговор
    Тая атака е една измислица ,не е имало такава.
    Само руски фейкове разпространявате

    Коментиран от #21, #42

    15:36 31.12.2025

  • 17 Зеленски

    36 9 Отговор
    На мен от баницата с късмети тази година ми се падна диамантен ке...неф, че златния вече ми омръзна!

    15:37 31.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ти още ли не си

    19 36 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Разбрал, че като се говори за кочина, става въпрос за Ру

    Коментиран от #59, #89

    15:38 31.12.2025

  • 20 Това и аз мога да го нарисувам

    18 16 Отговор
    Това и аз мога да го нарисувам

    15:38 31.12.2025

  • 21 Всички фашисти

    27 14 Отговор

    До коментар #16 от "Лили":

    ви изкараха да пазите лъжите на зеленски!

    Коментиран от #33, #35, #36, #41

    15:39 31.12.2025

  • 22 наред

    33 12 Отговор
    Пържи гадовете Вова.Не им се обяснявай.

    Коментиран от #27

    15:39 31.12.2025

  • 23 Цвете

    9 1 Отговор
    ПРАВИ МИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ ЕДИН ДВУЦИФРЕН НОМЕР, КАТО ПРИМЕРНО 52 Е ДОСТА ПОВТАРЯЩ СЕ.? ТОВА ЛИ ВИ Е КОДА ЗА НЯКОИ?????? ИЛИ ПРОИЗВОЛНИ ЦИФРИ? 🙄🤡🇧🇬💯❄️😂😢🤡

    15:40 31.12.2025

  • 24 оня с коня

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Над Кочината":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмнеAEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    15:40 31.12.2025

  • 25 Мдаа

    6 10 Отговор
    Като гледам на какво разстояние са уж свалените дронове, на Путин резиденцията по мащаб трябва да е колкото Беларус 😁

    15:41 31.12.2025

  • 26 Цвете

    4 0 Отговор
    ПРАВИ МИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ ЕДИН ДВУЦИФРЕН НОМЕР, КАТО ПРИМЕРНО 52 Е ДОСТА ПОВТАРЯЩ СЕ.? ТОВА ЛИ ВИ Е КОДА ЗА НЯКОИ?????? ИЛИ ПРОИЗВОЛНИ ЦИФРИ? 🙄🤡🇧🇬💯❄️😂😢🤡

    15:41 31.12.2025

  • 27 Зеленски

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "наред":

    Тъй вярно! Слушам!

    15:41 31.12.2025

  • 28 Янко Видрарски

    10 10 Отговор
    Тръмп е казал на Зеленски ,че САЩ са готови да разположат мироопазващ корпус в Украйна при сключено примирие .
    Градинското джудже рязко изтръпна ,че още му държи влага Дейр ез Зор /Сирия къде му изтепаха сополанковците без една жертва да дадат

    15:41 31.12.2025

  • 29 Българин

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дед Мороз":

    Ще е супер яко да долети точно в 00:00 часа

    15:42 31.12.2025

  • 30 Смешник

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Аз казах":

    Те защото краварите не лъжат Говорят това което им отърва

    15:43 31.12.2025

  • 31 Руският народ

    11 17 Отговор
    Е обречен на глад, мизерия и изолация от векове и за векове
    Сори Маша!!!

    Коментиран от #37, #151

    15:45 31.12.2025

  • 32 Мими Кучева🐕

    4 0 Отговор
    Милен Ганев иска са ме еб в гъ.🤔🖕🤔

    Коментиран от #153

    15:45 31.12.2025

  • 33 Сус aнaлна разработена совалка копейка

    5 9 Отговор

    До коментар #21 от "Всички фашисти":

    Бегай гледа парада на рашистите в Киев на централния площад "Майдан Незалежности" след 4 години най накрая превзехте Украинската столица Ха Ха Ха 😂🤣😅 Стотици руски бойно машини в не добър вид и стотици рашисти голи маршируват в Киев😂🤣😅

    Коментиран от #100

    15:45 31.12.2025

  • 34 Бункерен диктатор

    0 9 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Мисля да ти генерирам около 100 минуса🤣🤣🤣

    15:46 31.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Сус aнaлна разработена совалка копейка

    7 7 Отговор

    До коментар #21 от "Всички фашисти":

