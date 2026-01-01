ЦСКА отправи сърдечни и изпълнени с надежда поздравления към своите фенове

От ЦСКА честитиха новата година на своите фенове.
Ето какво гласи обръщението на клуба:
"Армейци,
Посрещаме новата година с вяра, характер и онази червена страст, която ни обединява навсякъде.
Благодарим ви за безрезервната подкрепа до последната минута на всеки мач!
През идната година ще продължим да работим целенасочено и смело за бъдещето на ЦСКА - със силен първи отбор, развитие на млади армейци и стабилни основи за дългосрочен успех.
През 2026-та нямаме търпение отново да се съберем в своя изцяло нов дом - място, достойно за историята, духа и мечтите на червената армия.
Пожелаваме ви здраве, успехи и много поводи за радост с любимия клуб.
Честита Нова година!
Само ЦСКА!"
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ко каза
11:46 01.01.2026