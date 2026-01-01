Новини
ЦСКА отправи сърдечни и изпълнени с надежда поздравления към своите фенове

1 Януари, 2026 11:41 305 1

Клубът честити новата година

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От ЦСКА честитиха новата година на своите фенове.

Ето какво гласи обръщението на клуба:


"Армейци,

Посрещаме новата година с вяра, характер и онази червена страст, която ни обединява навсякъде.

Благодарим ви за безрезервната подкрепа до последната минута на всеки мач!

През идната година ще продължим да работим целенасочено и смело за бъдещето на ЦСКА - със силен първи отбор, развитие на млади армейци и стабилни основи за дългосрочен успех.

През 2026-та нямаме търпение отново да се съберем в своя изцяло нов дом - място, достойно за историята, духа и мечтите на червената армия.

Пожелаваме ви здраве, успехи и много поводи за радост с любимия клуб.

Честита Нова година!

Само ЦСКА!"


  • 1 Ко каза

    0 0 Отговор
    Армия нямаме, лумпените от агитката не знаят що е казарма, не са носили автомата и кубинката,мечката и лопатката, какви армейци. Това е Булгарплод Етрополе Червени Домати ООД на Литекс Ловеч Балкан 50 кубика. А те даже и домати не сандали и балканче не са карали.

    11:46 01.01.2026