    Бегай гледа парада на рашистите в Киев на централния площад "Майдан Незалежности" след 4 години най накрая превзехте Украинската столица Ха Ха Ха 😂🤣😅 Стотици руски бойно машини в не добър вид и стотици рашисти голи маршируват в Киев😂🤣😅

    Коментиран от #43

    15:46 31.12.2025

  • 37 Мими Кучева🐕

    6 7 Отговор

    До коментар #31 от "Руският народ":

    А българският народ е обречен да преяжда със свежи свински л@йн@!🐖🐖🐖🤗🤣🖕

    Коментиран от #49

    15:46 31.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Българин

    5 10 Отговор
    Поздравявам всички русофили по случей приемането на еврто с песента на група Ъпсурд: “…… …… ….. проста!”

    15:48 31.12.2025

  • 40 Макс

    7 9 Отговор
    Леле мале , писал драскал -станал даскал . Путин се излага с тези картинки . Бива, бива , ама за три дена трябваше нещо по-смислено да извадят . Бегай, лъжеш другарьо путткин !

    15:48 31.12.2025

  • 41 Лили

    6 7 Отговор

    До коментар #21 от "Всички фашисти":

    Фашиста си ти и лъжеш досущ като мъпетите от Кремъл . Съмнявам се изобщо да знаеш какво е това фашизъм .

    Коментиран от #44

    15:48 31.12.2025

  • 42 Име

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Лили":

    Нямаме проблем с никоя Лили!

    Коментиран от #71

    15:49 31.12.2025

  • 43 Ето пример

    6 6 Отговор

    До коментар #36 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    на тотално деградирал индивид, без грам морал, ползван от деградиралият запад залят от фашизъм за лъжи, пропаганда и кражби срещу Русия! Затова света застана на страната на Русия. Ня1мяа нормален човек да застане зад такава пошлост и деградация!

    Коментиран от #45

    15:49 31.12.2025

  • 44 Виждам

    8 7 Отговор

    До коментар #41 от "Лили":

    Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви!

    Коментиран от #48, #82

    15:51 31.12.2025

  • 45 Демократ

    7 6 Отговор

    До коментар #43 от "Ето пример":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #50

    15:52 31.12.2025

  • 46 Рускиня

    5 2 Отговор
    Конкорд има 100 места за пасажери, но се съмнявам да има 100 души обслужващ персонал.
    ЧЕСТИТА НОВАТА 2026 Година!
    При мен Новата година вече навърши 0.42 минути!

    15:52 31.12.2025

  • 47 Омбре авто

    5 4 Отговор
    Няма стига ,еврото пристига

    Копейките напълниха Чирен

    15:52 31.12.2025

  • 48 Сус aнaлна разработена совалка копейка

    4 3 Отговор

    До коментар #44 от "Виждам":

    Бягай гледа парада на рашистите в Киев на централния площад "Майдан Незалежности" след 4 години най накрая превзехте Украинската столица Ха Ха Ха 😂🤣😅 Стотици руски бойно машини в не добър вид и стотици рашисти голи маршируват в Киев😂🤣😅

    Коментиран от #52, #53

    15:52 31.12.2025

  • 49 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Мими Кучева🐕":

    От майка ти какви да ги изака???

    15:52 31.12.2025

  • 50 Деградацията на запада

    9 6 Отговор

    До коментар #45 от "Демократ":

    има нови ценности. Фашизъм, лъжа, кражба! Унищожихте Европа!

    15:54 31.12.2025

  • 51 Факт

    3 2 Отговор
    Казахме маршрут, имаме маршрут!

    15:54 31.12.2025

  • 52 Там пишеше

    5 6 Отговор

    До коментар #48 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви!

    Коментиран от #54

    15:55 31.12.2025

  • 53 Мими Кучева🐕

    3 5 Отговор

    До коментар #48 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    И аз снощи гледах парада на братята руси в столицата на Украйна Киев😼🤡🥱😭 Форумци бяха публикували видеа под няколко статии тук 💩🤡 Най много ми харесаха голите руски братя войници на парада по случай победата 🥶🥸🥳

    15:55 31.12.2025

  • 54 Сус aнaлна разработена совалка копейка

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Там пишеше":

    Бягай гледа парада на рашистите в Киев на централния площад "Майдан Незалежности" след 4 години най накрая превзехте Украинската столица Ха Ха Ха 😂🤣😅 Стотици руски бойно машини в не добър вид и стотици рашисти голи маршируват в Киев😂🤣😅

    Коментиран от #56, #57

    15:55 31.12.2025

  • 55 Бензъл

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Довечера ще е интересно.В Киев хем ще им свети хем ще им топли.Капиш

    15:56 31.12.2025

  • 56 Унищожихте Европа

    4 6 Отговор

    До коментар #54 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви!

    Коментиран от #58, #62

    15:56 31.12.2025

  • 57 Мими Кучева🐕

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    Защо подигравате колега възрастен русофил и путинист🥸😎😳 човека е в златна възраст и очаква руски парад и в България както миналия ден в Киев😻👿😈

    15:57 31.12.2025

  • 58 Сус aнaлна разработена совалка копейка

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Унищожихте Европа":

    Бягай гледа парада на рашистите в Киев на централния площад "Майдан Незалежности" след 4 години най накрая превзехте Украинската столица Ха Ха Ха 😂🤣😅 Стотици руски бойно машини в не добър вид и стотици рашисти голи маршируват в Киев😂🤣😅

    Коментиран от #60, #65

    15:58 31.12.2025

  • 59 Ко каза

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "Ти още ли не си":

    А ти явно си келеш, знаеш ли че баща ти с кола от кочината е карал майка ти, за да те иззссееррее в родилното? Лошото обаче е че там сестрите са те изтървали на цимента 5-6 пъти.

    15:59 31.12.2025

  • 60 С деградацията ви унищожихте Европа

    5 5 Отговор

    До коментар #58 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви!

    Коментиран от #66

    15:59 31.12.2025

  • 61 Киро Шприца

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Българин .":

    Епа и Путята да удря дачата на зеленото ама не ще шот има договорка за далавери с евреите и е обещал да не го бара

    15:59 31.12.2025

  • 62 Сус aнaлна разработена совалка копейка

    3 5 Отговор

    До коментар #56 от "Унищожихте Европа":

    Отървай се от мъките дръта ненужна русофилска измeт😂🤣😅 отивай при вальо козлодуйския който от месеци е солист на концерта на кобзон заедно с любимите си руски богатири😂🤣😅😆😁😄

    Коментиран от #67

    16:00 31.12.2025

  • 63 Конфети "Земя-въздух-земя "

    5 3 Отговор
    Довечера да се подготвят за празнична заря💥

    16:01 31.12.2025

  • 64 Па съм я бе

    4 4 Отговор
    Смяната на режима в България ще бъде тежка,но забавна.Много ще се смеем.Ще има рев,сополи,целуване на руски ботуши и т н.

    Коментиран от #69

    16:01 31.12.2025

  • 65 оня с питон.я

    5 4 Отговор

    До коментар #58 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    Как са софтуерните индженери, ще ровят ли по кофите през 2026 киро ше ги храни с пици с кристали на паветата

    16:01 31.12.2025

  • 66 Сус aнaлна разработена совалка копейка

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "С деградацията ви унищожихте Европа":

    Бегай гледа парада на рашистите в Киев на централния площад "Майдан Незалежности" след 4 години най накрая превзехте Украинската столица Ха Ха Ха 😂🤣😅 Стотици руски бронирани машини и танкове в не толкова добър вид и стотици рашисти голи маршируват превзели Киев Ха Ха Ха😂🤣😅

    Коментиран от #80

    16:01 31.12.2025

  • 67 Пълно падение на запада

    9 2 Отговор

    До коментар #62 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви! Направихте Русия да изглежда по велика от колкото е!

    Коментиран от #75

    16:01 31.12.2025

  • 68 Домашен любимец

    3 0 Отговор
    Не знам какво е това световно впечатление и учудване!? Точно така би трябвало да бъде при война! Всеки да се стреми да унощожи и плени чуждия цар и да вземе царицата и принцесите в харема си! А не да обстрелва аптеки, театри и детските ясли! Будалите се крият като мишове от чуждите дронове и приятелски огън, а Путин дава годишни конференции, Зеленски се разхожда по държавите, уж прави дипломация! Точно тях трябва да обстрелвате!

    16:03 31.12.2025

  • 69 Киро Шприца

    5 2 Отговор

    До коментар #64 от "Па съм я бе":

    Десарските боклуци от евроатлантическата хунта ше чукат камъни в Белене, а за най-изтъкнатите ще договорим с Путята командировка в Сибир с еднопосочен билет.

    16:04 31.12.2025

  • 70 Българин

    4 4 Отговор
    Соросойдите спонсорираха жендерите в България 36 години! И те се преродиха в антлантици!😆🤣

    Коментиран от #73

    16:04 31.12.2025

  • 71 За Лили

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Име":

    Да, но дописника явно има!

    16:05 31.12.2025

  • 72 Добри Джуров

    3 3 Отговор
    На всички копейки да им е честито Еврото и да си го барат през моя джеб,УАХА ХаАА,за много години

    16:07 31.12.2025

  • 73 сара

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Българин":

    Като те чета с тази "ювелирна" граватека и се питам какъв българин си.

    Коментиран от #74, #77, #86

    16:12 31.12.2025

  • 74 сара

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "сара":

    Граматика

    16:12 31.12.2025

  • 75 Сус aнaлна разработена совалка копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Пълно падение на запада":

    Бегай гледа парада на рашистите в Киев на централния площад "Майдан Незалежности" след 4 години най накрая превзехте Украинската столица Ха Ха Ха 😂🤣😅 Стотици руски бронирани машини и танкове в не толкова добър вид и стотици рашисти голи маршируват превзели Киев Ха Ха Ха😂🤣😅 За съжаление си дрът импотентен вмириcaн за подигравка😂🤣😅 няма да дочакаш путя в България а се отървай от мъките😂🤣😅😆

    Коментиран от #101

    16:12 31.12.2025

  • 76 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Някой би ли обяснил как се прави извод за дрон свален на сто и повече км от резиденцията на путин че е летял към нея?

    16:13 31.12.2025

  • 77 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "сара":

    От Аджиасан маала във Филибето съм,кореняк .

    16:13 31.12.2025

  • 78 Тома

    3 0 Отговор
    До сега правилните медии ни обесняваха че не може бати зеле да е терорист

    16:13 31.12.2025

  • 79 Кая съм

    1 1 Отговор
    Не, не е вярно. Само аз и леля Урса гинеколожката знаем точно как е било. Владко зеления ни каза. Само той е истината.

    16:13 31.12.2025

  • 80 Дон Корлеоне

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    Сокай бибека ,бре лепилар и успокой топката !

    Коментиран от #81

    16:15 31.12.2025

  • 81 Сус aнaлна разработена совалка копейка

    1 3 Отговор

    До коментар #80 от "Дон Корлеоне":

    Бегай гледа парада на рашистите в Киев на централния площад "Майдан Незалежности" след 4 години най накрая превзехте Украинската столица Ха Ха Ха 😂🤣😅 Стотици руски бронирани машини и танкове в не толкова добър вид и стотици рашисти голи маршируват превзели Киев Ха Ха Ха😂🤣😅 За съжаление си дрът импотентен вмириcaн за подигравка😂🤣😅 няма да дочакаш путя в България а се отървай от мъките😂🤣😅😆

    Коментиран от #90, #94

    16:16 31.12.2025

  • 82 Лили

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "Виждам":

    Отивай в Русия тогава . Щом сме унищожили Европа . Ама нещо не щеш . Защо така ?
    Щото там такива предатели като теб на салата ги правят веднага . Ще те пратят в някое минно поле ,белким нещо полезно свършиш за матушката си. Друга полза едва ли .

    Слава на Украйна !!!

    Коментиран от #87, #96

    16:16 31.12.2025

  • 83 цитат

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Западните партньори (САЩ, Франция, Германия) и независими организации като Института за изследване на войната (ISW) изразиха краен скептицизъм:

    ​Липса на доказателства: ISW отбелязва, че при реални украински удари винаги остават „дигитални следи“ – кадри от местни жители, геолокация на пожари или работа на ПВО в социалните мрежи. В случая с Валдай няма нито едно независимо доказателство.
    ​Съмнителни данни: Западни анализатори посочват огромното разминаване в числата – руското МО първоначално съобщи за 18–23 свалени дрона, докато Сергей Лавров внезапно обяви цифрата 91.
    ​Техническа нелогичност: Според разследване на опозиционни медии (цитирани от западни източници), жителите на Валдай не са чули никакви звуци от експлозии или двигатели на дронове през въпросната нощ, което е невъзможно при масирана атака от подобен мащаб.

    Коментиран от #122

    16:16 31.12.2025

  • 84 Пожела да умре

    2 0 Отговор
    той пък не умря!Ущрайна ке умре , това вече е сигурно!

    16:16 31.12.2025

  • 85 Българин..

    3 0 Отговор
    Казват че Зелю си е купил билет за ерусалим !

    16:17 31.12.2025

  • 86 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "сара":

    Сара ,тий саррем у усс тенцетоо.

    16:17 31.12.2025

  • 87 Тодоров

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Лили":

    Димитре ,даже и като Лили ,пак не ми пречи таа млаття в дивия ,кукло 👄.Засега цунки .

    16:18 31.12.2025

  • 88 Мъка другари

    2 1 Отговор
    Утре ...утре..какво ни очаква..?
    Евро.!
    Мъка другари!
    Как ще се преживее това.?

    16:19 31.12.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Дон Корлеоне

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    Мартине ,сокай бибека и успокой топката ,лепилар небинарен 🤣🤣🤣!

    Коментиран от #95

    16:20 31.12.2025

  • 91 Българин

    2 1 Отговор
    Който си търси белята я намира!Ще летят във въздуха зелени чудовища , но лошото е че са близо до нас.

    16:20 31.12.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Maнчо

    2 3 Отговор
    Сега всички козове са в ръцете на Путин!

    16:22 31.12.2025

  • 94 Пастор Илиан Илиин х.ц.Ветил

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    На смяна ли си на тир паркинга до Костенец,да намина да освободя напрежението ?

    16:22 31.12.2025

  • 95 Хахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Дон Корлеоне":

    Братле тоя е умс... вено изост.... нал, тя майка му се е отказала от него още като се е родил, а баща му го е усетил още преди да се е родил и е избягал

    Коментиран от #106, #129

    16:23 31.12.2025

  • 96 Вие безродниците

    2 2 Отговор

    До коментар #82 от "Лили":

    сте толкова деградирали, че навсякъде сте зло! Хора без всякакъв морал и ценностна система, ползвани единствено от деградиралият и залят от фашизъм запад за лъжи, кражби, простотия и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #128

    16:23 31.12.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Аз съм

    2 0 Отговор
    Това е супер важна новина за целокупния български народ.

    16:24 31.12.2025

  • 99 Даскал

    4 1 Отговор
    Аз мога с боичките на дъщеля ми да направя същата скица и за Кремъл. Ще има ли някаква доказателствена стойност ? Само снимки от сатгелит ще имат някаква доказателствена сдтойност. А в момента над Украйна и европаейската част на РФ висят на геостационална орбита поне 10 спътника.

    Коментиран от #109

    16:24 31.12.2025

  • 100 Путин

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    Най-големият гей парад е в москва. Скоро русия ке падне.

    16:24 31.12.2025

  • 101 Пълно падение на запада

    5 3 Отговор

    До коментар #75 от "Сус aнaлна разработена совалка копейка":

    Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви! Направихте Русия да изглежда по велика от колкото е!

    Коментиран от #114, #118

    16:25 31.12.2025

  • 102 Володя

    3 1 Отговор
    Росия скоро ще падне.

    16:26 31.12.2025

  • 103 Дядо Мраз

    1 0 Отговор
    Подаръци за всички от сърце !

    16:27 31.12.2025

  • 104 Конфуций

    2 1 Отговор
    Руснаците са обстреляли жужи. Той се е наакал. А вдигат врява до небесата.

    16:28 31.12.2025

  • 105 Анонимен

    2 1 Отговор
    Аз мога да нарисувам по-хубава карта!

    16:29 31.12.2025

  • 106 Дон Корлеоне

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Хахахахаха":

    Знам,това е Мартин влаха -мокрия ,по известен още като Мартин Блица ФлиГорната ,правен е в ...3 и затова и аз там редовно го млатя .

    16:29 31.12.2025

  • 107 мазен русофил от Възраждане.

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Българин .":

    А кое е твоето племе ? Ти да не си инвитро от извънземни, или си от вмирисаните на скапана водка и кирясали от мръсотия, умрели от глад червени варяги ? Предпочитам да съм от ...." англосаксонското племе и евреите! "... И да не забравя, украински се пише с И, а не с Й. Ама за целта, трябва да си ходил на училище поне до 3-ти клас.

    Коментиран от #123

    16:30 31.12.2025

  • 108 Късото

    1 1 Отговор
    Мунчо Радеф си обмени левовете в евро.

    16:31 31.12.2025

  • 109 Професор Герджиков

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Даскал":

    Даскале ,не философствай ами си прегледай записите от скритата камера в тоалетните и полирай смело дбррррциня .

    16:31 31.12.2025

  • 110 Zахарова

    3 2 Отговор
    Лъжем,споко!

    16:33 31.12.2025

  • 111 Конан

    3 3 Отговор
    Руснаците са атакували Путин. Омръзнало им да ги праща на фронта. Следващият път ще е успешен.

    Коментиран от #132

    16:33 31.12.2025

  • 112 Българин.

    3 5 Отговор
    10 орешника в киев и всичко ще стане на...У.тки и парцали!

    16:33 31.12.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Zахарова

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "Пълно падение на запада":

    Смени ли левовете с рубли?

    Коментиран от #119

    16:35 31.12.2025

  • 115 Умник

    1 5 Отговор
    Май верно Путин трябва лично да пострада, че да разреши удари срещу Зеленски и компания. Персонални удари.Колко е да му бутнат самолета, докато отива да проси за пореден път или да си купи поредното имение. Путинеее защо спря Суровикин. Вече всичко щеше да е приключило. А сега се жалвай на госпожата (Тръмп), че някой искал да те бие.

    16:35 31.12.2025

  • 116 Гуньо

    2 2 Отговор
    Неевали са Путя.

    16:35 31.12.2025

  • 117 Перо

    2 1 Отговор
    Ционисткият шут много е подценил руската ПВО! Сега обаче няма да смее да се върне в Украйна, защото не дрон, а може да го сполети Орешник! Отвори духа от бутилката!

    16:36 31.12.2025

  • 118 Потресен

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Пълно падение на запада":

    Пак не отговаряшТъпако,ходил ли си на запад и къде?

    Коментиран от #121

    16:36 31.12.2025

  • 119 Там пишеше

    0 3 Отговор

    До коментар #114 от "Zахарова":

    Пълно падение на запада. Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви! Направихте Русия да изглежда по велика от колкото е!

    Коментиран от #130

    16:37 31.12.2025

  • 120 Браво

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Над Кочината":

    БГ имаш предвид,нали?

    16:38 31.12.2025

  • 121 Чети

    0 10 Отговор

    До коментар #118 от "Потресен":

    Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви! Направихте Русия да изглежда по велика от колкото е!

    Коментиран от #125, #131, #134, #136

    16:38 31.12.2025

  • 122 Умник

    1 4 Отговор

    До коментар #83 от "цитат":

    Какво не разбра - че не са стигнали до Валдай, а доста по-рано са свалени, че е било на вълни, групи от по 20 30 дрона. Аз дори си мисля, че част от тях не са дошли от Украйна. а от Естония и Литва, че са доста по-близо.

    16:40 31.12.2025

  • 123 Перо

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "мазен русофил от Възраждане.":

    Смени ли шекели за евро?

    Коментиран от #147

    16:41 31.12.2025

  • 124 Умник

    1 0 Отговор
    Путин да спре да се прави на котарака Леополд, че омръзна на целия свят.

    16:41 31.12.2025

  • 125 Потресен

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "Чети":

    Не ми отговопи! Съде и кога си ходшл на запад?

    Коментиран от #148

    16:41 31.12.2025

  • 126 Смешко

    6 0 Отговор
    Само типични ,мозъчни инвалиди може да повярват на тези смешни рисунки....🤣

    16:41 31.12.2025

  • 127 Аааа

    2 0 Отговор
    Преди колко време я направиха тая карта ?

    16:42 31.12.2025

  • 128 Полковник

    5 2 Отговор

    До коментар #96 от "Вие безродниците":

    Хайде майстор, кажи ми едно нещо, което да е правил Хитлер през WW2 , което неговият монголоиден фен - Пухлер да не е направил и да не прави в момента . Като започнем от Хитлеровата "Специална операция" , през защитата на немско говорящите в Полша през всичките дивотии на руснаците на чужда територия, та до отмъкването на деца. Отвори руските СМИ и ще ти падне шапката, как само пакети с храна пускат руските дронове над Украйна, а западът ръчка Украйна да им обстрелва невинната кочина. Дано и Пухлер свърши като Адолф Шикългрубер. Ако няма смелост, дано да се намери някой нормален руснак да му помогне.

    Коментиран от #141, #146

    16:43 31.12.2025

  • 129 Хахахахаха

    0 5 Отговор

    До коментар #95 от "Хахахахаха":

    То тука е пълно с такива, гледай няма един нормален фен на Украйна, имам чувството че всички са правени от наркомана, те за това и са яко без мозъчни клетки, сигурно всичките взети за едно не могат да достигнат положителен коефициент на интелигентност

    16:43 31.12.2025

  • 130 Zахарова

    1 1 Отговор

    До коментар #119 от "Там пишеше":

    Смини ли левонете с европейската валута?

    Коментиран от #145

    16:43 31.12.2025

  • 131 ТТТ

    3 1 Отговор

    До коментар #121 от "Чети":

    Чемодан, вокзал МаЦква.

    Коментиран от #135

    16:44 31.12.2025

  • 132 Умник

    0 1 Отговор

    До коментар #111 от "Конан":

    Омръзнало им е от някакви големи стратегии и мекушавостта на господина. Колко генерали им убиха украинците, ама той не - не дава удари по Буданов, Сирски, Зеленски и т.н. както и по натовските инструктори. Ако продължава така верно неговите генерали ще го махнат.

    16:45 31.12.2025

  • 133 Айде

    5 2 Отговор
    Тия наглеци какво искат!? Да убиват украинци в Украйна и те само да гледат!? Бой по агресивните войнолюбци! И по Москва също!

    16:45 31.12.2025

  • 134 Русофил

    0 1 Отговор

    До коментар #121 от "Чети":

    Отивай до аванти за ракия на жена ти, докато не те е набила,онанист

    Коментиран от #139

    16:46 31.12.2025

  • 135 Давай

    0 3 Отговор

    До коментар #131 от "ТТТ":

    Безродници и деградирали нещастници не ни трябват в България. Цигани си имаме по гетата и са по свет от теза отпадъци. Нали? 😄

    16:47 31.12.2025

  • 136 Какво става принтер?😂

    2 0 Отговор

    До коментар #121 от "Чети":

    Не се напъвай, защото не се получава нищо

    Коментиран от #143

    16:47 31.12.2025

  • 137 Абе

    0 0 Отговор
    Карта на техните атаки срещу Киев и Кривойрог ще покажат ли някога ?

    16:48 31.12.2025

  • 138 Фейк на часа

    3 1 Отговор
    Изключително ниско ниво на дискусията, тук преобладават елементарни обиди, алогични заключения и примитивна русофобия.
    Моето място не е тук.
    Честита Нова Година на всички нормални хора !

    16:48 31.12.2025

  • 139 Е ракията ще ти помогне ли

    0 1 Отговор

    До коментар #134 от "Русофил":

    да не демонстрираш деградацията на запада? 😄 Не те ли е гнус, един циганин да е по стока от теб?

    16:48 31.12.2025

  • 140 Александър 3

    1 1 Отговор
    Интересно защо няма снимки на свалените дронове?

    Коментиран от #144

    16:49 31.12.2025

  • 141 Умник

    1 1 Отговор

    До коментар #128 от "Полковник":

    Един ще свърши точно като Хитлер, ама носи зелен потник. Само се чудя този път англичани, французи и др. европейци как ще се пребоядисат на антифашисти, че да отърват боя.

    16:50 31.12.2025

  • 142 Сандо.оригинала

    1 2 Отговор
    Натисни Вова копчетата.....за Берлинският договор 1878г.

    16:50 31.12.2025

  • 143 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #136 от "Какво става принтер?😂":

    Но това не те спира да показваш деградацията и фашизма залял запада. Пира няма да поникнат от папагалене на лъжи срещу Русия. 😄 И без нерви!

    16:51 31.12.2025

  • 144 Умник

    0 0 Отговор

    До коментар #140 от "Александър 3":

    Не си отишъл да снимаш, затова. ТГо това снимането на дрон някъде в горите е като да отидеш в съседната стая до тоалетна. Напъваш се и резултата излиза.

    16:52 31.12.2025

  • 145 Там пишеше

    0 1 Отговор

    До коментар #130 от "Zахарова":

    Чети, въпреки, че е неприятно за глупака. Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви! Направихте Русия да изглежда по велика от колкото е!

    16:52 31.12.2025

  • 146 Там пишеше

    1 2 Отговор

    До коментар #128 от "Полковник":

    Вие безродниците сте толкова деградирали, че навсякъде сте зло! Хора без всякакъв морал и ценностна система, ползвани единствено от деградиралият и залят от фашизъм запад за лъжи, кражби, простотия и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #150

    16:54 31.12.2025

  • 147 мазен русофил от Възраждане.

    3 2 Отговор

    До коментар #123 от "Перо":

    Естествено, че смених, ама не всичките. Все пак ще ми трябват и тук. Пъхнах едно листче, сгънато на 4 в процепа между два камъка от стената на плача, с молба и шекълчетата и еврето да ми се множат. Ако Йехова помогне, нямам нищо против. После си сгънах кипуто и долетях с Ел-Ал за митинга на ПП-ДБ да искам всичко, без да съм дал нищо.
    Свалихме правителството и нека сега тия дето живеят в България да се оправят. Хак да им е. След Нова година се прибирам в Хайфа.

    16:54 31.12.2025

  • 148 Прочете ли

    3 1 Отговор

    До коментар #125 от "Потресен":

    Пълно падение на запада. Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви! Направихте Русия да изглежда по велика от колкото е!

    16:56 31.12.2025

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Полковник

    0 0 Отговор

    До коментар #146 от "Там пишеше":

    Къде е червената кочина , къде е рода ми. Ако твояд род е закачил някой пиян "освободител" аз не съм ти виновен.

    Коментиран от #156

    16:59 31.12.2025

  • 151 Не е така!

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Руският народ":

    Малко си чел. Или образованието ти е толкова. Нещата тук, на земята, не зависят от нечии глупости, а от космическите сили. Те казват истината на когото трябва, на който е допуснат. И, ако се заинтересувал, ще прочетеш много интересни неща, нямащи нищо общо с твоето мислене и желания.

    17:00 31.12.2025

  • 152 пешо

    1 0 Отговор
    много мее яд но мее яд че не са взривили двореца на цар путин

    17:00 31.12.2025

  • 153 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мими Кучева🐕":

    Кво чакаш дай му

    17:04 31.12.2025

  • 154 Умник

    0 0 Отговор
    Ако на мястото на Путин бяха американците, в Украйна нямаше да е остнал нито един мост свързващ я с друга държава, нито един ЖП тунел, нямаше да има електроцентрали, подстанции, далекопроводи, газопроводи и фабрики, произвеждащи оръжие и дронове. Ама нали си имаме котарака леополд, който иска да действа с кадифени ръкавици и да прави някакви велики стратегии, Резултата е повече убити хора и от двете страни, И е така защото, ако няма инфрастуктура и снабдяване, войната ще спре. А сега Европа и САЩ дават оръжие, горива, ток, унструктори и наемниц, украйна дава хора и войната си продължава. А Путин се надява Европа да фалира и да спре да дава оръжие - еда ама не, и да фалира няма да е скоро. Ще обеднее, ама няма да фалира. И каквоследва - за да спре войната всичките ли украинци трябва да измрат, тогава ще се включат я поляци, я германци я някой друг, не, че и сега не мрат такива. Е това са големите стратегии.

    17:07 31.12.2025

  • 155 Цък

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Аз казах":

    Лъжата ви е в кръвта. Излъгахте за даскала педал. Не го познавате, не сте го назначили. Чудеса кабинета Денков назначил педала. Вашите медии поеха защитата му. Къде е белобрадова, пак да каже: не го познаваме

    17:07 31.12.2025

  • 156 Четенето с разбиране се учи в 1 клас

    0 0 Отговор

    До коментар #150 от "Полковник":

    Пълно падение на запада. Тотално деградирали сте и показвате падението и деградацията на запада да ви ползва за лъжи и пропаганда срещу Русия! Отвратихте хората! Няма нормален човек да харесва тази цигания. Унищожихте Европа с деградацията ви! Направихте Русия да изглежда по велика от колкото е!

    17:08 31.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания